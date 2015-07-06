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Turkcell ve ASELSAN yerli 5G teknolojisi için iş birliği yapıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Turkcell ve ASELSAN yerli 5G teknolojisi için iş birliği yapıyor
 
Hatırlanacağı üzere bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir etkinlikte 4G ve 5G yatırımları ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Açıklamalarında 4G için geç kalındığını, mevcut altyapının bir süre daha sorunsuz kullanılabileceğini söyleyen Erdoğan bu süre içerisinde de 5G çalışmalarının başlatılarak direk 5G'ye geçiş sağlanabileceğini belirtmişti.
Cumhurbaşkanının bu sözlerinin ardından 4G ihalesi ile ilgili bazı gelişmeler de yaşanmıştı. İlk olarak 26 Mayıs'da yapılması planlanan bu ihale de 4G / LTE alt yapısında kullanılacak cihazların yerli üreticilerden temin edilebilmesi için 3 ay süreyle ertelenmişti. 
Ancak 4G ihalesinin ertelenmesi 5G çalışmalarının başlamasına engel olmadı. Bugün Anadolu Ajansı'nın yaptığı habere göre Turkcell ve ASELSAN 5G alanında ortak çalışmalara başlamak için işbirliği anlaşması yaptı. Bu iş birliği yalnızca donanım değil yazılım seviyesinde de önemli ar-ge çalışmaları yapılması için öncü olacak.
Yapılan iş birliği ilk olarak ülkemizin 5G konusunda üretici konumuna gelmesini hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda henüz standartları belli olmayan 5G teknolojisi için çalışacak iki şirket uluslararası alanda bu standartların oturtulması için de katkı sağlayacak. İlerleyen dönemlerde ise üretilen teknolojinin hem yurt içinde hem de yurt dışında ticari başarı elde etmesi için çalışılacak.
Hatırlanacağı üzere ASELSAN daha önce askeri ve sivil amaçlı kullanılabilecek 4G haberleşme sistemi için ULAK projesini hayata geçirmişti. Turkcell ise 3G altyapısı oluşturulurken önemli yatırımlara imza atmıştı. İki büyük şirketin ortak çalışması yerli 5G konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Aşağıdaki videodan Mesut Çevik'in 2015 Mobil Dünya Kongresinde yaptığı 5G testine ulaşabilirsiniz.

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Okisht 4 yıl en beğenilen redoracle
redoracle

Vay be standartları belli olmayan teknolojiye donanım ve yazılım geliştirmek,iyiymiş.

Elleri değmişken 4k-8k için yeni bir uydu standartı gelecek daha belli değil tam,onada dvb-s3 donanım yazılım geliştirsinler,yeni uydu alıcılar yapsınlar madem yapabiliyolar standartı belli olmayan teknolojiyi.

Merhaba,
Aslına bakarsanız bir teknolojinin standartlarının belirlenmesi global anlamda daha yaygın kullanılması açısından önemli. Bugün dünyada birden fazla yerde 5G girişimleri başlamış durumda zaten. Bu geliştirmeler olgunlaşınca teknolojinin standartları belirleniyor ve geliştirmeler o yönde devam ediyor.

Standartlar dünyanın her yerinde kullanabilmemizi sağlıyor yalnızca. Yani bu standartlara uygun bir üretim bundan 5 yıl sonra 5G teknolojisine sahip bir telefon ile türkiyeden güney koreye gittiğinizde orda da kullanabilmeniz için gerekli. Teknolojinin geliştirilmesi için bir engel olduğunu sanmıyorum

Merak ediyorum açıkçası ne çıkacağını ben de. Ama böyle girişimleri görmek kurumlardan bağımsız olarak sevindirici bir gelişme zaten
redoracleVay be standartları belli olmayan teknolojiye donanım ve yazılım geliştirmek,iyiymiş.Elleri değmişken 4k-8k için ye...
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Yanıtla +11
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Mode03 4 yıl
yap yap 5g yap hızımız saniyede 100mb olsun 2 gb da kota koyarsınız mis gibi ! bizim derdimiz hız değil kotadır kota !!!
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bykrm 4 yıl
Bazıları hem şu bu yok diye soylenir, bisey yapmaya kalksan bu seferde yok biz kimiz yok ruyamizda yapariz. Ne degisik insanlar var.
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1 Avatar
mkuzgun 3 yıl
şehir merkezinde 3g full çekerken indirme hızım 1,8/s mbps 3g yi şuan alamazken 4,5g nasıl verecekler bakalım görelim.
(3g HSPA+ ile iniş yolunda 14.4 Mbit/s ve çıkış yolunda 5.8 Mbit/s)
(4g vo-LTE 300/450mbps) birde kota kullanımı var elbette bakalım görelim.
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Kartal Göz 3 yıl
Bana boş laflar gibi geliyor ama inşallah olur, bakalım.
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SixSixSix 4 yıl
3G'yi doğru düzgün sağlayın da; ondan sonra 5G'den bahsedin.
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trakyAli-1986 4 yıl
Gerçekten üzerinde titizlik ile çalışılacaksa geleceğe yönelik iyi bir adım. Ancak sırf gösteriş için yapılmış ise halk birşey yapılıyor sansın da ses etmesin diye bu ülke insanına hakikatten çok yazık.
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emre1393 4 yıl
4g yi getirin de görelim önce, hala 4gb kotalı adsl satılıyor bu ülkede, önce heryere fiber götürün
Standartları belli olunca da 5g ye geçin, elinizden tutan yok
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MegaWolt38 4 yıl
Boş bir adamın lafıyla ülkenin 4G teknolojisinden mahrum kalması, ülkenin cehalet seviyesinin ne durumda olduğunun kanıtıdır.
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RRalpha 4 yıl
Mode03
yap yap 5g yap hızımız saniyede 100mb olsun 2 gb da kota koyarsınız mis gibi ! bizim derdimiz hız değil kotadır kota !!!

kendi adına konuş komançı kardeşim bizim de isteğimiz hız o zaman biz biz ve biz . . .
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WHITE_Wolf 4 yıl
FatihAsl
SentnieL
FatihAsl
SentnieL5G yapmak için onu şuan için geliştiren şirketlerden gerekli patentleri alman gerekiyor Yoksa geliştiremezsin
zaten amaç öncelikle patent almak.
Patent alması çok zor böyle ileri teknoloji patentleri kolay kolay satılmaz Heleki daha geliştirme aşamasında olduğu için limitlerin neler olacağı belli değil En basit örnek x86 patenti sadece iki firmada var intel ve amd dışında üretim yapabilecek firmalar var başta nvidia olmak üzere ama intel rekabet kuralları ve 64 bit mimarisinde amd den aldığı patent dolayısıyla sadace amdye verdi Yani samsung 5G ile ilgili patenti ancak Lgyi verir Samsungtan patent almayı beklememek lazım yada diğer geliştiricilerden
dal dan dala atlamışsın. bir defa x86 mimarisi IBM e aittir. ve IBM x86 mimarili işlemcilerin üretilebilmesi için Intel ve AMD ye izin vermiştir. x86 mimarisinin standartları bellidir. 5G nin bir standartı yok iken Patenti nasıl oluyor da samsunga ait oluyor.

Öncellikle x86 patenti ibm ait ama üretim yapan yani patenti kullanabilen iki firma var biri intel diğeri amd ayrıca x86 mimarisi tek patentten oluşmuyor ibm çekirdek mimarisini geliştirdi ama işlevsel olarak çalışan işlemciler intel ürünüydü Amd ile intel arasında bununla ilgili bir anlaşma var Hatta son 2si1 de Erdi beyde aynı amd microsofta satılacak haberi üzerine bunu belirtti Bu anlaşma amdyi 2020 ye kadar başka firmanın alamayacağı alırsa x86 patentinin düşeceği ile ilgili
Gelelim 5G patent işine 5G tek bir teknoloji değil onlarca hatta yüzlerce parçası yada patenti diyelim olan ve olacak bir teknoloji Standart oluşturmak ayrı 5G yi geliştirirmek yada kullanmak için gereken patenler ayrı bir mesele Samsung sadece bir örnekti 5G için ar-ge çalışması yapan bir şirket olduğu için 5G standartı olmasada şuan samsungun elinde onlarca patent olduğunu görebilirsin aynı şekilde bu işle uğraşan diğer firmalarda olduğu gibi
Son olarak x86 mimari olayı sadece bir örnekti patent işlerinin nasıl yürüdüğüyle ilgili daldan dala atlamak değil örnekle durumu açıkladım.
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Daima İleri 4 yıl
Uydular kullanılarak veri transferi sağlanacaksa güzel olur. (Wiki'deki tanıma ithafen)
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FatihAsl 4 yıl
SentnieL
FatihAsl
SentnieL5G yapmak için onu şuan için geliştiren şirketlerden gerekli patentleri alman gerekiyor Yoksa geliştiremezsin
zaten amaç öncelikle patent almak.
Patent alması çok zor böyle ileri teknoloji patentleri kolay kolay satılmaz Heleki daha geliştirme aşamasında olduğu için limitlerin neler olacağı belli değil En basit örnek x86 patenti sadece iki firmada var intel ve amd dışında üretim yapabilecek firmalar var başta nvidia olmak üzere ama intel rekabet kuralları ve 64 bit mimarisinde amd den aldığı patent dolayısıyla sadace amdye verdi Yani samsung 5G ile ilgili patenti ancak Lgyi verir Samsungtan patent almayı beklememek lazım yada diğer geliştiricilerden

dal dan dala atlamışsın. bir defa x86 mimarisi IBM e aittir. ve IBM x86 mimarili işlemcilerin üretilebilmesi için Intel ve AMD ye izin vermiştir. x86 mimarisinin standartları bellidir. 5G nin bir standartı yok iken Patenti nasıl oluyor da samsunga ait oluyor.
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FatihAsl 4 yıl
SentnieL
FatihAsl
SentnieL5G yapmak için onu şuan için geliştiren şirketlerden gerekli patentleri alman gerekiyor Yoksa geliştiremezsin
zaten amaç öncelikle patent almak.
Patent alması çok zor böyle ileri teknoloji patentleri kolay kolay satılmaz Heleki daha geliştirme aşamasında olduğu için limitlerin neler olacağı belli değil En basit örnek x86 patenti sadece iki firmada var intel ve amd dışında üretim yapabilecek firmalar var başta nvidia olmak üzere ama intel rekabet kuralları ve 64 bit mimarisinde amd den aldığı patent dolayısıyla sadace amdye verdi Yani samsung 5G ile ilgili patenti ancak Lgyi verir Samsungtan patent almayı beklememek lazım yada diğer geliştiricilerden

dal dan dala atlamışsın. bir defa x86 mimarisi IBM e aittir. ve IBM x86 mimarili işlemcilerin üretilebilmesi için Intel ve AMD ye izin vermiştir. x86 mimarisinin standartları bellidir. 5G nin bir standartı yok iken Patenti nasıl oluyor da samsunga ait oluyor.
Yanıtla +1
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WHITE_Wolf 4 yıl
FatihAsl
SentnieL5G yapmak için onu şuan için geliştiren şirketlerden gerekli patentleri alman gerekiyor Yoksa geliştiremezsin
zaten amaç öncelikle patent almak.

Patent alması çok zor böyle ileri teknoloji patentleri kolay kolay satılmaz Heleki daha geliştirme aşamasında olduğu için limitlerin neler olacağı belli değil En basit örnek x86 patenti sadece iki firmada var intel ve amd dışında üretim yapabilecek firmalar var başta nvidia olmak üzere ama intel rekabet kuralları ve 64 bit mimarisinde amd den aldığı patent dolayısıyla sadace amdye verdi Yani samsung 5G ile ilgili patenti ancak Lgyi verir Samsungtan patent almayı beklememek lazım yada diğer geliştiricilerden
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