Türkiye'de geliştirilen canlı yardım botu, Amazon tarafından kullanılmaya başlandı

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Türkiye’de pek çok şirkete canlı yardım botu hizmeti sunan Cbot, yurt dışına açıldı. Cbot, Amazon UK için alışveriş botu geliştirdi.

Canlı yardım botları, müşterilerin sorularını yapay zeka yardımıyla cevaplıyor. Müşterinin sorularına hızlıca yanıt verdiği için müşteri deneyimini arttırıyor. Gereksiz sorular için müşteri temsilcisinin meşgul edilmesini önlüyor ve iş gücünden tasarruf sağlıyor.

Cbot firması, Türkiye’de yapay zekalı chatbotlar arasında yüzde 50 üzerinde bir pazar payına sahip. Türkiye’de ING Bank ve İş Bankası bu hizmetten faydalanıyor.

Cbot şimdi de yurt dışına açılıyor. İlk olarak Amazon UK web sitesinde kullanılacak. Amazon’dan cilt bakımı kategorisinde alışveriş yapmak isteyen müşterilerin sorularını yanıtlayacak. Müşterilerin kendine uygun ürünü seçmesine yardımcı olacak. 2019 yılında Avrupa’daki iki önemli banka da Cbot kullanmaya başlayacak.

Çağrı merkezlerine de yapay zeka geliyor

Canlı yardım botlarında uygulanan sistemin bir benzeri çağrı merkezlerinde de kullanılmaya başlanıyor. Telefon başında uzun süren işlemler, yapay zekanın yardımı sayesinde birkaç saniyede yapılabiliyor. Juniper tarafından yapılan araştırmaya göre yapay zeka kullanılan bir çağrı merkezinde geleneksel çağrı merkezine göre her bir çağrı için 4 dakika ve 70 cent tasarruf etmek mümkün olacak. Bu veriler doğrultusunda Cbot’un 2019 planları içinde Çağrı Merkezi Otomasyonları konusuna odaklanmak yer alıyor.