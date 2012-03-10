Turkcell, yeni iPad ön siparişlerine önümüzdeki günlerde başlıyor

Apple'ın merakla beklenen yeni iPad lansmanının ardından piyasaya çıkacağı gün için ön siparişler alınmaya başlandı.





Yeni iPad 16 Mart tarihinde ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İsviçre, Japonya, Hong Kong, Singapur ve Avustralya ülkelerinde satışa sunulacak.





23 Mart tarihinde ise Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Liechtenstein, Lüksemburg, Makao, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç'te satışa sunulacak.





Bu ülkeler içerisinde ne yazık ki ülkemiz yer almıyor. Ancak Turkcell önümüzdeki günlerde ön siparişe başlayacağını açıkladı.





Bir basın bildirisi yayınlayan Turkcell, yeni iPad modelinin piyasadaki en hızlı bağlantıya imkan veren tablet olduğunu ve Dual Carrier teknolojisi ile ülkemizde 43.2Mbps'e varan hızlarda 3G bağlantısı kullanabileceğini belirtti.





Turkcell müşterileri, www.turkcell.com.tr üzerinden ve Turkcell Çağrı Merkezi'nden yeni iPad için ön talepte bulunabilecekler.





Yeni iPad çift çekirdekli A5X işlemci, 4 işlem çekirdekli grafik birimi, 9.7 inçlik 2048 x 1536 piksel çözünürlükte Retina ekran, 5MP iSight arka kamera, 1080p formatında video çekimi ve 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri sunuyor.





Temennimiz Nisan ayında yeni iPad modelinin ülkemizde satışa başlaması. iPad 2 fiyatları ile aynı seviyede olacak modelin ülkemizde de iPad 2 tarifelerinden pek farkı olmayacağını düşünebiliriz. ABD'de yeni iPad WiFi modelleri 16GB 499$, 32GB 599$, 64GB 699$ şeklinde WiFi-4G/LTE modelleri ise 16GB 629$, 32GB 729$, 64GB 829$ şeklinde satışa sunulacak.





Bunun yanında Retina ekran üretimi konusunda bazı problemlerin olduğu belirtiliyor. Yeni iPad modelinin ekran tedarikçileri bilindiği gibi LG, Samsung ve Sharp firmaları. Sharp firması Ocak ayında sizlere aktardığımız haberimizde Apple için IGZO (indiyum galyum çinko oksit) panellerini hazırlıyordu. Orta ve küçük boyuttaki yüksek çözünürlüklü ekranların enerji ihtiyacını minimum düzeye indiren bu panel teknolojisi bununla birlikte Apple'ın istediği seviyeye ulaşamadı.





Bu bakımdan Sharp da LG ve Samsung'un kullandığı a-Si TFT ekran teknolojisine geçiş yaptı. a-Si TFT teknolojisi yine düşük enerji tüketimi ve enerjinin dalgalanmasına göre ekran parlaklığını otomatik ayarlaması ile avantaj sağlıyor. Ancak bu ekranların ulaşabileceği en yüksek ppi değeri 264 ve üretim hızının bu nedenle yavaş olabileceği belirtiliyor. Analistlere göre ise ancak yaz aylarında yeni iPad modelinin üretim hızı piyasanın talebini karşılayacak düzeye gelebilecek.