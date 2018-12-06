Samsung QLED TV yılın en iyi 50 buluşundan birisi seçildi

Yüksek maliyetleri nedeniyle OLED televizyon üretimini azaltarak QLED adında yeni bir teknolojiye yönelen Samsung kısa sürede olgunlaştırmayı başardı. Bir süredir pazarda olan QLED televizyon serisi 2018 yılının en iyi 50 buluşundan birisi seçildi.
TIME dergisinin geleneksel olarak dönemine damga vuran en iyi teknolojilerine yer verdiği En İyi 50 Buluş listesine bu yıl Samsung’un QLED teknolojisi barındıran televizyonları dahil oldu. QLED televizyonlar görüntü kalitesine yaptığı katkı ile dikkat çekiyor.
QLED Nedir?
QLED tabiri, Quantum Dot LED açılımını kapsıyor ve OLED’den sonraki yeni nesil ekran teknolojisi olarak gösteriliyor. Kuantum noktaları, boyutları 2 ila 10 nanometre arasında değişen küçük yarı iletken kristallerdir. Başka bir deyişle saç telinin kalınlığının on binde biri kadar.Ayrıca Bkz. "Snapdragon 855 en iyilere karşı"
Kuantum noktaları, boyutlarına göre farklı renkler üretebiliyor. Ayrıca inorganik olduğu için maliyetleri düşük, en canlı renklere sahip ve renk dengesi en üst seviyede. Her piksel için renklerin yeniden üretimi daha iyi ve bu sayede HDR teknolojilerinin uygulanmasında büyük avantaj sağlıyor.
Samsung QLED televizyon modelleri kapalıyken monte edildikleri duvarın desenini ekrana yansıtarak şeffaf bir görüntü oluşturan veya seçtiğiniz bir resmi gösteren Ambiyans Modu ile geliyor. Ayrıca Bluetooth üzerinden cep telefonunuzu bağlayarak salonunuzda ya da oturma odanızda bir arka plan müziği çalmasını da sağlayabiliyorsunuz.
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onun için oled in yerini alacak micro led kullanmaya çalışıyor. bu sayede hem patent den kurtulacak ,hem de led yanmasının önüne geçecek.
Konunun biraz dışına çıkarsak QLED'e baktığımda şahsen OLED'den farkı yok gibi görünüyor. Yani renk üretimi, kontrastı, siyah derinliği olsun tıpkı OLED gibi. Bir de şöyle bir durum var. OLED panellerde RGB dizilimi yok. Telefon ekranlarında Samsung ve LG RGBG denilen dizilimi kullanıyor. Yani PenTile ekran. Fakat LG televizyonlar için RGBW dizilimi kullanıyor. Kısaca OLED panellerde gerçek renk düzenini veren RGB dizilimi Samsung Galaxy S2 ve LG G Flex dışında hiçbir OLED panelde yok. Buradan hareketle HDR, kontrast ve renk üretimi konusunda RGBW OLED mi RGB QLED mi daha iyi?
Mesela bu iki modelden hangisi bahsettiğim konularda daha iyi?
Sony OLED (RGBW dizilim HDR10 10 bit panel)
displayspecifications.com/...
Samsung QLED (RGB dizilim HDR10 10 bit panel)
displayspecifications.com/...
Her iki model de gerçek 10 bit panele ve HDR10 desteğine sahip. En kilit fark QLED RGB dizilime OLED ise RGBW dizilime sahip.
Konunun biraz dışına çıkarsak QLED'e baktığımda şahsen OLED'den farkı yok gibi görünüyor. Yani renk üretimi, kontrastı, siyah derinliği olsun tıpkı OLED gibi. Bir de şöyle bir durum var. OLED panellerde RGB dizilimi yok. Telefon ekranlarında Samsung ve LG RGBG denilen dizilimi kullanıyor. Yani PenTile ekran. Fakat LG televizyonlar için RGBW dizilimi kullanıyor. Kısaca OLED panellerde gerçek renk düzenini veren RGB dizilimi Samsung Galaxy S2 ve LG G Flex dışında hiçbir OLED panelde yok. Buradan hareketle HDR, kontrast ve renk üretimi konusunda RGBW OLED mi RGB QLED mi daha iyi?
Mesela bu iki modelden hangisi bahsettiğim konularda daha iyi?
Sony OLED (RGBW dizilim HDR10 10 bit panel)
displayspecifications.com/...
Samsung QLED (RGB dizilim HDR10 10 bit panel)
displayspecifications.com/...
Her iki model de gerçek 10 bit panele ve HDR10 desteğine sahip. En kilit fark QLED RGB dizilime OLED ise RGBW dizilime sahip.
Bu TV ile ilgili link:
http://time.com/collection/best-inventions-2018/5454318/samsung-2018-qled-tv/
Burda da tüm ucubik gucubik liste var:
http://time.com/collection/best-inventions-2018/
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