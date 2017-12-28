Turkcell müşterilerine yılbaşında Instagram kullanımı hediye

Turkcell, müşterilerine çifte yeni yıl hediyesi veriyor. Her hafta bir defa yararlanılan ve genelde Turkcell servisleri ya da internet paketi hediyesi verilen Salla Kazan, yeni yılda özel hediyeler kazandıracak.
18 Ocak tarihine kadar Salla Kazan üzerinden yapılan katılımlarda müşteriler şu ürünlerin çekilişine katılım hakkı kazanacak:
- 50 adet iPhone8 64GB
- 50 adet Galaxy Note8 64GB
- 50 adet T80
- 75 adet iPad (Cellular & WiFi) 128GB
- 50 adet PlayStation 4 500GB
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Instagram kullanımları paketten düşmeyecek
Turkcell, kullanıcılar 2018’i karşılarken mutluluğunu sosyal medyadan rahatça paylaşabilmesi için Instagram kullanımı hediye ediyor. 31 Aralık günü 18:00’den itibaren tüm Turkcell müşterilerinin Instagram kullanımları sınırsız olacak. 2 Ocak gününe kadar sürecek kampanyada Instagram üzerinden fotoğraf, video ve hikaye paylaşımları, kullanıcıların data paketlerinden düşmeyecek.
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22gb internet (turkcell gibi yarisi gece ayrisi gunduz ayrimi yok)
Spotfy
Karnaval radio
YOUTUBE
Hicbir sekilde kotamdan yemiyor. Aylik 45 50gb civari mobil veri kullaniyorum. Yarisina yakini youtube uzerinden gerceklesiyor.
Son olarak aylik 90 lira veriyorum.
Not: mustei temsilcisi sativisi yada benzeri isle ugrasmiyorum. Yurtta kalan bir ogrenciyim sadece. (Wifi rezalet) aylik sabit 90 lirayla mobil verimden kismadan her isimi gorebiliyorum. Youtube dan sinirsiz video izleyebiliyorum bence en guzel kismida bu. Full HD diledigin videoyu izle muzik kesfet trendlerde dolas oynadigim oyunlarin videolari vs vs derken verdigim parayi sonuna kadar hak ediyor.