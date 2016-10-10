Türkiye Milli Takımı, CS:GO Dünya Şampiyonu oldu

Belgrad’da düzenlenen ve yılın en önemli etkinlikleri arasında gösterilen, Counter Strike Global Offensive (CS:GO) Dünya Şampiyonası'nın (TWC 2016) final karşılaşması geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Arjantin ile kıyasıya bir mücadele sergileyen Türk Milli Takımı, heyecanlı anların yaşandığı müsabakayı 2-1 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Üç maç (bo3) şeklinde gerçekleşen finalin ilk karşılaşmasında 11-0 geriye düşen takımımız, güzel bir oyunla 16-14 öne geçerek durumu 1-0 yaptı. İkinci karşılaşmada 16-5 yenilen ekibimiz Cobblestone haritasındaki son maçı 16-8 gibi farklı bir skorla kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

50 bin dolarlık ödülün sahibi olan Türk Milli Takımı önemli bir başarıya imza atarken, gecenin sunuculuğunu yapan spikerin taraflı yayın yapması ise özellikle sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi. Şampiyon olduğumuz final karşılaşmasını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.