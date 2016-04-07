Turkcell T70 Mayıs ayında tanıtılacak

En son 2015 yılı Mayıs ayında T60 adını verdiği akıllı telefonunu tüketiciler ile buluşturan Turkcell, aradan geçen bir yılın ardından yeni modeli için geri sayıma geçti. Yaklaşık olarak bir ay sonra Mayıs ayında tanıtılacak olan Turkcell T70 yine ZTE tarafından üretilecek.

Özellikleri hakkındaki detaylar sır gibi saklanan cihazın bugüne kadar 2 Milyon’dan fazla satılan T serisi akıllı telefonlar çıtasını bir basamak daha yükseltmesi bekleniyor. Ayrıca bu modelde Turkcell’in cam kasa kullanmak isteyebileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra T70’te muhakkak olmasını beklenen özelliklerin başında parmak izi okuyucu geliyor. Ek olarak Full HD ekran, 13 megapiksel kamera, yüksek kapasiteli batarya, 4.5G LTE desteği, 5inç büyüklüğünde ekran diğer beklentiler arasında sıralanabilir. ZTE’nin geçtiğimiz yıl Ekim ayında tanıttığı Blade S7 modelinin baz alınarak Turkcell T70 adıyla ülkemize gelmesi de kuvvetli bir olasılık gibi duruyor.