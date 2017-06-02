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Türkiye, OLED ekran teknolojilerinin geliştirilmesi için düğmeye bastı

Son dönemde yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi için bir dizi adım atan Türkiye, OLED ekran teknolojileri konusunda bir çağrı açtı. İşte Tübitak’ın yeni çağrılarına dair detaylar:
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye, OLED ekran teknolojilerinin geliştirilmesi için düğmeye bastı
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Yenilikçi teknolojilerin yerli olanaklarla geliştirilmesi için son dönemde devlet destekli bir çok teşvik programının hayata geçirildiğini görmüştük. Tübitak da bu kapsamda elindeki bütçeyi değerlendirebileceği yeni çağrılar açtı.

Bunlardan en dikkat çekici olanı ise son dönemde mobil dünya başta olmak üzere birçok alanda kullanılan ve geleneksel LCD ekran teknolojilerine kıyasla önemli avantajlara sahip olan OLED ekran geliştirme çağrısı oldu. “Tüketici Elektroniği ve Savunma Sanayi Uygulamaları için OLED Ekran Teknolojisi Geliştirilmesi” başlıklı çağrıda en az 5inç ekranda 800x600 piksel çözünürlük gibi standartlar belirlenmiş durumda.

Tübitak’ın Öncelikli Alanlar ARGE Destek Programı kapsamında sunulan 1511 numaralı çağrıları kapsamında açıklanan projelerde Tübitak büyük ölçekli kurumların ARGE harcamalarını vergiler hariç %60, kobileri ise %75 oranında destekliyor. Bu proje kapsamında birden fazla ön ödeme de alınabiliyor.

Belirlenen konu başlıklarından bazıları şöyle: 

  1. Bulut Bilişim-İmalat Sektörüne ve Üretime Yönelik Büyük Veri İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi
  2. Tüketici Elektroniği ve Savunma Sanayi Uygulamaları için OLED Ekran Teknolojisi Geliştirilmesi
  3. LED ve OLED Ekran Teknolojileri için Malzeme Geliştirilmesi
  4. Yeni Nesil Ekran Teknolojileri Geliştirilmesi
  5. Akıllı Optik ve Kablosuz Teknolojileri
  6. Anayurt Güvenliği Odaklı Gömülü Haberleşme Sistemleri
  7. Yenilikçi Heterojen Mobil Teknolojileri
  8. Termal Kameralar ve Detektör Dizinlerinin Geliştirilmesi
  9. Yeni Nesil Mobil Uygulama Geliştirme, Koşturma ve Test Ortamları
  10. Endüstriyel LED Armatür, Sürücü ve Otomasyonunun Geliştirilmesi
  11. IE3 ve Üstü (IE4) Standartlarına Uygun Yüksek Verimli Elektrik Motor Üretimi için Tasarım ve Optimizasyon Yazılımlarının Geliştirilmesi
  12. Sanayide Enerji Verimliliğine Yönelik ORC Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Demonstrasyonu
  13. Güneş Hücreleri için Üretim Süreçlerinin Geliştirilerek Pilot Üretim Hattının Kurulması
  14. Kömür Yakma Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Demonstrasyonu
  15. Gıda Sanayine Yönelik Biyoteknolojik Ürün ve Süreçlerin Geliştirilmesi
  16. Gıda Güvenliği için Yenilikçi Teknolojiler Tarla ve Bahçe Ürünleri
  17. İnsansız Hava Araçları için Aviyonik, Görüntü Alma ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi
  18. Endüstriyel Ana Kimyasalların/Etken Maddelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
  19. Esnek ve Akıllı İmalat Sistemleri
  20. Güvenli İmalat Hatları
  21. Servo Motor Teknolojileri

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/1511-acikcagrilar-24052017.pdf Yorum Yaz
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Jimmy McNulty 1 yıl en beğenilen
-hocam erik projesini kapatıyormuyuz şimdi?
1 Yanıt Yanıtla +44
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GkhnAkyolTr 1 yıl
Bunlar çok güzel gelişmeler ama inşallah yerli araba işi gibi olmaz
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spaydix 1 yıl
Oled ve Türkiye çok alakasız bişey
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Habidin 1 yıl
OLED i zaten yapmışlar. BULED işine girelim. ilk biz girmiş oluruz
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RoNNeZ 1 yıl
inşaat ustasından teknoloji ustası olmaz.
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muratalagoz 1 yıl
teknolojik alanda kesinlikle arge çalışmaları artmalı ( bu konuda vestel çok önde )
devletin inşaatı bırakıp bu alana yatırım yapması lazım
artık para eden şeyler yüksek teknoloji ürünleri ( maden demir kum vs değil ) ne diyor ekonomi uzmanları 1 gramlık microsoft cd si 1 ton buğdaydan pahalı
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Portraitclub 1 yıl
Tübitak diyince yetenekli gençlerimizin yurt dışındaki başarısı geliyor aklıma
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serafon 1 yıl
Olay yanlış anlaşılmış galiba. Devlet sadece diyor ki yapana yardım edeceğim. Yapan çıkmazsa ki, ya çıkmayacak ya da göz boyayan biri çıkacak, bir şey olmayacak. Bu modelden vazgeçilmesi lazım artık. Biz sanayisi, kalifiye insan havuzu, eğitimi yeterli, yani değirmenin kendi kendine döndüğü bir ülke değiliz. Tübitak çıkıyor dünyada şu yapılıyor bizde yok diyor, bir de en üst segmentten kapıyı açıyor, sonra bunu yapana destek diyor, bu sayede de yapıldı varsayıyor. Bu kafayı kuma gömmek demek. Bu modelin başarısız olduğunu daha ne kadar ispatlayacaksınız? Bunun yerine, gerçekçi davranarak, bir yandan bunu yapabilecek bir eğitim sistemini hayata geçirirken, diğer yandan da bundan çok daha kolay yapmadığımız on binlerce ürünün geliştirilmesini ve üretilmesini destekler ve sonucunu almak için uğraşırsa bir altyapı oluşur gerçek bir şeyler ortaya çıkar. Tüm bunlar yüksek teknoloji geliştirmenin altyapısını oluşturur. Değilse şimdi ortada arsa bile yok direkt binanın 10. katındaki bir odanın yapımından bahsediliyor. Yapılsa bile bir işe yaramaz ki altyapısız!
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souledge 1 yıl
Ooo forumun tüm mühendis kadrosu konuya toplanmış
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e_capkan 1 yıl
sony daha yeni seri üretime geçti.
öyle kolay değil bu işler.
mevcut firmalara destek çıkılmalı
dma oto gibi firmalara destek çıkılmalı örneğin.
elektrikli otomobil.
batarya.
güneş enerjisi paneli
rüzgar enerjisi santrallerine ağırlık verilmeli.(yerli üretim yapan firmalar var.)
verin 1-2milyar dolar. kurun mega fabrikaları.
eldekini özelleştiren devletten bunları beklemek
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kultablasi 1 yıl
5 yil daha bekleyip ÖLED'e gecelim bence.
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CoreXXX 1 yıl
insanlar böyle haberlere alışık olmadıkları için şaşırıp abuk sabuk yorumlar yapmışlar.ne yani siz alışık değilsiniz diye yapmasınlarmı
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drony 1 yıl
Organikya tarlaya ekecekler sanırım:) Şaka bir yana umut verici bir gelişme
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