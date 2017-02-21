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Turkcell ve Yandex'ten yerli arama motoru: Yaani

Rus arama motoru Yandex ile iş birliğine giden Turkcell’in tamamen Türkçe içeriklerden oluşan ve ülkemiz kullanıcılarına özel "Yaani" isminde arama motoru geliştirdiği ortaya çıktı.
2 yıl
11b
1
89
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi yaklaşık bir ay önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin ulusal arama motoru geliştirmesi gerektiğini belirtmiş ve bu açıklamanın hemen ardından farklı girişimler ortaya çıkmıştı. Edinilen son bilgilere göre yerli arama motoru konusunda Turkcell’in de önemli bir proje üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.
Ayrıca Bkz. "Merakla beklenen Samsung Galaxy S8 çalışır halde görüntülendi"
Rus Izvestia gazetesinde yer alan habere bakılırsa Yandex ile ortaklığa giden telekomünikasyon devi, "Yaani" isminde arama motoru geliştiriyor. Tamamen Türkçe içeriklere sahip olacak platformun ülkemiz kullanıcılarına özel servislerle birlikte geleceği ifade ediliyor. Yaani.com alan adı kayıt bilgilerini (whois) incelediğimizde adresin 2006 yılında alındığı ve son güncellemenin geçtiğimiz 15 Şubat tarihinde yapıldığı görülüyor. Üstelik adresin Turkcell İletişim A.Ş. üzerine kayıtlı olması, gazetenin iddialarını önemli oranda destekliyor.

Yandex, Türkiye pazarında Google'ın yerini almak istiyor 

Yandex’in kırmızı, siyah ve sarı renklerinin yerine Turkcell ile daha uyumlu olan lacivert ve mavi tonlarının ağırlıkta olacağı Yaani’nin şu an test edildiği belirtiliyor. 2011 yılında Türkiye pazarına giriş yapan ve Alexa verilerine göre 21. sırada bulunan Yandex, 2015 yılında -Google hedefli- başlattığı kampanyalarla yüzde 2 olan pazar payını artırmak istemiş ancak çalışmalar beklentileri karşılamamıştı.
Ayrıca Bkz. "Snapchat, Spectacles güneş gözlüklerini internet üzerinden satışa çıkardı"
Rus internet devinin Türkiye konusunda yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu dile getiren uzmanlar, hazırladıkları raporlarda yerel pazarın en güçlü mobil operatörüyle ortaklığın oldukça avantajlı olabileceğine dikkat çekiyor. Görünüşe bakılırsa Google’a karşı ülkemizde daha güçlü bir konuma gelmek isteyen Yandex, tavsiyelere uyarak çeşitli girişimlerde bulundu.

Yandex ve Turkcell cephesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Diğer taraftan Izvestia gazetesi her ne kadar "Yaani" projesini yerli olarak aktarsa da, muhtemelen Yandex altyapısını kullanacak olan platform ne kadar "yerli" olacağı tartışmaya açık bir konu.

http://izvestia.ru/news/665310 Yorum Yaz
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Det.Harvey Bullock 2 yıl en beğenilen
Bu ne arkadaş ne cıvık adamlarsınız. Geliyoo, yanii nedir ya. Bakın Google'a. Padişah ismi gibi.
Yanıtla +119
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H34RTL3SS 2 yıl
bu isimleri kim belirliyor, ciddi ciddi soruyorum al buda soru işareti "?"
1 Yanıt Yanıtla +70
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mrslimshady 2 yıl
YİNE BAŞLIYORUZ

Yanıtla +58
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DH Misafiri 7 ay
yandex 2006 2007 2008 2009 2010
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bilisimonline.net 1 yıl
Yerli olup olmadığı tartışılır, asıl amaç arama yaptırıp bedava internet paketi dağıtmak kazan kazan olayı. Gençler içinde olumlu rekabet fırsat doğurur. Yaani vs. İnternet avcıları
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Bluflame 2 yıl
rusya; innovasyonun ve yüksek teknolojinin merkezi, avrupanın silikon vadisi, türkiye gibi bir yükselen yıldızı da yanına aldımı kimse bizi tutamaz.
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axaxa 2 yıl
çok yaratıcı olmuş isim.
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mgora 2 yıl
Yerli arama motorumuz ip'lerde...
Yalnız şu seçim öncesi performanslar gerçek olsa uçacağız ama adamların herşeyi gibi bunlarda yalan dolan.
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enveric 2 yıl
hem yandex var hem de yerli öyle mi? ruslara bunu anlatamazsınız:=)
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Quard 2 yıl
Yaani,Allahtan Yahni dememişler

Tutarsa yahni tutmazsa yaani

Yaani bana Gülben ergen in Yani adlı şarkısını aklıma getirdi,alaka yok ama işte

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lazer__ 2 yıl
yani kelimesi arapçadır.
ayrıca bu tür çakma yerli uygulamaları kullanmanızı tavsiye etmem...tabi fişlenmek ve izlenmek istiyorsanız siz bilirsiniz
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BekirTemel 2 yıl
Yav yandex i kırmızı beyaza boya al sana yerli
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
ahahaha


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yandex, turkcell ve
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