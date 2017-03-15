Türkiye için elektrikli taksi hamlesi: İşte proje hakkındaki her şey!





Elektrikli otomobillerin önlenemez yükselişi İstanbul’da önemli bir dönüm noktasında. İstanbul Taksiciler Odası, Renault, Greenway ve DenizBank iş birliği ile “Elektrikli Taksi Projesi” resmen hayata geçiriliyor. İlk teslimat bugün tamamlandı. Nisan ayının ilk haftası içerisinde ise 20 yeni taksi daha kullanıma sunulmuş olacak.

Tabi söz konusu proje sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak. 17 bin 925 adet taksinin hizmette olduğu İstanbul’un ardından süreç Ankara’ya da yayılarak devam edecek ve sonrasında talebe göre tüm Türkiye’de elektrikli taksiler hizmette olacak. Ankara içinse Eylül 2018’de elektrikli taksilerin yolarda olması planlanıyor. Proje hedefleri arasında 5 yıl içinde İstanbul’daki bütün taksilerin yarısını elektrikli hale getirmek yer alıyor.

Projede finansmanı Denizbank sağlıyor ancak iş ortakları aslında epey geniş. Araçlardaki veri hizmetlerini Turkcell sağlıyor. Teknolojik altyapı ise Ceiia firmasına emenet edilmiş. Kaskolarını ise Axa yapacak.

Taksilerin Marka ve Modeli Ne?

Renault’un B segmentinde yer alan aracı Renault Zoe, proje için seçilmiş. Renault, 100 adet Renault Zoe modelini 20’şer adetlik partiler halinde Nisan ayının ilk haftasından itibaren teslim edecek ve Nisan ayında en az 80 Zoe’yi hazır etmiş olacak. Yıl sonuna kadarsa 600 adetlik taksi dönüşüm hedefi koyulmuş durumda.

Fiyat Ne Kadar?

Renault Zoe’nin taksicilere maliyeti 120 bin lira olacak. Taksi plakası hariç vergiler ve diğer tüm masraflar dahil olarak bu rakamı ödeyen taksiciler elektrikli taksiye kavuşmuş olacak. Dileyen sürücüler de 5 yıllık kiralama seçeneğine sahip. Bunun içinse aylık 6 bin 500 liralık ödeme talep edilecek. Kiralama seçeneğinde vergi dahil bakım, sınırsız şarj, kasko gibi tüm ödemeler fiyata dahil. Taksicinin cebinden başka hiçbir para çıkmayacak. Aylık fiyat artışı ise yıllık enflasyon oranında olacak.

Şarj İstasyonları Yaygınlaşacak mı?

Elektrikli araçlar söz konusu olunca herkesin aklına şarj istasyonları gelecektir muhtemelen. Bu noktada da önemli çalışmalar şimdiden başlamış durumda. İstanbul içinde DenizBank’a ait alanlarda, Migros alışveriş merkezleri otoparklarında, İspark’ların içinde ve taksi duraklarında hızlı şarj istasyonları kurulacak. Nisan ayı bitmeden 150 adet şarj istasyonunun kurulup, hizmete hazır hale gelmiş olması anlaşma kapsamında garanti alına alınmış.

Renault’un şu anda Avrupa’nın çok büyük bir çoğunluğunda hızlı şarj istasyonları bulunuyor. Balkanlar’da ve Türkiye’de ise henüz hiç şarj noktası mevcut değil. Bu hamle Türkiye’de elektrikli otomobil alt yapısının oturması adına da çok önemli.

Elektrikli Taksiler Daha mı Ucuz Olacak?

Elektrikli taksilerin İstanbul'daki tarifesi içinse farklı planlamalar mevcut. Bu noktada ilk etapta taksilerin turkuaz renkli olması planlanıyor. UKOM kararına göre araçların turkuaz taksi olarak hizmet verebilmesi için C ve üzeri segmentte olması gerekiyor. Zoe ise B sınıfı bir araç. Burada bir belirsizlik var ancak elektrikli taksilere has bir ayrıcalık planlanmış olabilir. Bu durumda elektrikli taksilerin %15 daha pahalı ücret tarifesine sahip olacağı ortaya çıkıyor. Yani yakıt avantajına rağmen elektrikli taksilere daha pahalıya bineceğiz.

Araçların Menzili ve Özellikleri Neler?

Proje kapsamında alınacak araçların Z.E. 40 modelinin mi yoksa daha küçük bataryaya sahip 22kWh versiyonun mu olacağını ne yazık ki bilmiyoruz. Ortaya atılan menzil söylemlerine göre 22kWh’lik modelin alınması daha muhtemel görünüyor. Küçük bir hesapla bu modelin alınmasının gayet makul olduğunu söyleyebiliriz.

İstanbul’da bir taksinin yılda ortalama 100 bin kilometre yol yaptığını düşünürsek günde ortalama 274 kilometre yol yaptığı bilgisi ortaya çıkacaktır. 28kWh’lik modelin menzili ise 240km seviyesinde. Bu düşünceyle aracın İstanbul trafiğinde günde sadece bir saatlik şarjla tüm gün çalışabilir olacağını söyleyebiliriz.

Renault’un paylaştığı resmi rakamlara göre hızlı şarj istasyonlarından kullanılacak Zoe modeli sadece 54 dakika içinde %80 oranında şarj edilebiliyor. Evdeki prizlerden ise 3 saatte %80 oranında doldurulabiliyor.

R90 motora sahip vesiyon ile kullanılacak olan elektrikli taksiler, 92 beygir güç ve 220 Nm torka sahip olacak. Maksimum hız ise saatte 80km ile sınırlandırılmış olacak. Tabi bunlar Renault’un resmi verileri. Ülkemizdeki modellerin farklı özelliklerde olması da muhtemel ihtimaller arasında.





Aracın Ölçüleri:

A: 2588mm

B: 4084mm

C: 839mm

D: 657mm

H1: 2028mm

J: 724mm

K: 120mm

L: 1678mm

M: 1384mm

M1: 1390mm

N: 1365mm

N1: 1320mm

P: 904mm

Q: 826mm

Z: 685mm

Z1: 1426mm

Z2: 622mm

Z3: 580mm