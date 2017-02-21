Turkcell ve Yandex'ten yerli arama motoru: Yaani

ulusal arama motoru geliştirmesi gerektiğini belirtmiş ve bu açıklamanın hemen ardından Turkcell’in de önemli bir proje üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Hatırlayacağınız gibi yaklaşık bir ay önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’ningeliştirmesi gerektiğini belirtmiş ve bu açıklamanın hemen ardından farklı girişimler ortaya çıkmıştı. Edinilen son bilgilere göre yerli arama motoru konusunda’in de önemli bir proje üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

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Rus Izvestia gazetesinde yer alan habere bakılırsa Yandex ile ortaklığa giden telekomünikasyon devi, "Yaani" isminde arama motoru geliştiriyor. Tamamen Türkçe içeriklere sahip olacak platformun ülkemiz kullanıcılarına özel servislerle birlikte geleceği ifade ediliyor. Yaani.com alan adı kayıt bilgilerini (whois) incelediğimizde adresin 2006 yılında alındığı ve son güncellemenin geçtiğimiz 15 Şubat tarihinde yapıldığı görülüyor. Üstelik adresin Turkcell İletişim A.Ş. üzerine kayıtlı olması, gazetenin iddialarını önemli oranda destekliyor.

Yandex, Türkiye pazarında Google'ın yerini almak istiyor

Yandex’in kırmızı, siyah ve sarı renklerinin yerine Turkcell ile daha uyumlu olan lacivert ve mavi tonlarının ağırlıkta olacağı Yaani’nin şu an test edildiği belirtiliyor. 2011 yılında Türkiye pazarına giriş yapan ve Alexa verilerine göre 21. sırada bulunan Yandex, 2015 yılında -Google hedefli- başlattığı kampanyalarla yüzde 2 olan pazar payını artırmak istemiş ancak çalışmalar beklentileri karşılamamıştı.

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Yandex ve Turkcell cephesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Diğer taraftan Izvestia gazetesi her ne kadar "Yaani" projesini yerli olarak aktarsa da, muhtemelen Yandex altyapısını kullanacak olan platform ne kadar "yerli" olacağı tartışmaya açık bir konu.

http://izvestia.ru/news/665310

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Rus internet devinin Türkiye konusundaihtiyaç duyduğunu dile getiren uzmanlar, hazırladıkları raporlarda yerel pazarın en güçlü mobil operatörüyle ortaklığın oldukça avantajlı olabileceğine dikkat çekiyor. Görünüşe bakılırsa Google’a karşı ülkemizde daha güçlü bir konuma gelmek isteyen Yandex, tavsiyelere uyarak çeşitli girişimlerde bulundu.