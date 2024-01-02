Turkcell, Lifecell’i Fransızlara satıyor!

- Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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lifecell LLC, LLC Global Bilgi (çağrı merkezi) ve LLC Ukrtower (baz istasyonları) şirketlerinin tüm hisseleri, tüm hakları ve tüm borçlarının NJJ Capital’e devri için sözleşme imzalandı. Hisse devir işlemi henüz tamamlanmadı. Yapılan açıklamada, hisse devir işleminin devam ettiği ve taraflar arasındaki müzakerelerin, sözleşmenin durdurulması gibi sonuçlara ulaşabilecek belirsizlik taşımasından dolayı daha fazla bilgi paylaşılmadığı ifade edildi.
Turkcell’in Lifecell’i ne kadara sattığı bilinmiyor. Basında yer alan haberlere göre satılan hisselerin nominal değeri Lifecell için 333,4 milyon dolar, Global Bilgi Ltd için 1,239 milyon dolar ve Ukrtauer Ltd. için 51,453 milyon dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.
Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte NJJ Capital'e devri için hisse devir sözleşmesi 29 Aralık 2023 tarihinde imzalanmıştır. Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.
Hisse devri konusunda taraflar arasındaki müzakerelerin sözleşmenin akdi ile sonuçlanmasına kadar işlemin belirsizlik taşımasından dolayı, yatırımcıların yanıltılmaması ve Şirketimizin pazarlık gücünün olumsuz yönde etkilenmemesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, 9 Mayıs 2023 ve 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.