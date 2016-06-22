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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye mobil internet servislerinin en yoğun kullanıldığı ülke

Ericsson tarafından Türkiye pazarına yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye bu yıl da mobil servislerin kullanımında lider çıktı. İşte araştırmadan çıkan diğer ilginç sonuçlar:
2 yıl
4,8b
1
22
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye mobil internet servislerinin en yoğun kullanıldığı ülke
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Türkiye’de akıllı telefon üzerinden mobil internet kullanıcıları ile yaptığı ConsumerLab araştırmasını tamamladı. Türkiye’nin 26 şehrinde 1,500 kullanıcıyla yapılan araştırmada, akıllı telefon kullanımında son iki senedeki değişim, kullanıcıların 4.5G hakkındaki düşünceleri ve müşteri memnuniyeti konularını mercek altına alındı.
Rapora ilişkin konuşan Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ziya Erdem; “Bu sene sekizincisini gerçekleştirdiğimiz çalışmamızın sonuçlarına göre, Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcıları mobil interneti günlük yaşamın gerçek bir parçası haline getirdiler. Türkiye’deki operatörlerin yoğun yatırımları ve çalışmaları sayesinde, özellikle ilk 3 şehirde müşteri memnuniyetindeki  artış dikkat çekiyor. Diğer yandan, çalışmamız 4.5G’nin akıllı telefon kullanıcıları tarafından olumlu karşılandığının ve potansiyel arz ettiğinin de altını çiziyor” dedi.
Türkiye, pek çok servisin kullanım sıklığında lider

Akıllı telefon mobil internet kullanıcıları son iki seneye kıyasla mobil servisleri daha yüksek sıklıkta kullanıyor.  2014’te mobilden anlık mesajlaşma servislerini kullananların yüzde 67’si her gün kullanım yaparken, 2016’da bu rakam yüzde 80e ulaştı.  Benzer şekilde, sosyal ağ kullanımı ise yüzde 73’ten 79’a, internette dolaşma ise yüzde 59’dan 72 seviyelerine çıktı.

Günlük olarak sosyal ağ kullanımı, anlık mesajlaşma, internetten müzik dinleme ve video izleme oranlarıyla Türkiye; Amerika, İngiltere, Almanya, Brezilya ve Güney Kore gibi ülkeleri geride bırakıyor. 2014 senesindeki çalışmada da sosyal medya ve anlık mesajlaşmadaki bu liderlik dikkati çekmişti.
Kullanıcıların yüzde 42’si 4.5G’ye geçmek istiyor

4.5G’ye geçiş yapmak isteyen kullanıcıların ana motivasyonları daha geniş kapsama ile kesintisiz bağlantı (yüzde 37), yeni teknolojiye duyulan ilgi (yüzde 35), kırsal alanda daha iyi kapsayacağı düşüncesi ve sosyal medyaya resim yükleme hızındaki yavaşlık (yüzde 33) olarak öne çıkıyor.

4.5G kullanmak istemeyenlerin ise çeşitli nedenleri bulunuyor. Örneğin, bu kullanıcıların yüzde 44’ü 3G’den farklı olmayacağı düşüncesine sahipken, yüzde 41’i, 3G’nin kendilerine yeterli olduğunu düşünüyor. Mobil veriye ödenen faturaların artması endişesi (yüzde 37) ise diğer önemli sebepler arasında.
Kullanıcılar, Facebook, Instagram vb. uluslararası markalar ile mobilden servis deneyimini geliştirmek için işbirliği yapan bir 4.5G operatörünü, benzer yerel servisler ile işbirliği geliştiren operatörlere göre daha fazla tercih edeceğini iletiyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kullanıcılar daha memnun

Kullanıcıların operatörlere ilişkin müşteri memnuniyeti son iki senede 3 puan artarak yüzde 68 seviyesine ulaştı. Bu oran İstanbul, Ankara, İzmir’de yüzde 77 iken, diğer şehirlerde yüzde 51 seviyelerinde gözlemleniyor.

Akıllı telefon kullanıcıları arasında, daha fazla sayıda uygulama ve servis kullananların memnuniyet skoru daha yüksek seviyede. Diğer bir anlatımla akıllı telefon üzerinden her gün 9’dan fazla uygulamayı birkaç kez kullananların yüzde 83’ü operatörlerinden memnun, buna karşılık üç veya daha az uygulama kullananların memnuniyeti yüzde 59 seviyesinde bulunuyor.
Hız, kapsama gibi performans kriterlerinin kullanıcı memnuniyetine olan etkisi halen büyük olmakla birlikte (2016’da genel memnuniyete yüzde 40 oranında etki); müşteri hizmetleri, paranın karşılığını almak ve ilk satın alma süreci gibi farklı hizmet kriterlerinin etkisi son iki senede yüzde 42’den yüzde 60’a yükseldi.  
Özellikle müşteri hizmetleri tarafında geliştirme alanları bulunuyor. Çalışanların bilgi birikimi ve şikâyet çözüm süresi konusunda, diğer şehirlerde yaşayan kullanıcılara oranla ilk 3 büyük şehirde yaşayanlar müşteri hizmetlerinden daha memnun olduğunu belirtiyor.
Kullanıcıların yüzde 40’ı son iki senede veri performansının geliştiğini düşünüyor

Akıllı telefon mobil internet kullanıcılarının yüzde 40’ı veri hızı ve kapsama gibi alanlarda son iki seneye göre iyileşme olduğuna işaret ediyor; fakat halen bazı gelişim alanları bulunuyor. Türkiye genelinde kullanıcıların yüzde 20’si, ilk 3 büyük şehirde yüzde 14’ü, diğer şehirlerde ise yüzde 31’i günde beş kez veya daha fazla ses ve veri bağlantı sorunu yaşadığını ifade ediyor. Büyük şehirler dışında performans arttırma konusunda gelişim alanı mevcut.

Performansı değerlendirirken kullanıcıların yarısı WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden dosya transfer hızını ana kriter olarak kabul ediyor. Kullanıcıların yaklaşık 40’ı ise performansı değerlendirirken videonun yükleme süresi, internet aramalarında ses ve görüntü netliği, uygulama indirme süresi ya da sosyal medyaya fotoğraf yükleme süresine bakıyor. 

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tiCCky 2 yıl en beğenilen
Kimsenin elinden düşüremediği tek cihaz cep telefonu...
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Batuist 2 yıl
Haberden bir alıntı,
Günlük olarak sosyal ağ kullanımı, anlık mesajlaşma, internetten müzik dinleme ve video izleme oranlarıyla Türkiye; Amerika, İngiltere, Almanya, Brezilya ve Güney Kore gibi ülkeleri geride bırakıyor. 2014 senesindeki çalışmada da sosyal medya ve anlık mesajlaşmadaki bu liderlik dikkati çekmişti.

Lideriz çünkü 2 sebepten dolayı. Bir asosyal bir milletiz diğeri fakir bir milletiz. insanlar birbirleriyle yüzyüze görüşüp konuşmaktansa yani şöyle buluşalım biryerlerde birşeyler yiyelim içelim sosyalleşelim demektense hooop feysten iki mesaj işini hallediyor ve kendini oldukçada sosyal zannediyor. Tabi herkes üşengeçliğinden değil kimisi çok uzun saatler çalışıyor arkadaşlarıyla vakit geçiremiyor, kimisinin anca internete parası yetiyor hiç olmazsa böyle milletle iletişim halinde olayım diyor paso nette sosyal ağlarda takılıyor. Yani bu konuyu deşşeniz altından neler çıkar. Yani burada birinci olmak değil sonuncu olmak bence başarı olurdu. Yüzyüze iletişimin yerini elde telefonla tık tık tık mesaj yazma tutmaz. millet o ülkelerde 35-40 saat çalışıp arkadaşlarıyla aileleriyle yakınlarıyla vakit geçirmeye vakit bulduğu için yanındaki adama nette mesaj atma ihtiyacı duymuyor. Ama ülkemde vatandaş 55-60 saat çalıştığı için anca eve gelip lenk diye yatağa düşüyor kalkıncada iki mesaj yazabiliyor. adam netten yazınca ona göre bu sosyalleşmek oluyor. (?)
Uzun lafın kısası keşke daha zengin ve vaktimizinde büyük bölümünü başkalarını zengin etmek için işyerinde uzun saatler geçirerek geçmeseydik de birbirimizle yüzyüze görüşüp sosyalliği yüzyüze iletişimle yaşayabilseydik. Keşke o listede birinci değil sonuncu olsaydık..
Haberden bir alıntı,Günlük olarak sosyal ağ kullanımı, anlık mesajlaşma, internetten müzik dinleme ve video izleme oranlarıyla Türkiye; Amerika, İngilte...
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katanaone 2 yıl
yurt dışında wifi alanları daha fazla heralde...
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DH Misafiri 2 yıl
Ah kardeşim nede doğru söylemişsin sürekli gece çalışıyorum 12 saat güya yasak(denetleyen yok)3saat yol etti 15 saat 1 saatte utumadan önce oyalansam 16 saat ee geceden çıkar işçinin nerde kaldı24 saat aralıksız dinlenmesi herşey kağıt üstünde kalıyo bu ülkede
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ozkn_s 2 yıl
Bu kadar yoğun mobil internet kullanımı var sebebi işsizlik ve fakirlik, işi olanların ise nerdeyse 12 saate varan çalışma süreleri .
Bir türlü sosyalleşemeyen millet çareyi cep telefonunda arıyor.böyle olunca da lider ülke konumuna yükseliyorsunuz dünyada.

Zaten bizim bu liderlik mevzuları nedense bir garip oluyor hep.

Gelelim birbirinden fırsatçı
Birbirinden üçkağıtçı
Birbirinden açgözlü operatörlerimize

Şimdi bütün bu veriler apaçık şekilde ortadayken
insanlar aslında asosyal ortamlarda sosyalleşmeye mahkumken

Mobil internet ucuzlar mı ?
Yani altın yumurtlayan tavuk kesilir mi ?

Tabiiki de HAYIR.

Bence olması gereken tarifeler,

Her yöne 750 dk 20 gb internet 20 tl

Her yöne 750 dk 25 gb internet 25 tl

Her yöne 750 dk 30 gb internet 30 tl
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Patren 2 yıl
telefon satışlarına göre normal
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L.o.T.u.S 2 yıl
GoldPunch

Öbür operatörleri bilmem ama Turkcellden genel anlamda çok memnunum. Özellikle 4G çekim gücü ve hızı oldukça iyi. Yeni 4G paketleri de çok iyi.


Turkcell çekim gücü samsunda felaket.Vodafonedan geçtim.onun 3 çubuk çekerdi 4.5 g si.ve asla kopmazdı.ama hız azdı 5 mbit samsun merkez.Turkcelle geçtim merkezde bile ya 1 diş yada 3 g ye düşüş.okulda bazı sınıflarda edge görüyorum.Resmen rezalet.Sırf köyde 3g çekiyor diye kalıyorum turkcellde.telefon note4
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Master_Evil 2 yıl
wifi kıymetli heryerde şifreli, millet artık kendi internetine bakıyor
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L.o.T.u.S 2 yıl
gurkanse
yurtdışında her yerde free wifi olduğu içindir.

Eylülde Almanya hollanda fransa belçika gezdim.Onlarda free wifi bulamazsın çok nadir.Yada bin türlükayıt yapman lazım.Bizdeki wifi ağları daha geniş
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gurkanse 2 yıl
yurtdışında her yerde free wifi olduğu içindir.
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mipa90 2 yıl
"Günlük olarak sosyal ağ kullanımı, anlık mesajlaşma, internetten müzik dinleme ve video izleme oranlarıyla Türkiye; Amerika, İngiltere, Almanya, Brezilya ve Güney Kore gibi ülkeleri geride bırakıyor." --------- SEBEP = İŞSİZLİK
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serkan78689 2 yıl
Turkcell 4g hizi çok iyi keşke uygun fiyata şöyle 50 gb kota satsada evdeki adsl i iptal etsem...
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Batuist 2 yıl
Haberden bir alıntı,
Günlük olarak sosyal ağ kullanımı, anlık mesajlaşma, internetten müzik dinleme ve video izleme oranlarıyla Türkiye; Amerika, İngiltere, Almanya, Brezilya ve Güney Kore gibi ülkeleri geride bırakıyor. 2014 senesindeki çalışmada da sosyal medya ve anlık mesajlaşmadaki bu liderlik dikkati çekmişti.

Lideriz çünkü 2 sebepten dolayı. Bir asosyal bir milletiz diğeri fakir bir milletiz. insanlar birbirleriyle yüzyüze görüşüp konuşmaktansa yani şöyle buluşalım biryerlerde birşeyler yiyelim içelim sosyalleşelim demektense hooop feysten iki mesaj işini hallediyor ve kendini oldukçada sosyal zannediyor. Tabi herkes üşengeçliğinden değil kimisi çok uzun saatler çalışıyor arkadaşlarıyla vakit geçiremiyor, kimisinin anca internete parası yetiyor hiç olmazsa böyle milletle iletişim halinde olayım diyor paso nette sosyal ağlarda takılıyor. Yani bu konuyu deşşeniz altından neler çıkar. Yani burada birinci olmak değil sonuncu olmak bence başarı olurdu. Yüzyüze iletişimin yerini elde telefonla tık tık tık mesaj yazma tutmaz. millet o ülkelerde 35-40 saat çalışıp arkadaşlarıyla aileleriyle yakınlarıyla vakit geçirmeye vakit bulduğu için yanındaki adama nette mesaj atma ihtiyacı duymuyor. Ama ülkemde vatandaş 55-60 saat çalıştığı için anca eve gelip lenk diye yatağa düşüyor kalkıncada iki mesaj yazabiliyor. adam netten yazınca ona göre bu sosyalleşmek oluyor. (?)
Uzun lafın kısası keşke daha zengin ve vaktimizinde büyük bölümünü başkalarını zengin etmek için işyerinde uzun saatler geçirerek geçmeseydik de birbirimizle yüzyüze görüşüp sosyalliği yüzyüze iletişimle yaşayabilseydik. Keşke o listede birinci değil sonuncu olsaydık..
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kadirirdem 2 yıl
kimsenin elinden telefon düşmüyor gayet normal...
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