Turkcell, enflasyonla mücadele kapsamında internet paketlerini ikiye katlıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ''Enflasyona eksi yönde katkı yapan tek sektör olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz.'' ifadesini kullandı. ''Turkcell Türkiye için var; Türkiye olmadan Turkcell var olamaz.'' diyen Terzioğlu, Turkcell'in dijital altyapısını müşterilere açarak internet kullanımlarını ikiye katlayacağını vurguladı.
Kimler faydalanabilecek?
Bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler ve paketli faturasız aboneler kampanyadan faydalanabilecek. Ayrıca kampanyadan faydalanmak için 4.5G uyumlu SIM karta sahip olmak gerekiyor. Kullanıcılar Turkcell'in iletişim platformu BiP üzerinden kampanyaya katılabilecek. BiP uygulamasında keşfet bölümünde ''Enflasyonla Mücadele'' kanalını takip etmek kampanyaya katılmak için yeterli.
Kampanyaya katılan Turkcell kullanıcılarının internet paketleri ikiye katlanırken BiP, TV+, Dergilik, fizy ve lifebox’ta geçerli GB’lar da iki katına çıkacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
A101 21-27 Ekim 2017 aktüel ürün broşüründe yurt marka konserve fasulye 2.75TL iken üzerinden 1 yıl geçmemesine rağmen şuan ki fiyatı 6,45TL, keza 1.5lt su fiyatlarıda 0.65 ten 1liraya çıktı. Fiyatlara %70+ zam gelmişken 2 aylığına %10 düşürsen ne olur düşürmesen ne olur.