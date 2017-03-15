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Kremlin sözcüsünden S-400 füzeleri konusunda açıklama

Kremlis sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S-400 füzeleri konusunda görüştüklerini doğruladı. İşte detaylar:
2 yıl
5,8b
1
76
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Kremlin sözcüsü Peskov’un Rusya merkezli bazı yayın organlarında çıkan haberlere göre S-400 füzeleri konusunda anlaşma sağlandığını söylediği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, 10 Mart tarihindeki görüşmelerde hava savunma sistemi konusunun da gündeme geldiği dile getirilmişti. Hatta hükümet yetkilileri, Avrupa ülkelerinde de NATO dışı sistemler olduğunu ve NATO üyesinde farklı sistemler bulunmasında bir sakınca olmadığını açıkça dile getirmişti.

Aynı zamanda Türkolog olan Peskov, “Taraflar ilgili ve görüşmeler devam edecek” şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Rus uzmanlar ise anlaşmanın yazılı bir metne dökülebilecek düzeye gelmesi durumunda bu dev kontratın bu yıl bitmeden nihayete erdirilebileceği görüşünde.

Rusya Strateji Analizi Merkezi Başkanı Ruslan Puhov ise Türkiye ile Rusya arasındaki olası S-400 anlaşmasına karşılık şu ifadeleri kullanmış: “Bu çok güçlü siaysi içerikli bir insiyatif. ABD’ye ve NATO’ya güçlü bir sinyal. Türkiye’ye saygı gösterilmezse o da Rusya ile ilişkilerini güçlendirir. Silahlar her zaman askeri hedeflerle satın alınmıyor. Aynı zamanda bu kontrat ülkenin askeri gücünü perçinleyecek. Yeni füze sistemleri, beraberinde ülkeye gelişmiş füze teknolojilerine de kapı aralayacak.

Bu arada Rusya’da Roketsan gibi bir yapısı bulunan ve devlete bağlı bir şirket olan Rostech Genel Müdürü Sergey Çemezov’un Rusya ile Türkiye arasında S-400 satışı konusunda görüşmeler olduğunu ve mali hususlar konuşuluyor açıklaması da kritik önem arz ediyor.


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LambayaFunfDe 2 yıl en beğenilen
natoya üyeyiz silahları ruslardan alıyoruz suriyede abd ile savaşıyoz rusyanın uçağını düşürüyoz natoya atarlanıyoz wtf
4 Yanıt Yanıtla +116
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Qui-Gon Jinn 2 yıl Atılgan oo
Atılgan oo

ressi1

Atılgan oo
Kime karşı alınıyor bu sistemler. Yani biz hangi ülkeyi tehdit görüp alıyoruz bu sistemi.

Ortadoğuda olmamız yetmiyor mu hocam?

Yetmiyor. Bak ben ne soruyorum. Diyorum ki kime karşı. Bana bir ülke ismi vermen gerekli. Herhalde Ermenistan'a yada isidin attığı küçük roketlere karşı almıyoruz bu sistemi
Hangi ülkeye karşı.

Tek komşusu Avustralya olan Yeni Zelanda mıyız? Ettafımız ateş çemberi, sen hala daha kime karşı alıyoruz diyosun.
Atılgan ooressi1Atılgan ooKime karşı alınıyor bu sistemler. Yani biz hangi ülkeyi tehd...
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1 Yanıt Yanıtla +88
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BlackGhost12 2 yıl
Kime karşıysa karşı. Yeterki biz üretene kadar alınsın. Ve gayette iyi bir seçim.
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1 Avatar
aminoasit 2 yıl
bu silahın bi alt modeli s 300 yanılmıyorsam yunanistanda var en basitinden. bizim evinse çatısı yok bildiğin açıkta yatıyoruz üstelik şehrin en kötü mahallesi buralar. mahallenin muhtarıda yağmur yağarsa, eve girmeye çalışan olusa bize gel çatı yaptırma diyor. şimdi paranızda varsa muhtarı mı dinlersiniz çatı mı yaptırırsınız.?
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JQKER 2 yıl
Bakan şuan bu konuda bilgi veriyor kanal 7 avrupa kanalında
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Tatsumi Senpai 2 yıl
s-400 lerin kullanılabilmesi için radar sistemlerine ihtiyaç vardır. Türkiye'de bulunan tüm radar sistemleri nato entegrelidir. Nato doğal olarak s-400 ü kendi sistemlerine entegre etmeyecektir. Eğer radar sistemine entegre edemezsek yunanistan'ın s-300 lerine olduğu gibi atıl durumda kalabilirler.
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Rumpelstilzchen 2 yıl
Doğru bir seçim. Tabi "hayır"cilar herseye oldugu gibi buna da karsi cikiyorlar.
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ParaPalaZula 2 yıl
Davay Davay Davay

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kadirirdem 2 yıl
Hayırlı olsun Ülkemiz için...
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clopin 2 yıl Atılgan oo
Hollanda
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1982-utkan 2 yıl
s400 u bize yar etmezler
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fuujitsu 2 yıl
Daha Çin den almamıza izin vermediler Rusya dan almamıza mı izin verecekler hem de S-400
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Qui-Gon Jinn 2 yıl fuujitsu
fuujitsu
Daha Çin den almamıza izin vermediler Rusya dan almamıza mı izin verecekler hem de S-400


Biz istemedik. Onlar satmamazlık etmedi. İyi ettik kendileri bile kullanmıyor.
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nokta_28 2 yıl
Aldırmazlar beyler bakın görün bu işin sonunda yerli imkanlara geri dönülecek... Çinli bir firma ile anlaşmıştık ne oldu.? hiç takip ettiniz mi ? ... Bunlar hayalden öteye gitmeyecek bakın görün.
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Qui-Gon Jinn 2 yıl nokta_28
nokta_28
Aldırmazlar beyler bakın görün bu işin sonunda yerli imkanlara geri dönülecek... Çinli bir firma ile anlaşmıştık ne oldu.? hiç takip ettiniz mi ? ... Bunlar hayalden öteye gitmeyecek bakın görün.

Yerli füze geliştirilmeye devam edecek zaten. Geliştirilesiye kadar işimizi görecek bir sistem istiyoruz.
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