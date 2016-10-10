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Türkiye Milli Takımı, CS:GO Dünya Şampiyonu oldu

Counter Strike: Global Offensive Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan Türk Milli Takımımız, final karşılaşmasında Arjantin'i 2-1 skorla yenerek şampiyon oldu.
2 yıl
4,8b
1
59
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Belgrad’da düzenlenen ve yılın en önemli etkinlikleri arasında gösterilen, Counter Strike Global Offensive (CS:GO) Dünya Şampiyonası'nın (TWC 2016) final karşılaşması geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Arjantin ile kıyasıya bir mücadele sergileyen Türk Milli Takımı, heyecanlı anların yaşandığı müsabakayı 2-1 kazanarak dünya şampiyonu oldu.
Üç maç (bo3) şeklinde gerçekleşen finalin ilk karşılaşmasında 11-0 geriye düşen takımımız, güzel bir oyunla 16-14 öne geçerek durumu 1-0 yaptı. İkinci karşılaşmada 16-5 yenilen ekibimiz Cobblestone haritasındaki son maçı 16-8 gibi farklı bir skorla kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.
50 bin dolarlık ödülün sahibi olan Türk Milli Takımı önemli bir başarıya imza atarken, gecenin sunuculuğunu yapan spikerin taraflı yayın yapması ise özellikle sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi. Şampiyon olduğumuz final karşılaşmasını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
 

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vamp 2 yıl en beğenilen
Final macinini bastan sona kadar izledim. Yani boyle bir irkcilik yok. Boyle bir tarafli sunum olamaz. Sanki turkler bot olarak oyundaymis gibi anlatiyor. Son roundtan bir onceki roundta bizimkiler kapi agzinda 5 tane arjantinli olduruyor spiker dilini yutuyor nerdeyse. Bunu arjantinli yapsa zevkten mikrofonu yer. Bizim cocuklara helal olsun spikerede yaziklar olsun.
Final macinini bastan sona kadar izledim. Yani boyle bir irkcilik yok. Boyle bir tarafli sunum olamaz. Sanki turkler bot olarak oyundaymis gibi anlatiyor. Son ...
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DH Misafiri 2 yıl
Karne günü karnesini g.t cebine koyup counter oynamaya giden bir nesiliz biz :D
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V4LKyR 2 yıl
Bu spikerleri aslında tespit edip internette büyük bir karalama kampanyası başlatmak lazım, bunların bu adi hareketi yanlarına kalmamalı.
Ama kalacak maalesef...
Bu spikerleri aslında tespit edip internette büyük bir karalama kampanyası başlatmak lazım, bunların bu adi hareketi yanlarına kalmamalı.Ama kalacak maales...
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tobepeople 2 yıl
Milli sporumuz zaten conter strike :)
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R1ffmeister 2 yıl
Akşam saat 18.00 da ntv ye röportaj a çıkıcaklar izleyin beyler :D
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Rezn0v.dll 2 yıl
Vatan, millet, Sakarya diye bi gaz verdin mi bizim millet tüm cihan birleşse yine karşısında duramaz. Yani 11-0 dan dönen maçı bu açıklıyor ancak
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ceo-tr 2 yıl
Helal olsun. Bu arkadaşlara devletin donanım desteği ve bütçe desteği vermesi lazım. sonuçta Türkiye yi temsil ediyorlar. Ve diğer milli takımlarımızın aksine dünya şampiyonu oluyorlar. Sponsor desteğide şart. Umarım en azından teknoloji veya bilgisayar firmalarımız sponsor olur, öyle boşa gururla yerli olmazlar.
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TMRT 2 yıl
Şu takımdan paz ve xantares'i alıp yanlarına Tarık'ı transfer edeceksin. (Liquid'deydi galiba en son ?) 2 kişi daha sağdan soldan transfer etsen Major turnuvalarda oynayamaz mı sizce bu takım ? Ağır mı gelir ?
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TsG 2 yıl
CS bizim milli sporumuz, tabiki yeneceğiz. :)
Bu arada formadaki ayın içine de göbekler tam oturmuş...
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hgw7 2 yıl
Spiker kim yokmu tweeter i felan ?
Hastaglemek gerek
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x2yk 2 yıl
Tebrikler çok sevindim zamanında az oynamadık bu oyunu..
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venom88 2 yıl
Helal olsun canı gönülden tebrik ediyorum takımı :) spiker bildiğin holiganlığa dökmüş olayı ama bilmediği bazıları ağızlarıyla boş konuşurken bazıları yürekleriyle tarih yazarlar.. Adamlar kapağı vermişler spikere hadi güle güle demişler helal olsun..
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fırat.ç. 2 yıl
Vay be.. Eski gunlerim aklima geldi.
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tropeus77 2 yıl
savaşmak bize gelmiş... motor etmişiz.. helal..
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