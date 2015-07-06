Turkcell ve ASELSAN yerli 5G teknolojisi için iş birliği yapıyor

Hatırlanacağı üzere bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir etkinlikte 4G ve 5G yatırımları ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Açıklamalarında 4G için geç kalındığını, mevcut altyapının bir süre daha sorunsuz kullanılabileceğini söyleyen Erdoğan bu süre içerisinde de 5G çalışmalarının başlatılarak direk 5G'ye geçiş sağlanabileceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanının bu sözlerinin ardından 4G ihalesi ile ilgili bazı gelişmeler de yaşanmıştı. İlk olarak 26 Mayıs'da yapılması planlanan bu ihale de 4G / LTE alt yapısında kullanılacak cihazların yerli üreticilerden temin edilebilmesi için 3 ay süreyle ertelenmişti.

Ancak 4G ihalesinin ertelenmesi 5G çalışmalarının başlamasına engel olmadı. Bugün Anadolu Ajansı'nın yaptığı habere göre Turkcell ve ASELSAN 5G alanında ortak çalışmalara başlamak için işbirliği anlaşması yaptı. Bu iş birliği yalnızca donanım değil yazılım seviyesinde de önemli ar-ge çalışmaları yapılması için öncü olacak.

Yapılan iş birliği ilk olarak ülkemizin 5G konusunda üretici konumuna gelmesini hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda henüz standartları belli olmayan 5G teknolojisi için çalışacak iki şirket uluslararası alanda bu standartların oturtulması için de katkı sağlayacak. İlerleyen dönemlerde ise üretilen teknolojinin hem yurt içinde hem de yurt dışında ticari başarı elde etmesi için çalışılacak.





Aşağıdaki videodan Mesut Çevik'in 2015 Mobil Dünya Kongresinde yaptığı 5G testine ulaşabilirsiniz. Hatırlanacağı üzere ASELSAN daha önce askeri ve sivil amaçlı kullanılabilecek 4G haberleşme sistemi için ULAK projesini hayata geçirmişti. Turkcell ise 3G altyapısı oluşturulurken önemli yatırımlara imza atmıştı. İki büyük şirketin ortak çalışması yerli 5G konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.