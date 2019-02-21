Turkcell, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

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Turkcell, bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile 2018 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Enflasyondaki artış ve kurdaki dalgalanmalara rağmen firma geçtiğimiz yılın sonunda açıkladığı hedeflerini tutturmayı başardı. Dijital uygulamaların kullanımındaki artış, Turkcell’in gelir artışında büyük rolü oynadı.

Turkcell Grubu, bir önceki yıla kıyasla 2018 yılında gelirlerini yüzde 20,8 arttırdı ve 21,3 Milyar TL gelir elde etti. FAVÖK’ü yüzde 41,1 artışla 8,8 milyar TL’ye yükselen Turkcell’in FAVÖK marjı yüzde 41,3 oldu. Şirketin net kârı ise 2017 yılının üzerinde, 2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Operatör tarafındaki abone artışı yatay seyretse de Turkcell’in temel dijital servislerini kullanan müşteri sayısı 2018 yılsonu itibarıyla 85.8 milyona ulaştı. Bu abonelerin yüzde 20’si farklı operatörlerin abonesi olup bugüne kadar Turkcell’i hiç deneyimlememiş kullanıcılardan oluşuyor. Bu anlamda, dijital servislere yapılan yatırımın önemi ortaya çıkıyor.



Dijital servislerin kullanım miktarları

Turkcell, finansal sonuçların yanında 2018 yılı sonunda dijital servislerin ulaştığı kullanıcı sayısını ve kullanım miktarlarını da açıkladı.

2018 sonunda BiP 34,2 milyon indirme ve 11,5 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Fizy 3,2 milyon aktif kullanıcıya, TV+ 3,4 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Dergilik ise 21,4 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Yaani uygulaması 7,6 milyon kez indirildi. Paycell ise 2,6 milyon indirme ve 1,3 milyon Paycell Kart abone sayısına ulaştı.

Yukarıdaki görselde abone sayısı ve aktif kullanım istatistikleri göz önüne alınarak Fizy ve Spotify’ın kullanım yoğunluğu gösteriliyor. Spotify’ın daha çok kullanıldığı şehirler yeşil renkte, Fizy’nin daha çok kullanıldığı şehirler ise mor renkte gösteriliyor. Şehirlerin büyük çoğunluğunda Fizy’nin daha çok kullanıldığını görmekteyiz

Turkcell, her ne kadar çekiliş ve GB hediyeleri için bu uygulamaları indirtiyor ve kullanmayı teşvik ediyor olsa da aktif kullanıcı sayıları epey yüksek. Dijital servislerin kullanım sayıları ile birlikte yıl sonu gelirlerini önemli ölçüde arttırmayı başaran Turkcell’in dijital servislere yaptığı yatırımın önemi ortaya çıkıyor.

Güvencell Sigorta

Financell şirketinin bünyesine eklenen Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş, önümüzdeki dönemde faaliyetlerini arttıracak. Güvencell Sigorta markasının ilk ürünü olan kadınlara özel sağlık sigortası paketi müşterilerin kullanımına sunuldu. Güvencell Sigorta, cihaz koruma, fatura koruma ve seyahat gibi branşlarda müşterilerimizin kolayca ulaşabileceği sigorta ürünleri sunacak.

Turkcell, başka sigorta şirketleri aracılığıyla Akıllım Güvende Sigortası adı altında akıllı telefonlar için sigorta hizmeti sunuyordu. Firma artık bu hizmeti Güvencell Sigorta ile kendi üzerinden sunuyor. Akıllı telefonlarınızın poliçe şartları çerçevesinde zarar görmesi halinde değişimini ya da onarımını ücretsiz olarak yerine getiriyor.

Fintur’un hisse devrinden elde edilen gelirin bu çeyrekte kasaya girmesi öngörülüyor

2018’in Turkcell’in dijital ayak izinin uluslararası alanda genişlemeye başladığı yıl olduğunu kaydeden Terzioğlu, “2018’de yetkinliklerimizi, faaliyette bulunduğumuz ülke ve iştiraklere de taşıdık. Ukrayna’da lifecell ile 4.5G’yi hayata geçiren ilk operatör olduk. Küreselleşme vizyonu çerçevesinde dijital ayak izini genişletme hedefiyle kurduğumuz Lifecell Ventures şirketimizi Şubat 2018’de Barcelona’da tanıttık. Lifecell Ventures, ilk ihracatını BiP ve lifebox ile Moldcell’e yaptı. 2019 yılı, dijital ihracat hamlemizin her anlamda hızlandığı, dünyada çok daha fazla kişinin ve şirketin Türkiye’de geliştirilen dijital servis ve çözümleri kullandıklarını gördüğümüz bir yıl olacak. 2018 yılının bir diğer önemli gelişmesi de, Fintur iştirakimizde gerçekleşen varlık satışları ve nihayetinde Fintur’da sahip olduğumuz payların Telia Company’ye devrine dair anlaşmanın Aralık ayında imzalanması oldu. Bu satışla verimli bilanço yönetimi ve dijital odaklı büyüme stratejilerimiz dahilinde 350 milyon euro kaynak yaratılacak” diye konuştu. Bu satıştan elde edilen kaynağın bu çeyrekte kasaya girmesini planladıklarını ifade etti.

2019 yılı hedefleri

2019 yılında Turkcell Grubu gelirlerinin yüzde 16-18 oranında artması, konsolide FAVÖK marjının yüzde 37-40 olması, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise yüzde 16-18 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.