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Turkcell müşterilerine yılbaşında Instagram kullanımı hediye

Turkcell müşterileri yeni yılı çifte hediye ile kutlayacak. Yılbaşı döneminde Instagram kullanımları paketten düşmeyecek. Salla Kazanda'da telefon, tablet ve PS4 hediye edilecek.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell müşterilerine yılbaşında Instagram kullanımı hediye
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Turkcell, müşterilerine çifte yeni yıl hediyesi veriyor. Her hafta bir defa yararlanılan ve genelde Turkcell servisleri ya da internet paketi hediyesi verilen Salla Kazan, yeni yılda özel hediyeler kazandıracak.

18 Ocak tarihine kadar Salla Kazan üzerinden yapılan katılımlarda müşteriler şu ürünlerin çekilişine katılım hakkı kazanacak:

  • 50 adet iPhone8 64GB
  • 50 adet Galaxy Note8 64GB
  • 50 adet T80
  • 75 adet iPad (Cellular & WiFi) 128GB
  • 50 adet PlayStation 4 500GB

Ayrıca Bkz. "Fast food devi Türkiye’de Bitcoin ile satış yapacak"

Instagram kullanımları paketten düşmeyecek

Turkcell, kullanıcılar 2018’i karşılarken mutluluğunu sosyal medyadan rahatça paylaşabilmesi için Instagram kullanımı hediye ediyor. 31 Aralık günü 18:00’den itibaren tüm Turkcell müşterilerinin Instagram kullanımları sınırsız olacak. 2 Ocak gününe kadar sürecek kampanyada Instagram üzerinden fotoğraf, video ve hikaye paylaşımları, kullanıcıların data paketlerinden düşmeyecek.


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LastShip 1 yıl en beğenilen
Vodafone red 20 pro kullaniyorum
22gb internet (turkcell gibi yarisi gece ayrisi gunduz ayrimi yok)
Facebook
Twitter
Spotfy
Instagram
Karnaval radio
YOUTUBE
Hicbir sekilde kotamdan yemiyor. Aylik 45 50gb civari mobil veri kullaniyorum. Yarisina yakini youtube uzerinden gerceklesiyor.
Son olarak aylik 90 lira veriyorum.
Not: mustei temsilcisi sativisi yada benzeri isle ugrasmiyorum. Yurtta kalan bir ogrenciyim sadece. (Wifi rezalet) aylik sabit 90 lirayla mobil verimden kismadan her isimi gorebiliyorum. Youtube dan sinirsiz video izleyebiliyorum bence en guzel kismida bu. Full HD diledigin videoyu izle muzik kesfet trendlerde dolas oynadigim oyunlarin videolari vs vs derken verdigim parayi sonuna kadar hak ediyor.
Vodafone red 20 pro kullaniyorum22gb internet (turkcell gibi yarisi gece ayrisi gunduz ayrimi yok)FacebookTwitterSpotfyInstagramK...
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4 Yanıt Yanıtla +21
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Xeqona 1 yıl
Vodafone Pass tarife böyle olur Turkcellcim

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DH Misafiri 1 yıl
Bi turkcell saçmalığı daha terifelere paketlere geçmek istersin 5 gb der örneğin tamam dersin yok yarısı gece yarısı gündüz kardeşim sanane ne ben paramı verir istediğim gibi kullanırım yok fizy yok kendi saçma uygulamalarını dayatması sinir bozucu yapacaksan gece gündüz saçmalığını kaldır atıyorum instagram twitter vb. Uygulamalarda yemesin internetten bak başka operatorde adam kalıyor mu ben sıkıldığım için turk telekoma geçtim.
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DH Misafiri 1 yıl
Ben turkcell im fakat internet pakedimden yiyiyor . acaba 3g kullandığımdan dolayı mı?
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vitriol 1 yıl
Elmacı Güzeli Satılmış Ağa bunu beğendi
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bombombombom 1 yıl




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Xeqona 1 yıl
Vodafone Pass tarife böyle olur Turkcellcim

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Tatar 55 1 yıl
Bi playstation cikarsa yurt odama tv alir oynarim risk budur
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FormuLAkers 1 yıl
Bizde şans mı var çıkmaz, çıksa da T80 çıkar.
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Physicist_Emre 1 yıl
Sadece dergilik uygulaması yüzünden bile turkcellden ayrılmam kaliteyi vs geçtim. Aylık minimum 50 liralık dergi masrafından kurtarıyor. Nat geo, popular science, leman, uykusuz, mens heatlh... gibi dergileri ücretsiz pakete dahil sağlıyor daha ne isteyeyim.
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AMC 1 yıl kafamrahat
Sen nediyon la değişik
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qeep 1 yıl
İşyerim Vatan caddesinde. Diğer operatörleri kullanan arkadaşlarım masalarında zor konuşurken Turkcell ile neredeyse asansörde bile kesintisiz iletişim sağlıyorum. Diğerleri aynı içeriği daha ucuza veriyorlar ama kullanadıkça 100gb verse neyime yarayacak? En çok zaman geçirdiğim iki yer ev ve işyeri. Buralarda adamakıllı çekmeyecekse 30₺ verip rezillik çekmenin alemi yok. Ama yaşam alanınızda diğerlerinin kalitesi yeterli geliyorsa tabiki mal gibi Turkcell’e ütülmeye gerek yok.
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