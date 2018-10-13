Turkcell, enflasyonla mücadele kapsamında internet paketlerini ikiye katlıyor

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Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na Turkcell de destek verdiğini duyurdu. Destek kapsamında Turkcell, kullanıcıların internet kullanımını ikiye katlayacak. Böylece yıl sonuna kadar kullanıcılar aynı fiyata iki kat daha fazla internet kullanabilecek.





Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ''Enflasyona eksi yönde katkı yapan tek sektör olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz.'' ifadesini kullandı. ''Turkcell Türkiye için var; Türkiye olmadan Turkcell var olamaz.'' diyen Terzioğlu, Turkcell'in dijital altyapısını müşterilere açarak internet kullanımlarını ikiye katlayacağını vurguladı.





Kimler faydalanabilecek?

Bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler ve paketli faturasız aboneler kampanyadan faydalanabilecek. Ayrıca kampanyadan faydalanmak için 4.5G uyumlu SIM karta sahip olmak gerekiyor. Kullanıcılar Turkcell'in iletişim platformu BiP üzerinden kampanyaya katılabilecek. BiP uygulamasında keşfet bölümünde ''Enflasyonla Mücadele'' kanalını takip etmek kampanyaya katılmak için yeterli.





Kampanyaya katılan Turkcell kullanıcılarının internet paketleri ikiye katlanırken BiP, TV+, Dergilik, fizy ve lifebox’ta geçerli GB’lar da iki katına çıkacak.