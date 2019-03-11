Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 Ödülü için 7 finalist belli oldu

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Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2019” yarışmasının finalistleri belli oldu. Alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla toplam 7 finalist belirlendi. Avrupa’da yılın otomobili seçilen ve OGD’nin de listesinde olan Jaguar i-Pace finale kalamadı.

Türkiye’de Yılın Otomobili 2019 yarışmasında aday olan 21 yeni model arasından finalde yarışmaya hak kazanan isimler Dacia Duster, Ford Focus, Honda CR-V, Mercedes Benz A Serisi, Toyota Corolla Sedan, Volkswagen T-Roc ve Volvo XC40 oldu. Yarışmanın ikinci etabında finale kalan 7 otomobil için 9 Nisan tarihinde İntercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek. 7 finalist otomobili bir kez daha test etme şansı bulan OGD üyelerinden her biri sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtarak bu yılın birincisini belirleyecek.

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2019” ödülünün kazananı 16 Nisan 2019’da düzenlenecek gala gecesinde açıklanacak. OGD üyeleri oylarını “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” kriterlerini gözeterek kullanacak.

Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 finalistleri