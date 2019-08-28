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uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye, Rusya ile ortak uydu üretebilir

Rusya Uzay Politikası Enstitüsü Başkanı İvan Moiseyev, Rusya ve Türkiye’nin aradaki işbirliğini derinleştirerek ortak uydu üretme konusunda somut adımlar atılabileceğini belirtti.
3 sa.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Türkiye, Rusya ile ortak uydu üretebilir

Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) bir Türk astronot göndermeyi öneren Rusya’dan uzay teknolojileri kapsamında farklı alanlarda da işbirliğine gidilebileceği açıklamaları geldi.

Bu konuda bazı açıklamalarda bulunan Rusya Uzay Politikası Enstitüsü Başkanı İvan Moiseyev, “Türkiye, Rusya’nın kozmonot eğitim merkezinin yardımıyla UUİ’ye kendi kozmonotunu gönderebilir. Roscosmos ayrıca Türk uydularını gerekirse Rus uzay üslerinden fırlatabilir. Bu standart bir süreç, burada zor bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Ortak uydu geliştirme konusuna da değinen Moiseyev, tıpkı Rusya ve Belarus’un yaptığı gibi Rusya ve Türkiye’nin de işbirliğini derinleştirerek bu konuda somut adımlar atılabileceğini belirtti. Ülkesinin bu konuda yeterli deneyime sahip olduğunu ifade eden Moiseyev, ülkemizin bu deneyimden faydalanmak isteyebileceğini de sözlerine ekledi.

Uzay ajanslarının kurulması konusunda dünya çapında bir eğilim olduğunu ve Türkiye’nin de 2018 yılında kendi uzay ajansını açtığını hatırlatan Enstitüsü Başkanı, “ Türkiye ve Roscosmos ile ortak anlaşmalar imzalanabilir. Uzay alanında faaliyet gösteren kurumlar ve üniversiteler arasında anlaşma sağlanabilir. Bu yönde karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği fırsatı doğuyor.” ifadelerini de yaptığı açıklamalara eklemiş.

Anlaşmalar giderek ivme kazanıyor 

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında konuşan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin, Rusya’nın Türkiye ile uzay teknolojilerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

S400 hava savunma sistemi teslimatı, bugün gündeme düşen Türkiye ile Rusya’nın Rus savaş uçakları Su-35 ve Su-57'nin teslimatına ilişkin görüşme yürüttükleri haberi  ve uzay teknolojileri kapsamında yapılan açıklamalar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artarak devam edeceğinin bir göstergesi gibi duruyor. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.



https://tr.sputniknews.com/columnists/201908281040021489-turkiye-rusya-ile-ortak-uzay-uydusu-gelistirmeye-ozel-ilgi-gosterebilir/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DaRKFoRCeS 3 sa. en beğenilen
Ülkede hala böyle işleri yapacak insanlar varken neden bu beceriksiz ruslar diye sormadan edemiyorum.
Sözde müttefik özde düşman olun herkesten özellikle bu ruslardan fayda gelmez.
İlkokuda iken sayelerinde tattığım radyasyonlu fındıklar hala aklımda radyasyonlu çaylar da var.
Fındık ve çaydan uzak duruyorum mümkün olduğu kadar.
Kanser hastalarının çoğuda Karadeniz bölgesinden.
Ailemizde kan kanseri olan bir hasta var hasta bakmak dünyanın en zor işi.Ankara Hacettepe Bolu Gerede arası 2 sene git gel hem maddi hem manevi olarak çöküyor insan.
Hasta bakan çok sabırlı bir insan ise dünyanın en zor işini yapan odur.
Ülkede hala böyle işleri yapacak insanlar varken neden bu beceriksiz ruslar diye sormadan edemiyorum. Sözde müttefik özde düşman olun herkesten özellikle bu...
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kadalt 3 sa.
Herhalde üretir cumhurbaşkanımız, mareşal, general, ulu önder recep tayyip erdoğan gibi bir liderimiz var, o olduğu sürece sırtımız yere gelmez Allah onu başımızdan eksik etmesin, Alah ömründen alsın onun ömrüne versin
2 Yanıt Yanıtla
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smart0201 2 sa. kadalt
dostum biz nato üyesi bir ülkeyiz öyle kafasına göre alınmaz bizim kullandığım mermi bile 5.56 oluyor rusya 7.62 kullanıyor
su 35 almış olursak nato ülkelerine iniş bile yapamayız acil durumda yani uyumlu değil su 35 nato standartlarına
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celibar 1 sa. kadalt
ha şöyle. böyle destekler olduğu sürece ülkenin sırtı yere gelmez. her şeye karşı olmakla bir yere varılmaz.
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DaRKFoRCeS 3 sa. en beğenilen
Ülkede hala böyle işleri yapacak insanlar varken neden bu beceriksiz ruslar diye sormadan edemiyorum.
Sözde müttefik özde düşman olun herkesten özellikle bu ruslardan fayda gelmez.
İlkokuda iken sayelerinde tattığım radyasyonlu fındıklar hala aklımda radyasyonlu çaylar da var.
Fındık ve çaydan uzak duruyorum mümkün olduğu kadar.
Kanser hastalarının çoğuda Karadeniz bölgesinden.
Ailemizde kan kanseri olan bir hasta var hasta bakmak dünyanın en zor işi.Ankara Hacettepe Bolu Gerede arası 2 sene git gel hem maddi hem manevi olarak çöküyor insan.
Hasta bakan çok sabırlı bir insan ise dünyanın en zor işini yapan odur.
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