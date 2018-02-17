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Turkcell, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Turkcell, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Göreve geldikten kısa bir süre sonra Turkcell’in 3 yıllık hedeflerini açıklayan Genel Müdür Kaan Terzioğlu, hedefe 2 yılda ulaşıldığını duyurdu.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı
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Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şirketin 2017 finansal sonuçlarını açıkladı ve dijital dönüşümün büyümeye etkisine vurgu yaptı.

Turkcell, tüm alt markalarıyla birlikte 2017 yılını yüzde 23,4 gelir artışı ile tamamladı. Son 10 yılın en yüksek büyüme oranına denk gelen bu artışla Turkcell’in yıllık geliri 17,6 milyar TL’ye ulaştı. Vergi uzlaşısı karşılığı hariç tutulduğunda şirketin net kârı yüzde 52 artışla 2 milyar 479 milyon TL oldu.

Mobil operatör, internet servis sağlayıcısı ve televizyon servisine abone müşteri sayısı 1,5 milyon arttı. Türkiye’deki toplam abone sayısı 36,7 milyona ulaştı.


Turkcell’in 2017 yıl sonu itibarıyla son üç yıllık faaliyetleri neticesinde; 10.4 milyar TL yatırım, 5.7 milyar TL lisans ve 16.2 milyar TL vergi ve yasal yükümlülük olmak üzere Türkiye’ye toplam katkısı, 32.3 milyar TL’yi buldu.

İlk 100 operatör içinde en hızlı büyüyeni

Bu sonuçlar kapsamında; Turkcell, 15 Şubat itibarıyla sonuç açıklayan piyasa değerine göre dünyadaki ilk 100 operatör sıralamasında, en hızlı büyüyen şirket olarak yer aldı.

Turkcell uygulamalarının indirilme sayılarına göre son on iki ay toplamında Google Play ve AppStore mağazalarında uygulama yayıncıları arasında Google’ın ardından ikinci sıraya yerleşti. Turkcell, servislerini indiren abonelerine hediye dakika, internet vb. paketler hediye ediyor. İndirilme sayılarındaki yükselişte bunun da etkisi var.

Müşterilerin akıllı cihaz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik esnek ödeme çözümleri sunmak amacıyla kurulan Financell, üç bin Turkcell mağazasında hizmet vererek 4,3 milyon adet devam eden kredi sözleşmesi ve 4,2 milyar TL kredi portföyüne ulaştı. Böylece 2018 sonu için hedeflenen yüzde 72’lik akıllı cihaz oranına bir yıl önce ulaşıldı. Turkcell’in techfin alanındaki diğer markası Paycell ile iki binin üzerinde üye işyerine ve 5 milyonun üzerinde müşteriye ulaşıldı.


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nietzsche55 1 yıl en beğenilen
Bana da %95 vergi indirimi yapıp 450 milyonluk vergi borcumu 24 milyona düşürseler ben de ilk 100 operatör içinde hızlı büyürdüm herhalde.
2 Yanıt Yanıtla +116
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esertekin180 1 yıl
vergisiz hayat oh ne rahat
aboneleri kazıkla keyfine bak....
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General. 1 yıl
Ne olmasını bekliyordunuz, akp döneminde sadece para babaları servetine servet kattı. Türkcell, Koç, Sabancı, Cengiz, Albayrak, Bim, A101, vs vs
Gazoza ÖTV ödeyen gariban fakir ne yapabilirki.
Ne olmasını bekliyordunuz, akp döneminde sadece para babaları servetine servet kattı. Türkcell, Koç, Sabancı, Cengiz, Albayrak, Bim, A101, vs vsGazoza ÖTV...
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1 Yanıt Yanıtla +49
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Yusuf Saracen 1 yıl
Yani turkcel malı götürmüş
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maxe 1 yıl
1.90 boyunda yakışıklı zeki başarılı bir iş adamıyım, genellikle avrupa ya seyahat ettiğimden Vodafone kullanmak benim için ayrıcalık, turkcell fosillerini görüp gülüp eğlenmek benim vazgeçilmezim
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Stand Alone 1 yıl
Çünkü burası Donanım Haber.

Aslımda ben genel anlamda Turkcell’den memnunum. Kalite odaklı yaşam biçimine sahibim ve bu yüzden Apple tercih ediyorum. Doğal olarak operatör konusunda da benim ihtiyaçlarıma yanıt veren Turkcell hali hazırda gayet güzel bir başarı sağlıyor. Ekranda Türk Telekom yazısını görmek bile benim için rahatsız edici bir durum.
Zaten bunların hepsi aynı soydan geliyor; Fiat Egea alanlar, Android telefon kullananlar, Türk Telekom tercih edenler, Bim ve A101’den çıkmayanlar, LC Waikiki ve Defacto’dan giyinenler, yazın tatile değil de memleketine gidenler... Hepsi aynı şeyin laciverdi.

Yine de senin için Türk Telekom’u değerlendireceğim. Haziran ayında sözleşmem bitiyormuş Turkcell ile.
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~Lion King~ 1 yıl Stand Alone
Stand Alone
Çünkü burası Donanım Haber.

Aslımda ben genel anlamda Turkcell’den memnunum. Kalite odaklı yaşam biçimine sahibim ve bu yüzden Apple tercih ediyorum. Doğal olarak operatör konusunda da benim ihtiyaçlarıma yanıt veren Turkcell hali hazırda gayet güzel bir başarı sağlıyor. Ekranda Türk Telekom yazısını görmek bile benim için rahatsız edici bir durum.
Zaten bunların hepsi aynı soydan geliyor; Fiat Egea alanlar, Android telefon kullananlar, Türk Telekom tercih edenler, Bim ve A101’den çıkmayanlar, LC Waikiki ve Defacto’dan giyinenler, yazın tatile değil de memleketine gidenler... Hepsi aynı şeyin laciverdi.

Yine de senin için Türk Telekom’u değerlendireceğim. Haziran ayında sözleşmem bitiyormuş Turkcell ile.


Hocam tepeden tırnağa egosunuz
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Jazzalyn 1 yıl Stand Alone
Stand Alone
Çünkü burası Donanım Haber.

Aslımda ben genel anlamda Turkcell’den memnunum. Kalite odaklı yaşam biçimine sahibim ve bu yüzden Apple tercih ediyorum. Doğal olarak operatör konusunda da benim ihtiyaçlarıma yanıt veren Turkcell hali hazırda gayet güzel bir başarı sağlıyor. Ekranda Türk Telekom yazısını görmek bile benim için rahatsız edici bir durum.
Zaten bunların hepsi aynı soydan geliyor; Fiat Egea alanlar, Android telefon kullananlar, Türk Telekom tercih edenler, Bim ve A101’den çıkmayanlar, LC Waikiki ve Defacto’dan giyinenler, yazın tatile değil de memleketine gidenler... Hepsi aynı şeyin laciverdi.

Yine de senin için Türk Telekom’u değerlendireceğim. Haziran ayında sözleşmem bitiyormuş Turkcell ile.







Turktelekom a o kadar laf dedim de, böyle hiç utandırmadım hahahhahahaa
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ImPerspektif 1 yıl Stand Alone
Stand Alone
Çünkü burası Donanım Haber.

Aslımda ben genel anlamda Turkcell’den memnunum. Kalite odaklı yaşam biçimine sahibim ve bu yüzden Apple tercih ediyorum. Doğal olarak operatör konusunda da benim ihtiyaçlarıma yanıt veren Turkcell hali hazırda gayet güzel bir başarı sağlıyor. Ekranda Türk Telekom yazısını görmek bile benim için rahatsız edici bir durum.
Zaten bunların hepsi aynı soydan geliyor; Fiat Egea alanlar, Android telefon kullananlar, Türk Telekom tercih edenler, Bim ve A101’den çıkmayanlar, LC Waikiki ve Defacto’dan giyinenler, yazın tatile değil de memleketine gidenler... Hepsi aynı şeyin laciverdi.

Yine de senin için Türk Telekom’u değerlendireceğim. Haziran ayında sözleşmem bitiyormuş Turkcell ile.


Muazzam bir örneksiniz. Beyler şu arkadaşın yazdığını screenshot alıp, her gün bakıp hayatınızın odak noktası yapın.
Apple iPhone kullanarak, Apple iMac kullanarak, Türkcell operatöre sahip olarak, F segment araç kullanarak kendinizi kalite odaklı yaşıyor sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz.
Ha hayat kaliteniz tabi pahalı tüketime odaklı olarak sınırlı olursa kalite anlayışınız bu kadar olur.
Kenya'da yaşayan son örnek El Molo kabilesi bile sizden daha fazla kaliteli bir yaşam anlayışına sahiptir.
Açılan başlık dışında yorum yazdığım için kusura bakmayın. Hayatımda gördüğüm en saçma sözde kalite odaklı yaşam tarzı gördüğüm için yazma gereksinimi duydum.
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~Lion King~ 1 yıl
Adamlar operatör davasına kavga edecekler. Millet kafayı yemiş

2012 ye kadar turkcell kullandım ve çektiğim rezillikleri ben bilirim. Fiyat kol gibi ama internet ucundan ucundan. Sonra dönemin aveası yeni nesil tarifeleri tanıttı. 2 gb internetten sonra 128 kbps ye düşüyordu ve sınırsız internetti. Telefonu pc ye bağlayıp bütün internet ihtiyacımı karşılamıştım ve istediğim film dizi oyun ne varsa ağır da olsa elbet indiriyordum. Şimdi de 10 gb tarifesindeyim turk telekomda kalma ve tarifede kalma sözüyle yüzde 50 indirimim var. 16 TL’ye 1000 dk 1000 sms 10 gb internet alıyorum. Bol bol şehirdışı yolculukları yaparım. Yollarda 2G ye düştüğü oluyor 3G de kaldığı oluyor ama internete her daim bağlı ve istediğiniz an konuşabiliyorsunuz. Şebeke yok diye bir şey yok. Bodrumundan, güneydoğu ilçelerine, konyanın en ücra ilçelerinden istanbulun en ücra köşelerine kadar her yerde deneyimledim telefonumu. Asla ve asla “keşke almasaydım” dedirtmedi. Her daim fiyat performans olarak gönlümü okşadı
Forumdan turkcell sempatizanı sevdiğim bir arkadaşımın iş gezisi için lüleburgaza gittiğinde vodafone’un çektiğini turkcell in çekmediğini söyledi ve direkt beni arayıp türk telekomda dahil tarife önerdi. Şuan kendisini iknaya çalışıyorum çünkü sevdiğim bir insan ve diğer turkcellciler gibi kazıklanmasını istemiyorum.
Turkcell devri kapandı. Artık vodafone ve turk telekom çok daha hızlı interneti neredeyse kafa kafaya çekim gücünü yarı yarıya ucuza veriyor.
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C.CEMİL 1 yıl
madem en çok büyüyen ve kazanan firma oldu, o zaman niye vergi affı yapıldı ?
cidden bilmediğim ,anlamadığım için soruyorum ?
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patapon_00 1 yıl
Vergi verme öksüzün yetimin hakkını ye , bu milletin hakkını ye , kimsenin yanına kâr kalmaz elbet birgün çıkar
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Jazzalyn 1 yıl
Hahaha köy mü? Vodafone ve köy?

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Metin* 1 yıl
bu sektör de çalıştığım için size şunu söylim. Turkcell den farklı operatöre geçen kişilerden çok fazlası belli bir sure sonra geri geliyor. bazen insanlar lanet olsun parasi pulu telefon çeksin parası çok olsun diyor özellikle merkezi yerlerde oturmayanlar. Şunu söylim ben 7 senedir bu sektörde ölçümler yapıyorum. 62 il gezdim. burda baz istasyonu sayısı vermem etik olmaz cunku 3 operatör için ölçümler yapıyorum. turkcellin yatırımı akla hayalr sığmaz size oyle soylim. ki ben 2 sene turktelekom için keşifler yaptım baz istasyonlari için montaj dosyaları hazırladım vs. Zaten cok büyük kurumsal firmalar bile Turkcell için bir ömür yeter sanırım. ayrica bende google earth de baz istasyonlari kmz dosyasi vardi Turkcell açınca google donardı hep

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sis651 1 yıl Metin*
Abi, do dosyayı özelden atar mısın bana? Kimseye ses etmem vallahi, kişisel merak. :D
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prestige07 1 yıl
450 milyonluk vergi borcunun 24 milyona düşeceğini sanmıyorum. Resmiyette 24 olsa bile çobanın cebine 200 milyon girmiştir.
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mgora 1 yıl
Adam Yalan verilerle Turkcell'i savunuyor komik.
Aynı Tl bazlı enflasyondan arındırılmamış büyüme açıkladıkları gibi.
Ensar meselesinden Türkcell Süperonline İnternetimi iptal ettirdim.Turk.net'e geçtim akk yok gayet memnunum.
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