Türkiye, OLED ekran teknolojilerinin geliştirilmesi için düğmeye bastı

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Yenilikçi teknolojilerin yerli olanaklarla geliştirilmesi için son dönemde devlet destekli bir çok teşvik programının hayata geçirildiğini görmüştük. Tübitak da bu kapsamda elindeki bütçeyi değerlendirebileceği yeni çağrılar açtı.

Bunlardan en dikkat çekici olanı ise son dönemde mobil dünya başta olmak üzere birçok alanda kullanılan ve geleneksel LCD ekran teknolojilerine kıyasla önemli avantajlara sahip olan OLED ekran geliştirme çağrısı oldu. “Tüketici Elektroniği ve Savunma Sanayi Uygulamaları için OLED Ekran Teknolojisi Geliştirilmesi” başlıklı çağrıda en az 5inç ekranda 800x600 piksel çözünürlük gibi standartlar belirlenmiş durumda.

Tübitak’ın Öncelikli Alanlar ARGE Destek Programı kapsamında sunulan 1511 numaralı çağrıları kapsamında açıklanan projelerde Tübitak büyük ölçekli kurumların ARGE harcamalarını vergiler hariç %60, kobileri ise %75 oranında destekliyor. Bu proje kapsamında birden fazla ön ödeme de alınabiliyor.

Belirlenen konu başlıklarından bazıları şöyle:

Bulut Bilişim-İmalat Sektörüne ve Üretime Yönelik Büyük Veri İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi Tüketici Elektroniği ve Savunma Sanayi Uygulamaları için OLED Ekran Teknolojisi Geliştirilmesi LED ve OLED Ekran Teknolojileri için Malzeme Geliştirilmesi Yeni Nesil Ekran Teknolojileri Geliştirilmesi Akıllı Optik ve Kablosuz Ağ Teknolojileri Anayurt Güvenliği Odaklı Gömülü Haberleşme Sistemleri Yenilikçi Heterojen Mobil Ağ Teknolojileri Termal Kameralar ve Detektör Dizinlerinin Geliştirilmesi Yeni Nesil Mobil Uygulama Geliştirme, Koşturma ve Test Ortamları Endüstriyel LED Armatür, Sürücü ve Otomasyonunun Geliştirilmesi IE3 ve Üstü (IE4) Standartlarına Uygun Yüksek Verimli Elektrik Motor Üretimi için Tasarım ve Optimizasyon Yazılımlarının Geliştirilmesi Sanayide Enerji Verimliliğine Yönelik ORC Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Demonstrasyonu Güneş Hücreleri için Üretim Süreçlerinin Geliştirilerek Pilot Üretim Hattının Kurulması Kömür Yakma Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Demonstrasyonu Gıda Sanayine Yönelik Biyoteknolojik Ürün ve Süreçlerin Geliştirilmesi Gıda Güvenliği için Yenilikçi Teknolojiler Tarla ve Bahçe Ürünleri İnsansız Hava Araçları için Aviyonik, Görüntü Alma ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi Endüstriyel Ana Kimyasalların/Etken Maddelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Esnek ve Akıllı İmalat Sistemleri Güvenli İmalat Hatları Servo Motor Teknolojileri

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/1511-acikcagrilar-24052017.pdf