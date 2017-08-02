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Türkiye, Instagram Hikayeler'i en çok kullanan dördüncü ülke

Instagram'ın Hikayeler özelliği birinci yıl dönümünü kutluyor. Günlük toplam 250 milyon kullanıcı Hikaye paylaşımı yapıyor. Türkiye, Hikayeleri en çok kullanan dördüncü ülke. İşte diğer istatistikler:
1 yıl
3b
1
54
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Instagram'ın Hikayeler özelliği birinci yıl dönümünü kutluyor -2 Ağustos-. Yıl dönümü şerefine Instagram tarafından Hikayeler'in kullanımına dair istatistikler paylaşıldı. Toplam 700 milyon Instagram kullanıcısının 250 milyonu her gün Hikayeler özelliğini kullanıyor. Türkiye, Hikayeler'i en çok kullanılan dördüncü ülke konumunda.


Instagram'ın verilerine göre Hikayeler'de en çok kullanılan hashtag'ler sırasıyla #GoodMorning, #Work ve #GoodNight. İlginç bir detay olarak Portekizce'de merhaba anlamına gelen #Bomdia etiketi dokuzuncu en çok kullanılan hashtag olarak sıralamada yer alıyor.


En çok etiketlenen konumlarda ise birinci sırada Jakarta (Endonezya), ikinci sırada Sao Paulo (Brezilya) ve üçüncü sırada New York yer alıyor. Puppy isimli filtre ise en çok kullanılan yüz filtresi oldu.


Her beş hikayeden biri DM (özel mesaj) alıyor. Hikayelerde paylaşılan profil mentionlarına tıklanma oranı yüzde 75 gibi yüksek bir orana sahip. Mentionların günlük tıklanma sayısı 21 milyon.

Ticari Hesaplar Hikayeler'i Etkin Bir Şekilde Kullanıyor

Hikayeler'i sadece son kullanıcılar değil ticari hesaplar da etkin bir şekilde kullanıyor. Geçtiğimiz ay Instagram'daki işletmelerin yarısı bir Hikaye paylaştı. İşletmeler Hikayeler özelliğini daha yaratıcı bir şekilde kullanıyor. Geçici promosyonları ve zaman konusunun hassas olduğu indirimleri Hikayeler'de paylaşıyorlar. Ayrıca Hikayeler sayesinde topluluklarla iletişim kuruyor ve geri bildirim isteyebiliyorlar. Müşterilere yeni ürünler hakkında öğretici içerikler oluşturuyor veya bir etkinliğin perde arkasından görüntüler paylaşarak topluluğa daha özel olduğunu hissettiriyorlar.

Türkiye, Instagram Hikayeler'i en çok kullanan dördüncü ülke
Instagram Hikayeler'in yıl dönümü şerefine pasta, parti ve doğum günü etiketleri eklendi. 2 Ağustos boyunca bu etiketleri Hikayeler'inizde kullanabilirsiniz.
Instagram’ın verilerine göre en çok kullanılan hashtag’ler şöyle:
  1. #GOODMORNING
  2. #WORK
  3. #GOODNIGHT
  4. #MOOD
  5. #HAPPYBIRTHDAY
  6. #TBT
  7. #LOVE
  8. #HOME
  9. #BOMDIA (Portekizce’de merhaba ya da iyi günler demek)
  10. #RELAX


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Metallurgic Infuser 1 yıl en beğenilen
Keşke yasaklansa da kurtulsak
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BekirHan 1 yıl
Türkiye kullanıcılarının %80 araba kullanırken radyoda çalan şarkıyı videoya çekip hikaye olarak yayınlayarak serverleri meşgul ettiğindendir o.
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***Leopard*** 1 yıl
Şaşırmadım. Böyle boş , sanal uyuşturucu nevi şeyleri çok severiz biz.
1 Yanıt Yanıtla +48
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1 Avatar
Rivylt- 1 yıl
LANET OLASI UYGULAMA İNSANLAR BAŞINI TELEFONDAN KALDIRMIYOR ÖLECEK GİDECEKLER BİRGÜN GERİZEKALI SÜRÜSÜNÜ ELE GEÇİRDİ RESMEN ARKADAŞ ARKADAŞA TOPLANIP MEKANA GELMİŞLER HİÇ BİRİ BİRBİRİYLE KONUSMUYOR TE AMAC FOTOĞRAF CEKİNİP ETİKET YAPMAK SONRA HEPSİ TELEFONA GÖMÜLÜ :)
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Terliksi İnsan 1 yıl
Insanlar bizi tanisin ne yaptigimizi gorsun bilsin kiskansin diye cildiririyoruz iste kabul edin.
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denizakalin 1 yıl
Bu hikaye olayı nerden geldi başımıza bilmiyorum zaten. Her sitede, her uygulamada hikaye. Artık itici olmaya başladı.
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Ters Adam 1 yıl
Nerde boş iş var orda biz.
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Celonfix 1 yıl
Boş boş şeyler. İnsanlar sosyal medyada boş vakit geçiriyor, herkeste bir samimi görünme çabaları. Oldum olası ısınamamışımdır. Whatsapp dışında kullandığım yoktu onada bu saçma özellik gelince xmpp destekli programlar kullanmaya başladım sohbet etmek için.
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fuckulteli 1 yıl
İnstagram'ın kalıcı gönderilerinden ziyade daha sıklıkla hikaye gönderiyorum, anlık tüketilebilir içerik, çok kaliteli olmasına gerek yok.
Kullanmadığım günler var, kullanınca günde ortalama 3 hikaye.. Ama hikayeleri izlemeyi sevmiyorum.
Çünkü içerikler değersiz. (başkaları için benimkilerde öyle, onları ilgilendirmeyen şeyler çoğu)
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AlicanNalbat 1 yıl Zodiac Killer
Zodiac Killer

AlicanNalbat
.ıçarken bile anlık atarlarsa olacağı bu. :)

Tuvalette atanı gördüm.

İnanirim hocam. Bizim millet boş işleri çok sever...
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Trakyaali 1 yıl
Ne kadar da boş şeyleri seviyorlar demiş ama kendisi forum köşelerinde zaman öldürüyor
Hepiniz asosyallikten çürümüşsünüz dışarıda kimse yüzünüze bakmıyor burada ego tatmini yapıyorsunuz. İnsta'da takip edecek arkadaşlarınız olsaydı 7/24 hikaye atardınız
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forgot 1 yıl
eski sitelerin özünü niye bozuyolar anlamıyorum
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Fakir Kemancı 1 yıl
Bakın bu hastalıktır; insanlar gerçek hayatta ezik, parasız, eğitimsiz, iyi yemekler yiyemiyor, iyi tatil yapamıyor, kaliteli bir yaşamı yok ancak sosyal medyada bir kitap görseli ile eğitimli, kiralık bir araç fotosu ile paralı vs imajı çizip mutlu oluyor bu hastalıktır. Belirli bir zümre hariç öyle dertsiz tasasız yaşamıyor. sen ayağını denize uzatıp kumsalda kitap ile foto atarsın, berkecandan like alırsın, havandan geçilmez ama baban arabanın temmuz vergisini düşünür.
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