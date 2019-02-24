Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell tüm ürünleri ve 1440 stratejisi ile Mobil Dünya Kongresi'nde

Mobil sektörün en önemli etkinliklerinden biri olan MWC 2019 25 Şubat’ta başlayacak. Ülkemiz operatörlerinden Turkcell de geçen sene olduğu gibi bu sene de etkinlikte yer alıyor.
2 ay
6,1b
2
6
Operatörler - Kurumsal Haberler
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Turkcell tüm ürünleri ve 1440 stratejisi ile Mobil Dünya Kongresi'nde
Tam Boyutta Gör
Mobil Dünya Kongresi (MWC), 25 Şubat tarihinde başlıyor. Telekomünikasyon sektörünün en önemli etkinliği olan MWC 2019, 28 Şubat’a kadar devam edecek. Ülkemiz operatörlerinden Turkcell de Lifecell ile birlikte Barselona’da gerçekleşecek olan bu etkinlikte yerini ayırdı.
Ayrıca Bkz. "Intel, 5G modem yongalarının 2020'ye kadar telefonlarda yer almayacağını doğruladı"

1440 stratejisi

Dünyanın ilk Dijital Operatörü Turkcell, 1440 stratejisi ile günün her anına hitap edebilecek uygulamaları kullanıcılara sunmak istiyor. Bu strateji sayesinde 2018 yılında 24 aylık gelirini yüzde 49, 36 aylık gelirini ise yüzde 66,7 artırmayı başardı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise şu açıklamada bulundu:

“Dünyanın en kısa vizyonuna sahip şirketiz: DO. Dijital Operatör. Yine dünyanın en kısa stratejisini uyguluyoruz: 1440. Yani müşterilerimize Dijital Operatör vizyonu ile en iyi deneyimi sağlayan dijital servisler sunmayı, 1440 stratejisi ile de günün her anında onların yanında olmayı hedefliyoruz. Son bir yıldır Lifecell bu vizyon ve stratejiyi tüm dünyada ihtiyaç duyan operatörlere taşıyor.”

Turkcell tüm ürünleri ve 1440 stratejisi ile Mobil Dünya Kongresi'nde
Tam Boyutta Gör
Bu başarıların amacı dijital ihracatın hedeflenmesi olarak belirtiliyor. Mobil Dünya Kongresi’nde de Turkcell/Lifecell standı en yenilikçi ve kendi teknolojilerini geliştiren şirketlere ayrılan Innovation City 4. Salon’da yer alıyor. Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen BiP, fizy, TV+, Lifebox, Dergilik, Kopilot ve Yaani gibi dijital servisler standı ziyarete gelenlerin beğenisine sunulacak.

http://www.digitaloperator1440.com/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sounderland 2 ay en beğenilen
Fiyat politikası vesaire beğenmesekte işin gerçeği GSM alanın da TR'nin en iyisi.. Adamlar en azından ortaya bir şeyler koyuyor ve Ar Ge olarak çalışıyor.. İşin gerçeği bu..
Fiyat politikası vesaire beğenmesekte işin gerçeği GSM alanın da TR'nin en iyisi.. Adamlar en azından ortaya bir şeyler koyuyor ve Ar Ge olarak çalışıyor.. İşi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahmut716 2 ay
2018 yılında 24 aylık gelirini yüzde 49 arttırmış ...
sorsan, dolar yükseldi zarar ediyoruz, o yüzden paket fiyatlarını arttırdik derler...
siz milleti sömürun, biz de supriz nokta gibi uygulamalarda açık buldukça sizi sömürcez ... hakettiğiniz bu ...
2018 yılında 24 aylık gelirini yüzde 49 arttırmış ...sorsan, dolar yükseldi zarar ediyoruz, o yüzden paket fiyatlarını arttırdik derler...siz milleti ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Feyzuli 2 ay
Together we can do it all.
Yazmışlar. Güldüm geçtim. Ama fazladan aldığınız o paralarla nasıl halen o paraların karşılığını veremediniz düşünmeden edemedim.
Bundan yıllar önce hayat paylaşınca güzel diye yırtınan firma şimdi interneti paylaşınca güzel ama beleş demedik dedi para istedi. Aha kanıtı. youtube.com/...
youtube.com/...
Together we can do it all.Yazmışlar. Güldüm geçtim. Ama fazladan aldığınız o paralarla nasıl halen o paraların karşılığını veremediniz düşünmeden edemedim....
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
zaq999 2 ay
hazır gitmişken oradaki 1000mbps fiber + 4g sınırsız konuşma içeren fiyatlara da bir baksınlar.
ipv6 da cabası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahmut716 2 ay
2018 yılında 24 aylık gelirini yüzde 49 arttırmış ...
sorsan, dolar yükseldi zarar ediyoruz, o yüzden paket fiyatlarını arttırdik derler...
siz milleti sömürun, biz de supriz nokta gibi uygulamalarda açık buldukça sizi sömürcez ... hakettiğiniz bu ...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sounderland 2 ay en beğenilen
Fiyat politikası vesaire beğenmesekte işin gerçeği GSM alanın da TR'nin en iyisi.. Adamlar en azından ortaya bir şeyler koyuyor ve Ar Ge olarak çalışıyor.. İşin gerçeği bu..
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberler101.com 2 ay sounderland
arge? yaani -> yandex? quora.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 ay
Gercek 5G icin birsey yapmiyor bu tur seylerle ugrasiyor ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Feyzuli 2 ay
Together we can do it all.
Yazmışlar. Güldüm geçtim. Ama fazladan aldığınız o paralarla nasıl halen o paraların karşılığını veremediniz düşünmeden edemedim.
Bundan yıllar önce hayat paylaşınca güzel diye yırtınan firma şimdi interneti paylaşınca güzel ama beleş demedik dedi para istedi. Aha kanıtı. youtube.com/...
youtube.com/...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Captain Marvel oyuncuları, 90'lı yılların en çok nelerini özlüyor? 2 ay Akıllı telefon sevmeyenlere Nokia 210 2 ay Değiştirilebilir kapaklı Nokia 1 Plus karşınızda 2 ay TCL, MWC 2019'da katlanabilir telefon prototiplerini sergiledi 2 ay Gerçek katlanabilir telefon "Huawei Mate X" 2 ay 5 kameralı Nokia 9 PureView tanıtıldı 2 ay Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un resmi tanıtım videosu yayınlandı 2 ay Lucid Motors elektrikli bir SUV üzerinde çalışıyor 2 ay Microsoft yeni Xbox konsollarını E3 2019’da duyuracak 2 ay Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı! 2 ay Microsoft, Xbox oyunlarını Nintendo Switch'e getirmeye hazırlanıyor 2 ay Xiaomi Mi 9'un global versiyonu tanıtıldı, Avrupa fiyatı açıklandı 2 ay Xiaomi Mi Mix 3 5G Avrupa fiyatı belli oldu 2 ay Lenovo’nun mobil bölümü yıllar sonra ilk kez kar etti 2 ay Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, tanıtımına saatler kala sızdırıldı! 2 ay Fiyatıyla iddialı OPPO T1 amiral gemisi geliyor 2 ay Nvidia GeForce GTX 1660 Ti stoklara çıkmaya başladı 2 ay MacBook Pro hoparlörlerini patlatan Adobe Premiere Pro CC hatası düzeltildi 2 ay P30 Lite modelinin bazı özellikleri TENAA üzerinde görüldü 2 ay Nubia’nın MWC 2019’da tanıtacağı giyilebilir akıllı telefon için yeni bir video yayınlandı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Turkcell tüm ürünleri ve 1440 stratejisi ile Mobil Dünya Kongresi'nde Sonraki Japon uzay şirketi, Ay'da yeni bir batarya teknolojisi test edecek 2 ay Nvidia GeForce GTX 1650 sızdırıldı 2 ay Oppo, Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş ilk 5G'li telefonunu duyurdu 2 ay Kemik iliği nakli, beynin yaşlanmasını engelleyebilir 2 ay 2si1 | Ya bu işi yapmasaydık? 2 ay Behzat Ç. dizisi geri mi dönüyor? 2 ay Asus Zenfone 6, 14 Mayıs'ta Valencia'da tanıtılacak 2 ay Thimbleweed Park, kısa süreliğine Epic Games Store'da ücretsiz oldu 2 ay 10X kayıpsız zoom yapan telefon | Kamerada önemli gelişim 2 ay Zebraların çizgileri ne işe yarıyor? 2 ay Bilim insanları, her yıl infilak eden bir yıldız keşfetti 2 ay Far Cry New Dawn ve Metro Exodus, daha ilk haftaları dolmadan torrente düştü 2 ay Kızaklı ön kamera mekanizması ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile Archos Diamond tanıtıldı 2 ay Intel, 5G modem yongalarının 2020'ye kadar telefonlarda yer almayacağını doğruladı 2 ay WinRAR programında 19 yıllık bir güvenlik açığı bulundu 2 ay Nokia 6.2, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmayacak 2 ay Facebook, tartışma yaratan Onavo VPN uygulamasını sonlandırdı 2 ay OnePlus'ın 5G özellikli telefonu 2019'un ikinci yarısında satışa sunulacak 2 ay Oppo F11 Pro'un lansman tarihi belli oldu 2 ay Crucial BX500 SSD serisine 960GB takviyesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim