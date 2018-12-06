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Samsung QLED TV yılın en iyi 50 buluşundan birisi seçildi

Samsung’un kuantum noktaları teknolojisi ile donattığı yenilikçi QLED televizyonları, TIME dergisinin açıkladığı 2018’in en iyi 50 buluşu arasında kendisine yer bulmayı başardı.
5 ay
11,6b
1
14
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yüksek maliyetleri nedeniyle OLED televizyon üretimini azaltarak QLED adında yeni bir teknolojiye yönelen Samsung kısa sürede olgunlaştırmayı başardı. Bir süredir pazarda olan QLED televizyon serisi 2018 yılının en iyi 50 buluşundan birisi seçildi.

TIME dergisinin geleneksel olarak dönemine damga vuran en iyi teknolojilerine yer verdiği En İyi 50 Buluş listesine bu yıl Samsung’un QLED teknolojisi barındıran televizyonları dahil oldu. QLED televizyonlar görüntü kalitesine yaptığı katkı ile dikkat çekiyor.

QLED Nedir?

QLED tabiri, Quantum Dot LED açılımını kapsıyor ve OLED’den sonraki yeni nesil ekran teknolojisi olarak gösteriliyor. Kuantum noktaları, boyutları 2 ila 10 nanometre arasında değişen küçük yarı iletken kristallerdir. Başka bir deyişle saç telinin kalınlığının on binde biri kadar.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 855 en iyilere karşı"

Kuantum noktaları, boyutlarına göre farklı renkler üretebiliyor. Ayrıca inorganik olduğu için maliyetleri düşük, en canlı renklere sahip ve renk dengesi en üst seviyede. Her piksel için renklerin yeniden üretimi daha iyi ve bu sayede HDR teknolojilerinin uygulanmasında büyük avantaj sağlıyor.

Samsung QLED televizyon modelleri kapalıyken monte edildikleri duvarın desenini ekrana yansıtarak şeffaf bir görüntü oluşturan veya seçtiğiniz bir resmi gösteren Ambiyans Modu ile geliyor. Ayrıca Bluetooth üzerinden cep telefonunuzu bağlayarak salonunuzda ya da oturma odanızda bir arka plan müziği çalmasını da sağlayabiliyorsunuz.

 

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Sharparrow 5 ay en beğenilen
Son paragraf yazının reklam olduğunu çok açık göstetiyor. Boşuna uğraşmayın haber görüntüsü altında reklam yapıyorlar fazla kaale alıpta istedijletini onlara vetmeyin. Gereksiz tartışmayın bunu istiyorlar.. böyle yapmayın ki belki ileride haber kalitesini yükseltmeyi filan düşünürler. İçerik bomboş alacağınız mesaj sadece yazının başlığını okusanız orada var.. gerisi laf salatası ve reklam...
Son paragraf yazının reklam olduğunu çok açık göstetiyor. Boşuna uğraşmayın haber görüntüsü altında reklam yapıyorlar fazla kaale alıpta istedijletini onlara v...
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GT_55 5 ay
Led=Qled olayını geçtim.Yüksek maliyetler nedeni ile üretmediği oled tv'den daha pahalıya tv satmasının mantığını çözebilen var mı? Madem düşük maliyetli qled ürettin, daha ucuza satman gerekirdi.Oled'ten 2 kat daha pahalıya değil.
Led=Qled olayını geçtim.Yüksek maliyetler nedeni ile üretmediği oled tv'den daha pahalıya tv satmasının mantığını çözebilen var mı? Madem düşük maliyetli qled ...
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V2 5 ay
İlk 10 buluş neymiş merak ettim doğrusu.
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ELİF ZEYNEP YILDIZ 5 ay
daha neler göreceğiz
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aksu01 5 ay
sasung un oled kullanmaması benim bildiğim kadarıyla patent le ilgili (yanlış biliyorsam uyarın). oled patenti lg ye ait. samsung oled üretse lg ye patent ödeyecek.
onun için oled in yerini alacak micro led kullanmaya çalışıyor. bu sayede hem patent den kurtulacak ,hem de led yanmasının önüne geçecek.
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Mr. Jingles 5 ay
Madem daha ucuz ve OLED sonrası teknoloji neden Samsung telefonlarda AMOLED'i bırakıp QLED'e geçmiyor? Yoksa telefonda verilen kontrastı veremeyeceği için mi? Biri anlatabilir mi bu teknolojiyi? Temelde LCD'in gelişmiş hali deniyor. Sonuçta arkadan aydınlatma kullanıyor mu kullanıyor. Eğer dediği gibiyse telefonlarda da QLED kullanması gerekir. Neden kullanmıyor bunun cevabı yok.
Konunun biraz dışına çıkarsak QLED'e baktığımda şahsen OLED'den farkı yok gibi görünüyor. Yani renk üretimi, kontrastı, siyah derinliği olsun tıpkı OLED gibi. Bir de şöyle bir durum var. OLED panellerde RGB dizilimi yok. Telefon ekranlarında Samsung ve LG RGBG denilen dizilimi kullanıyor. Yani PenTile ekran. Fakat LG televizyonlar için RGBW dizilimi kullanıyor. Kısaca OLED panellerde gerçek renk düzenini veren RGB dizilimi Samsung Galaxy S2 ve LG G Flex dışında hiçbir OLED panelde yok. Buradan hareketle HDR, kontrast ve renk üretimi konusunda RGBW OLED mi RGB QLED mi daha iyi?
Mesela bu iki modelden hangisi bahsettiğim konularda daha iyi?
Sony OLED (RGBW dizilim HDR10 10 bit panel)
displayspecifications.com/...
Samsung QLED (RGB dizilim HDR10 10 bit panel)
displayspecifications.com/...
Her iki model de gerçek 10 bit panele ve HDR10 desteğine sahip. En kilit fark QLED RGB dizilime OLED ise RGBW dizilime sahip.
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baris007 5 ay Mr. Jingles
2side iyidir 2side alinabilir
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Mr. Jingles 5 ay
Madem daha ucuz ve OLED sonrası teknoloji neden Samsung telefonlarda AMOLED'i bırakıp QLED'e geçmiyor? Yoksa telefonda verilen kontrastı veremeyeceği için mi? Biri anlatabilir mi bu teknolojiyi? Temelde LCD'in gelişmiş hali deniyor. Sonuçta arkadan aydınlatma kullanıyor mu kullanıyor. Eğer dediği gibiyse telefonlarda da QLED kullanması gerekir. Neden kullanmıyor bunun cevabı yok.
Konunun biraz dışına çıkarsak QLED'e baktığımda şahsen OLED'den farkı yok gibi görünüyor. Yani renk üretimi, kontrastı, siyah derinliği olsun tıpkı OLED gibi. Bir de şöyle bir durum var. OLED panellerde RGB dizilimi yok. Telefon ekranlarında Samsung ve LG RGBG denilen dizilimi kullanıyor. Yani PenTile ekran. Fakat LG televizyonlar için RGBW dizilimi kullanıyor. Kısaca OLED panellerde gerçek renk düzenini veren RGB dizilimi Samsung Galaxy S2 ve LG G Flex dışında hiçbir OLED panelde yok. Buradan hareketle HDR, kontrast ve renk üretimi konusunda RGBW OLED mi RGB QLED mi daha iyi?
Mesela bu iki modelden hangisi bahsettiğim konularda daha iyi?
Sony OLED (RGBW dizilim HDR10 10 bit panel)
displayspecifications.com/...
Samsung QLED (RGB dizilim HDR10 10 bit panel)
displayspecifications.com/...
Her iki model de gerçek 10 bit panele ve HDR10 desteğine sahip. En kilit fark QLED RGB dizilime OLED ise RGBW dizilime sahip.
1 Yanıt Yanıtla
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veteriner69 5 ay
Bu haber yanıltıcı olmuş biraz. Haberde TV kapalıyken arka deseni kopyalayıp şeffaf gibi görüntü sağlaması olayı anlatılmış esas. QLED teknolojisi değil olay yani.
Bu TV ile ilgili link:
http://time.com/collection/best-inventions-2018/5454318/samsung-2018-qled-tv/
Burda da tüm ucubik gucubik liste var:
http://time.com/collection/best-inventions-2018/
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GT_55 5 ay
Led=Qled olayını geçtim.Yüksek maliyetler nedeni ile üretmediği oled tv'den daha pahalıya tv satmasının mantığını çözebilen var mı? Madem düşük maliyetli qled ürettin, daha ucuza satman gerekirdi.Oled'ten 2 kat daha pahalıya değil.
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Portraitclub 5 ay
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konsoldede 5 ay
avrupada 4K LG iyi bir oled 1000-1200 dolar 55 ekran iyi bir Qled mesala Q9fn bunun 3 kati bence cok cok abartilmis bir samsung kazigi var kacinnnnnnnnnnnn
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V2 5 ay
İlk 10 buluş neymiş merak ettim doğrusu.
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Sharparrow 5 ay en beğenilen
Son paragraf yazının reklam olduğunu çok açık göstetiyor. Boşuna uğraşmayın haber görüntüsü altında reklam yapıyorlar fazla kaale alıpta istedijletini onlara vetmeyin. Gereksiz tartışmayın bunu istiyorlar.. böyle yapmayın ki belki ileride haber kalitesini yükseltmeyi filan düşünürler. İçerik bomboş alacağınız mesaj sadece yazının başlığını okusanız orada var.. gerisi laf salatası ve reklam...
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Sazankiller 5 ay
Bence haber kabak Samsung oled üretmeyi oled lerin kullanım ömrü ve üretme zorluğundan bıraktı. Yanma riski var ikincisi kuantum noktaları nı TV lerde ilk Sony kullandı 2013 de triluminos display adı ile. Ve son olarak Samsung Qled TV leri lg oled den daha pahalıya satmaya uğraşıyor.
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©hosen 5 ay Sazankiller
samsung dünyanın en büyük oled üreticisi konumunda. tv için uygun bir teknoloji olmadığını düşündüğünden oled tv üretmiyor
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