Turkcell'den 29 Ekim mesajı: Telefon görüşmeleri öncesinde Atatürk'ün sesi dinletiliyor!

Teknoloji Editörü
Turkcell; cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıl dönümüne özel, telefon görüşmeleri öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim mesajını müşterilerine dinletiyor.
Turkcell tarafından dinletilen mesajda Atatürk'ün şu sözlerine yer veriliyor: "Türk milleti! Bu büyük millet bayramını, daha büyük şereflerle, rabetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanızı gönülden dilerim."
Ayrıca Turkcell; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, her yöne 500 dakika, her yöne 1000 SMS ve 1 GB data paketini de müşterilerinin hesaplarına ücretsiz olarak tanımlıyor. Hediye paketinin 24 saat boyunca geçerli olduğunu belirtelim.
Donanımhaber ekibi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı gönülden kutluyor ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
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Sonrasında ise merakımdan soruyorum siz hangisini kullanıyorsunuz? Vodafone İngiliz, hani şu ülkemizi işgal edip kadınlarımıza tecavüz eden, erkeklerimizi işkence ile öldüren İngiliz.
Türk Telekom Arap. Hani şu tiksindiğiniz Arap, İngilizle bir olup bizi sırtımızdan vuran, kardeş hançeri Arap.
Turkcell ise çocuklara tecavüz edilen bir vakfın sponsoru.
Siz hangi oparatörü kullanıyorsunuz? Zira içlerinde en masum Turkcell kaldı sizin bakış açınıza göre.
Olayın insanlıkla, tecavüzle, çocukla alakası olmadığını anlamak için akıl okumaya gerek yok.
Sanırım hepiniz cep telefonu kullanmıyor, bilgisayar kullanmıyor, hatta hiçbir Çin üretimi ürün kullanmıyor. Zira diğer türlü riyakar birer sahtekâr oluyorsunuz.
O aldığını cep telefonları için Çin'de üretim yaptırıyor markalar. Çünkü orada kölelik devam ediyor. Neredeyse bedava işçi.
Ayrıca kullandığınız elektronik aletler için Afrikalı köle çocuklar hammadde topluyor.
Tutarsızlık en büyük gerçektir.
Bu arada Turkcell kullanmayın, Superonline kullanmayın. Bu kazıkçı zihniyete para kazandırmayın demiştim değil mi?
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