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Turkcell, enflasyonla mücadele kapsamında internet paketlerini ikiye katlıyor

Turkcell Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek veriyor. Bu kapsamda Turkcell kullanıcılarının interneti ikiye katlanıyor.
7 ay
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Furkan Babur
Yazar
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Turkcell, enflasyonla mücadele kapsamında internet paketlerini ikiye katlıyor
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Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na Turkcell de destek verdiğini duyurdu. Destek kapsamında Turkcell, kullanıcıların internet kullanımını ikiye katlayacak. Böylece yıl sonuna kadar kullanıcılar aynı fiyata iki kat daha fazla internet kullanabilecek.


Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ''Enflasyona eksi yönde katkı yapan tek sektör olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz.'' ifadesini kullandı. ''Turkcell Türkiye için var; Türkiye olmadan Turkcell var olamaz.'' diyen Terzioğlu, Turkcell'in dijital altyapısını müşterilere açarak internet kullanımlarını ikiye katlayacağını vurguladı.


Kimler faydalanabilecek? 

Bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler ve paketli faturasız aboneler kampanyadan faydalanabilecek. Ayrıca kampanyadan faydalanmak için 4.5G uyumlu SIM karta sahip olmak gerekiyor. Kullanıcılar Turkcell'in iletişim platformu BiP üzerinden kampanyaya katılabilecek. BiP uygulamasında keşfet bölümünde ''Enflasyonla Mücadele'' kanalını takip etmek kampanyaya katılmak için yeterli.


Kampanyaya katılan Turkcell kullanıcılarının internet paketleri ikiye katlanırken BiP, TV+, Dergilik, fizy ve lifebox’ta geçerli GB’lar da iki katına çıkacak. 


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3qzotix 7 ay en beğenilen
3 5 üründe 2 ay indirim yapmakla enflasyon falan düşmez. Enflasyonu düşük gösterip çalışan maaşlarında daha az zam yapılmasını sağlayarak patronları rahatlatmaya çalışıyorlar.
A101 21-27 Ekim 2017 aktüel ürün broşüründe yurt marka konserve fasulye 2.75TL iken üzerinden 1 yıl geçmemesine rağmen şuan ki fiyatı 6,45TL, keza 1.5lt su fiyatlarıda 0.65 ten 1liraya çıktı. Fiyatlara %70+ zam gelmişken 2 aylığına %10 düşürsen ne olur düşürmesen ne olur.
3 5 üründe 2 ay indirim yapmakla enflasyon falan düşmez. Enflasyonu düşük gösterip çalışan maaşlarında daha az zam yapılmasını sağlayarak patronları rahatlatmay...
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goldena 7 ay
ağa şu bip i kullandırmak için ne yırtındılar bee
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zeitgest 7 ay
Fiyatı daha önceden ikiye katladığından farkeden birşey yok
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Let Down 6 ay
Ocak ayında da faturalar 3 e katlanacağı için sorun yok.
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okinkurt 6 ay
Lifecell pro 50 gb kullanıyorum girdim 50 gb geldi ancak benim pakette normalde 02/08 arası internet kota yemiyor lakin verdikleri hediye den yiyor arayıp sordum 02/08 hediye için geçerli değilmiş oda olsa tam olurdu.
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Jakosez 6 ay okinkurt
2019da tamamen sınırsız olsa keşke
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pcp1rates 7 ay
Enflasyonla mücadele kapsamında çalışma yapıyor gibi gösteriyorlar kurumsal paketlere 2 hafta sonra %10-15 arası zam gelecek. Büyük ihtimalle bireysele de gelecek.
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haylaz__ 7 ay
100 GB verseniz kullanırlar ama yine mutlu olmazlar Turkcell boşuna uğraşma
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krkmz1666 7 ay haylaz__
Sınırsız vermeleri lazım 100 de kesmez
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more34 7 ay
31 aralığa kadar geçerliymiş, enflasyon kolay kolay düzelmez bence 31 aralık 2023'e kadar olmalı
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ali980 7 ay
Bu fiyatları görünce paket fiyatlarına baktım ama şu anda TürkTelekomda kullandığım paketin neredeyse 2 katına geliyor :( değil 2 kat 5 kat filan vermesi lazım
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ahrimar 7 ay
Enflasyonla mücadele diye 130tlden 150 tlye paketimi çıkartması biraz tuhaf. Yalan üstü yalan dolu herşey. Allah islah etsin sizi diyorum...
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mehmeto89 7 ay
İyi güzel de paket önceliği saçmalığı devam ediyor. Ama paketim bitme tarihi 20 Ekim. Hediye paket 13 Kasım. Öncelikli olarak hediyeden gidiyor. Salla kazansan hediye geliyor yine öncelikli olarak ikiye katla paketinden gidiyor. Yani fazla bir işe yaramıyor. hangi paketin bitme tarihi erkense öncelikle o bitmeli ki bu hediyeler bir işe yarasın.
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krkmz1666 7 ay mehmeto89
Böyle şeyler Turkcell de olur
kalite farkı
bazıları kullanmadan çöpe gidiyor yada hepsini biteceğin gün kullanacaksın diyor kısacası çoğu kişi bunu bilmiyor bile kullanmadan aa paketimi bitirmişim diye düşünüyor
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__kadıköyRAP__ 7 ay mehmeto89
ilginçmiş bu, paket önceliğinde sorun olduğunu biliyordum ama haftalık yerine aylıktan gittiği hiç olmamıştı, eşimin hattında durum bu şekilde, onda da katlanan hediye var 4gb ama sürpriz nokta haftalıktan düşüyor, sizinki gibi bir durum olmadı.
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ADMİRAL41 7 ay
Konu sahibi arkadaşa teşekkürler ben de faydalandım.
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DH Misafiri 7 ay
ürünü arttıracağına, neden fiyatı yarıya düşürmüyorlar?
Sazan avı....
parası alınıpta, ay içinde kullanılmayan konuşma, sms vs sürelerini kâr sayılmıyor mu?
konuşma sürelerini kafalarından 90kuruş yapmışlardı, nasıl olduysa şok olmuştum devlet! 52 kuruşa indirmişti. Şimdide enflasyona destek veriyoruz diye reklam yapıyorlar.
bu nüfusun hepsini aptal bir tek kendilerini akıllı sanıyorlar, zavallı insanlar.
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