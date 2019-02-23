Intel, 5G modem yongalarının 2020'ye kadar telefonlarda yer almayacağını doğruladı

Intel'in tepe yöneticileri, 5G modem yongalarının 2020 yılına kadar akıllı telefonlarda kullanılamayacağını açıkladı. Bu da şirketin en büyük müşterisi konumundaki Apple'ın 5G bağlantısını destekleyen iPhone çıkarma konusunda Samsung ve Huawei gibi rakiplerinin bir yıl gerisinde kalacağını gösteriyor.

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Intel'in üst düzey yöneticilerinden Sandra Rivera, Kaliforniya'daki bir medya etkinliğinde örnek 5G modem yongalarının bu yıl müşterilere gönderileceğini ancak 2020 yılına kadar tüketici ürünlerinde yer almayacağını söyledi. Şirket, 5G modem yongalarının bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanılabilir hale geleceğini söylese de tüketicilere ne zaman ulaşacağını belirtmedi.

Apple, Samsung ve MediaTek ile görüştü

Daha önce de 5G'li iPhone'ların 2020 yılına kadar piyasaya sürülmeyeceğine dair bazı haberler çıkmıştı. Intel'den yapılan bu yeni açıklama da söz konusu iddiaları güçlendirdi. Apple yöneticileri bu yıl piyasaya sürülecek iPhone'lar için Samsung Electronics ve MediaTek Inc ile 5G modem yongaları üzerine görüşmelerde bulundu ancak bu görüşmelerin nasıl sonuçlandığı şu anda bilinmiyor.

https://www.reuters.com/article/us-intel-apple/intel-says-its-modem-chips-will-not-appear-in-phones-until-2020-idUSKCN1QB2B0