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Turkcell'den 29 Ekim mesajı: Telefon görüşmeleri öncesinde Atatürk'ün sesi dinletiliyor!

Turkcell'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, Atatürk mesajı. Turkcell kullanıcıları telefon görüşmelerinden önce Atatürk'ün bayram mesajıyla karşılaşıyor. Ayrıntılar haberimizde...
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Turkcell'den 29 Ekim mesajı: Telefon görüşmeleri öncesinde Atatürk'ün sesi dinletiliyor!
Turkcell; cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıl dönümüne özel, telefon görüşmeleri öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim mesajını müşterilerine dinletiyor. 
Turkcell tarafından dinletilen mesajda Atatürk'ün şu sözlerine yer veriliyor: "Türk milleti! Bu büyük millet bayramını, daha büyük şereflerle, rabetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanızı gönülden dilerim."
Ayrıca Turkcell; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, her yöne 500 dakika, her yöne 1000 SMS ve 1 GB data paketini de müşterilerinin hesaplarına ücretsiz olarak tanımlıyor. Hediye paketinin 24 saat boyunca geçerli olduğunu belirtelim.
Turkcell'den 29 Ekim mesajı: Telefon görüşmeleri öncesinde Atatürk'ün sesi dinletiliyor!
 
Donanımhaber ekibi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı gönülden kutluyor ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk  olmak üzere, vatan için canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 
 

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Celonfix 1 yıl en beğenilen
ensarcılar oy toplamak için şimdide Atatürkçülük mü yapıyorlar..
1 Yanıt Yanıtla +55
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canmania 1 yıl
Ensar muhabbeti sıktı artık demek en hafif tabirle Vicdansızlıktır. Senin çocuğuna tecavüz etseler üstünden çok zaman geçti sıktı artık mı diyeceksin ?
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Ray Kurzweil 1 yıl
Türbanlı bacılarımıza zorla Atatürk'ün sesini dinlettiler :(
1 Yanıt Yanıtla +32
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1 Avatar
haberelectro 1 yıl
Turkcell ve diğerleri
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kadirirdem 1 yıl
Bende dinletmediler,ilginç!
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gcb1903 1 yıl
Öncelikle Turkcell kullanmayın. Bu kazıkçı firmaya para kazandırmayın.

Sonrasında ise merakımdan soruyorum siz hangisini kullanıyorsunuz? Vodafone İngiliz, hani şu ülkemizi işgal edip kadınlarımıza tecavüz eden, erkeklerimizi işkence ile öldüren İngiliz.

Türk Telekom Arap. Hani şu tiksindiğiniz Arap, İngilizle bir olup bizi sırtımızdan vuran, kardeş hançeri Arap.

Turkcell ise çocuklara tecavüz edilen bir vakfın sponsoru.

Siz hangi oparatörü kullanıyorsunuz? Zira içlerinde en masum Turkcell kaldı sizin bakış açınıza göre.

Olayın insanlıkla, tecavüzle, çocukla alakası olmadığını anlamak için akıl okumaya gerek yok.

Sanırım hepiniz cep telefonu kullanmıyor, bilgisayar kullanmıyor, hatta hiçbir Çin üretimi ürün kullanmıyor. Zira diğer türlü riyakar birer sahtekâr oluyorsunuz.

O aldığını cep telefonları için Çin'de üretim yaptırıyor markalar. Çünkü orada kölelik devam ediyor. Neredeyse bedava işçi.

Ayrıca kullandığınız elektronik aletler için Afrikalı köle çocuklar hammadde topluyor.

Tutarsızlık en büyük gerçektir.

Bu arada Turkcell kullanmayın, Superonline kullanmayın. Bu kazıkçı zihniyete para kazandırmayın demiştim değil mi?
Yanıtla +5
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goldhand35 1 yıl
Zamanı gelir ben de tecavüz ederim arada kaynar nasılsa diye düşünenlerden, olayın vehametini anlamalarını beklemek fazla iyimserlik değil mi?
Yanıtla +6
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10ff 1 yıl
Yemezler... Malum kesim sandilar heralde herseye inanmayi bekliyorlar
Yanıtla +8
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Ne büyük adamsın sen Atatürk, bütün başı sıkışanlar hep sana sarılıyor, bütün yollar sana çıkıyor, bütün söylemlerin bugün tek tek gerçek çıkıyor!!!
Yanıtla +22
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Thesix 1 yıl
Atatürk'ün sesini duymak bazıların zoruna gidebilir. Onlara cevap olarak yallah arabistana
Yanıtla +15
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muroooo19 1 yıl
turkcell in amacı nedir bilmiyorum ama sabah sabah harika bir sürpriz oldu. Atamızın muhteşem konuşması tüylrimi diken diken etti.
Yanıtla +5
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canmania 1 yıl
Ensar muhabbeti sıktı artık demek en hafif tabirle Vicdansızlıktır. Senin çocuğuna tecavüz etseler üstünden çok zaman geçti sıktı artık mı diyeceksin ?
Yanıtla +50
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Ray Kurzweil 1 yıl
Türbanlı bacılarımıza zorla Atatürk'ün sesini dinlettiler :(
1 Yanıt Yanıtla +32
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12 Angry Men 1 yıl Ray Kurzweil
Adem Simit

Türbanlı bacılarımıza zorla Atatürk'ün sesini dinlettiler :(


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