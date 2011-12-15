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Turkcell ve Vodafone iPhone 4S satış fiyatlarını belirledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17,9b
1
113
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yarın tüm operatörlerimiz tarafından satışa sunulacak olan iPhone 4S modeli için kampanyalı paket fiyatları merakla bekleniyordu. iPhone 4S modelini ilk duyuran firma olan Turkcell, resmi sayfasından kurumsal paket fiyatlarını Twitter hesabından ise bireysel paket fiyatlarını duyurdu. 

Kurumsal tarifelere abone olan müşteriler 24 aylık paketlere ek olarak iPhone 4S 16GB için artı 75TL, iPhone 4S 32GB için artı 95TL, iPhone 4S 64GB için artı 109TL ödeyerek sahip olabiliyor. İnternet veri paketi ile satın almak isteyenler için ise 24 aylık kontratla 115TL'den başlayan fiyatlar sözkonusu. 

Bireysel müşteriler ise 24 ay kontratlı olarak 99TL'den başlayan fiyatlarla iPhone 4S modeline sahip olabilecek. Daha önce iddia edildiği gibi Turkcell iPhone 4 paketlerini iPhone 4S için de aynen uygulayabilir. Bahsettiğimiz fiyat, 500MB internet paketi ile birlikte satılan iPhone 4 modeli ile aynı. 

Bu durumda 500MB internet paketi ile birlikte iPhone 4S 16GB versiyonunun 99TL x 24, iPhone 4S 32GB versiyonunun 127TLx24 ay, iPhone 4S 64GB modelinin ise 143TLx24 ay olarak satılacağı tahmininde bulunabiliriz.

Kontratsız olarak ise 16GB'lik versiyon 825 Avro yani yaklaşık 2020TL, 32GB'lik versiyon 960 Avro yani 2350TL, 64GB'lik modeli ise 1100 Avro yani 2700TL olarak son kullanıcıya ulaşacak. 
Vodafone ise mevcut tarifelere ek olarak 64TL'den başlayan fiyatlarla 24 ay kontratlı olarak iPhone 4S modelini müşterilerine sunacak. Red, Red+, Red Mini ve Cep Avantaj Her Yöne Ekstra tarifelerine abone olan Vodafone kullanıcıları kampanyadan faydalanabilecek.
Tarifeye bağlı olarak en düşük iPhone 4S 16GB fiyatı ayda 146TL olurken en yüksek de 213TL olacak. 

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Erasmus78 7 yıl en beğenilen
Kur geçen sene bu zamanlardaki gibi olsa idi;
iPhone 4S 16GB : 825*1,95 = 1.609TL (Tahminen 1.599 TL lansman fiyatı olurdu)
iPhone 4S 32GB : 960*1,95 = 1.872TL (Tahminen 1.799TL)
iPhone 4S 64GB :1.100*1,95 = 2.145 TL (Tahminen 2.099TL)
olacaktı.
Kurlar saçmalayınca malesef alınabilirlik sınırlarının epey dışına çıkmışlar.
Kur geçen sene bu zamanlardaki gibi olsa idi;iPhone 4S 16GB : 825*1,95 = 1.609TL (Tahminen 1.599 TL lansman fiyatı olurdu)iPhone 4S 32GB : 960*1,95 = ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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alemci54 7 yıl KarinDesenJack
KarinDesenJack

Alınmaz arkadaş bu fiyata pc toplarım en son oyunları oynarım peh

ne pc si abi baska bir baslikta dun yazmistim.

evvelki gun carsida gezerken beyaz esya dukkaninin caminda koca koca yazmislar

camasir makinasi 650
bulasik makinasi 500
buzdolabi 900


adam ev duzuyor bu paraya evvv ne pc si :)
KarinDesenJackAlınmaz arkadaş bu fiyata pc toplarım en son oyunları oynarım pehne pc si abi baska bir baslikta dun yaz...
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xLmNt13 7 yıl
2500 lira telefona vermek!! yarı fiyatına aynı özelliklerde başka telefonlar varken !!!. Tüketici çılgınlığı bu olsa gerek
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alemci54 7 yıl
buyuk konusmayim ama birdaha cok cazip olmadikca kontrat yapmam ben haci..

iphone 4 almistim 250dk ile birlikte, bi zaman geldi 250dk yetmemeye basladi, ekstra dakika satin almak istiyorsun " yok olmaz" diyorlar. yahu ben para ile satin almak istiyorum paketimi yukseltmek istiyorum beni neden kasiyorsun? cok sinir olsum birdaha basarim parami alirim. kontrat mntrat yok bundan sonra! uc gun sonra indirim oluyor adamlar 3 kurusa bedava konusuyorlar neredeyse ama sen i ih... sen kontrat yaptin konusamazsin...o haklardan yararlanamazsin.. olmaz boyle
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senceryan 7 yıl
10küsür yıldır kullandığım 532'li hattımı şirketimiz hatları içerisine katmıştım,

5000-3000-5000 dk'lık sms'li ve 1gb internetli paketi zaten kullanıyordum.

Turkcell kurumsal müşteri temsilcimiz ile 16.aralık günü için önceden de söz almıştım,
dün aradı, ekstra'dan modele bağlı en az 75tl isteniyor 16sında yanınıza geleyim mi diye sordu.
bugün ofisimize geldi, 16gb 4s için 24aylık paket fiyatına +75 tl için imzamı attım,

gelecek hafta içinden Turkcell'den kurye ile geleceğini sadece bana :) teslim edilceğini söyledi ve gitti.

TIM'lerle uğraşmaktan bence daha iyi ve sorunsuz oldu, umarım telefon da bir kusur olmaz :)
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1990taz 7 yıl
Az önce Siri'yi denedim , Türkiye ile ilgili herhangi birşey paylaşmıyor. Yani Siri bizim pek işimize yaramayacak , sadece internette arama , sesli çağrı ve mesaj yollayabilecek.

4S fiyatlarına gelince , 4 ile arasında nerdeyse hiç bir fiyat farkı yok, Vodafone'da çalışıyorum 4 ile 4S arasında 50 lira oynuyor.
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DH Misafiri 7 yıl
İngilizce bilmeyipte bu telefonu siri için alacak olanlar.Siri şu an için sadece ingilizce destekli.Buna vereceğiniz para ile ingilizce kursuna gidin kursunuz bittiğinde de iphone 5 çıkmış olur.Bu şekilde 2000 küsür liralık aşkınızla daha iyi irtibata geçebilirsiniz ve uzun vadede güzel bir birliktelik yaratabilirsiniz...!
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DH Misafiri 7 yıl
Kandırmaca da son nokta. Kontratsız konuşma paketleriyle kontratlı iphone paketini kıyaslıyorlar. Siz de örneğin 16gb versiyonu 75x24=1800tl ye aldığınızı zannediyorsunuz. Halbuki 85,99,119 TL'lik paketleri %18 indirimle 1+1 yıl kontrat yaptığınızda aylık 72,84,101 TL ödersiniz. Yani gerçekte size maliyeti 85,90,93x24=2040,2160,2232TL çıkar. Gördüğünüz gibi paket büyüdükçe vurgun da büyüyor. yani anlayacağınız kontratsız fiyattan kontrat yapmış oluyorsunuz bu tarifelerle.
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7nbitirdin 7 yıl
Hersey pahali evet kiminin 1 aylik maasi, kiminin 3 aylik maasi. Sonucta urunler kapis kapis gidiyor mu? Gidiyor :D
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anlhcylmz 7 yıl
Ulkede hersey pahali cok vergi aliniyor
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alcakkofte 7 yıl
şu tahhahüt işine bi cesaret edip alamadım ya...çok pahalı çok...4 alırız bizde..
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a.f.y. 7 yıl
gittim bugün ayfon fores aldım. gerçekten insanı farklı duygulara sürükleyen ve başkalarının sizin yanınızda küçülmesini ve zavallı kalmasını sağlayan bir telefon. herkese öneririm. resmen statüm arttı. kızlar bile farklı bakıyorlar artık bana. değişik bir duygu bu. bu statükal gerçekleşim sayesinde verdiğiniz paraya acımıyor, hatta daha pahalı olsaydı olmaz mıydı? demekten kendinizi alamıyorsunuz. Böyle birşey işte ayfon fores kullanmak.














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pocemonmutlu 7 yıl
a.f.y.

gittim bugün ayfon fores aldım. gerçekten insanı farklı duygulara sürükleyen ve başkalarının sizin yanınızda küçülmesini ve zavallı kalmasını sağlayan bir telefon. herkese öneririm. resmen statüm arttı. kızlar bile farklı bakıyorlar artık bana. değişik bir duygu bu. bu statükal gerçekleşim sayesinde verdiğiniz paraya acımıyor, hatta daha pahalı olsaydı olmaz mıydı? demekten kendinizi alamıyorsunuz. Böyle birşey işte ayfon fores kullanmak.



Hatta bu kılıfıda aldınmı videodaki gibi kızları tek tek atarsın eve


youtube.com/...
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leigh_hunt 7 yıl

a.f.y.
gittim bugün ayfon fores aldım. gerçekten insanı farklı duygulara sürükleyen ve başkalarının sizin yanınızda küçülmesini ve zavallı kalmasını sağlayan bir telefon. herkese öneririm. resmen statüm arttı. kızlar bile farklı bakıyorlar artık bana. değişik bir duygu bu. bu statükal gerçekleşim sayesinde verdiğiniz paraya acımıyor, hatta daha pahalı olsaydı olmaz mıydı? demekten kendinizi alamıyorsunuz. Böyle birşey işte ayfon fores kullanmak.
















Hayirli ugurlu olsun.Kazasiz belasiz insallah lakin bir kan akitmak lazim, kurbanin kanindan ekranada surersiniz maazallah nazara gelmeyin...

Kismet olurda karsilasirsak sizden rica etsem iki dakikaligina tutabilirmiyim o allameyi cihani, bir vesikalik cekinebilirsem bahtiyar olurum...




:)
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whtswrongstupid 7 yıl a.f.y.
a.f.y.

gittim bugün ayfon fores aldım. gerçekten insanı farklı duygulara sürükleyen ve başkalarının sizin yanınızda küçülmesini ve zavallı kalmasını sağlayan bir telefon. herkese öneririm. resmen statüm arttı. kızlar bile farklı bakıyorlar artık bana. değişik bir duygu bu. bu statükal gerçekleşim sayesinde verdiğiniz paraya acımıyor, hatta daha pahalı olsaydı olmaz mıydı? demekten kendinizi alamıyorsunuz. Böyle birşey işte ayfon fores kullanmak.



















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theyapici 7 yıl
anlamadığım olay şu yani kampanyalar çeşitlendirilebilir çok sığ kalmış daha farklı paketler yapılabilirmiş ben beğenmedim hepsi muallakta yani
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