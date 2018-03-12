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Türkiye, S-400 sevkiyatının hızlandırılmasını istedi

Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye'nin talebi üzerine S-400 sevkiyatının hızlandırılacağını söyledi. Türkiye 4 adet S-400 bataryası alacak.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye, S-400 sevkiyatının hızlandırılmasını istedi
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Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 hava savunma sistemi teslimatı anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kojin, Türkiye’nin isteği üzerine anlaşmayı daha hızlı hayata geçireceklerini söyledi.

2020'nin başında sevkiyat başlayacak

Vladimir Kojin, Rossiya 24 televizyonuna verdiği röportajda, ülkemize teslim edilecek S-400 hava savunma sistemi bataryalarına ilişkin olarak, "Kontrat imzalandı, şu anda hayata geçiriliyor. Türk tarafı, kontratın hayata geçirilmesinin hızlandırılması istediğini ifade etti. Kontrat, sanıyorum ki 2020 başında hayata geçirilmeye başlanacak." dedi.

Türkiye, Rusya’dan 4 adet S-400 bataryası alacak. Bu satın alım için 2.5 milyar dolar ödeme yapılacak. S-400 bataryalarının sevk edilmesi halinde Türkiye, S-400’e sahip ilk NATO ülkesi olacak.


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Aerosol 34 1 yıl en beğenilen
ne kadar erken gelirse ülkemiz için o kadar iyi s400'ler hava savunma kabiliyetimizi ciddi şekilde arttıracaktır. ayrıca ciddi anlamda ordumuzun caydırıcılık vasfını yükseltecektir. şu an ordumuz'da etkin olarak kullanılabilecek en iyi savunma sistemimiz hawk bunlar da orta menzilde etkili. s400'ler ciddi anlamda ilaç olacak. özellikle ege tarafına 1-2 batarya konulursa yunanlılar ege'de rahatça hava görevleri icra edemez.
ne kadar erken gelirse ülkemiz için o kadar iyi s400'ler hava savunma kabiliyetimizi ciddi şekilde arttıracaktır. ayrıca ciddi anlamda ordumuzun caydırıcılık v...
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dr20mouse 1 yıl
Alın alın hatta daha erken alın ki İsrail ve Yunanistan kudursun iyice.
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yşahin 1 yıl
İlk teslimat Temmuz 2019
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mladenbmv 1 yıl
bencede bir an önce gelmeli 2020 yılı çok uzak bu yıl içinde gelmeli bizim şu anda düşmanlarımız kimler belli onlar için caydırıcı olur.ama rusya içinde yine başka bir sistem almamız gerekli.ben şahsen 3+4 100 tl vererim yeterki sistemler bu yıl içinde ülkemize gelsin.
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Guest-A984A1CC7 1 yıl
Daha bir kaç gün önce NATO'ya eğer Patriot verirseniz S400'den vazgeçeriz dedik, yetmedi Tillerson ile hiçbir kayıt tutulmadan 3 saat tutulmadı.
Türkiye hala bir NATO ülkesi, Rusya doğal olarak kendini düşünüyor ve bu işi alabildiğince gevşek tutuyor.
Sizce Rusya S400 teknolojisinin ABD'nin eline geçmesine tahammül edebilir, olayları çok boyutlu düşünün.
haberrus.com/...
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pumaken 1 yıl
Türkiye bulunduğu konum itibariyle NÜKLEER GÜÇ OLMAK ZORUNDA... rusyadan silah alıyoruz ama silahı rusyaya karşı kullanabilcek miyiz? Bu zamanda nükleer silahımız yoksa söz hakkımız da olmuyor maalesef.
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prorezonans 1 yıl pumaken
nükleer antlaşma
hocam zamanında geliştiren geliştirdi. sonra antlaşma yapıldı artık geliştirmek çok zor. iran bunu delmeye çalıştı, deldi de, yıllardır yemediği ambargo kalmadı. bizim böyle bir ambargoyu iran kadar sıkıntısız atlatabileceğimizi sanmıyorum.
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silversmith 1 yıl
Tam s-400 alırız. S-500 çıkartırlar. Geçenlerde, daha iyisini yapmaya başlamışlar diye okudum.
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Spider_hip 1 yıl
Alalım ama umarım elin amerikasına israiline ya da natosuna s400ün teknolojik bilgilerini sızdırmayız. Kan emici emperyalizme karşı dik durup, bop projesini bile lak diye durdurup amerikayı neye uğradığını şaşırtan Rusya var. Çin de çok ciddi güçlendi ama pek buralara bakmıyor. O da pasifikteki adalara sahip çıkma derdinde. Birde güney koreye abdnin konuşlanması var tabi.
Şu Kübadaki hayat aslında imrenilesi. Sırf adamlar eşitlik yanlısı diye 40 sene boyunca ne teröristlikleri kaldı ne de yemedikleri ambargo kaldı yazık günah. Tabi sağa sola kola reklamı koyamayınca, rüşvetle istediği gibi yürütemedikçe, dinle kafalarını dinde olmayan şeylere yönlendiremedikçe kuduruyorlar. Youtube da 10dk lık Para Kullanılmayan Ülke - KÜBA diye aratıp izleyin. Neredeyse cennet modeli yaşanıyor. Rusya koruyamasa Küba şuanda Irak, Libya, Suriye gibiydi. Abd'nin demokrasi getirdiği ülkelerin durumu ortada. Cahillik hat safhada, ekonomi dip, yolsuzluk tavan, terörizm doruklarda.
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Guray Senova 1 yıl
Acaba neden bu kadar uzun sürüyor bilgisi olan düzgün bir şekilde söyleyebilir mi?
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gcb1903 1 yıl Guray Senova
Kısık'a gidiyorsun. Ustaya şu şu özellikler, şu renk, şu desende olsun diyorsun, işlemeleri, köşeleri, ölçüleri belirliyorsun. 1 aya anca alıyorsun mobilya takımını.
Aldığımız şey mobilya değil, mermi değil, mayın değil, havan değil, barut değil.
Sistem, komple ve bize özelleştirilmiş şekilde. Bugün 5 tane uçak sipariş veriyorsun 5 yıla anca alıyorsun. Bunlar tüfek, rpg gibi basit şeyler değil. Özel şeyler hem çok pahalı hem de uzun zamanda anca alınıyor. Sadece s400 için demiyorum. Sadece askeri anlamda da demiyorum. Çünkü bu kadar maliyetli şeyler öyle araba galerisi gibi seri üretilip, sonra satışa sunulmuyor. Önce alıyorsun, sonra üretim aşamasına geçiliyor. Yolcu uçağı, gemi vs de alırken aynı şey geçerli çünkü.
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canguler917 1 yıl dr20mouse
o zaman onlar için daha da iyi
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BlackLead 1 yıl
ya ben geçenlerde görmüştüm transfer edilen s400 ler yağmura mı yakalanmıştı fırtınaya mı ne bakım yapılmak üzere geri rusyaya dönmüştü
şimdi ne 2020'sinden falan bahsediliyor.Yoksa parça parça mı geliyor o haberini okuduğum şey ayrı bir parçası mıydı acaba?
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yeB tadeS 1 yıl BlackLead
BlackLead
ya ben geçenlerde görmüştüm transfer edilen s400 ler yağmura mı yakalanmıştı fırtınaya mı ne bakım yapılmak üzere geri rusyaya dönmüştü
şimdi ne 2020'sinden falan bahsediliyor.Yoksa parça parça mı geliyor o haberini okuduğum şey ayrı bir parçası mıydı acaba?

O başka ülkeye olan sevkiyattı Türkiye'ye değil.
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Ekrem71.5 1 yıl
Gelene kadar daha iyisini yapabiliriz...
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