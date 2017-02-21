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Snapchat, Spectacles güneş gözlüklerini internet üzerinden satışa çıkardı

Snapchat’in geçtiğimiz yıl sonuna doğru tanıtılan kameralı güneş gözlüğü Spectacles, gezici otomatların ardından nihayet internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İlk kez geride bıraktığımız eylül ayında görücüye çıkarılan ve kasım ayında Amerika’da "Snapbot" adı verilen gezici otomatlar aracılığıyla satışa sunulan -şirketin ilk donanım ürünü- "Spectacles" güneş gözlüğünü artık internet üzerinden alabilmek de mümkün. Hatırlayacağınız gibi daha fazla kişiye ulaşabilmek için New York’ta geçici bir mağaza açan Snap Inc, hedeflenen potansiyele ulaşılamadığı gerekçesiyle yakın zamanda kepenkleri indirmişti.
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Edinilen bilgilere göre Snapchat'te paylaşmak üzere 10 saniyelik videolar çekebilen sıra dışı gözlük, platformun internet sitesi olan spectacles.com üzerinden 129,99 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı. Üstelik dilerseniz 9,9 dolar ödeyerek şarj kablosunu ve 49,99 dolar karşılığında şarj kutusunu yine web sitesi üzerinden satın alabilmeniz mümkün.

Yaklaşık 22 milyar dolar değerlenme ile halka arza hazırlanan Snap Inc, bu süreçte Spectacles gözlüklerin dağıtımına ağırlık verileceğini dile getirmişti. Şu an için sadece Amerika’daki kullanıcıların yararlanabildiği web sitesi ile çok daha geniş kitlelere ulaşarak arz öncesinde az da olsa gelirlerin arttırılması hedefleniyor. Diğer taraftan satışların resmi site üzerine kaydırılmasıyla birlikte şirketin Amazon üzerinden aldığı siparişler de askıya alındı.

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FlyingUnderpants 2 yıl
100MB'lık yazılım ile 22 Milyar Dolar.
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