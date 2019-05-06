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Türkiye mevcut anlaşmadan çıkarsa F-35 projesi çöker mi?

F-35 savaş uçağı krizinde Türkiye, Türk şirketlerin ürettiği parçaların tedarikini durdurma kozunu kullanabilir mi? Böyle bir durumda F-35 projesi çöker mi? Yazımızda bu sorulara cevap arıyoruz.
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Savunma Sanayi
Gökhan G.
Editör
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Türkiye mevcut anlaşmadan çıkarsa F-35 projesi çöker mi?
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Gündemi takip eden okuyucularımızın hatırlayacağı üzere Türkiye, 1990'lı yılların ortasından bu yana güney komşuları olan Suriye, Irak ve İran'dan kaynaklanabilecek füze tehdidine karşı hava savunma sistemi tedarik etmeye çalışıyor. Bu kapsamda açılan ihalelerin yıllardır sonuçsuz kalması neticesinde ibre en son Rus üretimi S-400 sistemlerine kaymış ve Türkiye de Rusya’yla S-400 alımı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Rusya ile yapılan anlaşma özellikle ABD’nin tepkisini çekmiş ve ABD, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılabileceğinin sinyallerini vermişti.

Yedi Türk firmasının destek verdiği F-35 projesinde şirketler, uçağın gövdesinden motoruna kadar 19 ayrı noktasına parça üretimi yapıyordu. ABD ile gerilen ilişkiler neticesinde ise Nisan ayı itibariyle ABD’li üreticiler Türkiye’ye F-35 savaş uçağı parçalarının teslimatını durdurduğunu açıklamıştı. Gelinen bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14'üncüsü düzenlenen IDEF'19 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi çökmeye mahkûmdur" ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin kendi milli muharebe uçağını üretmeye yönelik çalışmalarına hız verdiğini açıkladı. F-35'ler konusunda da dayatmaya maruz kalındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizi dışlamaya çalışanların hala bu işin sonunu nereye varacağını göremediklerini düşünüyoruz.” sözleriyle de ABD’ye uyarıda bulundu.

Peki Türkiye’nin kozları ne?

Yaşanan bu olumsuzluklar karşısında ise Türk şirketlerce üretilen parçaların, ABD’ye gönderilmemesi konusunda bir karar alınabileceği ifade ediliyor. Bahsi geçen bir yaptırım uygulandığı takdirde; yaklaşık 340 F-35’in teslimatının 24 ay kadar gecikebileceği ve ABD’li üretici Lockheed Martin’in bu sebeple canının fazlaca sıkılabileceği belirtiliyor. Gecikmenin ötesinde, sipariş iptalleri ve yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalma ihtimali bulunan ABD’li şirket için Türkiye’nin vereceği karar son derece önemli.

Diğer yandan Türkiye’nin alacağı karar sonucunda parça üretmeyi durduracak Türk şirketler için sıkıntılı bir süreç başlayabileceğinin de altı çiziliyor. Uzmanlar,  Türk şirketleri ekonomik anlamda zor durumda bırakacak ve bazılarının iflas etmesine bile yol açabilecek bahsi geçen adım için Türkiye’nin akıllıca hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

ABD’nin, Türk şirketlerce tedarik edilen parçalar olmadan da trilyon dolarlık projeyi devam ettirebiliriz açıklamalarını da akılcı bulmayan analistler, Türk şirketler bir kez devre dışı bırakıldığında; atılan bu adımdan çok zor geri dönülebileceğini ve Türk tarafının projeye tekrar dâhil edilmesi hususunun imkânsıza yakın hale geleceğini belirtiyor. Uzmanlara göre ortada bir “kaybet-kaybet” durumu var ve iki tarafın da sağduyulu davranması gerekiyor.

F-35 krizi kapsamında ise en son NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Anadolu Ajansı'na konuşmuş ve Rusya'dan S-400 tedariki konusunda "Askeri teçhizat temini hususu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir." açıklamasında bulunmuştu.

 

https://www.quora.com/Erdogan-says-that-without-Turkey-the-F-35-project-would-collapse-What-does-Turkey-provide-that-is-so-essential-and-cannot-have-an-alternate-supplier/answer/Georges-Gritsis?ch=12&share=0533ec07&srid=zlz6P Yorum Yaz
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stalker(1979) 2 hf. en beğenilen
Zarar gören sadece Türkiye olmayacak. Hatta F-35 satılmazsa bir daha Türkiye ye F serisi bir uçak satamazlar. Bu karar Türkiye yi Rus uçaklarına itmek olur ki bu durum rus uçak sanayisini dünya arenasında daha da güçlü hale getirir. Üstelik F-35 kontrolü tamamen Amerika nın eline olan bir uçak. Amerika izin vermezse hava alanından bile kaldıramazsın. Zaten s-400 ile Türk hava sahasını kontrol ettiğimizi düşünün bir de kontrolü Amerika da olmayan uçaklar ile operasyon yaptığımızı düşünün bu durum Amerika için kabus gibi bir durum olur.
F-35'lerin şu anda birim maliyeti 95 milyon dolarlarda filan. Amerika Türkiye ye çok ucuza ürettiriyor o F-35 parçalarını. O parçaları başka bir ülkede ürettirmeye kalksa bizden daha ucuza üretecek bir ülke yok şu anda. Teknoloji olarak belli bir birimi olan bir ülke gerekiyor. Mecbur avrupalı bir ülkeye ürettirecekler yada ABD de üretilecek her halükarda bu parçaların maliyeti artacak ve F-35 in birim maliyeti 100 milyon doları aşacak. Şu ana kadar f-35 projesi trilyon dolara mal oldu. 900'ün üzerinde hata var uçakta. Çünkü çok fazla yazılımsal parça var. Uçan bilgisayar gibi bir şey. Doğal olarak çok fazla hata meydana geliyor. Eminim ki ABD bu uçağın bu kadar hata vereceğini ve bu kadar pahalıya mal olacağını bilse idi bu projeyi rafa kaldırırdı. Şu anda bu projeye o kadar para harcandı ki bu projeyi mecbur devam ettirmek zorundalar. F-35 in birim maliyetinin 100 milyon doların üzerine çıkması ABD için hiç de iyi olmaz. Dünya çapında çok müşteri kaybederler. Dahası Çin in Almanya/Fransa nın, ingilterenin , hatta bizim uçak projelerimiz var. Pazar eskisi gibi değil. Bu birim fiyatları ile F-35'in piyasada tutunabilmesi zor. 90 milyon doların altına indirmeleri lazım birim fiyatı. Bu dediklerimden dolayı bizim bu projeden çıkarılmamızdan dolayı zararımız olacak doğru ancak Amerika nın zararının yanında bizim zararımız devede kulak bile olmayacak.
22 trilyon dolar borcu olan ABD tarihinin en büyük projesinin bir fiyaskoya dönüşmesine razı olacak mı acaba? Bakalım bekleyip göreceğiz,
Zarar gören sadece Türkiye olmayacak. Hatta F-35 satılmazsa bir daha Türkiye ye F serisi bir uçak satamazlar. Bu karar Türkiye yi Rus uçaklarına itmek olur ki b...
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3 Yanıt Yanıtla +44
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sounderland 2 hf.
Şu yorumları okudukdan sonra "Türk'ün Türkten başka dostu yoktur" lafına "Türk'ün Türkten başka düşmanı da yokmuş" diyorum.. Yazık cidden..
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dobrasam 2 hf.
Zarar gören Türkiye olacaktır net
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DH Misafiri 1 hf.
Verilecek en iyi cevap abdye Turkiyeyi ziyarete geldiginde suriyeye harekat baslasin. Ayse guney akdenizde .Nokta
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Vega 2 hf.
Türkiye çıkarsa ABD'ye bir halt olmaz.
1940'larda Atom bombası yapabilen,1969'da Ay'a çıkmış bir ülke sizce Türkiye'ye muhtaç olur mu?Olan Türkiye'ye olur.
Türkiye çıkarsa ABD'ye sadece biraz daha maddi külfet oluşturur o kadar.
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Tensi 2 hf.
Cin'in artik Cin'de iPhone urettirmem demesi gibi birsey. Amerika elbette kaybeder, proje de varolan ucaklara yedek parca temini de yeni uretim bandi tahsisine kadar gecikir. Ama oyle F-35 coker biter, Turkiye'siz yurumez gibi birsey de yok. Biz fasoncuyuz, kaportaciyiz projede. Zaten o kadar kritik parca uretebilecek teknolojimiz ve tesisimiz olsaydi Amerika'nin bizi satip Israil masasi irkci kekolarla is tutmasi zor olurdu. Bu ancak ic siyaset malzemesi, sinir disina cikip soyle gotuyle gulerler adama. Bu proje asiri maliyetli, kontrolu sadece Amerika'nin elinde, gelecegi de oyle. Kendi urettiginiz parcalari bile onun izni olmadan kullanamiyorsunuz. O olmadan ucamiyorsunuz. Ustelik pahalidan bile pahali. Girilmesi bastan hata.
Neden alinmamasi gerektigi linkteki videoda ayrintili anlatilmis:
F-35 'e karşı çıktım ! , Havacılık Duayeni Cahit ÇIRAY
Benim tahminim Reza Zarrap davasindan Halkbank'a kesilecek cezayi! cepte tutmalari da bu yuzden. Olur da Turkiye projeden ayriliyorum derse geri odemeleri gereken paradan fazlasini ceza olarak kesip olayi kendi leyhlerine cevirecekler.
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redoano 2 hf.
her halukarda en fazla zarar goren turkiye olacak. turkiyenin urettigi parçalari dunyada uretecek sayisiz nato ulkesi sirketi var. gecikmeyle kaybedilen uc bes kurus amerikaya koymaz ama turk sirketleri ve turkiye icin hic de oyle olmaz durum. amerika ile ugrasmamayi ogrenemedi bizim siyasiler, cin olmadan adam carpmaya calisip duruyorlar. kozmus, koz moz yok turkiyenin elinde bana sanki motorunu uretiyor ucagin da koz olarak kullanacak.
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bytradm 2 hf.
natodan önce galdisundan eşbaşkanlardan kurtulmak lazım.
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muammer816 2 hf.
yorumları biraz okudum da çok fazla güven duyuluyor amerigalılara ve çok korkuluyor.çok film izleniyor belli :D ikisine de gerek yok arkadaşlar.rahat olunuz.ekonomi zaten gidiyor kimse tutamıyor.ne zaman cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi ikinci kalkınma planı örnek alınıp gelişme sağlanır o zaman ekonomimiz rayına girebilir.ancak ithalat kalemleri eskisi gibi değil.en azından şuandan daha iyi oluruz ama o kesin gibi bişey.ancak manda ve himayeye karşı hep omuz omuza mücadele etmişizdir bu topraklarda.gerekirse yine,yeni ve yeniden mücadele edeceğiz elbette.ameriga silah satmıyorsa ya kendimiz yapıcaz ya da başkalarından alacağız.bu hep böyle olmuştur.
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Krone 2 hf.
Kimseye bir şey olmaz. Yukarılarda bir arkadaşın dediği gibi Amerikalıların B-C ve daha bilimum planları kesin vardır. Dünyanın en iyi silah ve teknoloji şirketleri onlarda. Bir çaresini bulurlar. Biz kendimizi düşünmeliyiz.
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fuckulteli 2 hf.
Uçak, füze, ekonomi durumunu geçtim Türkiye savunma iş birliğini Rusyayla yaparsa, iyi kötü NATO içinde yer alıyoruz, müttefiklerimiz var dediğimiz noktadan birden NATO ülkeleriyle karşı karşıya gelmez miyiz, (Türkiye tamamen yalnız kalabilir, yarın Rusya ile de karşı karşıya gelebiliriz, Türkiye 'nin ekonomik olarak zor günler geçirdiği dönemde yalnız bırakıp bir çok konuda bataklığa düşmesini izlemek istiyorlar, biz bu duruma kendimiz geldik, başkalarına çok güvendik) zamanla ülkemizde sertleşerek ilerleyen siyasi gelişmelerle diğer orta doğu ülkelerine yapılan müdahalelerin bize de yapılmasına sebep olmaz mı?
Zaten tüm bunların bugün bu noktaya gelmesi, ekonomik olarak oldukça bağımlı olmanız, üretmeyip sürekli ithal etmemiz ve ülkenin iç politikalarında uyguladığı dediğim dedik siyasetin bir sonucu değil mi?
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Virtual Reality 2 hf.
Amerika ayıp etti. Yıllardır F35 projesi için parça üreten TAI çalışanlarının emeğine yazık oldu.
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cabriyo 2 hf.
1938 1dolar= 0,80 kuruş. 2001 1 dolar=1,600,000 tl. inceldiği yerden kopsun artık. dolar artacaksa 1 kere artsın değil 10lira, 50 lira olsun ama bunlardan kurtulalım şu batı yakamızdan düşsün artık.
.
ben olduğum yerden düğmeye basıp bombayı gönderebiliyorsam neden uçağa binip gidip bombayı atayım? roket her zaman uçaktan daha iyidir. f35i ne yapayim ben. gelecek ihalarda zaten. küçük radarda görünmez maliyeti az. 10 bombayı 1 f35e koyana kadar 10 bombayı 10 ihaya koyarım. yinede daha ucuz ve radara görünmez olur. pilotta daha fazla risk alabilir. kamikaze saldırısıda yapabilir.
.
f35 alalım isterim tabi. neden alalım isterim? bunlar bize saldırırsa en azından parçalar söker zayıf yönlerini biliriz.
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3qzotix 1 hf. cabriyo
Olması gereken kendi kendine her alanda yetebilen bir ülke olmak ama gittiğimiz yol tam tersi. Boğazımızdan geçen lokmada bile batıya bağimliyiz.
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