Türkiye Periscope'ta 3. sırada

İranlı girişimci Kayvon Beykpour ve Joe Berstein tarafından geliştirilen ve Twitter tarafından 100 milyon dolara satın alınan canlı uygulaması Periscope, kullanıcı sayısını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Tüm dünyada kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanan uygulama, ülkemizde de yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında konu hakkında konuşan Kayvon Beykpour, Periscope kullanımında Türkiye'nin 3.sırada yer aldığını açıkladı.



Şu anda dünya genelinde 10 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan ve günde 21 milyon dakikadan fazla canlı yayının gerçekleştiği Periscope'un temeli Beykpour'un İstanbul seyahati sırasında atıldı. İstanbul seyahati sırasında Gezi Parkı olaylarına denk gelen İranlı girişimci, Gezi Parkı'ndaki insanların video ve fotoğraf çekip paylaşmak için uğraştıklarını fark etmiş. Buradan yola çıkarak mobil kullanıcıların bir canlı yayın uygulamasına ihtiyaç duyduğu kanaatine varan Beykpour, bu fikri ABD'deki ortağı Joe Berstein ile paylaştı ve böylece ortaya Periscope çıktı.



Oldukça kısa sürede 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmayı başaran Periscope'un, dünya genelinde 300 milyona yakın kullanıcıya sahip olan Twitter'ın da desteğiyle kullanıcı kitlesini hızla arttırmaya devam etmesi bekleniyor.

