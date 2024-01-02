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    Turkcell, Lifecell’i Fransızlara satıyor!

    Turkcell, Ukrayna'da faaliyet gösteren mobil operatör şirketi Lifecell'i Fransız şirket NJJ Capital'e satıyor. Taraflar arasında hisse devir sözleşmesi imzalandı.
    Turkcell, Lifecell’i Fransızlara satıyor! Tam Boyutta Gör
    Turkcell, Ukrayna’da hizmet veren iştiraki Lifecell’i Fransız şirket NJJ Capital’e satıyor. Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınladığı açıklamada çeşitli detaylara yer verdi.

    lifecell LLC, LLC Global Bilgi (çağrı merkezi) ve LLC Ukrtower (baz istasyonları) şirketlerinin tüm hisseleri, tüm hakları ve tüm borçlarının NJJ Capital’e devri için sözleşme imzalandı. Hisse devir işlemi henüz tamamlanmadı. Yapılan açıklamada, hisse devir işleminin devam ettiği ve taraflar arasındaki müzakerelerin, sözleşmenin durdurulması gibi sonuçlara ulaşabilecek belirsizlik taşımasından dolayı daha fazla bilgi paylaşılmadığı ifade edildi.

    Turkcell’in Lifecell’i ne kadara sattığı bilinmiyor. Basında yer alan haberlere göre satılan hisselerin nominal değeri Lifecell için 333,4 milyon dolar, Global Bilgi Ltd için 1,239 milyon dolar ve Ukrtauer Ltd. için 51,453 milyon dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.

    Turkcell, Lifecell’i Fransızlara satıyor! Tam Boyutta Gör
    2023’ün üçüncü çeyrek raporuna göre Lifecell’in 9,1 milyon aktif abonesi bulunuyor. ARPU (kullanıcı başına ortalama gelir) göstergesine göre bir aboneden ayda ortalama 113,7 UAH gelir elde ediliyor. Lifecell, Mobil Dünya Kongresi 2023’te “acil durumları veya insani durumları destekleyen inovasyonları yapan en iyi operatör” ödülü almıştı.

    Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Şirketimizin 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte NJJ Capital'e devri için hisse devir sözleşmesi 29 Aralık 2023 tarihinde imzalanmıştır. Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır. 

    Hisse devri konusunda taraflar arasındaki müzakerelerin sözleşmenin akdi ile sonuçlanmasına kadar işlemin belirsizlik taşımasından dolayı, yatırımcıların yanıltılmaması ve Şirketimizin pazarlık gücünün olumsuz yönde etkilenmemesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, 9 Mayıs 2023 ve 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 23 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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