Turkcell ve Vodafone iPhone 4S satış fiyatlarını belirledi

Yarın tüm operatörlerimiz tarafından satışa sunulacak olan iPhone 4S modeli için kampanyalı paket fiyatları merakla bekleniyordu. iPhone 4S modelini ilk duyuran firma olan Turkcell, resmi sayfasından kurumsal paket fiyatlarını Twitter hesabından ise bireysel paket fiyatlarını duyurdu.





Kurumsal tarifelere abone olan müşteriler 24 aylık paketlere ek olarak iPhone 4S 16GB için artı 75TL, iPhone 4S 32GB için artı 95TL, iPhone 4S 64GB için artı 109TL ödeyerek sahip olabiliyor. İnternet veri paketi ile satın almak isteyenler için ise 24 aylık kontratla 115TL'den başlayan fiyatlar sözkonusu.





Bireysel müşteriler ise 24 ay kontratlı olarak 99TL'den başlayan fiyatlarla iPhone 4S modeline sahip olabilecek. Daha önce iddia edildiği gibi Turkcell iPhone 4 paketlerini iPhone 4S için de aynen uygulayabilir. Bahsettiğimiz fiyat, 500MB internet paketi ile birlikte satılan iPhone 4 modeli ile aynı.





Bu durumda 500MB internet paketi ile birlikte iPhone 4S 16GB versiyonunun 99TL x 24, iPhone 4S 32GB versiyonunun 127TLx24 ay, iPhone 4S 64GB modelinin ise 143TLx24 ay olarak satılacağı tahmininde bulunabiliriz.





Kontratsız olarak ise 16GB'lik versiyon 825 Avro yani yaklaşık 2020TL, 32GB'lik versiyon 960 Avro yani 2350TL, 64GB'lik modeli ise 1100 Avro yani 2700TL olarak son kullanıcıya ulaşacak.

Vodafone ise mevcut tarifelere ek olarak 64TL'den başlayan fiyatlarla 24 ay kontratlı olarak iPhone 4S modelini müşterilerine sunacak. Red, Red+, Red Mini ve Cep Avantaj Her Yöne Ekstra tarifelerine abone olan Vodafone kullanıcıları kampanyadan faydalanabilecek.

Tarifeye bağlı olarak en düşük iPhone 4S 16GB fiyatı ayda 146TL olurken en yüksek de 213TL olacak.