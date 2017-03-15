Kremlin sözcüsünden S-400 füzeleri konusunda açıklama

Kremlin sözcüsü Peskov’un Rusya merkezli bazı yayın organlarında çıkan haberlere göre S-400 füzeleri konusunda anlaşma sağlandığını söylediği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, 10 Mart tarihindeki görüşmelerde hava savunma sistemi konusunun da gündeme geldiği dile getirilmişti. Hatta hükümet yetkilileri, Avrupa ülkelerinde de NATO dışı sistemler olduğunu ve NATO üyesinde farklı sistemler bulunmasında bir sakınca olmadığını açıkça dile getirmişti.

Aynı zamanda Türkolog olan Peskov, “Taraflar ilgili ve görüşmeler devam edecek” şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Rus uzmanlar ise anlaşmanın yazılı bir metne dökülebilecek düzeye gelmesi durumunda bu dev kontratın bu yıl bitmeden nihayete erdirilebileceği görüşünde.

Rusya Strateji Analizi Merkezi Başkanı Ruslan Puhov ise Türkiye ile Rusya arasındaki olası S-400 anlaşmasına karşılık şu ifadeleri kullanmış: “Bu çok güçlü siaysi içerikli bir insiyatif. ABD’ye ve NATO’ya güçlü bir sinyal. Türkiye’ye saygı gösterilmezse o da Rusya ile ilişkilerini güçlendirir. Silahlar her zaman askeri hedeflerle satın alınmıyor. Aynı zamanda bu kontrat ülkenin askeri gücünü perçinleyecek. Yeni füze sistemleri, beraberinde ülkeye gelişmiş füze teknolojilerine de kapı aralayacak.

Bu arada Rusya’da Roketsan gibi bir yapısı bulunan ve devlete bağlı bir şirket olan Rostech Genel Müdürü Sergey Çemezov’un Rusya ile Türkiye arasında S-400 satışı konusunda görüşmeler olduğunu ve mali hususlar konuşuluyor açıklaması da kritik önem arz ediyor.