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Turkcell 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,3b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sahip olduğu kullanıcı sayısı ve pazar payı itibariyle Türkiye'nin en büyük GSM operatörü olan Turkcell, 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını, Ukrayna'nın Kiev kentindeki özel bir etkinlik kapsamında basın mensuplarıyla paylaştı.

Donanimhaber.com olarak bizim de yer aldığımız organizasyon kapsamında Turkcell'in tepe yöneticisi (CEO) Süreyya Ciliv hem birinci çeyrek sonuçlarını hem de Turkcell'in,yeni yatırımlarla küresel güç olma stratejisini detaylandırdı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Süreyya Ciliv'in sunumuna birinci çeyrek finansal sonuçlarıyla başlayalım.

Turkcell 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Turkcell tepe yöneticisi Süreyya Ciliv

Abone sayısı artıyor, mobil internet gelirleri yükseliyor

Turkcell'in birinci çeyrek sonuçlarında dikkat çekici detaylar olduğunu görüyoruz. 2011 mali yılı birinci çeyreğinde 2.118 milyar TL gelir açıklayan Turkcell'in gelirlerinde, hem geçtiğimiz yılın son çeyreğine (2.186 milyar TL) hem de bir önceki yılın aynı dönemine (2.249 milyar TL) gerileme olduğu anlaşılıyor.

Turkcell'e göre gelirlerdeki düşüşün ana nedenler; iarabağlantı ücretlerinin %52 ve azami fiyatların %32 oranında düşüş göstermesi ve rekabete dayalı rasyonel olmayan fiyat mücadelesi. Turkcell gelirlerin düşmesinde pazardaki çetin rekabetin etkili olduğunu kabul ediyor ancak rakiplerinin saldırgan bir reklam tutumu içerisinde olduklarını öne sürüyor. Turkcell'in birinci çeyrek için elde ettiği net karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 gibi bir oranla 418 milyon dolar seviyesinden 330 milyon dolara gerilemiş duurmda.

Turkcell 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Turkcell tepe yöneticisi Süreyya Ciliv, sunumu esnasında abonelerin kullanım alışkanlarına ışık tutan önemli bazı rakamları da açıkladı. Yeni kampanylar ve paketler sayesinde kullanıcıların aylık ortalama konuşma süresinin arttığını görüyoruz. 2010 yılının ilk çeyreğinde aylık ortalama 153 dakika konuşan Turkcell aboneleri, geride bıraktığımız çeyrekte ise 193 dakika konuştular yani yıldan yıla oranladığımızda konuşma süresinde %26 oranında bir artış yaşandığını görüyoruz.

Bilindiği üzere ülkemizdeki tüm GSM operatörleri, son dönemde cihaz kampanyalarına yoğunlaşmaya başladılar. Son aylarda farklı bazı uygulamaların ortaya çıktığını görmüş olsak bile cihaz kampanyaları için genellikle faturalı hat sahibi olunması gerektiği bilinen bir gerçek. İşte bu noktada farklı cihaz seçeneklerine sahip olan Turkcell'in, ayrıca yeni paket ve fiyat politikaları sayesinde faturalı abone sayısını arttırdığı anlaşılıyor. Birinci çeyrek itibariyle Turkcell'in toplam abone sayısının 10.4 milyonunu faturalılar, 22.7 milyonunu ise ön ödemeli hat sahipleri oluşturuyor.

Artan kullanıcı sayısına rağmen, detaylarını yukarıda verdiğimiz gelir kaybından da anlaşılabileceği üzere Turkcell'in abone başına aylık ortalam gelir seviyesinde de düşüş gözlemleniyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde abone başına aylık ortalam 19.4 TL gelir elde edenşirket, 201 ilk çeyreğnde ise yıllık %5.2 oranında bir kayıp ile 18.4 TL gelir elde ettiğini açıkladı. Sunum esnasında altı çizilen bir diğer önemli detay ise mobil internet kullanımındaki artış oldu.

Turkcell 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Hatırlanacağı üzere daha önceki bir haberimizde İngiltere için yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşmış ve ülkede ilk defa 2010 ile birlikte mobil kullanıcılar arasında veri kullanımının ses kullanımını geçtiği bilgisini paylaşmıştık. Durumu Türkiye ölçeğinde değerlendirdiğimizde ise Turkcell'in açıkladığı bu sonuç fikir vermesi açısından büyük önem arz ediyor. Firmanın açıklamasına göre, mobil internet kullanımından elde edilen gelir geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %64'lük artış ile 151 milyon TL seviyesine ulaşmış durumda. Henüz İngiltere seviyesinde olmasa bile mobil internet kullanımının hızla arttığını görüyoruz. Öte taraftan Süreyya Ciliv konuşmasında önemli bir noktaya vurgu yaptı ve Türkiye'deki akıllı telefon kullanım oranın %10 civarında olduğunu ve katedilmesi gereken çok uzun bir yol bulunduğunu belirtti.

Turkcell'in ülkemizdeki GMS operatörü kimliği ile elde ettiği sonuçlara ek olarak, altında pek çok şirketi ve operasyonu bulunduran "Grup" performansı da değerlendirildi. Yapılan açıklamaya göre 2010 yılının tamamında 9.004 milyon TL gelir elde eden Turkcell Grubu, 2011'de ise toplam gelirlerini kaydadeğer ölçüde arttırarak 9.300 - 9.600 milyar TL seviyesini öngörüyor. Bu arada Turkcell iştiraklerinin yani firmanın sahip olduğu şirketlerden elde edilen gelirin, toplam gelir içerisindeki payının %13 seviyesinde olduğu ifade edildi ki bu rakama Turkcell Superonline'ın dahil olduğunu da belirtelim.

Geleceğe yönelik yatırımlarının devam edeceğine dikkat çeken Turkcell, son çeyrekte kazandığı ödülleri de açıkladı. World Finance Magazine tarafından Son 10 Yılın En Başarılı Şirketleri sıralamasında Türkiye'den Turkcell gösterildiği, IR Global Rankings tarafından yapılan çalışmada Turkcell'in, Avrupa'nın en şeffaf beş şirketinden birisi seçildiği ve Capital dergisi dördüncü kere üst üste olmak üzere Türkiye'nin en beğenilen şirketi olarak Turkcell'i seçtiği ifade edildi.

Turkcell uluslararası yatırımlarını hızlandırıyor

Birinci çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda Turkcell, dünya şirketi olma yolunda attığı yeni adımları ve uluslararası arenadaki yatırımlarını da detaylandırdı. Türkiye'de sahip olduğu 33 milyonun üzerindeki abone sayısı ile Avrupa'nın en büyük üçüncü büyük GSM operatörü olan Turkcell, farklı ülkelerdeki operasyonlarıyla birlikte toplamda 61 milyon müşteriye servis sağlıyor. Beş ülkede mobil iletişim lideri olduğuna dikkat çeken firma, aynı zamanda hem Istanbul ve hem de New York borsalarına kote olmuş ilk ve tek türk şirket olduğunu belirtiyor.

Turkcell 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Türkiye dışında Almanya, Azerbaycan, Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Moldova, Kazakistan ve KTTC gibi ülkelerde yatırımları bulunan Turkcell, 9 farklı ülkedeki operasyonlarının beşini pazar lideri olarak sürdürüyor. KKTC'de %100 kendi sermayesi ile yer alan Turkcell, diğer ülkelerin önemli bir kısmında ise ortaklık yolunu tercih ederek yanına yerel bir iş ortağı aldığı almış durumda. Etkinlik Kiev'de yapıldığı için Turkcell'in Ukrayna operasyonuna da özellikle değinildi. Ukrayna ve Belarus'ta Life :) isimli şirketiyle yer alan Turkcell, bölgede ciddi bir büyüme potansiyeli gördüğünü ve bu doğrultuda Ukrayna pazarında, aralarında ilk Mikro SIM kart, ilk Android telefon ve ilk mobil televizyon gibi çok sayıda özellik sunduğunu belirtiyor, Ukrayna'da henüz 3G lisansları dağıtılmadığı için şu an itibariyle sadece EDGE üzerinden hizmet verebildiğini söylüyor.

Turkcell 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Turkcell'in 2011’in ilk çeyreğinde göstermiş olduğu finansal performansı değerlendiren Ciliv zor bir çeyreği geride bıraktıklarını belirterek; "Markamıza, teknolojiye ve müşteri memnuniyetine yönelik yaptığımız yatırımlarla, müşteri odağımızı artırarak yeni mobil teknoloji çözümleri ile fark yaratıyoruz. Büyüyen mobil internet işimiz, Turkcell Superonline sayesinde artan grup sinerjisi ve diğer iştiraklerimizin de katkısıyla liderliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren güçlü abone bazımızı koruyarak tekrar büyüme trendi yakalayacağımızı öngörüyoruz. Hızla artan mobil internet yatırımlarının sürdürülebilirliği, müşterilerin sektöre olan güvenini tazelemek ve pazarın büyümesi için rekabetin rasyonelleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Turkcell’in süregelen başarısının temel unsurunun insanımız olduğuna inanıyorum. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımıza destekleri için teşekkür ederim" dedi.

Turkcell 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Sunum sonrasında basın mensuplarının sorularını kabul eden Süreyya Ciliv, Turkcell ile ilgili merak edilen detaylara açıklık getirdi. Ekonomi basınının ağırlıkta olduğu etkinlikte soruların önemli bir kısmı Turkcell'de yaşanan yönetim kurulu sıkıntıları üzerine olmakla birlikte, teknoloji odaklı soruları yöneltme fırsatı da yakaladık.

4G ile ilgili çalışmaları sorduğumuzda Süreyya Ciliv, 3G'nin henüz sınıra dayanmadığını, daha yüksek süratlerin olabileceğini söyledi. Ancak 4G için pilot çalışmaların sürdüğüne de dikkat çeken Ciliv, 3G sonrasındaki teknoloji için yeni bir lisans gerekmediğinden LTE tabanlı 4G konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Süreyya Ciliv'e, abonelerinin doğru pakete sahip olup olmadığı konusundaki istatistikleri de do sorduk. Turkcell olarak şeffaf olduklarını ve abonelere, sahip oldukları paketlerle ilgili sürekli bilgi verildiğini söyledi.


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j4kkas 8 yıl en beğenilen
Turkcell büyüyor ediyorda hala çok eksikleri var

örneğin faturalı hat kullanıyorum 4440532 yi aradım faturam 320 lira gelince paketim olmasına rağmen neden böyle oldugunu sordum bir sürü bişey söylendi böyle böyle yapılmıs dendi tamam dedim peki bidaha paketimi aşınca beni bilgilendirme gibi bir şanşınız varmı bir mesaj yada başka bişey diyince bayan bana böyle bir şey yapma mümkünatımız yok elimizden geldiğince sizi bilgilendiriyoruz dedi benim cevabım ise faturam 320 lira gelince bana tarih verip bu tarihe kadar ödeme yapmasanız hattınız aramalara kapatılıcaktır diye mesaj atmayı bılıyorsunuz kotam dolunca neden mesaj atmıyorsunuz dedigimde üzgünüm efendim elimden gelen birşey yok cevabını almak avrupa 3. bir firmaya yakışır bir cevap değildi.
Turkcell büyüyor ediyorda hala çok eksikleri varörneğin faturalı hat kullanıyorum 4440532 yi aradım faturam 320 lira gelince paketim olmasına rağmen...
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Cloud Nine 8 yıl
65 TL'yi geçmeyen faturam 280 TL gelince Turkcell'den vazgeçtim.

Hakkımı aradım sonuna kadar gittim.
280 TL'lik faturam zar zor 4 ay gibi bir süreç sonunda 120 TL'ye düşürüldü.

Turkcell hatasını kabul etti; internet paketim olduğu halde kullanılan data ücretleri internet paketine yansıtılmamış ve ayrı olarak ücretlendirilmiş.

3 Aydır Vodafone'deyim.
HTC Desire (18*65 TL) aldım + Genç Avantaj (25 TL) + Sınırsız İnternet (8 TL) = 98 TL.

3 aydır ne bir kuruş düştü ne de 1 kuruş yükseldi.
Vodafone'den mennunum.
65 TL'yi geçmeyen faturam 280 TL gelince Turkcell'den vazgeçtim.Hakkımı aradım sonuna kadar gittim.280 TL'lik faturam zar zor 4 ay gibi bir sür...
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trakya1923 8 yıl
adamlar 599 dolara satar Turkcell 1800 tl'ye tabi ki bu kadar mega kârlar kazancaklar :)
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burakdc 8 yıl
tcell sadece malı yıl sonunda karlılık oranını ve cırosunu acıklaya bılrı cunku tcell bılım adamı ve muhendıslerden cok bankacı ve borsacı ıstıhdamı ıle banka gıbı yonetılen bır hızmet sırketıdır teknolojı sırketı degıl asla da olamayacak cunku teknolojı gelırstırmıyorlar sadece dunyada kullnılan eskımıs teknolojılerı yenı dıye yutturuyorlar mısal 3g mıllet duntyada 4g ye hazırlanıyor eger teknolojı sırketıysen 5g ye yon veren sırketlerın arasına gır 5g standartlarını belırle ılkkez turkıye tcell ıle 5g ye gecsın
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LordMayros 8 yıl
burakdc
tcell sadece malı yıl sonunda karlılık oranını ve cırosunu acıklaya bılrı cunku tcell bılım adamı ve muhendıslerden cok bankacı ve borsacı ıstıhdamı ıle banka gıbı yonetılen bır hızmet sırketıdır teknolojı sırketı degıl asla da olamayacak cunku teknolojı gelırstırmıyorlar sadece dunyada kullnılan eskımıs teknolojılerı yenı dıye yutturuyorlar mısal 3g mıllet duntyada 4g ye hazırlanıyor eger teknolojı sırketıysen 5g ye yon veren sırketlerın arasına gır 5g standartlarını belırle ılkkez turkıye tcell ıle 5g ye gecsın

3G lisanslari dagitilirken vf turk ell ve aveaya turkiye 3G ye hazir degildemisti ingiliz patron turkcell getirdi 3g yi yoksa hla edge hizinda surunuyor olacaktik sizce turkiye 4g testleri yapilan yer olarak 5g ye hazirmi :) arastirin dunyada hangi oparatorde telefon yedekleme cihazi var yada faturanizi pdf formatinda alabileceginiz cep telefonu icin online islem merkezi var bu arada 8 tl ye sinirsiz dediginiz sadece 5 mb sonrasi 96kbps edge bile degil o hizla anca 0.facebook a girilir resimsiz :D oda zaten ucretsiz
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Tyson Granger 8 yıl
Sırf mobil internet için Turkcell den ayrılmayı düşünüyorum. Turkcell de 100 mb 3 ay için 5 sonra sanırsam 10 tl oluyor. 1 gb yi konuşmaya bile gerek yok. Avea da 1 gb 7 tl gibi bir fiyatken Vodafoneda da 7 tl ye sınırsız internet varken Turkcell'in ki gercekten kazıklamaktan başka bir şey değildir enayi yerine konuyoruz resmen.
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kaanhan 8 yıl
turkcell fiyat düşürse piyasayı siler süpürürmüşşşş, bırakın bunları siz asıl vodafone un önünü kapatmasalar, adamlar kendi uydularını istedikleri gibi bu ülkede kullanabilseler ne olurdu onu düşünün, ortada turkcell mi kalır aveamı. koskoca türkiyenin uzayda vodafone kadar uydusu yok.bahanesi rekabet yasaları gereği.
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LordMayros 8 yıl

kaanhan
turkcell fiyat düşürse piyasayı siler süpürürmüşşşş, bırakın bunları siz asıl vodafone un önünü kapatmasalar, adamlar kendi uydularını istedikleri gibi bu ülkede kullanabilseler ne olurdu onu düşünün, ortada turkcell mi kalır aveamı. koskoca türkiyenin uzayda vodafone kadar uydusu yok.bahanesi rekabet yasaları gereği.

Vodafone nun onunu kapatmasalarmi yuhh diyorumm
Hayatinizda hic rekabet hukuku diye birsey duymadiniz sanirim Turkiyede GSM oparatorlerini BTK denetler pazar lideri olan firma kafasina gore at kosturamaz avea vodafone kafasina gore tarife reklam kampanya cikartirken turkcell bir tarifeyi cikartabilmek icin BTK dan 1 hafta izin bekler tarife rakiplere gore degerlendirilir ve izin verirse cikar evet turkcell en ucuz olamaz hicbir yerde pazar lideri en ucuz olamaz ama en kaliteli olur turkcellin abone ve baz istasyonu sayisi vf ve aveanin toplamlarindan daha fazla
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lazerboy 8 yıl
O kadar çalışıyoruz diyo ama tek icraat konuşma ücretlerine zam yapmak.Yeni telefon alırsam onunla birlikte Vodafone'a geçmeyi düşünüyorum sonuçta öğrenci adamız :)
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theyapici 8 yıl
evimde sabit dahil eşimle tam 5 telefon hattımız var 2 vodafone 2 avea ve 1 de türk telekom türkcell cazip olsa aveayı bırakırım avea kamu
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DigitalWorld 8 yıl
Yok hayır adı Turkcell de TR de bu kadar büyük te etkinlik niye Ukraynada.
Tamam life diyelim de. TR de niye açıklama yok o zaman.


Bir de demişler ki diğer firmalar yüzünden RASYONEL olmayan fiyat düşüşleri oldu demiş. Lan yürü git. Resmen ne demek bu laf. "Ulan şu Vodafone falan olmayacak ne geçirirdik size haaa. Bu fiyatlara dua edin" bu demek yani.

Fiyatlar TRcell in dediğine göre yarıya falan inmiş ama elde ettikleri kar sadece %5 düşmüş. Neden acaba?

Cloud Nine

65 TL'yi geçmeyen faturam 280 TL gelince Turkcell'den vazgeçtim.

Hakkımı aradım sonuna kadar gittim.
280 TL'lik faturam zar zor 4 ay gibi bir süreç sonunda 120 TL'ye düşürüldü.

Turkcell hatasını kabul etti; internet paketim olduğu halde kullanılan data ücretleri internet paketine yansıtılmamış ve ayrı olarak ücretlendirilmiş.

3 Aydır Vodafone'deyim.
HTC Desire (18*65 TL) aldım + Genç Avantaj (25 TL) + Sınırsız İnternet (8 TL) = 98 TL.

3 aydır ne bir kuruş düştü ne de 1 kuruş yükseldi.
Vodafone'den mennunum.



Aynen bana da 340TL fatura gelmişti. Uğraş dur. 300TL si iade edildi tabi de ben çoktaaan geçmiştim vadafone a.


Vodafone 100MB internet kullanıyorum ama daha büyük paketini de bekliyorum. Neden çünki limitsiz arkadaş.

Kontörlü hat kullanmak istemiyorum. En olmadık yerde kontor bitmesinden nefret ederim ya. Şu cebinde İPhone/Galaxy S ile gezip kontorlu hat kullanan ve neredeyse hiçbir zaman kontorleri olmayan. Ya da nasıl oluyor ise hattı hep evde unutup telefonları unutmayan tiplere benzemek istemiyorum olmadık yerde kontörüm bitip te.

E ama hesabımı da bilmek isterim. Vodafone da hız düşüyor 100MB tan sonra. 96Kbit e.

Ulan hesap et. 96Kbit = 12Kbyte saniye.

Dakikada 720Kbyte

Saatte 43200Kbyte ( 42.18MB )

Günde 1012MB yani 0,988GB.

Ayda ise 29GB.




Ama bunun için 7/24 kullanmak lazım hattı. Aslına bakılır ise TTnet e göre gayet iyi bir alternatif. 1Mbit veriyorlar ama 4GB kota bu ne lan.

Arkadaş Vadafone bunu yapabiliyor. Sen nie yapamıyorsun. Ya hadi onu geçtim arkadaşım. Ben 4GB paket aldı isem paket dolunca kes yahu netimi kes. Devam etsin istemiyorum. Yok ama kafalarına göre kota yazıp önce kotayı geçirecek sonra kotayı geçen o rakamı da bana geçirecekler ya olmaz.

Bu ne arkadaş ya.
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userramix 8 yıl
türkcelin nasıl bu günleri geldiğini bu ülkedeki herkes çok iyi bilir. turkcell yıllardan beri ve halen türkiyedeki en pahalı hizmet veren şirket. kullanıcı kaynaklı hataları önceden öngörür ve tuzlu fatura olması için önlem almaz. sonrası ay sonunda gelen yüklü fatura sizin turkcell ile olan ilişkilerinizi sonlandırır.
rekabet fiyatı her zaman düşürür. türkcell yaa rakabet artınca istiyorsan fiyatları indirme. bak ne oluyor
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judith 8 yıl


ukraynanın tamamı life kullanıyor

görünce gururlandım fakat asıl sahibinin biz olduğunu kıza 1 türlü anlatamadım


neyse başka türlü anlattık.
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yogitech 8 yıl
Şu an Turkcell Türkiye'de en pahalı gsm operatörü. Zamanında tanınması firmayı bu günlere getirmiş. Tabi bu tanınma fiyatlarada yansımış durumda. kontörlü hat veya tarifesiz hat kullananlar dakikasına 40 kuruş veriyor. Her zaman cebinize uygun veya kullandığınızı hesaplayarak tarifelere yönelmeniz yararınıza olacaktır. Çünkü Turkcell daha böyle çok kişiyi düdükleyerek büyümeye devam edecek. Vodafone veya aveaya yönelmek herkesin yararına olacaktır diye düşünmekteyim.
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uA006 8 yıl

yogitech

Şu an Turkcell Türkiye'de en pahalı gsm operatörü. Zamanında tanınması firmayı bu günlere getirmiş. Tabi bu tanınma fiyatlarada yansımış durumda. kontörlü hat veya tarifesiz hat kullananlar dakikasına 40 kuruş veriyor. Her zaman cebinize uygun veya kullandığınızı hesaplayarak tarifelere yönelmeniz yararınıza olacaktır. Çünkü Turkcell daha böyle çok kişiyi düdükleyerek büyümeye devam edecek. Vodafone veya aveaya yönelmek herkesin yararına olacaktır diye düşünmekteyim.

sadece fiyata bakarak operatör seçmemek lazım. vodafone kullanmadım ama aveanın ciddi bir kalite problemi var. turkcellde ise yaşadığım bir çekmeme vs sorunu olmadı hiç. önemli olan kaliteyi uygun fiyata alabilmek.
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fatihcanery 8 yıl
eklemeyi unutmuşum,rekabetin getirdiği nimetten faydalanıyoruz.vodafonenun piyasaya girmesiyle fiyatlar ciddi anlamda düştü eskiye nazaran,bundan sonra operatörler çok iş az parayla çalışmak zorundalar.Gelirlerinin azalmasını da buna bağlıyorum
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fatihcanery 8 yıl
her zaman söylerim,turkcell fiyatlarını biraz daha aşağı çeksin avea denen sey kalmaz.vodafoneda iyice düşürür,turkcelli çok kullandım beni bir kere yarı yolda bırakmadı.ferrari mercedes ford diyorum operatörleri,simdi en iyisi turkcell tabi fiyatı pahalı.vodafone kullanıyorum simdi,arama başı düşüyor fiyat.arada kesiliyor,nedenini size bırakıyorum...
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Bakkal Gazi 8 yıl

fatihcanery

her zaman söylerim,turkcell fiyatlarını biraz daha aşağı çeksin avea denen sey kalmaz.vodafoneda iyice düşürür,turkcelli çok kullandım beni bir kere yarı yolda bırakmadı.ferrari mercedes ford diyorum operatörleri,simdi en iyisi turkcell tabi fiyatı pahalı.vodafone kullanıyorum simdi,arama başı düşüyor fiyat.arada kesiliyor,nedenini size bırakıyorum...

Aksine, Turkcell fiyat düşürürse ve kullanım miktarı artarsa asıl o zaman biter Tcel. 34 milyon aboneden aktif olarak atıyorum 2milyon kişi aynı anda görüşüyorsa bu 4 milyona çıkar ve kanal kapasitesi zorlanmaya başlar. 2 milyon kişi aynı anda sorunsuz konuşuyorken 4milyon kişi sıkıntı yaşar ve müşteri memnuniyetsizliği ortaya çıkar.
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beyazsoy 8 yıl
kesinlikle türkcell insanlara yüksek fatura ödetiyor.. ben numara taşıma olur olmaz numaramı taşıdım vodafone aylık 10 tl yüklüyorum sınırsız internet konuşma vodafone güzelik yapıyor hediye konuşmada veriyor
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