Turkcell’de dijital dönüşüm ve sanal asistan dönemi

Turkcell, müşterilerine sunduğu canlı destek hattının yanında dijital imza, hızlı giriş, hesabım, chatbot gibi hizmetleriyle birlikte uçtan uca dijital müşteri deneyimi sunuyor.
Sanal Asistan
Türkiye’deki 1400’ü aşkın mağazada kâğıda ıslak imza devrini kaldırdı ve dijital imza dönemini başladı. Sözleşmeler tablet üzerinden müşteriye okutuluyor ve dijital imzası alınıyor. Müşteriler mağazaya geldiğinde abonelik sözleşmesinden tarife değişikliğine, yeni SIM kart alımından fatura ödemesine değin tüm işlemlerini tablet üzerinden dijital imza ile saniyeler içerisinde yapabiliyor.
Yapay zekâ tabanlı asistan uygulaması sayesinde kullanıcılar işlemlerini sesli komutla gerçekleştirebilecek. Türkçe dil desteğiyle çalışacak uygulamanın Türkiye’nin en gelişmiş asistan hizmetini sunacağı iddia ediliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cozum kolay, dert edilecek bir sey degil. ADSL firmasi hatti kapatmalari icin faks istemisti. Bos kagida ad, tarih ve imza atip fotografini cektim. Gonderdikleri evraga yapistirdim. Androidde Cepfaks diye bir faks programi var, oradan gonderdim geriye belgeleri. Bu halde gonderdigim faksa itiraz etmediler, hatti kapattilar.