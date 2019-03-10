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Mazda'nın yeni SUV modelini neden CX-4 olarak adlandırmadığı belli oldu

Japon otomobil devi Mazda, Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında CX-30 adlı yeni SUV'sini tanıtmıştı. Şirketin CX-3 ve CX-5 arasına yerleşen aracı neden CX-4 olarak adlandırmadığı ortaya çıktı.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni Mazda CX-30, 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. CX-3 ile en çok satan CX-5 arasındaki boşluğu doldurması için tasarlanan otomobilin neden CX-4 olarak adlandırılmadığı merak ediliyordu. Nihayet bu konuda resmi bir açıklama geldi.
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Car and Driver internet sitesine konuşan bir şirket yetkilisi, Japon markanın hali hazırda Çin'de CX-4 adlı bir araç sattığını belirtti. Yani otomobil devi farklı pazarlarda bile olsa aynı isimde iki farklı araç pazarlamanın neden olabileceği karışıklığın önüne geçmek istemiş.

CX-30 ismini takip eden modeller gelebilir

Bununla birlikte bir başka Mazda sözcüsü Motor1.com'a yaptığı açıklamada markanın gelecekteki crossover/SUV araçlarının CX-30 ile başlayan bu yeni isimlendirme politikasını devam ettirebileceğini ima etti.
Mazda'nın önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği CX modellerinde nasıl bir isimlendirmeye gideceğini ancak bekleyip görmemiz gerekecek.

https://www.caranddriver.com/news/amp26708009/2020-mazda-cx-30-name/ Yorum Yaz
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AlmostFly 2 ay en beğenilen
Arabanın dışının yarısı plastik kaplama. Çok kötü duruyor. Çindeki cx-4 buna 1000 basar
1 Yanıt Yanıtla +7
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OrhanS01 2 ay yeni yorumcu
Tipi güzel duruyor ama malzemesi kotu. Plastik gibi duruyor
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AlmostFly 2 ay en beğenilen
Arabanın dışının yarısı plastik kaplama. Çok kötü duruyor. Çindeki cx-4 buna 1000 basar
1 Yanıt Yanıtla +7
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OrhanS01 2 ay yeni yorumcu AlmostFly
Bence tipi güzel ama plastik gibi durdugu icin kotu gozukuyor yoksa kasa sekli güzel bence
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