Türkiye için elektrikli taksi hamlesi: İşte proje hakkındaki her şey!

Tabi söz konusu proje sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak. 17 bin 925 adet taksinin hizmette olduğu İstanbul’un ardından süreç Ankara’ya da yayılarak devam edecek ve sonrasında talebe göre tüm Türkiye’de elektrikli taksiler hizmette olacak. Ankara içinse Eylül 2018’de elektrikli taksilerin yolarda olması planlanıyor. Proje hedefleri arasında 5 yıl içinde İstanbul’daki bütün taksilerin yarısını elektrikli hale getirmek yer alıyor.
Projede finansmanı Denizbank sağlıyor ancak iş ortakları aslında epey geniş. Araçlardaki veri hizmetlerini Turkcell sağlıyor. Teknolojik altyapı ise Ceiia firmasına emenet edilmiş. Kaskolarını ise Axa yapacak.
Taksilerin Marka ve Modeli Ne?
Renault’un B segmentinde yer alan aracı Renault Zoe, proje için seçilmiş. Renault, 100 adet Renault Zoe modelini 20’şer adetlik partiler halinde Nisan ayının ilk haftasından itibaren teslim edecek ve Nisan ayında en az 80 Zoe’yi hazır etmiş olacak. Yıl sonuna kadarsa 600 adetlik taksi dönüşüm hedefi koyulmuş durumda.
Fiyat Ne Kadar?
Renault Zoe’nin taksicilere maliyeti 120 bin lira olacak. Taksi plakası hariç vergiler ve diğer tüm masraflar dahil olarak bu rakamı ödeyen taksiciler elektrikli taksiye kavuşmuş olacak. Dileyen sürücüler de 5 yıllık kiralama seçeneğine sahip. Bunun içinse aylık 6 bin 500 liralık ödeme talep edilecek. Kiralama seçeneğinde vergi dahil bakım, sınırsız şarj, kasko gibi tüm ödemeler fiyata dahil. Taksicinin cebinden başka hiçbir para çıkmayacak. Aylık fiyat artışı ise yıllık enflasyon oranında olacak.
Şarj İstasyonları Yaygınlaşacak mı?
Elektrikli araçlar söz konusu olunca herkesin aklına şarj istasyonları gelecektir muhtemelen. Bu noktada da önemli çalışmalar şimdiden başlamış durumda. İstanbul içinde DenizBank’a ait alanlarda, Migros alışveriş merkezleri otoparklarında, İspark’ların içinde ve taksi duraklarında hızlı şarj istasyonları kurulacak. Nisan ayı bitmeden 150 adet şarj istasyonunun kurulup, hizmete hazır hale gelmiş olması anlaşma kapsamında garanti alına alınmış.
Renault’un şu anda Avrupa’nın çok büyük bir çoğunluğunda hızlı şarj istasyonları bulunuyor. Balkanlar’da ve Türkiye’de ise henüz hiç şarj noktası mevcut değil. Bu hamle Türkiye’de elektrikli otomobil alt yapısının oturması adına da çok önemli.
Elektrikli Taksiler Daha mı Ucuz Olacak?
Araçların Menzili ve Özellikleri Neler?
Proje kapsamında alınacak araçların Z.E. 40 modelinin mi yoksa daha küçük bataryaya sahip 22kWh versiyonun mu olacağını ne yazık ki bilmiyoruz. Ortaya atılan menzil söylemlerine göre 22kWh’lik modelin alınması daha muhtemel görünüyor. Küçük bir hesapla bu modelin alınmasının gayet makul olduğunu söyleyebiliriz.
İstanbul’da bir taksinin yılda ortalama 100 bin kilometre yol yaptığını düşünürsek günde ortalama 274 kilometre yol yaptığı bilgisi ortaya çıkacaktır. 28kWh’lik modelin menzili ise 240km seviyesinde. Bu düşünceyle aracın İstanbul trafiğinde günde sadece bir saatlik şarjla tüm gün çalışabilir olacağını söyleyebiliriz.
Renault’un paylaştığı resmi rakamlara göre hızlı şarj istasyonlarından kullanılacak Zoe modeli sadece 54 dakika içinde %80 oranında şarj edilebiliyor. Evdeki prizlerden ise 3 saatte %80 oranında doldurulabiliyor.
R90 motora sahip vesiyon ile kullanılacak olan elektrikli taksiler, 92 beygir güç ve 220 Nm torka sahip olacak. Maksimum hız ise saatte 80km ile sınırlandırılmış olacak. Tabi bunlar Renault’un resmi verileri. Ülkemizdeki modellerin farklı özelliklerde olması da muhtemel ihtimaller arasında.
Aracın Ölçüleri:
- A: 2588mm
- B: 4084mm
- C: 839mm
- D: 657mm
- H1: 2028mm
- J: 724mm
- K: 120mm
- L: 1678mm
- M: 1384mm
- M1: 1390mm
- N: 1365mm
- N1: 1320mm
- P: 904mm
- Q: 826mm
- Z: 685mm
- Z1: 1426mm
- Z2: 622mm
- Z3: 580mm
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breezcar.com/...
Söylemeyi unuttum bence toyota priuslar çöp heryerinden ayrı ses geliyor belki yeni modellerde düzeltme olmuş olabilir ama ama sanmıyorum.
Aylık 6.500 TL kiralama ücreti de gayet mantıklı çünkü 120 bin lira cepte kalıyor ayrıca otomobili satın aldığında (taksiler fazla km yapan otomobiller ve sürekli hızlı şarj ile depoyu dolduracaklardır) belli bir süre sonra pillerin ömrü kısalacağı için yenilemesi gerekiyor. Bu da ciddi bir masraf.
Bazı arkadaşlar otomobilde ısıtma sistemi olmadığını kışın dikkat edilmesi gerektiğini söylemiş. Tek kelime ile saçmalık. Bu otomobillerde de klima var ve kışın hamam gibi sıcak oluyor. Enerjiyi aküden yediği için menzil kısalıyor (günlük kullanıcıyı engellemiyor fakat taksiciler bunu sorun edebilir). Tahminim webasto tarzı ısıtıcı monte ederler.
ZOE alacak taksiciler için kötü haber elektrikli araçlar ani kalkışlarda ve yüksek hızlarda fazla enerji tüketirler. Sakin kullanımda ise oldukça ekonomiktir. Belki taksicilerin araç kullanım tarzları değişebilir ki bu harika olur.
Bir elektrikli otomobilin en büyük lüksü sessizliğidir. Neredeyse 0 motor sesi KOCAMAN bir ARTIdır. Bunu deneyimlemeyen kesinlikle anlamaz. Bana göre bu konfordur lükstür.
Bir Fluence Z.E. kullanıcısı.
Sonuçta şarj zaten ücretsiz de evde şarj etsen bile tüm günü 5TL ye çıkarırsın elektrik ile.
Şimdi sanırım sıradanlarda en hesaplıları bile kilometrede 30 kuruş yakıyor. 250KM de ise bu 75TL yapıyor ki 100-125TL yi de bulabilir/geçebilir eski araçları düşünürsek.
Diğer yandan 22KWh lik pil. 9TL gibi bir rakama dolabiliyor. Yani 10TL ye 250KM gidebiliyorsun. 10 da biri demek bu.
Günde 90TL tasarruf. Ayda 2700TL tasarruf. 5 yıl vadeli kredi alsa bu tassarruf ile aracın tam bedeli çıkıyor.
Ya tamam teşvik edilmek isteniyor da. Taksiyi %15 pahallı yapacağına bir zahmet elektrikli taksiden ÖTV alma da araba 129Bin TL olmasın bence. Ya da KDV alma. Sadece KDV yi çıksan araba 19Bin TL ucuzluyor zaten. ÖTV yi çık hop 75Bin TL falan olur muhtemelen.
fluance ve lüks... bir gulme geldi
Bunun adı yenilik değil, gerilik..
Ama yer mi bu halk bu giydirme hamlesini?
Yer abicim yer..
Işık hızından da hızlıymış...
Üstüne bir de benzin de kullanmıyormuş...
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