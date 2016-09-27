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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell'den oyun pazarına yenilikçi bir hamle: Gamecell

Gamecell ile Türkiye'deki 30 milyon oyuncuya ulaşma hedefi ile yola çıkan Turkcell, oyuncular için tüm oyunlarda %25 indirim, ayda bir defa kotasız kullanım gibi kampanyalar sunacak.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyanın en hızlı dönüşen sektörleri arasında yer alan ve 2016 yılında 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen oyun pazarına Gamecell ile giren Turkcell, alışkanlıkları değiştirmeye hazırlanıyor. Gamecell’in tanıtım toplantısında konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, ilk aşamada platform üzerinden 2.000’den fazla oyunun satışa sunulduğunu söyleyerek “Dünyada her üç kişiden birinin, Türkiye’de ise 30 milyon kişinin oyun oynadığı bir dönemdeyiz. BigKazan işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Gamecell ile  hedefimiz Türkiye’de 30 milyon oyuncuya ulaşmak. Bu platformun oyunseverlerin sadece oyun satın aldıkları değil turnuvalara katıldıkları, takım kurdukları, oyun dünyasından en son gelişmeleri takip ettikleri bir platform olmasını arzuluyoruz” dedi.

Oyunseverlere Adil Kullanım Kotası sürprizi

Gamecell oyun satışının yanı sıra, dünyada yüksek hızlı internet bağlantılarının yaygınlaşması ile her geçen gün daha da popüler hale gelen e-Spor turnuvaları için de bir buluşma noktası olacak. Oyunseverler Gamecell üzerinden takım kurabilecekleri gibi, turnuvalara da katılabilecek. Mağazalardan oyun satışının bir süre sonra tarihe karışacağını da belirten İsmail Bütün sözlerine şöyle devam etti: “Online olarak satın alınan oyunlar indirilirken, dosya boyutunun yüksek olması oyuncunun internetteki adil kullanım kotasını etkiliyor. Gamecell’de ise 20 TL ve üzeri oyun alan Superonline fiber kullanıcıları, istedikleri bir gün Turbo Butonu’nu kullanarak Adil Kullanım Kotası ve hız limitine takılmadan oyunlarını indirebilecekler.”

İlk hafta tüm oyunlar %25 indirimli

Türkiye’de oyunseverlerin yarısının satın aldıkları oyunun ücretini mobil ödeme ile yüzde 38’inin ise kredi kartı kullanarak ödediğini belirten Bütün, “Gamecell kullanıcıları satın aldıkları oyunun ücretini Turkcell veya Superonline faturalarına yansıtılarak taksitle de ödeyebilecekler. Böylece Gamecell’den mobil ödeme ile oyun alanlar da Türkiye’de ilk defa taksitle ödeme imkanına kavuşuyor. Yani Gamecell’den oyunu hem taksitle alabileceksiniz hem de oyunu indirirken internet kotanız eksilmeyecek” dedi. Bütün, oyunseverlere ayrıca Gamecell’in açılışına özel portalde bulunan tüm oyunların bir hafta boyunca yüzde 25 indirimli olacağı sürprizini de verdi.

Uluslararası ödüllü turnuvalar geliyor

Gamecell, dünyada son yıllarda hızla büyüyen e-Spor kategorisinde de oldukça iddialı. Özellikle yüksek hızlı internet bağlantılarının yaygınlaşması ile birlikte online oyun oynayan, takımlar kurarak birbirleri ile yarışan oyuncu sayısı hızla artarken, oyunseverler Gamecell üzerinden takım kurabilecek turnuvalara katılabilecek. Online olarak yapılacak turnuvaların finalleri ise geniş katılımlı etkinliklerle tamamlanacak. E-Spor organizasyonlarını 2015’te 188 milyon kişinin izlediğinin altını çizen İsmail Bütün, “Bu maçları dünyanın en fazla seyirci çeken ligi NBA’den bile daha fazla kişi seyrediyor. Dünyada 14 binden fazla amatör takım, 60 binden fazla e-Spor oyuncusu var. Bunların 4 binden fazlası lisanslı e-Spor oyuncusu. Pazarın büyüklüğü bu yıl %50’den fazla artışla 2 milyar TL’ye ulaştı. 2019 yılında ise bu rakamın 1.5 milyar doları aşması bekleniyor. O nedenle e-Spor turnuvalarını Türkiye’de de gerçekleştirmeyi çok istiyoruz. Bizim takımlarımızın büyük ödüllü global turnuvalarda başarıya ulaşmaları için de her türlü desteği vermeye hazırız. Bu noktada BigKazan’ın deneyiminin de çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

İsmail Bütün oyun dünyasında ürün kavramının ortadan kalktığını bunun yerini servis odaklı bir iş modelinin aldığını belirterek şunları söyledi: “Gamecell, yaşayan ve soluk alıp veren bir platform olarak sürekli güncellenmeye devam edecek. Oyuncular için harika sürprizler hazırladık. Turnuvalar, kampanyalar, özel içerikler bir yana, topluluk ve oyuncu etkileşimi için heyecan verici özellikler sürekli olarak Gamecell’e ekleniyor olacak.”

Mobil oyun PC oyunlarını geçti

Newzoo tarafından yayınlanan Global Oyun Pazarı Raporu’na göre 2016 yılında dünyada oyun pazarının büyüklüğün 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Raporda öne çıkan verilerden birisi de mobil oyun pazarındaki hızlı büyüme. Buna göre global oyun pazarının bir önceki yıla göre %8,5 büyümesi beklenirken, mobil oyun pazarındaki büyümenin %21,3 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. Yine bu yıl mobil oyunlardan elde edilen gelirlerin de ilk defa PC oyunlarından elde edilen geliri geçmesi de dikkat çekiyor. Rapora göre bu yıl 37 milyar dolar olacağı tahmin edilen mobil oyun pazarının, 2019 yılında 52 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Türkiye’de oyun pazarının büyüklüğü 2 milyar TL

Global Oyun Pazarı Raporu’na göre Türkiye’deki oyun pazarı da her geçen gün büyüyor. Bugün 30 milyondan fazla oyuncunun olduğu tahmin edilen Türkiye’de oyun pazarının büyüklüğü ise 2 milyar TL’yi (755 milyon dolar) aşmış durumda. Mobil oyun gelirleri ise 600 milyon TL (298 milyon dolar) civarında. Türkiye bu haliyle dünyada oyun gelirlerinde en büyük pazar konumundaki ilk 100 ülke arasında 16. sırada yer alıyor. Türkiye’deki e-Spor kategorisi de hızla büyüyor.

Rakamlarla dünyada oyun pazarı

Dünyada toplam 2.1 milyar oyuncu olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam toplam internet kullanıcısının yaklaşık 3’te 2’sine denk geliyor. (Newzoo)

2.1 milyar kullanıcının 700 milyondan fazlası online oyun oynuyor.

2016 yılında dünyada oyun pazarının 99,6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. 1,9 milyardan fazla kişi mobil cihazlarından oyun oynarken, 100 milyar dolarlık pazarda mobil oyun kategorisinden büyüklüğü 36,9 milyar dolara ulaşmış durumda. Mobil oyun gelirleri bu yıl ilk defa 26,7 milyar dolarda kalan PC oyun gelirlerini de geçmiş oldu.

2019’da global oyun pazarının 118 milyar dolara, mobil oyun pazarının da 52 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

50 yaş üstünde oyun oynama oranı da yükseliyor. Amerika’da toplam oyun oynayan kişilerin arasında 50 yaş üstü kişilerin oranı %27’ye yükselmiş durumda. İleri yaşta oyun oynayanlar daha çok eğitim ve sağlık kategorilerindeki oyunları tercih ediyor.

Gamecell’de neler var?

Entegre oyun portalı Gamecell 5 ana kategoriden oluşuyor.

HIVE:E-Spor etkinlikleri ve turnuvalar ile ilgili tüm bilgiler burada olacak. Dünyadan ve Türkiye’de devam eden turnuvalar ve takımların sıralamaları, oyuncularla ilgili bilgiler de bu kategori altında. Dileyen kullanıcılar bu başlık altında turnuva düzenleyebilir veya turnuvalara başvurabilir.

BUZZ: Oyun sektörü ile ilgili tüm haberlerin toplandığı kategori.

ePİN: Free-to Play oyunlar için PIN satışının yapıldığı alan. Kullanıcılar dilerlerse taksitle oyun alabiliyor, oyun bedelini Turkcell veya Superonline faturalarına yansıtabiliyor.

MARKET: Bilgisayar ve konsol oyunlarının satıldığı bölüm. Kullanıcılar için özel indirimlerin olduğu, en son çıkan oyunların hemen satışa sunulduğu kategori altından alınan oyunlar için de taksitle ödeme yapmak mümkün.

APP: Yerli oyun geliştiricilerin ihtiyaç duydukları tüm bilgiler burada yer alıyor. Oyun geliştirmek için yardıma ihtiyacı olan Gamecell’lilere de bu kategori altında yardım verilecek.


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xAsTx 2 yıl en beğenilen
Siteye girdim Rocket League %25 indirimle 50 TL, WoW Legion %25 indirimle 160 TL. Bi tarafımla güldüm. Roket ligini indirimde 4lü olarak o fiyata alırım, Wow zaten Aral sitesinde bile daha ucuz. Allah bildiği gibi yapsın sizi şerefsiz kan emiciler. İnidirmler tabiki var ancak kimseyle rekabet oluşturamaz.
Siteye girdim Rocket League %25 indirimle 50 TL, WoW Legion %25 indirimle 160 TL. Bi tarafımla güldüm. Roket ligini indirimde 4lü olarak o fiyata alırım, Wow...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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blackzeros 2 yıl
demek ki çok satan bir oyun çıktığı gün internete giremeyceğiz akk ve hız sınırı olmadığına göre , yoksa altyapının kaldıracağı mı tutacak o gün...
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tahir40 2 yıl
Turbo buton Türkcell fiber kullananların 5 lira ödeyip 24 saat AKK'ya sayılmadan 100Mbps hızla download yapmasıdır, onu işte oyunların fiyatını şişirip çıkarıyorlar fazlasıyla :) TTnet de mağazasından 100 liralık(!) oyun alanlara AK Kotasız indirme hakkı veriyor diye haber okumuştum.
Ülkemizde kanun nizam olmadığı için kimse takmıyor ama gelişmiş bir ülkede yaşıyor olsaydık haksız rekabetten yargılanırdı bu firmalar. Hem zaten AK kota gibi bi rezillik var hem de bunu oyun satmak için kullanıyorlar...
Turbo buton Türkcell fiber kullananların 5 lira ödeyip 24 saat AKK'ya sayılmadan 100Mbps hızla download yapmasıdır, onu işte oyunların fiyatını şişirip çıkarıy...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 2 yıl
Bu site beni, facebook tan bir arkadaşım adına sahte hesapla bani dolandırdı. ne satın aldığımı bilmeden bana bir şey satmış. İşi anlayıp iptal atmek istediğimde iptal işlemi için verdikleri sekizyüzlü bir hattı aradığımdada işi iptal Etmedikleri gibi konuşmayı uzatarak 35 -40 lirada konuşma bedeli yazdırdılar.. işlemimi iptal etmedikleri takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunacağım...
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aygunn 2 yıl
Olum şunu anladım eğer çok zengin değilseniz Türkiye'de istediğiniz oyunları, konsollari, bilgisayar parçalarını hemen alıp istediğiniz gibi rahat rahat kullanamiyorsunuz. Yurtdışında lira bazinda 100 lira olan oyun burda aral sağolsun 320 lira. Konsollar desen 300-400 lira daha fazla. Bilgisayar parçalarında aşırı fark olmasa da yine yeni çıkan ekran kartlarında fahiş fiyat gorebiliyoruz. Telefonlar desen aldı uçtu zaten. Bu ülkeyi çok seviyorum ama artık teknoloji pazarına da birisi bir el atsa da şu güzelim insanları memnun etse. Abicim yıl olmuş 2016 yok akksidir yok faturadir yok bağlantı problemidir. Ne iş be arkadaş
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Butcher of Blaviken 2 yıl
Fiyatlar uygun olsa mantıklı görünüyor
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kenancet 2 yıl
Esl gibi bir sistem kurmalari guzel olmus aslinda takim kurup turnuva yapabilmemiz filan.
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nocnoc 2 yıl
işe yaramaz
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XPerience 2 yıl
Aral'a çemkiriyoruz, rakip gelse de fiyatlar aşağı inse diyoruz, rakip daha kan emici çıkıyor. Nahalet olsun böyle düzene 😒
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DH Misafiri 2 yıl
ya arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti.
bu turkcell genel müdürünün kaç tane yardımcısı var acaba? çok büyük resmi kurum veya özel şirkette bile en fazla 5 tane falan oluyor. lakin son 5-6 ay içindeki turkcell haberlerinin her birinde ayrı ayrı 10 civarı isim genel müdür yardımcısı olarak geçti. tamam turkcell çok büyük bir kurum ama bu kadar gmy fazla degilmi ya?
türkiyenin en büyük kurumlarından olan ve merkez+81 il müdürlüğü toplam 350 bin personeli olan emniyet genel müdürlüğünde bile 5 tane genel müdür yardımcısı var, ki emniyetin genel müdürlükte 30 dan fazla daire başkanlığı var. bunlardan kritik olan(tem-öho-cb koruma-başbakanı koruma) daireleri doğrudan genel müdüre, geri kalan 30 civarı daire başkanı ise genel müdür yardımcılarına bağlı. yani demem o ki toplam +300 bin personeli olan böyle devasa bir kurumda bile(ki doğrudan genel müdüre bağlı daireler olmasına rağmen) 5 tane genel müdür yardımcısı varken. turkcell de bu kadar gmy olması şaşırtıcı. ya da turkcell tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir şirket...
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DH Misafiri 2 yıl
Daha bugün açılmış bir site ve henüz Beta aşamasında. Muhtemelen fiyatlarda dengeleme ve daha uygun fiyatlandırma gelecektir. Turkcell piyasaya girdiyse biz oyunculara yarayacak etkilerini zaman içerisinde görürüz mutlaka.
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serseri441907 2 yıl
Turkcell milleti kazıklamak için yeni girişimler başlatmış
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senjido 2 yıl
allkeyshop/cheapdigitaldownload gibi sitelerin varlığından haberdar olmayanları "bakın indirdik" diyerek sömürecek bir sistem. Bir arkadaş wow legion aralda 160tl demiş bu sitelerde şu an 90-95 tl. Bütün oyunlar böyle. Sadece sağolsun steam'de rocket league veya rust gibi bazı oyunları avrupaya göre daha ucuza alıyoruz. Steam kütüphanemin yarısından çoğu bu 2 siteyi kapsıyor.
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cem650 2 yıl
oyuna para vermeyenlerdenim..... bu hızla bu kotayla hiç girmem bu işe cihazı alır kırarım ...
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