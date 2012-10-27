Turkcell Superonline'dan Bu Yaz Ne Oldu Facebook uygulaması

Türkiye'nin önde gelen iletişim ve altyapı şirketlerinden Turkcell Superonline, yaz tatilinde uzak kaldığınız Facebook arkadaşlarınızın siz yokken neler yaptığını hatırlatan bir uygulama ile karşımıza çıkıyor.





Bu Yaz Ne Oldu adlı uygulama, arkadaş listenizde yer alan kişilerin yaz dönemi boyunca beğenme ve yorum oranına göre en popüler fotoğrafları, en popüler yorumları, bu yaz kaç kez Facebook'a giriş yaptığı, toplam kaç kilometre yol kat ettiği gibi bilgileri özet olarak sizlere sunuyor.





Yaz döneminde ayrı kaldığınız ve aktivitelerini merak ettiğiniz arkadaşlarınız için oldukça işe yarar bir bilgilendirme uygulaması olan Bu Yaz Ne Oldu, http://apps.facebook.com/buyazneoldu/ adresinde erişime açık durumda.