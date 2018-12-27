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Türkiye’de kripto paralara olan ilgi artıyor

Yaz aylarında yaşanan dolar krizi Türk insanını kripto paralara biraz daha yaklaştırdı. Anketler Türk yatırımcıların finansal kuruluşlara alternatif aradığını ortaya koydu.
4 ay
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10
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçmişi daha uzun olsa da teknoloji dünyasının kripto paralar ile tanışması geçen yıl yaşanan büyük sıçrama esnasında oldu. O günden bu yana binlerce yeni yatırımcı akıma katılırken sayısız yeni birim de piyasadaki yerini aldı.

Dolar krizi etkili oldu

Ülkemizde de kripto paralara yoğun ilgi var. Bu ilgi Avrupa ortalamasından bile yüksek. Yapılan araştırmalar yüksek enflasyon ve bağlı olarak Türk Lirasında yaşanan düşüşlerin genç kesimi daha fazla kripto paralara yönlendirdiğini gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung drone pazarına giriş için hazırlık yapıyor"

Boğaziçi Üniversitesi profesörü Vedat Akgiray, ülkede finansal kuruluşlara olan güvenin en düşük seviyelere gerilediğini ve yatırımcıların alternatif olarak merkezi olmayan para birimlerine yöneldiğini ifade ediyor.

Slate tarafından yapılan araştırmaya göre ankete katılan Türk vatandaşlarının yüzde 18’i herhangi bir kripto para birimine sahip. Avrupa’da ise bu oran yüzde 9 civarında.

Twentify tarafından yapılan diğer bir araştırmaya göre ise Ağustos ayındaki dolar krizinin hemen ardından ankete katılanların yüzde 20’si Bitcoin alım satım işlemleri yaptığını ifade etmiş. Üstelik bu dönem kripto para piyasasının yüzde 10 düşüş yaşadığı bir dönemde bu gerçekleşmiş. Bitcoin.org sitesi de bu dönemde Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısında önemli bir artış olduğunu tespit etmiş.

Cornell Üniversitesi profesörü Emin Gün Sirer de bu büyük ilgiyi Avrupa’ya göre daha fazla olan genç nüfusun teknolojilere ve dolayısıyla kripto para teknolojilerine daha fazla eğilimi olmasına bağlıyor.

 

https://btcmanager.com/turkey-volatile-bitcoin-lira/ Yorum Yaz
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eAkman 4 ay en beğenilen
He yavrum he.. Elinizdekileri itelemeye çalışın.
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denizbay1 4 ay
Aman ha sakın, uzak durun arkadaşlar. Çevrenizde de buna meyil etmiş kişiler varsa uyarın. Şu an nispeten ülkemizdeki deneyimli uyanıklar (burada da insanları teşvik ettiklerini görüyoruz) acemiler girse de kar etsem biraz diye tetiktw bekliyorlar. Ne kadar çok acemi, o kadar çok kazançları demek. Uzak durun, insanları da uyarın derim.
Aman ha sakın, uzak durun arkadaşlar. Çevrenizde de buna meyil etmiş kişiler varsa uyarın. Şu an nispeten ülkemizdeki deneyimli uyanıklar (burada da insanları t...
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35plt35 4 ay
Sunî pikler gören borsasının çakılmasıyla ilgi nasıl arttı ben anlamadım.
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WoXeD 4 ay
bunları ponzi sananlara acıyorum ya :)
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denizbay1 4 ay
Aman ha sakın, uzak durun arkadaşlar. Çevrenizde de buna meyil etmiş kişiler varsa uyarın. Şu an nispeten ülkemizdeki deneyimli uyanıklar (burada da insanları teşvik ettiklerini görüyoruz) acemiler girse de kar etsem biraz diye tetiktw bekliyorlar. Ne kadar çok acemi, o kadar çok kazançları demek. Uzak durun, insanları da uyarın derim.
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General. 4 ay
Benjamin varken gerek yok.
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sniper23 4 ay
Dolar krizi + Devletin dolarlara el koyacağı söylentisi milleti direk kriptoya çekti.
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stalker(1979) 4 ay
Bitcoin 3500 dolara düşmüş. Geçen sene 20 bin i görmüştü. Bir daha o rakamlar zor görünüyor.
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Doanc4n 4 ay
eko haberi internet explorer'dan yazmış.
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imsomnia 4 ay
bu siteye girişlerin artmasındaki önemli bir etken illegal bahis sitelerin hemen hemen hepsinin cripto para ile ödeme alıp vermeye geçmesinden dolayı.
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WmGMD 4 ay
Dolar krizi olduğunda insanların dolara ilgisi artar. Niye elinde ki az buz dövizi de oraya buraya kaptırsın ? ne kadar düşüş olmuş acaba yazdan beri ?
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eAkman 4 ay en beğenilen
He yavrum he.. Elinizdekileri itelemeye çalışın.
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