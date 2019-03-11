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Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 Ödülü için 7 finalist belli oldu

İki etaptan oluşan Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 yarışmasının ilk ayağında OGD üyeleri tarafından 7 finalist belirlendi. Ödülün kazananı ise 16 Nisan 2019’da düzenlenecek gala gecesiyle açıklanacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 Ödülü için 7 finalist belli oldu
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Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2019” yarışmasının finalistleri belli oldu. Alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla toplam 7 finalist belirlendi. Avrupa’da yılın otomobili seçilen ve OGD’nin de listesinde olan Jaguar i-Pace finale kalamadı.

Türkiye’de Yılın Otomobili 2019 yarışmasında aday olan 21 yeni model arasından finalde yarışmaya hak kazanan isimler Dacia Duster, Ford Focus, Honda CR-V, Mercedes Benz A Serisi, Toyota Corolla Sedan, Volkswagen T-Roc ve Volvo XC40 oldu. Yarışmanın ikinci etabında finale kalan 7 otomobil için 9 Nisan tarihinde İntercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek. 7 finalist otomobili bir kez daha test etme şansı bulan OGD üyelerinden her biri sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtarak bu yılın birincisini belirleyecek.

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2019” ödülünün kazananı 16 Nisan 2019’da düzenlenecek gala gecesinde açıklanacak. OGD üyeleri oylarını “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” kriterlerini gözeterek kullanacak.

Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 finalistleri

  • Dacia Duster
  • Ford Focus
  • Honda CR-V
  • Mercedes Benz A Serisi
  • Toyota Corolla Sedan
  • Volkswagen T-Roc
  • Volvo XC40
Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili hangisi olmalı? 7% Dacia Duster 122 oy 12% Ford Focus 197 oy 5% Honda CR-V 89 oy 13% A Serisi 215 oy 31% Toyota Corolla Sedan 519 oy 6% Volkswagen T-Roc 96 oy 27% Volvo XC40 448 oy 1686 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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MrKattchup 2 ay en beğenilen
Şuan Türkiye’de hangi otomobilin sıfır fiyatı en ucuz ise o birinci olur.
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auto_man 2 ay
Ds7 yok. Stinger yok. T-roc var. Şaka gibi.
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defiant82 2 ay
Corolla alır
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Gqhuan 2 ay
Vay be duster yılın otomobili serisinde yol almış . İnanılmaz ...
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DH Misafiri 2 ay
troc ucuz çünkü
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sml_akyz 2 ay
Jaguarın olmadığı listede duster olsun
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DH Misafiri 2 ay
Ödülü A-Serisi ya da Corolla Sedan hybrid alır. Daha yeni gelmiş otomobil nasıl finalist adayların içinde oluyor şaka mısınız siz ya. T-Roc ve duster'ın orada ne işi var
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Sirrüs 2 ay
Duster’dan söz eden olmamış. Ne işi var onun orda?
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Zvjezdan 2 ay
Bu adaylar belirlenmek için çok uğraşılmış mı acaba? Benim adayım Jimny'di ama finalistler arasından kazanan umarım Corolla, Duster, XC40 üçlüsünden biri olur.
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Gunpower-storm 2 ay
Bu yıl olan arabalardan bir cacık olmaz. Hele clio hybrid 208-508 yeni kasa corolla hybrid yollara tam çıksın öyke seçin en iyisini
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ceo-tr 2 ay
yollara göre karar verirsen duster
fiyata göre dersen egea
ikinci ele bakarsan clio, polo (değişebilir tabi)
başka araba seçsen bile Türkiye genelini yansıtmaz. lüks bizim için fazla ÖTV
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Manhunt Three 2 ay
Jaguar yerine neler var... Şaka gibi.
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the_dedektif 2 ay Manhunt Three
türkiyede jaguarın ön ve arka tampon fiyatıyla 2.ci 2015 model araba alıyorsun.
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ramis78 2 ay
A serisi NET.
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2019, ford focus ve
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