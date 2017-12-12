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Turkcell’de dijital dönüşüm ve sanal asistan dönemi

Turkcell, başlattığı dijital dönüşüm sonucunda mağazalarında kağıt evrak kullanımını kaldırdı ve bunun yanında dijital imza dönemini başlattı. Firma ayrıca sesli asistan uygulaması da yayınlayacak.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell’de dijital dönüşüm ve sanal asistan dönemi
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Turkcell, sunduğu dijital çözümler ile müşterilerine hız ve para tasarrufu sağlıyor. Firma mağaza içindeki tüm işlemleri dijital ortama taşıdı ve işlem sürelerini yüzde 60 azalttı. Mağazalarda dijitalleşmenin bir sonucu olarak mağazalardan kâğıdı büyük oranda kaldıran Turkcell, bu sayede 150 milyon sayfa evrakı dijitalleştirerek 40 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Turkcell, müşterilerine sunduğu canlı destek hattının yanında dijital imza, hızlı giriş, hesabım, chatbot gibi hizmetleriyle birlikte uçtan uca dijital müşteri deneyimi sunuyor.

 

Sanal Asistan 

Türkiye’deki 1400’ü aşkın mağazada kâğıda ıslak imza devrini kaldırdı ve dijital imza dönemini başladı. Sözleşmeler tablet üzerinden müşteriye okutuluyor ve dijital imzası alınıyor. Müşteriler mağazaya geldiğinde abonelik sözleşmesinden tarife değişikliğine, yeni SIM kart alımından fatura ödemesine değin tüm işlemlerini tablet üzerinden dijital imza ile saniyeler içerisinde yapabiliyor.


Yapay zekâ tabanlı asistan uygulaması sayesinde kullanıcılar işlemlerini sesli komutla gerçekleştirebilecek. Türkçe dil desteğiyle çalışacak uygulamanın Türkiye’nin en gelişmiş asistan hizmetini sunacağı iddia ediliyor. 


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Steve Dogs 1 yıl en beğenilen
Sözleşme iptalinde yine faks istenecek ama değil mi
2 Yanıt Yanıtla +15
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K_Spartakus 1 yıl Steve Dogs
Sanal asistan " faks ulaşmadı, ulaşmasını boşuna bekleme, tarifeni efendi efendi kabullen" diyebilir.
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Steve Dogs 1 yıl Tensi
Haklısınız bilen için kolay ancak hala ülkenin hatrısayılır kısmı BTK'dan dahi habersiz, lafım orayaydı aslında.
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kımyasal 1 yıl
Devlet teşviği ve zorlaması bu konularda çok önemli.Sen şirketlerini bu konuda zorlamaz isen ancak büyük şirketler yatırım yapıp kendini dijital sistemlerle yeniler.Şu zamanda yazar kasa bile değiştirmek millete ölüm olmuş durumda,kaç defa ertelendi.
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Steve Dogs 1 yıl en beğenilen
Sözleşme iptalinde yine faks istenecek ama değil mi
2 Yanıt Yanıtla +15
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K_Spartakus 1 yıl Steve Dogs
Sanal asistan " faks ulaşmadı, ulaşmasını boşuna bekleme, tarifeni efendi efendi kabullen" diyebilir.
Yanıtla +7
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Tensi 1 yıl Steve Dogs
Orijinalden alıntı: Steve Dogs

Sözleşme iptalinde yine faks istenecek ama değil mi

Cozum kolay, dert edilecek bir sey degil. ADSL firmasi hatti kapatmalari icin faks istemisti. Bos kagida ad, tarih ve imza atip fotografini cektim. Gonderdikleri evraga yapistirdim. Androidde Cepfaks diye bir faks programi var, oradan gonderdim geriye belgeleri. Bu halde gonderdigim faksa itiraz etmediler, hatti kapattilar.
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