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Yerli girişim PostBee fenomen reklamcılığına yeni bir boyut getiriyor

Reklamlarınızı etkileşimi yüksek olan binlerce sosyal medya hesabı ile bir arı kovanı misali yayınlamak istiyorsanız yerli girişim PostBee size farklı bir reklam imkânı sunuyor.
5 ay
7b
1
4
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün sosyal medya üzerinde reklamcılık önemli bir hale gelmiş durumda. Milyonlarca takipçisi olan fenomen hesapların reklam yapması markalar tarafından etkili bir araç olarak görülüyor. Yerli girişim PostBee ise daha farklı bir yöntem benimsemiş.

Micro Influencer nedir?

İnsanların tanıdık ve arkadaşlarından aldıkları tavsiyelere, reklamlara göre daha fazla güveniyor olmasına yönelik araştırmalar bu yöntemin temelini oluşturuyor. PostBee girişimi büyük sosyal medya fenomenleri yerine takipçi sayısı az ancak yakın çevresi ile daha fazla etkileşime giren sosyal medya kullanıcılarından yararlanıyor.

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Micro Influencer denilen bu sosyal medya kullanıcıları PostBee bünyesinde bir ağ oluşturmuş durumda. YouTube, Instagram veya Twitter üzerinde binlerce Micro Influencer üzerinden reklam kampanyaları yapabiliyorsunuz.

PostBee platformunda istediğiniz türdeki reklamı belirledikten sonra uygun sosyal medya hesaplarından içerikler temin ediliyor ve editörler tarafından kontrolden geçiriliyor. Markanıza uygun olanlar onaylanarak yayına alınıyor.

PostBee platformu reklam içeriklerini oldukça yaratıcı bir şekilde hazırlarken dilerseniz bölgeye göre de içerikler hazırlayabiliyor. Mobil uygulamalar üzerinden de erişebildiğiniz PostBee bugüne kadar Turkcell Bip, THY, Sony PlayStation gibi pek çok markaya hizmet vermiş durumda.


 

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maxmania 5 ay
reklam ve sponsorlu haberlere reklam uyarısı konulsun istiyorum.
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DH Misafiri 5 ay
Çok güzel bir fikir...
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Silver_Code 5 ay
" yakın çevresi ile daha fazla etkileşime giren" zaten onlarda yalandan yüzümüze gülüyor
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nefendim 5 ay
Tutmaz.java
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