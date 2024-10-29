Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak güzel bir jest yaptı.

X'den Türkiye'ye jest

Buna göre, #AsBayraklarıAs etiketinin kullanıldığı gönderiler beğenildiğinde beğeni simgesinin üzerinde Türk Bayrağı animasyonu gösteriliyor. X kullanıcılarının büyük ilgisini çeken bu özellik ile kullanıcılar, Cumhuriyet Bayramı mesajları ve kutlamalarını daha coşkulu bir şekilde sosyal medyadan yayınlama imkanı buluyor.

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Google da, her sene olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak ana sayfasına Türk Bayraklı bir Doodle koyarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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Sosyal medya platformu X'ten Cumhuriyet Bayramı'na özel jest