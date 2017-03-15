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Türkiye için elektrikli taksi hamlesi: İşte proje hakkındaki her şey!

İstanbul’da elektrikli taksi dönemi başlamak üzere. İlk elektrikli taksinin teslimatı yapıldı. Peki yeni taksilerin fiyatı daha mı ucuz yoksa daha mı pahalı? Sayıları ne zaman artacak? İşte detaylar:
2 yıl
11,2b
1
85
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Elektrikli otomobillerin önlenemez yükselişi İstanbul’da önemli bir dönüm noktasında. İstanbul Taksiciler Odası, Renault, Greenway ve DenizBank iş birliği ile “Elektrikli Taksi Projesi” resmen hayata geçiriliyor. İlk teslimat bugün tamamlandı. Nisan ayının ilk haftası içerisinde ise 20 yeni taksi daha kullanıma sunulmuş olacak.

Tabi söz konusu proje sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak. 17 bin 925 adet taksinin hizmette olduğu İstanbul’un ardından süreç Ankara’ya da yayılarak devam edecek ve sonrasında talebe göre tüm Türkiye’de elektrikli taksiler hizmette olacak. Ankara içinse Eylül 2018’de elektrikli taksilerin yolarda olması planlanıyor. Proje hedefleri arasında 5 yıl içinde İstanbul’daki bütün taksilerin yarısını elektrikli hale getirmek yer alıyor.

Projede finansmanı Denizbank sağlıyor ancak iş ortakları aslında epey geniş. Araçlardaki veri hizmetlerini Turkcell sağlıyor. Teknolojik altyapı ise Ceiia firmasına emenet edilmiş. Kaskolarını ise Axa yapacak.

Taksilerin Marka ve Modeli Ne? 

Renault’un B segmentinde yer alan aracı Renault Zoe, proje için seçilmiş. Renault, 100 adet Renault Zoe modelini 20’şer adetlik partiler halinde Nisan ayının ilk haftasından itibaren teslim edecek ve Nisan ayında en az 80 Zoe’yi hazır etmiş olacak. Yıl sonuna kadarsa 600 adetlik taksi dönüşüm hedefi koyulmuş durumda.

Fiyat Ne Kadar?

Renault Zoe’nin taksicilere maliyeti 120 bin lira olacak. Taksi plakası hariç vergiler ve diğer tüm masraflar dahil olarak bu rakamı ödeyen taksiciler elektrikli taksiye kavuşmuş olacak. Dileyen sürücüler de 5 yıllık kiralama seçeneğine sahip. Bunun içinse aylık 6 bin 500 liralık ödeme talep edilecek. Kiralama seçeneğinde vergi dahil bakım, sınırsız şarj, kasko gibi tüm ödemeler fiyata dahil. Taksicinin cebinden başka hiçbir para çıkmayacak. Aylık fiyat artışı ise yıllık enflasyon oranında olacak.

Şarj İstasyonları Yaygınlaşacak mı?

Elektrikli araçlar söz konusu olunca herkesin aklına şarj istasyonları gelecektir muhtemelen. Bu noktada da önemli çalışmalar şimdiden başlamış durumda. İstanbul içinde DenizBank’a ait alanlarda, Migros alışveriş merkezleri otoparklarında, İspark’ların içinde ve taksi duraklarında hızlı şarj istasyonları kurulacak. Nisan ayı bitmeden 150 adet şarj istasyonunun kurulup, hizmete hazır hale gelmiş olması anlaşma kapsamında garanti alına alınmış.

Renault’un şu anda Avrupa’nın çok büyük bir çoğunluğunda hızlı şarj istasyonları bulunuyor. Balkanlar’da ve Türkiye’de ise henüz hiç şarj noktası mevcut değil. Bu hamle Türkiye’de elektrikli otomobil alt yapısının oturması adına da çok önemli.

Elektrikli Taksiler Daha mı Ucuz Olacak? 

Elektrikli taksilerin İstanbul'daki tarifesi içinse farklı planlamalar mevcut. Bu noktada ilk etapta taksilerin turkuaz renkli olması planlanıyor. UKOM kararına göre araçların turkuaz taksi olarak hizmet verebilmesi için C ve üzeri segmentte olması gerekiyor. Zoe ise B sınıfı bir araç. Burada bir belirsizlik var ancak elektrikli taksilere has bir ayrıcalık planlanmış olabilir. Bu durumda elektrikli taksilerin %15 daha pahalı ücret tarifesine sahip olacağı ortaya çıkıyor. Yani yakıt avantajına rağmen elektrikli taksilere daha pahalıya bineceğiz.

Araçların Menzili ve Özellikleri Neler?

Proje kapsamında alınacak araçların Z.E. 40 modelinin mi yoksa daha küçük bataryaya sahip 22kWh versiyonun mu olacağını ne yazık ki bilmiyoruz. Ortaya atılan menzil söylemlerine göre 22kWh’lik modelin alınması daha muhtemel görünüyor. Küçük bir hesapla bu modelin alınmasının gayet makul olduğunu söyleyebiliriz.

İstanbul’da bir taksinin yılda ortalama 100 bin kilometre yol yaptığını düşünürsek günde ortalama 274 kilometre yol yaptığı bilgisi ortaya çıkacaktır. 28kWh’lik modelin menzili ise 240km seviyesinde. Bu düşünceyle aracın İstanbul trafiğinde günde sadece bir saatlik şarjla tüm gün çalışabilir olacağını söyleyebiliriz.

Renault’un paylaştığı resmi rakamlara göre hızlı şarj istasyonlarından kullanılacak Zoe modeli sadece 54 dakika içinde %80 oranında şarj edilebiliyor. Evdeki prizlerden ise 3 saatte %80 oranında doldurulabiliyor.

R90 motora sahip vesiyon ile kullanılacak olan elektrikli taksiler, 92 beygir güç ve 220 Nm torka sahip olacak. Maksimum hız ise saatte 80km ile sınırlandırılmış olacak. Tabi bunlar Renault’un resmi verileri. Ülkemizdeki modellerin farklı özelliklerde olması da muhtemel ihtimaller arasında.

Türkiye için elektrikli taksi hamlesi: İşte proje hakkındaki her şey!

Türkiye için elektrikli taksi hamlesi: İşte proje hakkındaki her şey!
 

Aracın Ölçüleri:  

  • A: 2588mm
  • B: 4084mm
  • C: 839mm
  • D: 657mm
  • H1: 2028mm
  • J: 724mm
  • K: 120mm
  • L: 1678mm
  • M: 1384mm
  • M1: 1390mm
  • N: 1365mm
  • N1: 1320mm
  • P: 904mm
  • Q: 826mm
  • Z: 685mm
  • Z1: 1426mm
  • Z2: 622mm
  • Z3: 580mm

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Huseyin-ZST 2 yıl en beğenilen
Bence Türkiye'ye elektrikli taksiden önce şoförsüz taksi lazım. Trafikteki sinir stresin 1/3'ü tek kalemde silinir şerefsizim.
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ceo-tr 2 yıl
%15 daha pahalı olacakmış. neden daha fazla para vericez? ayrıca bunun destek olarak %15 daha ucuz olması lazım ki, hem destek hemde teşvik olsun. şahsen ben elektrikli taksi gelince durdurmam başka normal taksi beklerim. araçta tesla falan olsa belki hadi diycemde zoe ne ya.
%15 daha pahalı olacakmış. neden daha fazla para vericez? ayrıca bunun destek olarak %15 daha ucuz olması lazım ki, hem destek hemde teşvik olsun. şahsen ben el...
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2 Yanıt Yanıtla +81
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Stainless Hardness 2 yıl
Karşının taksisiyim o kadar şarjım yok başkasına bin güzel abim
1 Yanıt Yanıtla +67
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1 Avatar
10ff 1 yıl

fikra gibi oldu la ulke. neyse buna da sukredin. gerci normal taksiye bile binecek paraniz yoktur. bu gidisle taksilere ancak secim zamaninda bineceksiniz.
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Last Troll Bender 1 yıl
Paris'te sebil gibi hybrid taksiler var ve aynı fiyata gidiyor. Üstüne adamlar hidrojenle çalışan taksiyi bile koymuşlar hizmete.
breezcar.com/...
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mehmetyilmaz77 1 yıl
yeni plaka ihalesi acip bunu zorunlu tutsunlar.
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BekirTemel 2 yıl
İndi bindi 10 lira olur, tek kazanan taksi işinden menfaati olanlar olur ki bu gerçekleşmesi zor bir hedef başlı başına elektrikli taksiyi ülkeye entegre etmek.
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evsiz12 2 yıl
Ben gürcistanda yaşıorum burdaki taksiler hep hbrit. Olması gerek bir hamle bence kilometrede 60 tetri yazıor ve bence mazotla çalışan arabdan mantıklı . Ama kültür farkıda çok benizin türkiyenin yarısı olmasına rağmen herkes hbrit kullanıyor bu elktrikli arablara ne zaman ısınacagız acaba ülke olarak .
Söylemeyi unuttum bence toyota priuslar çöp heryerinden ayrı ses geliyor belki yeni modellerde düzeltme olmuş olabilir ama ama sanmıyorum.
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Quard 2 yıl
Bakın,görün ey Dünya,Türkiye'nin de elektrikli taksileri var diyecekler! Sonu ne olacak merakla bekliyorum :)Ya trafikten azad edilecek ya da devam edilecek ve şehirlerde sık sık görebileceğiz :)
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harvardharvey 2 yıl
%15 daha pahalı tarifeyi ben şu şekilde düşünüyorum ; normalde tarifeler %15 zamandı (ülkedeki diğer her şeyin zamlandığı gibi) fakat taksisi eski olan düşük tarifede devam ediyor.
Aylık 6.500 TL kiralama ücreti de gayet mantıklı çünkü 120 bin lira cepte kalıyor ayrıca otomobili satın aldığında (taksiler fazla km yapan otomobiller ve sürekli hızlı şarj ile depoyu dolduracaklardır) belli bir süre sonra pillerin ömrü kısalacağı için yenilemesi gerekiyor. Bu da ciddi bir masraf.
Bazı arkadaşlar otomobilde ısıtma sistemi olmadığını kışın dikkat edilmesi gerektiğini söylemiş. Tek kelime ile saçmalık. Bu otomobillerde de klima var ve kışın hamam gibi sıcak oluyor. Enerjiyi aküden yediği için menzil kısalıyor (günlük kullanıcıyı engellemiyor fakat taksiciler bunu sorun edebilir). Tahminim webasto tarzı ısıtıcı monte ederler.
ZOE alacak taksiciler için kötü haber elektrikli araçlar ani kalkışlarda ve yüksek hızlarda fazla enerji tüketirler. Sakin kullanımda ise oldukça ekonomiktir. Belki taksicilerin araç kullanım tarzları değişebilir ki bu harika olur.
Bir elektrikli otomobilin en büyük lüksü sessizliğidir. Neredeyse 0 motor sesi KOCAMAN bir ARTIdır. Bunu deneyimlemeyen kesinlikle anlamaz. Bana göre bu konfordur lükstür.
Bir Fluence Z.E. kullanıcısı.
2 Yanıt Yanıtla
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DigitalWorld 2 yıl harvardharvey
Da gene yakıttan ucuzdur herhalde yani.
Sonuçta şarj zaten ücretsiz de evde şarj etsen bile tüm günü 5TL ye çıkarırsın elektrik ile.
Şimdi sanırım sıradanlarda en hesaplıları bile kilometrede 30 kuruş yakıyor. 250KM de ise bu 75TL yapıyor ki 100-125TL yi de bulabilir/geçebilir eski araçları düşünürsek.
Diğer yandan 22KWh lik pil. 9TL gibi bir rakama dolabiliyor. Yani 10TL ye 250KM gidebiliyorsun. 10 da biri demek bu.
Günde 90TL tasarruf. Ayda 2700TL tasarruf. 5 yıl vadeli kredi alsa bu tassarruf ile aracın tam bedeli çıkıyor.
Ya tamam teşvik edilmek isteniyor da. Taksiyi %15 pahallı yapacağına bir zahmet elektrikli taksiden ÖTV alma da araba 129Bin TL olmasın bence. Ya da KDV alma. Sadece KDV yi çıksan araba 19Bin TL ucuzluyor zaten. ÖTV yi çık hop 75Bin TL falan olur muhtemelen.
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10ff 1 yıl harvardharvey
harvardharvey
%15 daha pahalı tarifeyi ben şu şekilde düşünüyorum ; normalde tarifeler %15 zamandı (ülkedeki diğer her şeyin zamlandığı gibi) fakat taksisi eski olan düşük tarifede devam ediyor.
Aylık 6.500 TL kiralama ücreti de gayet mantıklı çünkü 120 bin lira cepte kalıyor ayrıca otomobili satın aldığında (taksiler fazla km yapan otomobiller ve sürekli hızlı şarj ile depoyu dolduracaklardır) belli bir süre sonra pillerin ömrü kısalacağı için yenilemesi gerekiyor. Bu da ciddi bir masraf.
Bazı arkadaşlar otomobilde ısıtma sistemi olmadığını kışın dikkat edilmesi gerektiğini söylemiş. Tek kelime ile saçmalık. Bu otomobillerde de klima var ve kışın hamam gibi sıcak oluyor. Enerjiyi aküden yediği için menzil kısalıyor (günlük kullanıcıyı engellemiyor fakat taksiciler bunu sorun edebilir). Tahminim webasto tarzı ısıtıcı monte ederler.
ZOE alacak taksiciler için kötü haber elektrikli araçlar ani kalkışlarda ve yüksek hızlarda fazla enerji tüketirler. Sakin kullanımda ise oldukça ekonomiktir. Belki taksicilerin araç kullanım tarzları değişebilir ki bu harika olur.
Bir elektrikli otomobilin en büyük lüksü sessizliğidir. Neredeyse 0 motor sesi KOCAMAN bir ARTIdır. Bunu deneyimlemeyen kesinlikle anlamaz. Bana göre bu konfordur lükstür.
Bir Fluence Z.E. kullanıcısı.

fluance ve lüks... bir gulme geldi
1 Yanıt Yanıtla
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eSSelamuAleykum 2 yıl
"elektrikli taksilerin %15 daha pahalı ücret tarifesine sahip olacağı ortaya çıkıyor.."
Bunun adı yenilik değil, gerilik..
Ama yer mi bu halk bu giydirme hamlesini?
Yer abicim yer..
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murat204 2 yıl
Uzayda yıldızlararası seyahat bile yapabiliyormuş...
Işık hızından da hızlıymış...
Üstüne bir de benzin de kullanmıyormuş...


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