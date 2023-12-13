Uzay yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı: İlk Türk astronot karantinaya girecek

- 36 bin aday arasından seçildi
- Yerli Ay Aracı 2026'da gönderilecek
- Yerli uydu ve alt sistem çalışmaları
- Yorumlar
Milli Uzay Programı'nın en önemli bileşenlerinden biri olan "Türk Astronot ve Bilim Misyonu"hedefi için artık gün saydıklarını söyleyen Kacır, ilk defa bir Türk'ün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel deneyler gerçekleştirmek üzere çok yakın bir zamanda uzaya gönderileceğini ifade etti.
36 bin aday arasından seçildi
Bakan Kacır, TUA, TÜBİTAK UZAY ve Axiom Space uzmanlarının detaylı seçim sürecinin sonunda 36 bin aday arasından seçilen ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'in isimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Nisan'da İstanbul TEKNOFEST'te duyurulduğunu hatırlattı.
Kacır, uzay göreviyle ilgili son gelişmeler konusunda şu bilgileri verdi: "Bu misyon Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini göstermesi açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Ülkemizin değerli bilim insanları ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 farklı bilimsel deney uzayda gerçekleştirilecek. Uzay tarihçemiz için önemli bir kilometre taşı olan bu misyon aynı zamanda uzay bilimine ışık tutacak. Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı son hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini icra etmek üzere çok yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek. İlk astronotumuz bu uçuş için yakında karantina sürecine girecek."
Yerli Ay Aracı 2026'da gönderilecek
Bakan Kacır, çalışmaları devam eden Ay görevine ilişkin de TUA'nın kuruluşu ve Milli Uzay Programı'nın ilanı ile uzaya dair gelecek vizyonlarını ortaya koyduklarını söyledi.
Bu vizyonu hayata geçirecek kurumsal yapıyı oluşturmak için çalıştıklarını belirten Kacır, "Uzay tarihçesinden aldığımız birikimle ilk derin uzay görevi 'Ay Araştırma Programı' için hibrit itki sistemi, uçuş bilgisayarı ve pek çok yerli uydu ekipmanını geliştirmeye devam ediyoruz. Ayın yörüngeden keşfinde kullanılacak ve ay yüzeyine sert iniş gerçekleştirecek uzay aracımız, milli imkanlar ve birçok yerli alt sistemi içerecek şekilde geliştiriliyor. Görev kapsamında uzay aracının ön tasarım (sistem seviyesi tasarım) aşaması tamamlandı. Ayrıntılı tasarım (ekipman/modül/bileşen geliştirme) aşaması faaliyetleri ise devam ediyor." sözlerini sarfetti.
Yerli uydu ve alt sistem çalışmaları
Kacır, uzay ve roket test merkezleri, uzay sistemleri, tasarım ve test laboratuvarları, uydu haberleşme ve uzaktan algılama araştırma merkezleri, yer kontrol istasyonları, optik sistemler araştırma ve uygulama altyapılarıyla her geçen gün daha yetkin hale gelmeye devam ettiğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.