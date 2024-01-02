Turkcell, Lifecell’i Fransızlara satıyor!

Tam Boyutta Gör Turkcell, Ukrayna’da hizmet veren iştiraki Lifecell’i Fransız şirket NJJ Capital’e satıyor. Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınladığı açıklamada çeşitli detaylara yer verdi.

lifecell LLC, LLC Global Bilgi (çağrı merkezi) ve LLC Ukrtower (baz istasyonları) şirketlerinin tüm hisseleri, tüm hakları ve tüm borçlarının NJJ Capital’e devri için sözleşme imzalandı. Hisse devir işlemi henüz tamamlanmadı. Yapılan açıklamada, hisse devir işleminin devam ettiği ve taraflar arasındaki müzakerelerin, sözleşmenin durdurulması gibi sonuçlara ulaşabilecek belirsizlik taşımasından dolayı daha fazla bilgi paylaşılmadığı ifade edildi.

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Turkcell’in Lifecell’i ne kadara sattığı bilinmiyor. Basında yer alan haberlere göre satılan hisselerin nominal değeri Lifecell için 333,4 milyon dolar, Global Bilgi Ltd için 1,239 milyon dolar ve Ukrtauer Ltd. için 51,453 milyon dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör 2023’ün üçüncü çeyrek raporuna göre Lifecell’in 9,1 milyon aktif abonesi bulunuyor. ARPU (kullanıcı başına ortalama gelir) göstergesine göre bir aboneden ayda ortalama 113,7 UAH gelir elde ediliyor. Lifecell, Mobil Dünya Kongresi 2023’te “acil durumları veya insani durumları destekleyen inovasyonları yapan en iyi operatör” ödülü almıştı.

Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte NJJ Capital'e devri için hisse devir sözleşmesi 29 Aralık 2023 tarihinde imzalanmıştır. Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.

Hisse devri konusunda taraflar arasındaki müzakerelerin sözleşmenin akdi ile sonuçlanmasına kadar işlemin belirsizlik taşımasından dolayı, yatırımcıların yanıltılmaması ve Şirketimizin pazarlık gücünün olumsuz yönde etkilenmemesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, 9 Mayıs 2023 ve 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir."

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