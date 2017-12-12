Turkcell’de dijital dönüşüm ve sanal asistan dönemi

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Turkcell, sunduğu dijital çözümler ile müşterilerine hız ve para tasarrufu sağlıyor. Firma mağaza içindeki tüm işlemleri dijital ortama taşıdı ve işlem sürelerini yüzde 60 azalttı. Mağazalarda dijitalleşmenin bir sonucu olarak mağazalardan kâğıdı büyük oranda kaldıran Turkcell, bu sayede 150 milyon sayfa evrakı dijitalleştirerek 40 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Turkcell, müşterilerine sunduğu canlı destek hattının yanında dijital imza, hızlı giriş, hesabım, chatbot gibi hizmetleriyle birlikte uçtan uca dijital müşteri deneyimi sunuyor.

Sanal Asistan

Türkiye’deki 1400’ü aşkın mağazada kâğıda ıslak imza devrini kaldırdı ve dijital imza dönemini başladı. Sözleşmeler tablet üzerinden müşteriye okutuluyor ve dijital imzası alınıyor. Müşteriler mağazaya geldiğinde abonelik sözleşmesinden tarife değişikliğine, yeni SIM kart alımından fatura ödemesine değin tüm işlemlerini tablet üzerinden dijital imza ile saniyeler içerisinde yapabiliyor.





Yapay zekâ tabanlı asistan uygulaması sayesinde kullanıcılar işlemlerini sesli komutla gerçekleştirebilecek. Türkçe dil desteğiyle çalışacak uygulamanın Türkiye’nin en gelişmiş asistan hizmetini sunacağı iddia ediliyor.