Türkiye’de kripto paralara olan ilgi artıyor

Geçmişi daha uzun olsa da teknoloji dünyasının kripto paralar ile tanışması geçen yıl yaşanan büyük sıçrama esnasında oldu. O günden bu yana binlerce yeni yatırımcı akıma katılırken sayısız yeni birim de piyasadaki yerini aldı.

Dolar krizi etkili oldu

Ülkemizde de kripto paralara yoğun ilgi var. Bu ilgi Avrupa ortalamasından bile yüksek. Yapılan araştırmalar yüksek enflasyon ve bağlı olarak Türk Lirasında yaşanan düşüşlerin genç kesimi daha fazla kripto paralara yönlendirdiğini gösteriyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung drone pazarına giriş için hazırlık yapıyor"

Boğaziçi Üniversitesi profesörü Vedat Akgiray, ülkede finansal kuruluşlara olan güvenin en düşük seviyelere gerilediğini ve yatırımcıların alternatif olarak merkezi olmayan para birimlerine yöneldiğini ifade ediyor.

Slate tarafından yapılan araştırmaya göre ankete katılan Türk vatandaşlarının yüzde 18’i herhangi bir kripto para birimine sahip. Avrupa’da ise bu oran yüzde 9 civarında.

Twentify tarafından yapılan diğer bir araştırmaya göre ise Ağustos ayındaki dolar krizinin hemen ardından ankete katılanların yüzde 20’si Bitcoin alım satım işlemleri yaptığını ifade etmiş. Üstelik bu dönem kripto para piyasasının yüzde 10 düşüş yaşadığı bir dönemde bu gerçekleşmiş. Bitcoin.org sitesi de bu dönemde Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısında önemli bir artış olduğunu tespit etmiş.

Cornell Üniversitesi profesörü Emin Gün Sirer de bu büyük ilgiyi Avrupa’ya göre daha fazla olan genç nüfusun teknolojilere ve dolayısıyla kripto para teknolojilerine daha fazla eğilimi olmasına bağlıyor.