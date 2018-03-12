Türkiye, S-400 sevkiyatının hızlandırılmasını istedi

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Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 hava savunma sistemi teslimatı anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kojin, Türkiye’nin isteği üzerine anlaşmayı daha hızlı hayata geçireceklerini söyledi.

2020'nin başında sevkiyat başlayacak

Vladimir Kojin, Rossiya 24 televizyonuna verdiği röportajda, ülkemize teslim edilecek S-400 hava savunma sistemi bataryalarına ilişkin olarak, "Kontrat imzalandı, şu anda hayata geçiriliyor. Türk tarafı, kontratın hayata geçirilmesinin hızlandırılması istediğini ifade etti. Kontrat, sanıyorum ki 2020 başında hayata geçirilmeye başlanacak." dedi.

Türkiye, Rusya’dan 4 adet S-400 bataryası alacak. Bu satın alım için 2.5 milyar dolar ödeme yapılacak. S-400 bataryalarının sevk edilmesi halinde Türkiye, S-400’e sahip ilk NATO ülkesi olacak.