Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell'den Samsung Galaxy S4 açıklaması

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,3b
1
60
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Turkcell'den Samsung Galaxy S4 açıklaması

Ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Turkcell, lansmanı dün gerçekleştirilen Samsung Galaxy S4’ü yakında satışa sunacağını açıkladı.

Firmanın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada telefonun çıkış tarihiyle ilgili net bir bilgi verilmezken; birçok ülkede olduğu gibi nisan ayında satışa sunulması muhtemel görünüyor.

Dün gerçekleştirilen lansmanda Samsung, Galaxy S4’ü nisan ayının sonunda 55 ülkede 327 operatör ile birlikte satışa sunacağını açıklamıştı.

Samsung’un 2013 yılındaki yeni amiral gemisi olan Galaxy S4 ile ilgili hazırladığımız detaylı yazıya buradan ulaşabilirsiniz. İlerleyen saatlerde de telefonun “ayrıntılı ilk ön incelemesi” sitemizde yayınlanacağını hatırlatalım.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rust in Peace 6 yıl en beğenilen
Tasarımıyla fark yaratan..
1 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkant1 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Tepesinde noktası fazlaymış yeni farketim. Kusurabakma turkcell
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
InViSiBLePLaYeR 6 yıl
S3 sahibiyim gecmek mantiksiz zaten tum ozeliklerini kullanacak oyun yapana kadar bir yeni modelo cikiyor internet video ve mp3 dinlemek icin kullaniyorum telefonu zaten misal 5 saniye daha hizli acack diye oyunu da telefon degistirilmez
S3 sahibiyim gecmek mantiksiz zaten tum ozeliklerini kullanacak oyun yapana kadar bir yeni modelo cikiyor internet video ve mp3 dinlemek icin kullaniyorum telef...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Ancak bizim gibi teknolojik ürünlerde kazık yiyen insanlar mızmılanır yok tasarım olmamış da yok ne gerek varmış da, gereksiz telefonmuş da bır bır bır.. Güzel kardeşim senin ülkendeki gibi 2500 liradan, asgari ücretin 3 katına dayamıyorlarki dünyada bu ürünü. Adam 600 dolar/avro aralığında gidecek alacak bu telefonu. S3'ünü satacak, üstüne 15 günlük sigara parasını koyacak s4'ünü alıp eve gelecek. Sıradan bir pda diyen arkadaşlar iphone zamanda yolculuk yapma özelliği mi getirdi son güncellemeyle, haberimiz mi yok??? Teknoloji forumunda bu kadar cahil insan varken, sokakta felan nasıl tipler var acaba korkmamak elde değil. Ayrıca zorla da vermiyolar ya, bana hitap etmiyor de geç.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Fuego 6 yıl
Kazikladigi kitleyle fark yaratan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrc 6 yıl
2800TLden piyasaya sürerler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kızgınjapon 6 yıl
By_SeDo
300 $ lik nexus 4 u 1400 tl ye e getirdi bunuda 2000 tl den gecirir millete

nerdeyse 1000 liralık bir kazık attı :D :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozdemireren 6 yıl
Kazıkcell mi? Allaha yakın bana uzak olsunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 6 yıl
Kac kurustaan satcaklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antonidas 6 yıl
Bence Turkcell firma ismini kazıklı voyvoda olarak değiştirsin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serty23 6 yıl
S4 mini bekliyoruz
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Htc one gibi güzel olamadı bu s4, arka kapak tasarımı çok özensiz resmen milletle dalga geçiyor gibi umrunda değilmiş gibi havası var koreli tasarımcıların. Ama hakkını yememek lazım samsungun, super amoled ekranı ve özellikleri bakımından on numara bir cihaz bence, yinede tasarima özen gösterilebilirdi!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pijama61 6 yıl
flaş eskiden merceğin yanındaydı şimdi altında. tasarımıyla fark yaratmak sözcüğünden kasıt bu olsa gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
` quaD. 6 yıl
Samsung'un donanım özellikleri ve tasarımıyla fark yaratan en yeni akıllı telefonu Galaxy S4 .

Saka mi bu . S3+ sadece
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeKNoYDN 6 yıl
s4 tam bir saçmalık oldu zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Loading 6 yıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3265 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, açıklama ve
3 etiket daha turkcell samsung galaxy
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim