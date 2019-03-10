Mazda'nın yeni SUV modelini neden CX-4 olarak adlandırmadığı belli oldu

Yeni Mazda CX-30, 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. CX-3 ile en çok satan CX-5 arasındaki boşluğu doldurması için tasarlanan otomobilin neden CX-4 olarak adlandırılmadığı merak ediliyordu. Nihayet bu konuda resmi bir açıklama geldi.

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Car and Driver internet sitesine konuşan bir şirket yetkilisi, Japon markanın hali hazırda Çin'de CX-4 adlı bir araç sattığını belirtti. Yani otomobil devi farklı pazarlarda bile olsa aynı isimde iki farklı araç pazarlamanın neden olabileceği karışıklığın önüne geçmek istemiş.

CX-30 ismini takip eden modeller gelebilir

Bununla birlikte bir başka Mazda sözcüsü Motor1.com'a yaptığı açıklamada markanın gelecekteki crossover/SUV araçlarının CX-30 ile başlayan bu yeni isimlendirme politikasını devam ettirebileceğini ima etti.

Mazda'nın önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği CX modellerinde nasıl bir isimlendirmeye gideceğini ancak bekleyip görmemiz gerekecek.

https://www.caranddriver.com/news/amp26708009/2020-mazda-cx-30-name/