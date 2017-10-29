Turkcell'den 29 Ekim mesajı: Telefon görüşmeleri öncesinde Atatürk'ün sesi dinletiliyor!

Turkcell; cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıl dönümüne özel, telefon görüşmeleri öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim mesajını müşterilerine dinletiyor.

Turkcell tarafından dinletilen mesajda Atatürk'ün şu sözlerine yer veriliyor: "Türk milleti! Bu büyük millet bayramını, daha büyük şereflerle, rabetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanızı gönülden dilerim."

Ayrıca Turkcell; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, her yöne 500 dakika, her yöne 1000 SMS ve 1 GB data paketini de müşterilerinin hesaplarına ücretsiz olarak tanımlıyor. Hediye paketinin 24 saat boyunca geçerli olduğunu belirtelim.

Donanımhaber ekibi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı gönülden kutluyor ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.