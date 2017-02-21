Snapchat, Spectacles güneş gözlüklerini internet üzerinden satışa çıkardı

İlk kez geride bıraktığımız eylül ayında görücüye çıkarılan ve kasım ayında Amerika’da "Snapbot" adı verilen gezici otomatlar aracılığıyla satışa sunulan -şirketin ilk donanım ürünü- "Spectacles" güneş gözlüğünü artık internet üzerinden alabilmek de mümkün. Hatırlayacağınız gibi daha fazla kişiye ulaşabilmek için New York’ta geçici bir mağaza açan Snap Inc, hedeflenen potansiyele ulaşılamadığı gerekçesiyle yakın zamanda kepenkleri indirmişti.

Ayrıca Bkz.

"Bu uygulama cinsel saldırıya uğrayabileceğiniz sokakları söylüyor"

Yaklaşık 22 milyar dolar değerlenme ile halka arza hazırlanan Snap Inc, bu süreçte Spectacles gözlüklerin dağıtımına ağırlık verileceğini dile getirmişti. Şu an için sadece Amerika’daki kullanıcıların yararlanabildiği web sitesi ile çok daha geniş kitlelere ulaşarak arz öncesinde az da olsa gelirlerin arttırılması hedefleniyor. Diğer taraftan satışların resmi site üzerine kaydırılmasıyla birlikte şirketin Amazon üzerinden aldığı siparişler de askıya alındı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.