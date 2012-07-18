Turkcell Superonline'a Bilişim 500'den 2 ödül birden...













Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketinin ve pazar verilerinin de açıklandığı, Bilişim 500 töreninden Turkcell Superonline, başarılarını 2 yeni ödül alarak taçlandırmış oldu.

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İnterpromedya'nın bu yıl 13. kez gerçekleştirdiği 'İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nda 'Alternatif Operatör' kategorisinde 2011'de üçüncü kez birinci olan Turkcell Superonline, Özel Bölüm kategorisi altında yer alan 'Hizmet İhracatı' sıralamasında da Türkiye birincisi oldu. Turkcell Superonline, 2011 yılı net satış gelirlerine göre oluşturulan Bilişim 500 genel listesinde ise 461 milyon TL'lik gelirle bir önceki yıla göre bir basamak daha yükselerek 19. sıraya yerleşti.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: