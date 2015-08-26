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Türkiye Periscope'ta 3. sırada

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Erhan Tan
Haber Editörü
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Türkiye Periscope'ta 3. sırada
 İranlı girişimci Kayvon Beykpour ve Joe Berstein tarafından geliştirilen ve Twitter tarafından 100 milyon dolara satın alınan canlı uygulaması Periscope, kullanıcı sayısını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Tüm dünyada kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanan uygulama, ülkemizde de yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında konu hakkında konuşan Kayvon Beykpour, Periscope kullanımında Türkiye'nin 3.sırada yer aldığını açıkladı.
 Şu anda dünya genelinde 10 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan ve günde 21 milyon dakikadan fazla canlı yayının gerçekleştiği Periscope'un temeli Beykpour'un İstanbul seyahati sırasında atıldı. İstanbul seyahati sırasında Gezi Parkı olaylarına denk gelen İranlı girişimci, Gezi Parkı'ndaki insanların video ve fotoğraf çekip paylaşmak için uğraştıklarını fark etmiş. Buradan yola çıkarak mobil kullanıcıların bir canlı yayın uygulamasına ihtiyaç duyduğu kanaatine varan Beykpour, bu fikri ABD'deki ortağı Joe Berstein ile paylaştı ve böylece ortaya Periscope çıktı.
Oldukça kısa sürede 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmayı başaran Periscope'un, dünya genelinde 300 milyona yakın kullanıcıya sahip olan Twitter'ın da desteğiyle kullanıcı kitlesini hızla arttırmaya devam etmesi bekleniyor.

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murdocklawless 4 yıl en beğenilen
türkiye'nin acilen periskoptan bloklanması lazım bence.

sebebi ise geçmiş yıllarda duymuş olduğun en güzel cümlelerden birisidir.

"cinsel açlığın afrika'sıdır türkiye."
türkiye'nin acilen periskoptan bloklanması lazım bence.sebebi ise geçmiş yıllarda duymuş olduğun en güzel cümlelerden birisidir."cinsel a...
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fakir-bir-kul 4 yıl
bizimkiler anca kullanmada tüketimde 1. olur zaten üretimde icatta fikirde yine yokuz
üniversiteler bilimle teknolojiyle uğraşacağına siyasetle taşla sopayla uğraşıyor
öncelikle üniversite gençleri elindeki taşı bırakıp TAŞ DEVRİNDEN çıkmalı
bizimkiler anca kullanmada tüketimde 1. olur zaten üretimde icatta fikirde yine yokuzüniversiteler bilimle teknolojiyle uğraşacağına siyasetle taşla sop...
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Bob Seger 4 yıl
Utanç verici
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by.eralp 4 yıl
Genç nüfustan dolayı olsa gerek yeni uygulamalar ilk Türkiye'de patlıyor.
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ridvan79 4 yıl
Biraz kullandım ve bu milletten utandım ben böyle rezillik görmedim normal sohbet yayını yok sürekli soyunuyorlar sex başka işleri güçleri yok ve programı kaldırdım allah ıslah eylesin bu milleti
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byrd 4 yıl
camfrogun modereni.
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Yürüyen Ölü 4 yıl
Türkiyede 3. olmasının tek sebebi, +18 yayın yapanlar.
Resmen prim yapmak için biyerlerini açıyorlar. Hayat kadınlığından farkı yok benim gözümde.
Her şeye sansür atan, işine gelmiyen siteyi kapatanların bu uygulamayı ülkede yasaklaması lazım.
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aycibin 4 yıl
teknolojik bir akımın başarısı değil bu.milletimiz abaza.
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kadirirdem 4 yıl
uygulama iyide,kullanan insanlar cılkını çıkarıyor hep +18 içerikli yayınlarla dlu zaten bence bunun yüzünden dünya'da 3.Türkiye Merak etmeyin yakında 1. bile oluruz.Resmen Cinsel Açlığın Afrikası'yız Başka Birşey değil...
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THUGGER 4 yıl
Cok iyi gercekten.
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S.N.I.P.E.R 4 yıl
bir taraflaryny açan kyzlar ve onlary a?zyndan salyalar akarak izleyen ergenler sa?olsun.

Bu nesli bozdular abi nereye baksan +18 millet göre göre azyyor anasyny satayym
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canguler917 4 yıl
madem gezi olayları sırasında sıkıntı yaşayan bizdik,keşke biz yapaydık şu uygulamayı
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Ohol Oula 4 yıl
Cinsellik olmasaydı sonuncu olurdu
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DH Misafiri 4 yıl
yemin ederim aklıma gelmişti eylemler sırasında ustream ile telsiz uygulamalarıyla uğraşıyorduk daha pratik bir uygulama olsa keşke diye ama iş ortağımız yok ki...
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