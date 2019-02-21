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Turkcell, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Turkcell, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Enflasyondaki artış ve kurdaki dalgalanmalara rağmen firma hedefini tutturmayı başardı. Turkcell'in 2018 yılı finansal sonuçları ve 2019 hedefleri:
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı
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Turkcell, bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile 2018 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Enflasyondaki artış ve kurdaki dalgalanmalara rağmen firma geçtiğimiz yılın sonunda açıkladığı hedeflerini tutturmayı başardı. Dijital uygulamaların kullanımındaki artış, Turkcell’in gelir artışında büyük rolü oynadı.  

Turkcell Grubu, bir önceki yıla kıyasla 2018 yılında gelirlerini yüzde 20,8 arttırdı ve 21,3 Milyar TL gelir elde etti. FAVÖK’ü yüzde 41,1 artışla 8,8 milyar TL’ye yükselen Turkcell’in FAVÖK marjı yüzde 41,3 oldu. Şirketin net kârı ise 2017 yılının üzerinde, 2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Operatör tarafındaki abone artışı yatay seyretse de Turkcell’in temel dijital servislerini kullanan müşteri sayısı 2018 yılsonu itibarıyla 85.8 milyona ulaştı. Bu abonelerin yüzde 20’si farklı operatörlerin abonesi olup bugüne kadar Turkcell’i hiç deneyimlememiş kullanıcılardan oluşuyor. Bu anlamda, dijital servislere yapılan yatırımın önemi ortaya çıkıyor.

Dijital servislerin kullanım miktarları

Turkcell, finansal sonuçların yanında 2018 yılı sonunda dijital servislerin ulaştığı kullanıcı sayısını ve kullanım miktarlarını da açıkladı.

2018 sonunda BiP 34,2 milyon indirme ve 11,5 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Fizy 3,2 milyon aktif kullanıcıya, TV+ 3,4 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Dergilik ise 21,4 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Yaani uygulaması 7,6 milyon kez indirildi. Paycell ise 2,6 milyon indirme ve 1,3 milyon Paycell Kart abone sayısına ulaştı.

Yukarıdaki görselde abone sayısı ve aktif kullanım istatistikleri göz önüne alınarak Fizy ve Spotify’ın kullanım yoğunluğu gösteriliyor. Spotify’ın daha çok kullanıldığı şehirler yeşil renkte, Fizy’nin daha çok kullanıldığı şehirler ise mor renkte gösteriliyor. Şehirlerin büyük çoğunluğunda Fizy’nin daha çok kullanıldığını görmekteyiz

Turkcell, her ne kadar çekiliş ve GB hediyeleri için bu uygulamaları indirtiyor ve kullanmayı teşvik ediyor olsa da aktif kullanıcı sayıları epey yüksek. Dijital servislerin kullanım sayıları ile birlikte yıl sonu gelirlerini önemli ölçüde arttırmayı başaran Turkcell’in dijital servislere yaptığı yatırımın önemi ortaya çıkıyor.

Güvencell Sigorta

Financell şirketinin bünyesine eklenen Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş, önümüzdeki dönemde faaliyetlerini arttıracak. Güvencell Sigorta markasının ilk ürünü olan kadınlara özel sağlık sigortası paketi müşterilerin kullanımına sunuldu. Güvencell Sigorta, cihaz koruma, fatura koruma ve seyahat gibi branşlarda müşterilerimizin kolayca ulaşabileceği sigorta ürünleri sunacak.

Turkcell, başka sigorta şirketleri aracılığıyla Akıllım Güvende Sigortası adı altında akıllı telefonlar için sigorta hizmeti sunuyordu. Firma artık bu hizmeti Güvencell Sigorta ile kendi üzerinden sunuyor. Akıllı telefonlarınızın poliçe şartları çerçevesinde zarar görmesi halinde değişimini ya da onarımını ücretsiz olarak yerine getiriyor.

Fintur’un hisse devrinden elde edilen gelirin bu çeyrekte kasaya girmesi öngörülüyor

2018’in Turkcell’in dijital ayak izinin uluslararası alanda genişlemeye başladığı yıl olduğunu kaydeden Terzioğlu, “2018’de yetkinliklerimizi, faaliyette bulunduğumuz ülke ve iştiraklere de taşıdık. Ukrayna’da lifecell ile 4.5G’yi hayata geçiren ilk operatör olduk. Küreselleşme vizyonu çerçevesinde dijital ayak izini genişletme hedefiyle kurduğumuz Lifecell Ventures şirketimizi Şubat 2018’de Barcelona’da tanıttık. Lifecell Ventures, ilk ihracatını BiP ve lifebox ile Moldcell’e yaptı. 2019 yılı, dijital ihracat hamlemizin her anlamda hızlandığı, dünyada çok daha fazla kişinin ve şirketin Türkiye’de geliştirilen dijital servis ve çözümleri kullandıklarını gördüğümüz bir yıl olacak. 2018 yılının bir diğer önemli gelişmesi de, Fintur iştirakimizde gerçekleşen varlık satışları ve nihayetinde Fintur’da sahip olduğumuz payların Telia Company’ye devrine dair anlaşmanın Aralık ayında imzalanması oldu. Bu satışla verimli bilanço yönetimi ve dijital odaklı büyüme stratejilerimiz dahilinde 350 milyon euro kaynak yaratılacak” diye konuştu. Bu satıştan elde edilen kaynağın bu çeyrekte kasaya girmesini planladıklarını ifade etti.

2019 yılı hedefleri

2019 yılında Turkcell Grubu gelirlerinin yüzde 16-18 oranında artması, konsolide FAVÖK marjının yüzde 37-40 olması, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise yüzde 16-18 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.


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GoldPunch 2 ay en beğenilen
Turkcell kendi servisini kullanan kisilere bir şeyler hediye ettiğinden ya da bir türlü indirmeye zorladığından - Enflasyonla mücadele kapsamındaki iki kat data hediyesi bile sadece Bip uzerinden alınabiliyordu - bu kadar yüksek indirme rakamlarına ulaşıyor. Millet indirip, hediyesini alıyor sonra siliyor.
Misal Yaani indirilme sayısı 7.6 milyonmuş. Ama ben günlük aktif kullanılma sayısını merak ediyorum. Gerçekten birisi bir şeyi aratma ihtiyaci duyduğunda google yerine Yaani'ye girip oradan aratan kac kişi vardır? 100, 150 kişi?
Turkcell kendi servisini kullanan kisilere bir şeyler hediye ettiğinden ya da bir türlü indirmeye zorladığından - Enflasyonla mücadele kapsamındaki iki kat data...
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ensei 2 ay
Her dönem muhteşem karlılık rakamlar ı açıkladığı halde geçen sene vergi borcu silindi, neden?
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fuckulteli 2 ay
11,5 milyon aktif BİP kullanıcısına inanmıyorum.
Aktiflik hesabı yine son 30 gün içinde bir kez kullanmış olmak mı acaba? Haftalık, aylık promosyonları hediyeleri almak için giriyorlardır. BİP kullanan kişinin mesajlaştığı 5 farklı kişi yoktur.
11,5 milyon aktif BİP kullanıcısına inanmıyorum.Aktiflik hesabı yine son 30 gün içinde bir kez kullanmış olmak mı acaba? Haftalık, aylık promosyonları hedi...
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Meturas 2 ay
Ne yorum yapayım bilemedim ki ?
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burhanulu 2 ay
Bütün servis ve paketlere zam yaparsa, karı artar tabi. Dijital servis kullaniminda ise, göstermelik hediye vererek milleti kendi servislerini kullanma zorunda bıraktığı için kullanım sayısı yüksek çıkmıştır. Salla kazandan her hafta bip hediyesi vererek, zorla onu kullanacağımızı sanıyorlar. Yani diye tarayıcı adında birşey çıkartmışlar, tamamen rezalet. 25. Yıla özel hediye veriyorlar mesela ama günlük 3gb. Aylik yapin da millet rahatça kullansın, Herşey göstermelik. İnsanları bunlarla kandirmayin. Sonra da adam gibi servis yapin da millet yerli kullansin. Böyle yaptıkça insanlar daha çok yabancıya yönelir. Yerli malı ayağına kandırın milleti kandırın. Tabi yersek...
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jacques1791 2 ay
ensarcılardan uzak durmak lazım
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lterlemez 2 ay
Resmi açıklamada olup, ön ödemeli hatlarından, diğer operatörlere kaçan abone sayısından bahsedilmemiş.
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12 Angry Men 2 ay
Vergi ödemediği için hedefini tutturması normal. Her yıl vergi affından faydalanıyorlar.
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Mobil Uzman 2 ay 12 Angry Men
Eğitim ve spor faaliyetlerine özel anlaşmalarla sponsorluk vb. anlaşmalarla desteğiyle bir kısım vergisi siliniyor. Buna saygı duyuyorum aslında. Bu sponsorlukların katkısı,önemi ayrıca uzun uzun anlatılabilir. Burada affedilen,silinen vergi borcu miktarı önemli. 10 milyon TL değeri olan destekleri karşılığında 20 milyon TL vergi borcu mu siliniyor,bu önemli.
Ne kadar vergi borcu silindi,bunu okuyabileceğim bir link paylaşırsanız okuyup bir görüşe varabilirim.
İnternetin ve sosyal medyanın algı operasyonları silahı olarak kullanıldığı bir zamanda,vergi borçları siliniyor yazıp geçmek yerine,yazılanı da kanıtlayan bir link yazıya iliştirilmeliydi.
Mobil forumdaki arkadaşlar bilir,Turkcell'i çok eleştiren biriyim ama eğitim ve spor alanlarındaki sponsorluklarla desteğini takdir ediyorum. Açıkcası bunun karşılığında 1 koyup 10 mu alıyor merak da ediyorum.
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Crashlone 2 ay
Keşke bizimde vergi borcumuz silinse...
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mkyb 2 ay
Büyük şehirlerde 3 operatörde hemen hemen aynılar ama Anadolu şehirlerinde Turkcell'in alternatifi yok maalesef.
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scorpion20 2 ay mkyb
katılıyorum, bazı köylerde de yakın tepeyi kim kapar baz ist. dikerse sadece o
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maxe 2 ay
Sahil şeridi Spotify kullanıyor buda mı tesadüf
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HakanG22 2 ay
Rehberimde 137 kişi var bip'e 6 kişi kayıtlı onlarında aktif kullandığını sanmıyorum :D
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Onurmsq 2 ay
bu da demek oluyor ki. artık paketlerdeki fiyat indirimini de unutun. paket fiyatlarını daha da yükseltirler şimdi. Hala çok kullanan var türkcelli 200 liradan aşağıda fatura ödeyen yok.
afferim size ohh. çok güzel oldu.
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