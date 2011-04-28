Turkcell 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Sahip olduğu kullanıcı sayısı ve pazar payı itibariyle Türkiye'nin en büyük GSM operatörü olan Turkcell, 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını, Ukrayna'nın Kiev kentindeki özel bir etkinlik kapsamında basın mensuplarıyla paylaştı.

Donanimhaber.com olarak bizim de yer aldığımız organizasyon kapsamında Turkcell'in tepe yöneticisi (CEO) Süreyya Ciliv hem birinci çeyrek sonuçlarını hem de Turkcell'in,yeni yatırımlarla küresel güç olma stratejisini detaylandırdı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Süreyya Ciliv'in sunumuna birinci çeyrek finansal sonuçlarıyla başlayalım.

Turkcell tepe yöneticisi Süreyya Ciliv

Abone sayısı artıyor, mobil internet gelirleri yükseliyor

Turkcell'in birinci çeyrek sonuçlarında dikkat çekici detaylar olduğunu görüyoruz. 2011 mali yılı birinci çeyreğinde 2.118 milyar TL gelir açıklayan Turkcell'in gelirlerinde, hem geçtiğimiz yılın son çeyreğine (2.186 milyar TL) hem de bir önceki yılın aynı dönemine (2.249 milyar TL) gerileme olduğu anlaşılıyor.

Turkcell'e göre gelirlerdeki düşüşün ana nedenler; iarabağlantı ücretlerinin %52 ve azami fiyatların %32 oranında düşüş göstermesi ve rekabete dayalı rasyonel olmayan fiyat mücadelesi. Turkcell gelirlerin düşmesinde pazardaki çetin rekabetin etkili olduğunu kabul ediyor ancak rakiplerinin saldırgan bir reklam tutumu içerisinde olduklarını öne sürüyor. Turkcell'in birinci çeyrek için elde ettiği net karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 gibi bir oranla 418 milyon dolar seviyesinden 330 milyon dolara gerilemiş duurmda.

Turkcell tepe yöneticisi Süreyya Ciliv, sunumu esnasında abonelerin kullanım alışkanlarına ışık tutan önemli bazı rakamları da açıkladı. Yeni kampanylar ve paketler sayesinde kullanıcıların aylık ortalama konuşma süresinin arttığını görüyoruz. 2010 yılının ilk çeyreğinde aylık ortalama 153 dakika konuşan Turkcell aboneleri, geride bıraktığımız çeyrekte ise 193 dakika konuştular yani yıldan yıla oranladığımızda konuşma süresinde %26 oranında bir artış yaşandığını görüyoruz.

Bilindiği üzere ülkemizdeki tüm GSM operatörleri, son dönemde cihaz kampanyalarına yoğunlaşmaya başladılar. Son aylarda farklı bazı uygulamaların ortaya çıktığını görmüş olsak bile cihaz kampanyaları için genellikle faturalı hat sahibi olunması gerektiği bilinen bir gerçek. İşte bu noktada farklı cihaz seçeneklerine sahip olan Turkcell'in, ayrıca yeni paket ve fiyat politikaları sayesinde faturalı abone sayısını arttırdığı anlaşılıyor. Birinci çeyrek itibariyle Turkcell'in toplam abone sayısının 10.4 milyonunu faturalılar, 22.7 milyonunu ise ön ödemeli hat sahipleri oluşturuyor.

Artan kullanıcı sayısına rağmen, detaylarını yukarıda verdiğimiz gelir kaybından da anlaşılabileceği üzere Turkcell'in abone başına aylık ortalam gelir seviyesinde de düşüş gözlemleniyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde abone başına aylık ortalam 19.4 TL gelir elde edenşirket, 201 ilk çeyreğnde ise yıllık %5.2 oranında bir kayıp ile 18.4 TL gelir elde ettiğini açıkladı. Sunum esnasında altı çizilen bir diğer önemli detay ise mobil internet kullanımındaki artış oldu.

Hatırlanacağı üzere daha önceki bir haberimizde İngiltere için yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşmış ve ülkede ilk defa 2010 ile birlikte mobil kullanıcılar arasında veri kullanımının ses kullanımını geçtiği bilgisini paylaşmıştık. Durumu Türkiye ölçeğinde değerlendirdiğimizde ise Turkcell'in açıkladığı bu sonuç fikir vermesi açısından büyük önem arz ediyor. Firmanın açıklamasına göre, mobil internet kullanımından elde edilen gelir geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %64'lük artış ile 151 milyon TL seviyesine ulaşmış durumda. Henüz İngiltere seviyesinde olmasa bile mobil internet kullanımının hızla arttığını görüyoruz. Öte taraftan Süreyya Ciliv konuşmasında önemli bir noktaya vurgu yaptı ve Türkiye'deki akıllı telefon kullanım oranın %10 civarında olduğunu ve katedilmesi gereken çok uzun bir yol bulunduğunu belirtti.

Turkcell'in ülkemizdeki GMS operatörü kimliği ile elde ettiği sonuçlara ek olarak, altında pek çok şirketi ve operasyonu bulunduran "Grup" performansı da değerlendirildi. Yapılan açıklamaya göre 2010 yılının tamamında 9.004 milyon TL gelir elde eden Turkcell Grubu, 2011'de ise toplam gelirlerini kaydadeğer ölçüde arttırarak 9.300 - 9.600 milyar TL seviyesini öngörüyor. Bu arada Turkcell iştiraklerinin yani firmanın sahip olduğu şirketlerden elde edilen gelirin, toplam gelir içerisindeki payının %13 seviyesinde olduğu ifade edildi ki bu rakama Turkcell Superonline'ın dahil olduğunu da belirtelim.

Geleceğe yönelik yatırımlarının devam edeceğine dikkat çeken Turkcell, son çeyrekte kazandığı ödülleri de açıkladı. World Finance Magazine tarafından Son 10 Yılın En Başarılı Şirketleri sıralamasında Türkiye'den Turkcell gösterildiği, IR Global Rankings tarafından yapılan çalışmada Turkcell'in, Avrupa'nın en şeffaf beş şirketinden birisi seçildiği ve Capital dergisi dördüncü kere üst üste olmak üzere Türkiye'nin en beğenilen şirketi olarak Turkcell'i seçtiği ifade edildi.

Turkcell uluslararası yatırımlarını hızlandırıyor

Birinci çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda Turkcell, dünya şirketi olma yolunda attığı yeni adımları ve uluslararası arenadaki yatırımlarını da detaylandırdı. Türkiye'de sahip olduğu 33 milyonun üzerindeki abone sayısı ile Avrupa'nın en büyük üçüncü büyük GSM operatörü olan Turkcell, farklı ülkelerdeki operasyonlarıyla birlikte toplamda 61 milyon müşteriye servis sağlıyor. Beş ülkede mobil iletişim lideri olduğuna dikkat çeken firma, aynı zamanda hem Istanbul ve hem de New York borsalarına kote olmuş ilk ve tek türk şirket olduğunu belirtiyor.

Türkiye dışında Almanya, Azerbaycan, Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Moldova, Kazakistan ve KTTC gibi ülkelerde yatırımları bulunan Turkcell, 9 farklı ülkedeki operasyonlarının beşini pazar lideri olarak sürdürüyor. KKTC'de %100 kendi sermayesi ile yer alan Turkcell, diğer ülkelerin önemli bir kısmında ise ortaklık yolunu tercih ederek yanına yerel bir iş ortağı aldığı almış durumda. Etkinlik Kiev'de yapıldığı için Turkcell'in Ukrayna operasyonuna da özellikle değinildi. Ukrayna ve Belarus'ta Life :) isimli şirketiyle yer alan Turkcell, bölgede ciddi bir büyüme potansiyeli gördüğünü ve bu doğrultuda Ukrayna pazarında, aralarında ilk Mikro SIM kart, ilk Android telefon ve ilk mobil televizyon gibi çok sayıda özellik sunduğunu belirtiyor, Ukrayna'da henüz 3G lisansları dağıtılmadığı için şu an itibariyle sadece EDGE üzerinden hizmet verebildiğini söylüyor.

Turkcell'in 2011’in ilk çeyreğinde göstermiş olduğu finansal performansı değerlendiren Ciliv zor bir çeyreği geride bıraktıklarını belirterek; "Markamıza, teknolojiye ve müşteri memnuniyetine yönelik yaptığımız yatırımlarla, müşteri odağımızı artırarak yeni mobil teknoloji çözümleri ile fark yaratıyoruz. Büyüyen mobil internet işimiz, Turkcell Superonline sayesinde artan grup sinerjisi ve diğer iştiraklerimizin de katkısıyla liderliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren güçlü abone bazımızı koruyarak tekrar büyüme trendi yakalayacağımızı öngörüyoruz. Hızla artan mobil internet yatırımlarının sürdürülebilirliği, müşterilerin sektöre olan güvenini tazelemek ve pazarın büyümesi için rekabetin rasyonelleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Turkcell’in süregelen başarısının temel unsurunun insanımız olduğuna inanıyorum. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımıza destekleri için teşekkür ederim" dedi.

Sunum sonrasında basın mensuplarının sorularını kabul eden Süreyya Ciliv, Turkcell ile ilgili merak edilen detaylara açıklık getirdi. Ekonomi basınının ağırlıkta olduğu etkinlikte soruların önemli bir kısmı Turkcell'de yaşanan yönetim kurulu sıkıntıları üzerine olmakla birlikte, teknoloji odaklı soruları yöneltme fırsatı da yakaladık.

4G ile ilgili çalışmaları sorduğumuzda Süreyya Ciliv, 3G'nin henüz sınıra dayanmadığını, daha yüksek süratlerin olabileceğini söyledi. Ancak 4G için pilot çalışmaların sürdüğüne de dikkat çeken Ciliv, 3G sonrasındaki teknoloji için yeni bir lisans gerekmediğinden LTE tabanlı 4G konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Süreyya Ciliv'e, abonelerinin doğru pakete sahip olup olmadığı konusundaki istatistikleri de do sorduk. Turkcell olarak şeffaf olduklarını ve abonelere, sahip oldukları paketlerle ilgili sürekli bilgi verildiğini söyledi.