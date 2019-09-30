Türkiye'nin damga vurduğu "İsmini Mars'a Gönder" projesinde son gün

NASA'nın önümüzdeki yıl Mars'a göndermeyi planladığı yeni gözlem aracı, milyonlarca insanın ismini Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirecek. Uzay ajansının bu yılın başlarında duyurusunu yaptığı "İsmini Mars'a Gönder" kampanyasına hala katılmadıysanız bugün artık son fırsatınız. Buradan formu doldurup isminizi kaydettirebilirsiniz.
İsmini Mars'a Gönder projesi özellikle de ülkemizden çok büyük ilgi gördü. NASA'nın yayınladığı verilere göre Türkiye, açık ara farkla en çok kayıt yaptıran ülke konumunda bulunuyor. Tam 2,5 milyon kişi ülkemizden ismini kaydettirmiş. Türkiye'nin ardından ise 1,6 milyon kişiyle Hindistan geliyor. Hindistan'ın 1,3 milyarlık bir nüfusa sahip olduğunu düşünürsek Türkiye olarak gerçekten de ilginç bir işe imza attığımızı söyleyebiliriz sanırım.
NASA, isimleri Mars'a göndermek için elektron ışını ile işleme teknolojisinden faydalanıyor. Araştırmacıların ifadelerine göre isimler, 75 nanometre genişliğindeki metinler halinde bir bozuk para büyüklüğündeki silikon çiplerin üzerine yazılacak. NASA, bir milyondan fazla ismin bir mikroçipe sığdırılabileceğini söylüyor. Mikroçipler cam bir koruma altında Mars'a fırlatılacak.
NASA daha önce benzer bir projeyi InSight görevinde de gerçekleştirmişti. Yaklaşık 2 milyon kişinin ismi InSight uzay aracıyla birlikte Kasım 2018'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yaptı. İsmini gönderenler arasında ayrıca Türkiye'den de on binlerce katılımcı vardı.
Haziran 2020'de fırlatılacak olan Mars 2020 gözlem aracı, yaklaşık altı aylık uzay macerasının ardından Şubat 2021'de Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapacak.
Kayıtlara Türkiye damgası
İsmini Mars'a Gönder projesi özellikle de ülkemizden çok büyük ilgi gördü. NASA'nın yayınladığı verilere göre Türkiye, açık ara farkla en çok kayıt yaptıran ülke konumunda bulunuyor. Tam 2,5 milyon kişi ülkemizden ismini kaydettirmiş. Türkiye'nin ardından ise 1,6 milyon kişiyle Hindistan geliyor. Hindistan'ın 1,3 milyarlık bir nüfusa sahip olduğunu düşünürsek Türkiye olarak gerçekten de ilginç bir işe imza attığımızı söyleyebiliriz sanırım.
Milyonlarca isim bozuk para büyüklüğünde bir mikroçipe yazılacak
NASA, isimleri Mars'a göndermek için elektron ışını ile işleme teknolojisinden faydalanıyor. Araştırmacıların ifadelerine göre isimler, 75 nanometre genişliğindeki metinler halinde bir bozuk para büyüklüğündeki silikon çiplerin üzerine yazılacak. NASA, bir milyondan fazla ismin bir mikroçipe sığdırılabileceğini söylüyor. Mikroçipler cam bir koruma altında Mars'a fırlatılacak.
NASA daha önce benzer bir projeyi InSight görevinde de gerçekleştirmişti. Yaklaşık 2 milyon kişinin ismi InSight uzay aracıyla birlikte Kasım 2018'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yaptı. İsmini gönderenler arasında ayrıca Türkiye'den de on binlerce katılımcı vardı.
Haziran 2020'de fırlatılacak olan Mars 2020 gözlem aracı, yaklaşık altı aylık uzay macerasının ardından Şubat 2021'de Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapacak.
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ben bunu "boş" olarak görmüyorum. bilakis sistem ve düzen bu bahsettiğim hevesin profesyonel olarak desteklenmesine ve girişime müsait olmadığı için fikir ve ilgi olarak kalıyor.
aya gidemiyoruz ama inanıyorum kökenden "yetiştirilmiş" bu gençlikle onu teşvik eden bir devlet olsa uzaya gitmek de mümkün olabilir.