Turkcell, Samsung Galaxy Note ve iPhone 4 8GB'ı kullanıma sunuyor

Turkcell uzun süredir merakla beklenen Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note ve iPhone 4S ile birlikte lanse edilen daha düşük maliyetli iPhone 4 8GB'ı kullanıma sunuyor.

Samsung tarafından Eylül ayındaki IFA 2011 Fuarı'nda tanıtılanGalaxy Note, sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle şimdiden Android dünyasının en dikkat çekici cihazlarından biri olmuş durumda. Hem telefon hem tablet olarak tanıtılan Galaxy Note, 5.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip. 1.4GHz hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemciden güç alan telefon standart olarak Android 2.3 Gingerbread işletim sistemiyle geliyor ancak 2012 ile birlikte Android 4.0'a yükseltilmesi bekleniyor. Galaxy Note'un en dikkat çekici özelliklerinden biri de S Pen adı verilen özel kalemi. Bu kalem sayesinde kullanıcılar not alabiliyor, resmi çizebiliyor hatta sunumlara müdahale edebiliyorlar.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Sung Yong Hong, GALAXY Note’un Türkiye pazarına sunulmasıyla ilgili açıklamasında; "Samsung olarak bir kez daha pazara yön verecek ve akıllı telefon deneyimine yeni bir boyut kazandıracak bir lider ürünü sunmanın gururunu yaşıyoruz. GALAXY Note, tüketici beklenti ve alışkanlıkları göz önünde bulunarak geliştirilmiş olmanın yanı sıra, kullanıcıların hayatına katma değer sağlamak üzere tasarlandı. Hayatı kolaylaştıracak gelişmiş özellikleriyle GALAXY Note, kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek" dedi.

Türkiye pazarına Turkcell ile giriş yapacak olan Samsung Galaxy Note, 84,90 TL'den başlayan, 24 ay taksitli ödeme seçenekleri ile alınabilecek. Turkcell'in duyurusunu yaptığı ikinci yeni model ise iPhone 4 8GB oldu. Bilindiği üzere bu model ülkemiz pazarına ilk olarak AVEA tarafından sunulmuştu. Apple iPhone 4 ailesinin en ekonomik modeli olan iPhone 4S, depolama kapasitesi dışında serinin diğer üyeleri ile aynı özellikleri taşıyor. Farklı paket seçenekleriyle sunulan iPhone 4 8GB'ın 92 TL x 24 ay olan en ekonomik Turkcell paketinde 500MB internet te sunuluyor.