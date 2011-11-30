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Turkcell, Samsung Galaxy Note ve iPhone 4 8GB'ı kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
80,4b
1
161
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell, Samsung Galaxy Note ve iPhone 4 8GB'ı kullanıma sunuyor
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Turkcell uzun süredir merakla beklenen Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note ve iPhone 4S ile birlikte lanse edilen daha düşük maliyetli iPhone 4 8GB'ı kullanıma sunuyor.
Samsung tarafından Eylül ayındaki IFA 2011 Fuarı'nda tanıtılanGalaxy Note, sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle şimdiden Android dünyasının en dikkat çekici cihazlarından biri olmuş durumda. Hem telefon hem tablet olarak tanıtılan Galaxy Note, 5.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip. 1.4GHz hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemciden güç alan telefon standart olarak Android 2.3 Gingerbread işletim sistemiyle geliyor ancak 2012 ile birlikte Android 4.0'a yükseltilmesi bekleniyor. Galaxy Note'un en dikkat çekici özelliklerinden biri de S Pen adı verilen özel kalemi. Bu kalem sayesinde kullanıcılar not alabiliyor, resmi çizebiliyor hatta sunumlara müdahale edebiliyorlar. 
Samsung Electronics Türkiye Başkanı Sung Yong Hong, GALAXY Note’un Türkiye pazarına sunulmasıyla ilgili açıklamasında; "Samsung olarak bir kez daha pazara yön verecek ve akıllı telefon deneyimine yeni bir boyut kazandıracak bir lider ürünü sunmanın gururunu yaşıyoruz. GALAXY Note, tüketici beklenti ve alışkanlıkları göz önünde bulunarak geliştirilmiş olmanın yanı sıra, kullanıcıların hayatına katma değer sağlamak üzere tasarlandı. Hayatı kolaylaştıracak gelişmiş özellikleriyle GALAXY Note, kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek" dedi. 
Turkcell, Samsung Galaxy Note ve iPhone 4 8GB'ı kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör
Türkiye pazarına Turkcell ile giriş yapacak olan Samsung Galaxy Note, 84,90 TL'den başlayan, 24 ay taksitli ödeme seçenekleri ile alınabilecek. Turkcell'in duyurusunu yaptığı ikinci yeni model ise iPhone 4 8GB oldu. Bilindiği üzere bu model ülkemiz pazarına ilk olarak AVEA tarafından sunulmuştu. Apple iPhone 4 ailesinin en ekonomik modeli olan iPhone 4S, depolama kapasitesi dışında serinin diğer üyeleri ile aynı özellikleri taşıyor. Farklı paket seçenekleriyle sunulan iPhone 4 8GB'ın 92 TL x 24 ay olan en ekonomik Turkcell paketinde 500MB internet te sunuluyor.

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lordrdley 8 yıl en beğenilen
iphone 4 8gb 92x24 ay öylemi! vay paşam vay.millet kaz yolun bakalım.saolun birde 500(!!!!) MB Lik bitmek tükenmek bilmeyen bir internet vermişsiniz.HA birde EN ekonomik paketmiş.Aslında haklısınız sizde ,millet paralel ihracat ürünlerine 3000 tl verirken siz aptalmısınız ? Böyle devam Türkcell.Bende de 16 gb iphone4 var 1300 tl factory unlocked aldım ingiltere' den. peh. Ne diyeyim en kısa zamanda batmanız dileği ile.
iphone 4 8gb 92x24 ay öylemi! vay paşam vay.millet kaz yolun bakalım.saolun birde 500(!!!!) MB Lik bitmek tükenmek bilmeyen bir internet vermişsiniz.HA birde EN...
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jovanovic 8 yıl
Colossal

zorla satmıyorlar, almazsınız olur biter.

Firma yetkilisi misin kardeşim sanane !

Adama bak utanmasa gelip savunacak bir de yahu şu rezilliği.
Colossalzorla satmıyorlar, almazsınız olur biter.Firma yetkilisi misin kardeşim sanane !Adama bak utanmas...
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engurlu 8 yıl
Gelecek sene TURKCELL KAMPANYASI

Galaxy s3 85 tl x 24
iphone 4 4gb 95 tl x 24

kimse aglamasin bizim milletimiz hak etti bunu..ooooo iphone cikmis 3000 tl hadi kapisalim havamiz olsun diye saldirmanin sonuclari bunlar..

Gelecek sene TURKCELL KAMPANYASIGalaxy s3 85 tl x 24iphone 4 4gb 95 tl x 24kimse aglamasin bizim milletimiz hak etti bunu..o...
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DH Misafiri 7 yıl
Bu cihazı turkcell den aldıktan sonra ne zaman elimize ulaşır bilgisi olan varsa lütfen yazsın.
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ardarda7 7 yıl
şimdi bende Turkcell - full paket var (Her yöne 1000-dk+1000-sms+1gb internet)=> 69-TL/ay zaten ödüyorum,

Galaxy Note için;
ayda ilave 94,90 ödemem gerekiyor (24 ay) = 2.277,60-TL

internette en uygun (faturalı-kayıtlı-garantili) istanbul bilişimde advantage karta 103,61 x 24 ay = 2.486,64-TL

Turkcell kazıklıyor diyenler (Turkcell'den bir avantam ya da kendileri ile bir gönül bağım yok) bu hesaba ne derler??

Peşin alamıyorum kusura bakmayın...
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tcoRED 7 yıl
Bugun bi arkadasim kontratli 8bg ip4 almis. Once dayanamadim biraz sovdum, sonra kursaginda kalmasin diye hayirli olsun dedim. Uzun lafin kisasi arastirmadan etmeden alan cok var, hersekilde bu paralara da satar yani :)
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DH Misafiri 7 yıl
Bizde bu verdiler varken biz 3. dünya ülkesi olmaya devam edecez....Durmak yok vurmaya devam...
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DH Misafiri 7 yıl
beyler bayanlar lise kafası yaşamayın artık. usa dan gelen cihazla türkiye de satılan cihazların ücretinin aynı olmasını beklemeyin. 1 kilo portakal bile adana da 1 lira iken istanbulda 4 liraya satılıyor. bunun yanısıra bu süreçte pek çok insan para kazanıyor. verdiğiniz vergiler de dahil çocuk çocuk yorumlar gerçekten size gülüyorum. hangi insanın çıkarıp 2000tl canlı para vere bilecek durumu var? adamlar size 24 ay vade yapıyor 300 tl fark çok da fazla değil. biraz mantıklı yorumlar yazın biraz ekonomiden anlayın. peace! 1bir!11!bir
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smart1978 7 yıl fx57
fx57





 

Turkcell uzun süredir merakla beklenen Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note ve iPhone 4S ile birlikte lanse edilen daha düşük maliyetli iPhone 4 8GB'ı kullanıma sunuyor.

 

Samsung tarafından Eylül ayındaki IFA 2011 Fuarı'nda tanıtılanGalaxy Note, sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle şimdiden Android dünyasının en dikkat çekici cihazlarından biri olmuş durumda. Hem telefon hem tablet olarak tanıtılan Galaxy Note, 5.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip. 1.4GHz hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemciden güç alan telefon standart olarak Android 2.3 Gingerbread işletim sistemiyle geliyor ancak 2012 ile birlikte Android 4.0'a yükseltilmesi bekleniyor. Galaxy Note'un en dikkat çekici özelliklerinden biri de S Pen adı verilen özel kalemi. Bu kalem sayesinde kullanıcılar not alabiliyor, resmi çizebiliyor hatta sunumlara müdahale edebiliyorlar. 

 

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Sung Yong Hong, GALAXY Note’un Türkiye pazarına sunulmasıyla ilgili açıklamasında; "Samsung olarak bir kez daha pazara yön verecek ve akıllı telefon deneyimine yeni bir boyut kazandıracak bir lider ürünü sunmanın gururunu yaşıyoruz. GALAXY Note, tüketici beklenti ve alışkanlıkları göz önünde bulunarak geliştirilmiş olmanın yanı sıra, kullanıcıların hayatına katma değer sağlamak üzere tasarlandı. Hayatı kolaylaştıracak gelişmiş özellikleriyle GALAXY Note, kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek" dedi. 

 




 

Türkiye pazarına Turkcell ile giriş yapacak olan Samsung Galaxy Note, 84,90 TL'den başlayan, 24 ay taksitli ödeme seçenekleri ile alınabilecek. Turkcell'in duyurusunu yaptığı ikinci yeni model ise iPhone 4 8GB oldu. Bilindiği üzere bu model ülkemiz pazarına ilk olarak AVEA tarafından sunulmuştu. Apple iPhone 4 ailesinin en ekonomik modeli olan iPhone 4S, depolama kapasitesi dışında serinin diğer üyeleri ile aynı özellikleri taşıyor. Farklı paket seçenekleriyle sunulan iPhone 4 8GB'ın 92 TL x 24 ay olan en ekonomik Turkcell paketinde 500MB internet te sunuluyor.


@ fx57 çok üstün körü hazırlamışsınız... Ya da kaynağınız çok dikkatsiz..

Samsung Galaxy Note 1280x720 değil 1280x800 çözünürlüktedir...

Artık bu hatanızı düzeltirsiniz...

Ayrıca telefonda sadece ARM Coretex 1.4 Ghz işlemci yoktur ayrıca grafik işlemci hızlandırıcı birim (GPU) "Samsung Exynos 4210" dir...


Ayrıntılı bilgi :

docs.google.com/...
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ersoyesra 7 yıl
darty den aldım sonunda
fiyat süper 1799.20
eksiksiz kilifda var
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ftd 7 yıl
Bugün vatanda galaxy note'yi inceleme fırsatım oldu. İlk izlenimim 5.3"ekran bir tablet değil bir telefon hiç değil. Telefonu kulağıma yaklaştırdım aynaya bir baktım elimde bir LCD monitor var sanki. Cebime de sığdıramadım. 4.5" yukarısı bence telefon dışına çıkıyor. Bunun dışında ekran dokumatiği,hız muhteşem. Keşke ekran 4.3 olsaydı hiç düşünmeden alırdım.
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mc_power 7 yıl ftd
ftd

Bugün vatanda galaxy note'yi inceleme fırsatım oldu. İlk izlenimim 5.3"ekran bir tablet değil bir telefon hiç değil. Telefonu kulağıma yaklaştırdım aynaya bir baktım elimde bir LCD monitor var sanki. Cebime de sığdıramadım. 4.5" yukarısı bence telefon dışına çıkıyor. Bunun dışında ekran dokumatiği,hız muhteşem. Keşke ekran 4.3 olsaydı hiç düşünmeden alırdım.


hocam zaten aynı donanıma sahip (s pen hariç) 4.3 ekranlı olanı sgs2 oluyor ;)
bu arada hangi vatan mağazasında incelediniz birde fiyatı ne kadardı vatandadamı 2250den satılıyor acaba ???
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ersoyesra 7 yıl
vodafoneda aynı red paketle geçiriyor
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cayber0034 8 yıl
androidtelefonlari.com/... burada 12 ay taksitle 1850tl ye samsung note var, ne gerek var turkcelle?
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phantomt 8 yıl
Yeter bu türkcellin bizi sömürdüğü ya... Yurt dışında operatörler telefonu indirimli neredeyese yarı fiyatına verir türkcell telefon fiyatını ikiye katlayıp öle uzatıyor müşterilerine ... Tabiki çok kazanır büyük şirket olur ama adam olmaz çünkü sömürmeye alışmış ..
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K_Spartakus 8 yıl phantomt
phantomt

Yeter bu türkcellin bizi sömürdüğü ya... Yurt dışında operatörler telefonu indirimli neredeyese yarı fiyatına verir türkcell telefon fiyatını ikiye katlayıp öle uzatıyor müşterilerine ... Tabiki çok kazanır büyük şirket olur ama adam olmaz çünkü sömürmeye alışmış ..

almanyada sözleşme yaparken telefon için 1 cent bile ödetmiyorlar . türkiyeyi söyleyeme gerek yok , en azından tarife ve telefon fiyatı konusunda ilk şeffaflığı vodafone getirdi . eskiden turkcellden aldığınız telefonun gerçek fiyatıyla konuştuğunuz paketin yada tarifenin ne olduğunu hiçkimse tam olarak bilmiyordu .
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