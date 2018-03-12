Türkiye, S-400 sevkiyatının hızlandırılmasını istedi

Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 hava savunma sistemi teslimatı anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kojin, Türkiye’nin isteği üzerine anlaşmayı daha hızlı hayata geçireceklerini söyledi.
2020'nin başında sevkiyat başlayacak
Vladimir Kojin, Rossiya 24 televizyonuna verdiği röportajda, ülkemize teslim edilecek S-400 hava savunma sistemi bataryalarına ilişkin olarak, "Kontrat imzalandı, şu anda hayata geçiriliyor. Türk tarafı, kontratın hayata geçirilmesinin hızlandırılması istediğini ifade etti. Kontrat, sanıyorum ki 2020 başında hayata geçirilmeye başlanacak." dedi.
Türkiye, Rusya’dan 4 adet S-400 bataryası alacak. Bu satın alım için 2.5 milyar dolar ödeme yapılacak. S-400 bataryalarının sevk edilmesi halinde Türkiye, S-400’e sahip ilk NATO ülkesi olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türkiye hala bir NATO ülkesi, Rusya doğal olarak kendini düşünüyor ve bu işi alabildiğince gevşek tutuyor.
Sizce Rusya S400 teknolojisinin ABD'nin eline geçmesine tahammül edebilir, olayları çok boyutlu düşünün.
haberrus.com/...
hocam zamanında geliştiren geliştirdi. sonra antlaşma yapıldı artık geliştirmek çok zor. iran bunu delmeye çalıştı, deldi de, yıllardır yemediği ambargo kalmadı. bizim böyle bir ambargoyu iran kadar sıkıntısız atlatabileceğimizi sanmıyorum.
Şu Kübadaki hayat aslında imrenilesi. Sırf adamlar eşitlik yanlısı diye 40 sene boyunca ne teröristlikleri kaldı ne de yemedikleri ambargo kaldı yazık günah. Tabi sağa sola kola reklamı koyamayınca, rüşvetle istediği gibi yürütemedikçe, dinle kafalarını dinde olmayan şeylere yönlendiremedikçe kuduruyorlar. Youtube da 10dk lık Para Kullanılmayan Ülke - KÜBA diye aratıp izleyin. Neredeyse cennet modeli yaşanıyor. Rusya koruyamasa Küba şuanda Irak, Libya, Suriye gibiydi. Abd'nin demokrasi getirdiği ülkelerin durumu ortada. Cahillik hat safhada, ekonomi dip, yolsuzluk tavan, terörizm doruklarda.
Aldığımız şey mobilya değil, mermi değil, mayın değil, havan değil, barut değil.
Sistem, komple ve bize özelleştirilmiş şekilde. Bugün 5 tane uçak sipariş veriyorsun 5 yıla anca alıyorsun. Bunlar tüfek, rpg gibi basit şeyler değil. Özel şeyler hem çok pahalı hem de uzun zamanda anca alınıyor. Sadece s400 için demiyorum. Sadece askeri anlamda da demiyorum. Çünkü bu kadar maliyetli şeyler öyle araba galerisi gibi seri üretilip, sonra satışa sunulmuyor. Önce alıyorsun, sonra üretim aşamasına geçiliyor. Yolcu uçağı, gemi vs de alırken aynı şey geçerli çünkü.
şimdi ne 2020'sinden falan bahsediliyor.Yoksa parça parça mı geliyor o haberini okuduğum şey ayrı bir parçası mıydı acaba?
O başka ülkeye olan sevkiyattı Türkiye'ye değil.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2748 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
s-400, s-400 füze sistemi ve