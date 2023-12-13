Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uzay yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı: İlk Türk astronot karantinaya girecek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için çok yakında Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edeceğini söyledi.
    Uzay yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı: Karantinaya girecek
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) 5’inci kuruluş yılı kapsamında açıklamalarda bulundu.

    Milli Uzay Programı'nın en önemli bileşenlerinden biri olan "Türk Astronot ve Bilim Misyonu"hedefi için artık gün saydıklarını söyleyen Kacır, ilk defa bir Türk'ün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel deneyler gerçekleştirmek üzere çok yakın bir zamanda uzaya gönderileceğini ifade etti.

    36 bin aday arasından seçildi

    Bakan Kacır, TUA, TÜBİTAK UZAY ve Axiom Space uzmanlarının detaylı seçim sürecinin sonunda 36 bin aday arasından seçilen ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'in isimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Nisan'da İstanbul TEKNOFEST'te duyurulduğunu hatırlattı.

    Kacır, uzay göreviyle ilgili son gelişmeler konusunda şu bilgileri verdi: "Bu misyon Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini göstermesi açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Ülkemizin değerli bilim insanları ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 farklı bilimsel deney uzayda gerçekleştirilecek. Uzay tarihçemiz için önemli bir kilometre taşı olan bu misyon aynı zamanda uzay bilimine ışık tutacak. Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı son hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini icra etmek üzere çok yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek. İlk astronotumuz bu uçuş için yakında karantina sürecine girecek."

    Yerli Ay Aracı 2026'da gönderilecek

    Bakan Kacır, çalışmaları devam eden Ay görevine ilişkin de TUA'nın kuruluşu ve Milli Uzay Programı'nın ilanı ile uzaya dair gelecek vizyonlarını ortaya koyduklarını söyledi.

    Bu vizyonu hayata geçirecek kurumsal yapıyı oluşturmak için çalıştıklarını belirten Kacır, "Uzay tarihçesinden aldığımız birikimle ilk derin uzay görevi 'Ay Araştırma Programı' için hibrit itki sistemi, uçuş bilgisayarı ve pek çok yerli uydu ekipmanını geliştirmeye devam ediyoruz. Ayın yörüngeden keşfinde kullanılacak ve ay yüzeyine sert iniş gerçekleştirecek uzay aracımız, milli imkanlar ve birçok yerli alt sistemi içerecek şekilde geliştiriliyor. Görev kapsamında uzay aracının ön tasarım (sistem seviyesi tasarım) aşaması tamamlandı. Ayrıntılı tasarım (ekipman/modül/bileşen geliştirme) aşaması faaliyetleri ise devam ediyor." sözlerini sarfetti.

    Yerli uydu ve alt sistem çalışmaları

    Kacır, uzay ve roket test merkezleri, uzay sistemleri, tasarım ve test laboratuvarları, uydu haberleşme ve uzaktan algılama araştırma merkezleri, yer kontrol istasyonları, optik sistemler araştırma ve uygulama altyapılarıyla her geçen gün daha yetkin hale gelmeye devam ettiğini söyledi.

    Uzay yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı: Karantinaya girecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin haberleşme uydularını üretebilen 10 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Kacır, şunları kaydetti: "Uzay sistemleri alanında montaj, entegrasyon ve test hizmetleri sağlayan uluslararası bir oyuncu konumundayız. 2024'ün ikinci çeyreğinde gökyüzüyle buluşacak ilk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A bunun en önemli göstergelerinden biri. Milli Uzay Programı'nda yer alan 'Uzay Ekosisteminin Geliştirilmesi' hedefi için en önemli adımlardan birisi de bu alandaki ihracatımızın artırılmasıdır. Çeşitli ülkelerle uydu ve uydu alt sistemlerinin tedariki konusunda görüşmelerimiz sürüyor. İnanıyorum ki yakın zamanda özel sektörümüzle bu alandaki ihracatımızı artıracak yeni işbirliklerine şahit olacağız. Önümüzdeki yıllarda Türk şirketlerinin çok sayıdaki ticari uydularını hem alçak irtifada de hem de yüksek irtifada görebileceğiz. 'Tam bağımsızlık' idealiyle kurulmuş Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı'nda, köklerden göklere emin adımlarla ilerliyoruz."
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ariel professional ile ariel arasındaki fark gillette orjinal ürün sorgulama sağ ve sol göz aynı mı görür iddaa yaş sınırı şınav çekerken bilek ağrısı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A16
    Oppo A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız