Turkcell'den Samsung Galaxy S4 açıklaması

Ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Turkcell, lansmanı dün gerçekleştirilen Samsung Galaxy S4’ü yakında satışa sunacağını açıkladı.

Firmanın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada telefonun çıkış tarihiyle ilgili net bir bilgi verilmezken; birçok ülkede olduğu gibi nisan ayında satışa sunulması muhtemel görünüyor.

Dün gerçekleştirilen lansmanda Samsung, Galaxy S4’ü nisan ayının sonunda 55 ülkede 327 operatör ile birlikte satışa sunacağını açıklamıştı.

ulaşabilirsiniz. İlerleyen saatlerde de telefonun “ayrıntılı ilk ön incelemesi” sitemizde yayınlanacağını hatırlatalım. Samsung’un 2013 yılındaki yeni amiral gemisi olan Galaxy S4 ile ilgili hazırladığımız detaylı yazıya buradan ulaşabilirsiniz. İlerleyen saatlerde de telefonun “ayrıntılı ilk ön incelemesi” sitemizde yayınlanacağını hatırlatalım.

Samsung'un donanım özellikleri ve tasarımıyla fark yaratan en yeni akıllı telefonu Galaxy S4, yakında @turkcell'de! twitter.com/Turkcell/statu… — TURKCELL (@Turkcell) 15 Mart 2013