Türkiye, Instagram Hikayeler'i en çok kullanan dördüncü ülke

Instagram'ın Hikayeler özelliği birinci yıl dönümünü kutluyor -2 Ağustos-. Yıl dönümü şerefine Instagram tarafından Hikayeler'in kullanımına dair istatistikler paylaşıldı. Toplam 700 milyon Instagram kullanıcısının 250 milyonu her gün Hikayeler özelliğini kullanıyor. Türkiye, Hikayeler'i en çok kullanılan dördüncü ülke konumunda.





Instagram'ın verilerine göre Hikayeler'de en çok kullanılan hashtag'ler sırasıyla #GoodMorning, #Work ve #GoodNight. İlginç bir detay olarak Portekizce'de merhaba anlamına gelen #Bomdia etiketi dokuzuncu en çok kullanılan hashtag olarak sıralamada yer alıyor.





En çok etiketlenen konumlarda ise birinci sırada Jakarta (Endonezya), ikinci sırada Sao Paulo (Brezilya) ve üçüncü sırada New York yer alıyor. Puppy isimli filtre ise en çok kullanılan yüz filtresi oldu.





Her beş hikayeden biri DM (özel mesaj) alıyor. Hikayelerde paylaşılan profil mentionlarına tıklanma oranı yüzde 75 gibi yüksek bir orana sahip. Mentionların günlük tıklanma sayısı 21 milyon.

Ticari Hesaplar Hikayeler'i Etkin Bir Şekilde Kullanıyor

Hikayeler'i sadece son kullanıcılar değil ticari hesaplar da etkin bir şekilde kullanıyor. Geçtiğimiz ay Instagram'daki işletmelerin yarısı bir Hikaye paylaştı. İşletmeler Hikayeler özelliğini daha yaratıcı bir şekilde kullanıyor. Geçici promosyonları ve zaman konusunun hassas olduğu indirimleri Hikayeler'de paylaşıyorlar. Ayrıca Hikayeler sayesinde topluluklarla iletişim kuruyor ve geri bildirim isteyebiliyorlar. Müşterilere yeni ürünler hakkında öğretici içerikler oluşturuyor veya bir etkinliğin perde arkasından görüntüler paylaşarak topluluğa daha özel olduğunu hissettiriyorlar.

Instagram Hikayeler'in yıl dönümü şerefine pasta, parti ve doğum günü etiketleri eklendi. 2 Ağustos boyunca bu etiketleri Hikayeler'inizde kullanabilirsiniz.

Instagram’ın verilerine göre en çok kullanılan hashtag’ler şöyle:

#GOODMORNING #WORK #GOODNIGHT #MOOD #HAPPYBIRTHDAY #TBT #LOVE #HOME #BOMDIA (Portekizce’de merhaba ya da iyi günler demek) #RELAX



