Turkcell müşterilerine yılbaşında Instagram kullanımı hediye

Tam Boyutta Gör

Turkcell, müşterilerine çifte yeni yıl hediyesi veriyor. Her hafta bir defa yararlanılan ve genelde Turkcell servisleri ya da internet paketi hediyesi verilen Salla Kazan, yeni yılda özel hediyeler kazandıracak.

18 Ocak tarihine kadar Salla Kazan üzerinden yapılan katılımlarda müşteriler şu ürünlerin çekilişine katılım hakkı kazanacak:

50 adet iPhone8 64GB

50 adet Galaxy Note8 64GB

50 adet T80

75 adet iPad (Cellular & WiFi) 128GB

50 adet PlayStation 4 500GB

Ayrıca Bkz.

"Fast food devi Türkiye’de Bitcoin ile satış yapacak"

Instagram kullanımları paketten düşmeyecek

Turkcell, kullanıcılar 2018’i karşılarken mutluluğunu sosyal medyadan rahatça paylaşabilmesi için Instagram kullanımı hediye ediyor. 31 Aralık günü 18:00’den itibaren tüm Turkcell müşterilerinin Instagram kullanımları sınırsız olacak. 2 Ocak gününe kadar sürecek kampanyada Instagram üzerinden fotoğraf, video ve hikaye paylaşımları, kullanıcıların data paketlerinden düşmeyecek.