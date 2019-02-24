Turkcell tüm ürünleri ve 1440 stratejisi ile Mobil Dünya Kongresi'nde

Mobil Dünya Kongresi (MWC), 25 Şubat tarihinde başlıyor. Telekomünikasyon sektörünün en önemli etkinliği olan MWC 2019, 28 Şubat’a kadar devam edecek. Ülkemiz operatörlerinden Turkcell de Lifecell ile birlikte Barselona’da gerçekleşecek olan bu etkinlikte yerini ayırdı.

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1440 stratejisi

Dünyanın ilk Dijital Operatörü Turkcell, 1440 stratejisi ile günün her anına hitap edebilecek uygulamaları kullanıcılara sunmak istiyor. Bu strateji sayesinde 2018 yılında 24 aylık gelirini yüzde 49, 36 aylık gelirini ise yüzde 66,7 artırmayı başardı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise şu açıklamada bulundu:

“Dünyanın en kısa vizyonuna sahip şirketiz: DO. Dijital Operatör. Yine dünyanın en kısa stratejisini uyguluyoruz: 1440. Yani müşterilerimize Dijital Operatör vizyonu ile en iyi deneyimi sağlayan dijital servisler sunmayı, 1440 stratejisi ile de günün her anında onların yanında olmayı hedefliyoruz. Son bir yıldır Lifecell bu vizyon ve stratejiyi tüm dünyada ihtiyaç duyan operatörlere taşıyor.”

Bu başarıların amacı dijital ihracatın hedeflenmesi olarak belirtiliyor. Mobil Dünya Kongresi’nde de Turkcell/Lifecell standı en yenilikçi ve kendi teknolojilerini geliştiren şirketlere ayrılan Innovation City 4. Salon’da yer alıyor. Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen BiP, fizy, TV+, Lifebox, Dergilik, Kopilot ve Yaani gibi dijital servisler standı ziyarete gelenlerin beğenisine sunulacak.

http://www.digitaloperator1440.com/