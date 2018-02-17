Turkcell, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

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Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şirketin 2017 finansal sonuçlarını açıkladı ve dijital dönüşümün büyümeye etkisine vurgu yaptı.

Turkcell, tüm alt markalarıyla birlikte 2017 yılını yüzde 23,4 gelir artışı ile tamamladı. Son 10 yılın en yüksek büyüme oranına denk gelen bu artışla Turkcell’in yıllık geliri 17,6 milyar TL’ye ulaştı. Vergi uzlaşısı karşılığı hariç tutulduğunda şirketin net kârı yüzde 52 artışla 2 milyar 479 milyon TL oldu.

Mobil operatör, internet servis sağlayıcısı ve televizyon servisine abone müşteri sayısı 1,5 milyon arttı. Türkiye’deki toplam abone sayısı 36,7 milyona ulaştı.





Turkcell’in 2017 yıl sonu itibarıyla son üç yıllık faaliyetleri neticesinde; 10.4 milyar TL yatırım, 5.7 milyar TL lisans ve 16.2 milyar TL vergi ve yasal yükümlülük olmak üzere Türkiye’ye toplam katkısı, 32.3 milyar TL’yi buldu.

İlk 100 operatör içinde en hızlı büyüyeni

Bu sonuçlar kapsamında; Turkcell, 15 Şubat itibarıyla sonuç açıklayan piyasa değerine göre dünyadaki ilk 100 operatör sıralamasında, en hızlı büyüyen şirket olarak yer aldı.

Turkcell uygulamalarının indirilme sayılarına göre son on iki ay toplamında Google Play ve AppStore mağazalarında uygulama yayıncıları arasında Google’ın ardından ikinci sıraya yerleşti. Turkcell, servislerini indiren abonelerine hediye dakika, internet vb. paketler hediye ediyor. İndirilme sayılarındaki yükselişte bunun da etkisi var.

Müşterilerin akıllı cihaz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik esnek ödeme çözümleri sunmak amacıyla kurulan Financell, üç bin Turkcell mağazasında hizmet vererek 4,3 milyon adet devam eden kredi sözleşmesi ve 4,2 milyar TL kredi portföyüne ulaştı. Böylece 2018 sonu için hedeflenen yüzde 72’lik akıllı cihaz oranına bir yıl önce ulaşıldı. Turkcell’in techfin alanındaki diğer markası Paycell ile iki binin üzerinde üye işyerine ve 5 milyonun üzerinde müşteriye ulaşıldı.