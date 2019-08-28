Türkiye, Rusya ile ortak uydu üretebilir

Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) bir Türk astronot göndermeyi öneren Rusya’dan uzay teknolojileri kapsamında farklı alanlarda da işbirliğine gidilebileceği açıklamaları geldi.

Bu konuda bazı açıklamalarda bulunan Rusya Uzay Politikası Enstitüsü Başkanı İvan Moiseyev, “Türkiye, Rusya’nın kozmonot eğitim merkezinin yardımıyla UUİ’ye kendi kozmonotunu gönderebilir. Roscosmos ayrıca Türk uydularını gerekirse Rus uzay üslerinden fırlatabilir. Bu standart bir süreç, burada zor bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Ortak uydu geliştirme konusuna da değinen Moiseyev, tıpkı Rusya ve Belarus’un yaptığı gibi Rusya ve Türkiye’nin de işbirliğini derinleştirerek bu konuda somut adımlar atılabileceğini belirtti. Ülkesinin bu konuda yeterli deneyime sahip olduğunu ifade eden Moiseyev, ülkemizin bu deneyimden faydalanmak isteyebileceğini de sözlerine ekledi.

Uzay ajanslarının kurulması konusunda dünya çapında bir eğilim olduğunu ve Türkiye’nin de 2018 yılında kendi uzay ajansını açtığını hatırlatan Enstitüsü Başkanı, “ Türkiye ve Roscosmos ile ortak anlaşmalar imzalanabilir. Uzay alanında faaliyet gösteren kurumlar ve üniversiteler arasında anlaşma sağlanabilir. Bu yönde karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği fırsatı doğuyor.” ifadelerini de yaptığı açıklamalara eklemiş.

Anlaşmalar giderek ivme kazanıyor

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında konuşan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin, Rusya’nın Türkiye ile uzay teknolojilerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

S400 hava savunma sistemi teslimatı, bugün gündeme düşen Türkiye ile Rusya’nın Rus savaş uçakları Su-35 ve Su-57'nin teslimatına ilişkin görüşme yürüttükleri haberi ve uzay teknolojileri kapsamında yapılan açıklamalar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artarak devam edeceğinin bir göstergesi gibi duruyor. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.

https://tr.sputniknews.com/columnists/201908281040021489-turkiye-rusya-ile-ortak-uzay-uydusu-gelistirmeye-ozel-ilgi-gosterebilir/