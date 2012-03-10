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Turkcell, yeni iPad ön siparişlerine önümüzdeki günlerde başlıyor

7 yıl
7,2b
1
46
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın merakla beklenen yeni iPad lansmanının ardından piyasaya çıkacağı gün için ön siparişler alınmaya başlandı. 

Yeni iPad 16 Mart tarihinde ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İsviçre, Japonya, Hong Kong, Singapur ve Avustralya ülkelerinde satışa sunulacak. 

23 Mart tarihinde ise Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Liechtenstein, Lüksemburg, Makao, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç'te satışa sunulacak.

Bu ülkeler içerisinde ne yazık ki ülkemiz yer almıyor. Ancak Turkcell önümüzdeki günlerde ön siparişe başlayacağını açıkladı.

Bir basın bildirisi yayınlayan Turkcell, yeni iPad modelinin piyasadaki en hızlı bağlantıya imkan veren tablet olduğunu ve Dual Carrier teknolojisi ile ülkemizde 43.2Mbps'e varan hızlarda 3G bağlantısı kullanabileceğini belirtti. 

Turkcell müşterileri, www.turkcell.com.tr üzerinden ve Turkcell Çağrı Merkezi'nden yeni iPad için ön talepte bulunabilecekler.

Yeni iPad çift çekirdekli A5X işlemci, 4 işlem çekirdekli grafik birimi, 9.7 inçlik 2048 x 1536 piksel çözünürlükte Retina ekran, 5MP iSight arka kamera, 1080p formatında video çekimi ve 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri sunuyor.

Temennimiz Nisan ayında yeni iPad modelinin ülkemizde satışa başlaması. iPad 2 fiyatları ile aynı seviyede olacak modelin ülkemizde de iPad 2 tarifelerinden pek farkı olmayacağını düşünebiliriz. ABD'de yeni iPad WiFi modelleri 16GB 499$, 32GB 599$, 64GB 699$ şeklinde WiFi-4G/LTE modelleri ise 16GB 629$, 32GB 729$, 64GB 829$ şeklinde satışa sunulacak.

Bunun yanında Retina ekran üretimi konusunda bazı problemlerin olduğu belirtiliyor. Yeni iPad modelinin ekran tedarikçileri bilindiği gibi LG, Samsung ve Sharp firmaları. Sharp firması Ocak ayında sizlere aktardığımız haberimizde Apple için IGZO (indiyum galyum çinko oksit) panellerini hazırlıyordu. Orta ve küçük boyuttaki yüksek çözünürlüklü ekranların enerji ihtiyacını minimum düzeye indiren bu panel teknolojisi bununla birlikte Apple'ın istediği seviyeye ulaşamadı. 

Bu bakımdan Sharp da LG ve Samsung'un kullandığı a-Si TFT ekran teknolojisine geçiş yaptı. a-Si TFT teknolojisi yine düşük enerji tüketimi ve enerjinin dalgalanmasına göre ekran parlaklığını otomatik ayarlaması ile avantaj sağlıyor. Ancak bu ekranların ulaşabileceği en yüksek ppi değeri 264 ve üretim hızının bu nedenle yavaş olabileceği belirtiliyor. Analistlere göre ise ancak yaz aylarında yeni iPad modelinin üretim hızı piyasanın talebini karşılayacak düzeye gelebilecek.

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eeevrim 7 yıl en beğenilen
Belki bir gün Apple arada ki işletmeleri devreden çıkarıp bir dükkan da İstanbul da açarsa İşte o zaman bizde çok daha makul fiyatlardan Apple ın ürünlerini alabiliriz Zira Burada Apple ın kilosu çok pahalı....
Belki bir gün Apple arada ki işletmeleri devreden çıkarıp bir dükkan da İstanbul da açarsa İşte o zaman bizde çok daha makul fiyatlardan Apple ın ürünlerini ala...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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java 7 yıl
Hem milleti 2 yıl kontrata bağla hem de orjinal fiyatın 2 katını iste utanmadan... Üstelik güzel ülkemin fakir!!! insanları da bunu güle oynaya alsın...


Pes doğrusu, millet kontrat yapınca bedava verir bizde 2 katı para alıyorlar... Böyle bir ülkede kimse fakirlikten dert yanmasın...
Hem milleti 2 yıl kontrata bağla hem de orjinal fiyatın 2 katını iste utanmadan... Üstelik güzel ülkemin fakir!!! insanları da bunu güle oynaya alsın...
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Stanislas Xavier 7 yıl
o 700 dolar burada 2400 lira oluyor.
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sasmora 7 yıl
Arkadaslar 17 martta amerikaya gidiyorum o telafuz ettiginiz 2400 liranin cok daha altina yeni ipad getirebilirim pm den konusalim
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DarthLuca 7 yıl
myfranco
Ben Vodafoneun paketini hesaplamıştım ve gayet makul gelmişti bana. Şimdi şöyle basit bir hesap yapın: 64gb wifi+3G 829$+kdv. Ben Amerika Georgiadan getirttiğimde %7 kdv eklendi ve 883$ oldu. Toplamda 1.580 ediyor. Bir de pasaport kaydı için para verdiğinizi düşünelim, toplam 1.700 liraya geliyor. Elinizde pasaport kayıtlı, 64gb wifi+3G ve 1 sene garantiniz oluyor. Vodafoneun hesabına bakalım: 4GB internet kotalı 64GB wifi+3G 115x24 yani 2.760 TL. Şimdi baktığınız zaman 1.000 lira oynuyor diyeceksiniz ancak 4GB için ben Vodafonea 34 lira ödüyorum ilk sene için, 1 sene sonra 30 lira oluyor. Yani 12x34 + 12x30, bu da 768TL yapıyor. Öyle veya böyle, 3Gli bir model için internet paketi almanız gerekmekte. Kimse 100mblık paket alır ve sınırsız kullanırım demesin, EDGE hızında interneti defalarca gördüm ve hatta 1GBlık paket kullanırken kotam yeni aya geçmeme 3-4 gün kala dolduğunda, cihazla internete bile girmek istemedim. Elde 2 ihtimal var. 1.700 liraya Amerikadan alıp 1 sene garanti ile kullanmak veya 2.000 liraya 24 ay taksit ile pasaporttan kapanacakmı diye düşünmeden 2 sene garanti ile kullanmak. Bence Türkiye şartlarında çok iyi bir fiyat sağlanıyor. Kimse haksızlık etmesin. Kaldıki Turkcell ise ayda 5 lira bir farkla bu cihazı veriyor. 24 ayda 120 lira bir fark yapıyor Vodafonedan. Siz ne derseniz deyin, bu fiyatlara laf söylerseniz Türkiye şartlarında haksızlık yapmış olursunuz. Tabiki benim de gönlüm Türkiyede Amerika fiyatına almaktan geçer ancak mevcut piyasa şartlarını değerlendirdiğinizde, bunun imkansız olduğunu söylemek kötümser olmaz.

Öcelikle pasaport kaydı için herhangi bedel ödenmiyor ve kapanırmı kapanmazmı endişesi duymaya hiç gerek. Bir kere telefonum Turkcell'in kayıtta yaptığı hatadan dolayı kapandı he önce kaydın iptal edilmesi sonra doğru olarak tekrar yapılabilmesi için geçen sürede cihazın aynısını kullanmam için verdiler. Kayıt tamamlandığında götürüp iade ettim.
24 ay taksite bölüncek diye böyle fahiş fiyatlar istemekde vermekde yanlış bence. Yurtdışından alınacak Wi-Fi li bir model gerektiğinde telefonun hotspot'u ile internet erişimi sağlıyabilir vede gayet yeterli oluyor
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panelci 7 yıl
Apple'ın nefret ettigim tek yönü;bu stok sıkıntısı.3g modelini alacaklar için internet paketini hesaba katinca cazip ama hala fiyatlarımız Avrupa'nın %30 üzerinde,Buda Türkün farkı olsa gerek..
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aziz77 7 yıl
çok pahalı,apple tekel oldu artık.
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E_Aydin35 7 yıl
Şimdi doğruyu söylemek gerekirse Turkcell iyi bir hizmet verme çabası içinde ne güzel işte herkez ile eşit zamanda eline alıcak almak şisteyen kullanıcılar. :)
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drorbital 7 yıl
Hani böyle tartışıyoruz ya; Bilkom yada Turkcell getirtince stok bilgisi olan diye konular açılıyor ben ona hastayım :S

Almak isteyen alır parayı veren düdüğü çalar diye bir söz demişler atalarımız.

(Ha ben New iPad alır mıyım; Çok büyük konusuyorum KESİNLİKLE ALMAM!)

-Tamam sakinim
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berkerden 7 yıl
Arkadaşlar fiyatlara laf atanlara soyluyorum tamam bazen cokabzürt fiyatlandirma olmabiliyor ama ipad 2 ilk bize geldiginde 1080 TL ye satildi ve 499 dolar icin uygun bir fiyat gayet. Tek sikinti stok!
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DH Misafiri 7 yıl
Avrupadaki fiyatlar Amerika gibi ucuz diil,,Almanyada 480 euro gibi bi fiyatla satıyolar en ucuzunu türk lirasına çevirince 1200 lira oluyo..türkiyeye getirsem kaça satabilirim sizce?üç beş bişi kazanabilir miyiz 2 tane getirsem?
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umutarslan.com 7 yıl
Yeni İpad
Öz Türkcell gibi :D
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ZZ RAT 7 yıl
Yalniz Amerika'da internet paketi Turkiye'ye rahmet okutuyor. 4s alirken mecburen, zorla ve cebirle 200 mb internet paketini aylik 15 dolara sattilar.
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römercan 7 yıl
Bu arada gözden kaçırdığınız birşey var.
Yanında sundukları kıytırık 3G paketlerinden değil 43 mbps gibi bir hızdan bahsediliyor bunun aylık ücreti 24 ay boyunca yansıyacağından dolayı cihazın toplam fiyatı artacaktır.
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myfranco 7 yıl
Ben Vodafone'un paketini hesaplamıştım ve gayet makul gelmişti bana.

Şimdi şöyle basit bir hesap yapın:
64gb wifi+3G 829$+kdv. Ben Amerika Georgiadan getirttiğimde %7 kdv eklendi ve 883$ oldu. Toplamda 1.580 ediyor. Bir de pasaport kaydı için para verdiğinizi düşünelim, toplam 1.700 liraya geliyor. Elinizde pasaport kayıtlı, 64gb wifi+3G ve 1 sene garantiniz oluyor.

Vodafone'un hesabına bakalım: 4GB internet kotalı 64GB wifi+3G 115x24 yani 2.760 TL. Şimdi baktığınız zaman 1.000 lira oynuyor diyeceksiniz ancak 4GB için ben Vodafone'a 34 lira ödüyorum ilk sene için, 1 sene sonra 30 lira oluyor. Yani 12x34 + 12x30, bu da 768TL yapıyor. Öyle veya böyle, 3Gli bir model için internet paketi almanız gerekmekte. Kimse 100mblık paket alır ve sınırsız kullanırım demesin, EDGE hızında interneti defalarca gördüm ve hatta 1GBlık paket kullanırken kotam yeni aya geçmeme 3-4 gün kala dolduğunda, cihazla internete bile girmek istemedim.

Elde 2 ihtimal var. 1.700 liraya Amerikadan alıp 1 sene garanti ile kullanmak veya 2.000 liraya 24 ay taksit ile pasaporttan kapanacakmı diye düşünmeden 2 sene garanti ile kullanmak. Bence Türkiye şartlarında çok iyi bir fiyat sağlanıyor. Kimse haksızlık etmesin. Kaldıki Turkcell ise ayda 5 lira bir farkla bu cihazı veriyor. 24 ayda 120 lira bir fark yapıyor Vodafonedan. Siz ne derseniz deyin, bu fiyatlara laf söylerseniz Türkiye şartlarında haksızlık yapmış olursunuz. Tabiki benim de gönlüm Türkiyede Amerika fiyatına almaktan geçer ancak mevcut piyasa şartlarını değerlendirdiğinizde, bunun imkansız olduğunu söylemek kötümser olmaz.
3 Yanıt Yanıtla
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speedman 7 yıl
turkcell den uzak durmayı tercih ederim
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