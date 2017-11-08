Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oluyor

Tesla ve SpaceX'in kurucusu ünlü girişimci Elon Musk bugün Cumhurbaşkanlğı Külliyesi'ne konuk oluyor. Musk, 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,4b
1
39
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir süredir Türkiye'ye geleceği konuşulan Elon Musk bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oluyor. Tesla ve SpaceX gibi dev firmaların kurucusu ve günümüz teknoloji dünyasının en popüler ismi olan Musk, bugün 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek.

Ayrıca Bkz. "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan ilginç açıklama: SpaceX ile Mars'a gidebiliriz"
Yalnızca birkaç saat sonra gerçekleşecek olan bu görüşmede neler konuşulacağı ise şu an için bilinmiyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Başdaşmanı Bülent Gedikli, SpaceX'in Mars planlarına ilgi duyduklarını ve insanlı Mars projelerine ortaklık edebileceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk'ın yapacağı bu toplantıda, uzay projeleri ve yerli otomobil gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

15.30'daki görüşme Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde de yer aldı:

https://www.tccb.gov.tr Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F5DFA3868 2 yıl en beğenilen
Allahım keşke Türkiyede tesla model 3 fabrikası kurulsa.
1 Yanıt Yanıtla +85
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KraftMK 2 yıl
Forum tayfası artık Elon Musk'ı da sevmez. Yeni yandaş Elon
1 Yanıt Yanıtla +72
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 2 yıl
Muhalifin de kalitelisi lazım ama burada o yok. Varsa yoksa saçma sapan yorum atıyorsunuz. Burada yorum yapanların çoğu eleştiri nasıl yapılır onu bile bilmezken bir şey bildiğini sanıyor.
Bir de burada doğruyu da yanlışı da kötüleyen bir tayfa var. Halbuki aslolan doğruyu desteklemek yanlışı eleştirmektir.
Forum yönetiminin bu negatif kalitedeki yorumlara bir çözüm bulması lazım. En azından yeniden eksileme gelse çok iyi olur.
Muhalifin de kalitelisi lazım ama burada o yok. Varsa yoksa saçma sapan yorum atıyorsunuz. Burada yorum yapanların çoğu eleştiri nasıl yapılır onu bile bilmezk...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozhenry 2 yıl
Cumhurbaşkanlığına gelen en iyi misafir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çetooooo 2 yıl
Umarım İyi Şeyler Olur Elon Musk Beyciğim Çok Akıllı Çalışkan Birisi. Parti Kursun Oy Verelim
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 2 yıl
yapay zeka,otomobil,uzay aracı, yeni yaptığı tünel projelerinde umarım bizim ülke içinde bir çeşidi yapılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamza5806 2 yıl
Yav aslında şu adama beleş fabrika arsası verilse veya az vergi alınsa ne bileyim bir teşvik verilse (tabiki fabrika kurup işletme sözüyle) zamanındaki teşviki sanayi kanunu gibi inanın belki arkası gelir başka şirketler falan da gelir belki teknolojilerini kullaniriz falan filan ama baştaki inşaattan başka bir şeye para yatırmayan insanlar bunu akıl edip uğraşır mı? Sanmıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LacWer 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Türsat uyduları için Space X ve Airbus ile ortaklık kurulacakmış aynı zamanda yerli otomobil için ortaklıklıklar görüşülmüş.
Koyu Bir Elon Musk hayranı olarak kendisini görmemek üzd0 beni
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhamnet 2 yıl LacWer
LacWer

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Türsat uyduları için Space X ve Airbus ile ortaklık kurulacakmış aynı zamanda yerli otomobil için ortaklıklıklar görüşülmüş.
Koyu Bir Elon Musk hayranı olarak kendisini görmemek üzd0 beni


Dalga geçenlere reisin mesajı fotoğrafta...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 2 yıl
Ya işte milli araba yapıyoruz, sen de yabancı sayılmazsın Eloncuğum, bi el atıver demişlerdir...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Bakıyorumda Yine Çekemeyen zihniyetsizliler var hayatta bir şey elde edememiş insanların gelip sadece klavyeyi kullanma yetenegi olması ne şaşırtıcı ben eminim o adam gelse türkiyeye geldigi gibi görüşme yapmadan gitse derler bu seferde nie konusmadı die eleştrirler Bence Donanım Haber Böyle Saçma Sapan Yorumlar için eksi ikonu getirsin kaldırılsın insan yorumlara girmek istemiyor bazı zihniyetsizler yüzünden 50 60 yaşında adamlar kör zihinleriyle gelmişler eleştiri yapmaya çalısıyorlar ama eleştircek bişi bulamayınca adamların repliklerini alıntılıyorlar acınacak kadar bile yoklar
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sky_Vision 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bakıyorumda Yine Çekemeyen zihniyetsizliler var hayatta bir şey elde edememiş insanların gelip sadece klavyeyi kullanma yetenegi olması ne şaşırtıcı ben eminim o adam gelse türkiyeye geldigi gibi görüşme yapmadan gitse derler bu seferde nie konusmadı die eleştrirler Bence Donanım Haber Böyle Saçma Sapan Yorumlar için eksi ikonu getirsin kaldırılsın insan yorumlara girmek istemiyor bazı zihniyetsizler yüzünden 50 60 yaşında adamlar kör zihinleriyle gelmişler eleştiri yapmaya çalısıyorlar ama eleştircek bişi bulamayınca adamların repliklerini alıntılıyorlar acınacak kadar bile yoklar

Güzel kardeşim lafın bana ise yaşım 35 aynı zamanda gerçekleri görüp söyleyebilecek kadarda cesaretliyim. İşsiz güçsüz derken aksine işinde gücünde iyi bir gelire sahibim.
Sizin gibiler asalaktır, Yalakalığın sonu yok.
Elon bey saygısından ziyaret etmiş değerli bir bilim adamıdır. Herşeyin farkındayız elma ile armutu karıştırmayın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 2 yıl
Elon muskda reisçi cikti
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 2 yıl
Elon Musk yalaka çıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_PiSLiCK_ 2 yıl
Ne konuşacaklar acaba çok merak ettim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6372 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elon musk, cumhurbaşkanı ve
5 etiket daha Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Intel yeni sürücüsüyle Netflix ve YouTube’daki HDR içeriklere destek sunuyor 2 yıl Elon Musk neden Türkiye'ye geldi? İşte Cumhurbaşkanlığının açıklaması 2 yıl Google Allo sohbet içi aktivite desteğine kavuşuyor 2 yıl Ubisoft CEO'su: Bir sonraki yeni nesil konsol 2019'da gelebilir 2 yıl Lamborghini'den süper kapasitörlü elektrikli supersport araç konsepti 2 yıl Dijital cüzdandaki hata 280 milyon dolara mal oldu 2 yıl En güçlü oyun konsolu mercek altında: Xbox One X 2 yıl Uber, uçan taksi projesinin detaylarını açıkladı: 2020 yılında testler başlıyor 2 yıl Resmi olarak açıklandı: Meizu Türkiye’ye geliyor 2 yıl Google'ın yeni Android dosya yöneticisiyle tanışın: Files Go 2 yıl Lockheed Martin savaş uçaklarına lazer sistemleri yerleştirecek 2 yıl Facebook güvenlik amacıyla çıplak fotoğraf yüklemenizi istiyor 2 yıl Snap, başarılı içerik üreticilerine ödeme yapacak 2 yıl Android işletim sistemi var ancak sadece cep telefonu 2 yıl Apple Clips uygulaması güncellendi 2 yıl Kaçak yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan binlerce iPhone 8 ele geçirildi 2 yıl Türkiye, Fransa, İtalya ortak hava savunma sistemi geliştirecek 2 yıl iPhone X kar marjı çok yüksek 2 yıl Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games’in bir bölümünü satın aldı 2 yıl Twitter’da 280 karakter dönemi başladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oluyor Sonraki Elgato ilk ticari 4K kayıt kartını tanıttı 2 yıl Google Assistant şimdi de Sony'nin Android TV'lerine geldi 2 yıl WeChat'in sahibi Tencent kendi otonom sürüş sistemini geliştiriyor 2 yıl Analiz: AMD'den ayrılan Raja Koduri'nin geleceği 2 yıl Bomba haber: Raja Khoduri Intel’e geçiyor 2 yıl Microsoft, kanser tedavisine farklı bir yöntemle yaklaşıyor 2 yıl Seri üretimine başlanan yerli kamikaze İHA'lar Alpagu ve Kargu hakkında her şey 2 yıl DxOMark: En iyi fotoğrafları iPhone X çekiyor 2 yıl iPhone X'un Face ID teknolojisi pil seviyesi %10'un altındayken çalışmıyor 2 yıl Steam analizi: Windows 7 kullanımı %20’nin üzerinde arttı-PUBG'ye yasak yolda 2 yıl Tesla otomasyon ekipmanları üreticisi Perbix'i satın aldı 2 yıl Merdiven çıkabilen robotu unutun asansöre binebilen robot geliştirildi 2 yıl Collector’s Edition NVIDIA TITAN Xp duyuruldu: Tarafını seç 2 yıl Cambricon, yeni nesil yapay zeka işlemcisini tanıttı 2 yıl iPhone X’in Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu! 2 yıl Milli nano uydu PiriSat gün yüzüne çıkıyor 2 yıl Qualcomm hisseleri, Broadcom teklifi ile 10 dolar yükseldi 2 yıl Psybot uygulaması ile terapilerde kullanılan teknikler cebinizde 2 yıl Renault'un otonom sürüş teknolojisi profesyonel sürücüleri aratmıyor 2 yıl Yeni metro ve tramvaylar için yerli üretim şartı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim