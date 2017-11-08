Bir süredir Türkiye'ye geleceği konuşulan Elon Musk bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oluyor. Tesla ve SpaceX gibi dev firmaların kurucusu ve günümüz teknoloji dünyasının en popüler ismi olan Musk, bugün 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek.

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"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan ilginç açıklama: SpaceX ile Mars'a gidebiliriz"

15.30'daki görüşme Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde de yer aldı:

https://www.tccb.gov.tr

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Yalnızca birkaç saat sonra gerçekleşecek olan bu görüşmede neler konuşulacağı ise şu an için bilinmiyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Başdaşmanı Bülent Gedikli, SpaceX'in Mars planlarına ilgi duyduklarını ve insanlı Mars projelerine ortaklık edebileceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk'ın yapacağı bu toplantıda, uzay projeleri ve yerli otomobil gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.