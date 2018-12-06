Samsung QLED TV yılın en iyi 50 buluşundan birisi seçildi

Yüksek maliyetleri nedeniyle OLED televizyon üretimini azaltarak QLED adında yeni bir teknolojiye yönelen Samsung kısa sürede olgunlaştırmayı başardı. Bir süredir pazarda olan QLED televizyon serisi 2018 yılının en iyi 50 buluşundan birisi seçildi.

TIME dergisinin geleneksel olarak dönemine damga vuran en iyi teknolojilerine yer verdiği En İyi 50 Buluş listesine bu yıl Samsung’un QLED teknolojisi barındıran televizyonları dahil oldu. QLED televizyonlar görüntü kalitesine yaptığı katkı ile dikkat çekiyor.

QLED Nedir?

QLED tabiri, Quantum Dot LED açılımını kapsıyor ve OLED’den sonraki yeni nesil ekran teknolojisi olarak gösteriliyor. Kuantum noktaları, boyutları 2 ila 10 nanometre arasında değişen küçük yarı iletken kristallerdir. Başka bir deyişle saç telinin kalınlığının on binde biri kadar.

Ayrıca Bkz.

"Snapdragon 855 en iyilere karşı"

Kuantum noktaları, boyutlarına göre farklı renkler üretebiliyor. Ayrıca inorganik olduğu için maliyetleri düşük, en canlı renklere sahip ve renk dengesi en üst seviyede. Her piksel için renklerin yeniden üretimi daha iyi ve bu sayede HDR teknolojilerinin uygulanmasında büyük avantaj sağlıyor.

Samsung QLED televizyon modelleri kapalıyken monte edildikleri duvarın desenini ekrana yansıtarak şeffaf bir görüntü oluşturan veya seçtiğiniz bir resmi gösteren Ambiyans Modu ile geliyor. Ayrıca Bluetooth üzerinden cep telefonunuzu bağlayarak salonunuzda ya da oturma odanızda bir arka plan müziği çalmasını da sağlayabiliyorsunuz.