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Turkcell Superonline'dan Bu Yaz Ne Oldu Facebook uygulaması

6 yıl
1,3b
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3
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye'nin önde gelen iletişim ve altyapı şirketlerinden Turkcell Superonline, yaz tatilinde uzak kaldığınız Facebook arkadaşlarınızın siz yokken neler yaptığını hatırlatan bir uygulama ile karşımıza çıkıyor.

Bu Yaz Ne Oldu adlı uygulama, arkadaş listenizde yer alan kişilerin yaz dönemi boyunca beğenme ve yorum oranına göre en popüler fotoğrafları, en popüler yorumları, bu yaz kaç kez Facebook'a giriş yaptığı, toplam kaç kilometre yol kat ettiği gibi bilgileri özet olarak sizlere sunuyor.

Yaz döneminde ayrı kaldığınız ve aktivitelerini merak ettiğiniz arkadaşlarınız için oldukça işe yarar bir bilgilendirme uygulaması olan Bu Yaz Ne Oldu, http://apps.facebook.com/buyazneoldu/  adresinde erişime açık durumda.

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demo11 6 yıl
şu 3G türkiyeye geleli kaç sene oldu halen mgbyt dan bahsediyorlar!
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Haroeris 6 yıl demo11
demo11
şu 3G türkiyeye geleli kaç sene oldu halen mgbyt dan bahsediyorlar!

Ne demek istediniz anlayamadim?
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Haroeris 6 yıl
Program nasil calisiyor tam olarak anlamadim
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