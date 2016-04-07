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Turkcell T70 Mayıs ayında tanıtılacak

Turkcell’in yeni akıllı telefonu Mayıs ayında tanıtılacak. Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu’nun bizzat aktardığı bilgiye ve yeni Turkcell T70'e ilişkin detaylar yazımızda.
3 yıl
5,3b
1
23
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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En son 2015 yılı Mayıs ayında T60 adını verdiği akıllı telefonunu tüketiciler ile buluşturan Turkcell, aradan geçen bir yılın ardından yeni modeli için geri sayıma geçti. Yaklaşık olarak bir ay sonra Mayıs ayında tanıtılacak olan Turkcell T70 yine ZTE tarafından üretilecek.

Özellikleri hakkındaki detaylar sır gibi saklanan cihazın bugüne kadar 2 Milyon’dan fazla satılan T serisi akıllı telefonlar çıtasını bir basamak daha yükseltmesi bekleniyor. Ayrıca bu modelde Turkcell’in cam kasa kullanmak isteyebileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra T70’te muhakkak olmasını beklenen özelliklerin başında parmak izi okuyucu geliyor. Ek olarak Full HD ekran, 13 megapiksel kamera, yüksek kapasiteli batarya, 4.5G LTE desteği, 5inç büyüklüğünde ekran diğer beklentiler arasında sıralanabilir. ZTE’nin geçtiğimiz yıl Ekim ayında tanıttığı Blade S7 modelinin baz alınarak Turkcell T70 adıyla ülkemize gelmesi de kuvvetli bir olasılık gibi duruyor.


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Tensi 3 yıl en beğenilen
Fiyati 1200-1500 arasinda olur kesin.Hatta Turkcell kampanyalari ile 2000 i bile bulur.
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wolf silver 3 yıl
Bence operatör telefonları tarife üzerine verilmeli. Hadi en fazla 200-300 tl ALMALIlar. Zaten bir yıl boyunca sömürüyorlar. Bide telefonu da mı parayla alalım...
Bence operatör telefonları tarife üzerine verilmeli. Hadi en fazla 200-300 tl ALMALIlar. Zaten bir yıl boyunca sömürüyorlar. Bide telefonu da mı parayla alalım....
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shaq t 3 yıl
Eyy editör, bu nasıl haber, zannersin ki turkcell pr ajansı sipariş haber yollamış; bi yoklayın forum ahalisini diye.

Yazılan model ZTE Blade S7, 2500mah pile sahip ( bu yemez, büyük pilden bahsediliyor) işlemci sd615 (eski teknoloji oldu artık, 400tlye 2.el aldığım vodafone ultra smart 6 da bile var) gsmarena sitesinde ufukta sd650-652 işlemcili telefon gözükmüyor zte markalı, nasıl olacak editör?
Eyy editör, bu nasıl haber, zannersin ki turkcell pr ajansı sipariş haber yollamış; bi yoklayın forum ahalisini diye.Yazılan model ZTE Blade S7, 25...
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Stand Alone 3 yıl
Operatör telefonlarına verilecek maksimum fiyat 1000 TL olmalı, hatta bana göre tarife üzerine ek olarak almıyorsanız hiç bulaşmayın daha iyi. Çöp dedikleri bunlardan olsa gerek.
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MahalleAndroidi 3 yıl
başka bir çöp daha geliyor
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DH Misafiri 3 yıl
Şu ana kadar operatör telefonları arasında en iyisi kuşkusuz Türk Telekom hunor 7
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inexo 3 yıl
zte hani artık kendi adıyla girecekti 1 model geldi o da tutmadı. aslında çok güzel modelleri vardı yönetim zaafiyeti var. yine en büyük müşterisini kiramamış.
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Jeopol 3 yıl
tarifeye ek olarak ucretsiz veya ayda 10 lira gibi bir rakama verilmeli.
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kadirirdem 3 yıl
1000 tl altına gelmeli...
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V4LKyR 3 yıl
Turkcell Mayıs ayında ZTE Blade S7'yi ülkemizde Turkcell T70 adı altında satışa sunacak daha güzel bir başlık olurdu.
Duyan da sanki Turkcell sıfırdan telefon üretmiş sanıyor.
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eozenir 3 yıl
şunu bedava verseler ensardan dolayı alınmaz.5 hattımızıda taşıdık diğerlerine.iktidarın yalakası olmuş şebeke tecavüzcell
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serafon 3 yıl
hani yerliydi la?
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mustifb 3 yıl serafon
Yerli kapağını biz üreteceğiz. İçine de Türkiye'ye özgü duvar kağıtları ve melodiler koydukmu yerli akıllı telefon.
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huseyincarnege 3 yıl
999TL ÇIKAR 1000TL OLMAZ :)
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ssbrutality 3 yıl
Çöp Geliyor Açılın...Kaçının.
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shaq t 3 yıl
Eyy editör, bu nasıl haber, zannersin ki turkcell pr ajansı sipariş haber yollamış; bi yoklayın forum ahalisini diye.

Yazılan model ZTE Blade S7, 2500mah pile sahip ( bu yemez, büyük pilden bahsediliyor) işlemci sd615 (eski teknoloji oldu artık, 400tlye 2.el aldığım vodafone ultra smart 6 da bile var) gsmarena sitesinde ufukta sd650-652 işlemcili telefon gözükmüyor zte markalı, nasıl olacak editör?
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sendemail 3 yıl
yahu şu telefon 1000TL'yi geçmesin lütfen , sıtkım sıyrıldı 2 binler 3 binlerden
şu işe bak 500TL üzerine tamah etmememiz lazımken ,1000tl üzerine çıkmasın diye merhamet bekliyoruz ,
Canım memleketim ne diyeyim...
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mkyb 3 yıl
Eskiden operatör telefonları ucuz olurdu albenisi olurdu ama şimdi ? Kimse almaz bunu. Maksimum 800 lira olmalı.
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zte, turkcell t70 ve
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