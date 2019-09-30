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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin damga vurduğu "İsmini Mars'a Gönder" projesinde son gün

    NASA'nın "İsmini Mars'a Gönder" projesine katılmak istiyorsanız bugün artık son şansınız.
    3 sa.
    1,4b
    12
    9
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    NASA'nın önümüzdeki yıl Mars'a göndermeyi planladığı yeni gözlem aracı, milyonlarca insanın ismini Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirecek. Uzay ajansının bu yılın başlarında duyurusunu yaptığı "İsmini Mars'a Gönder" kampanyasına hala katılmadıysanız bugün artık son fırsatınız. Buradan formu doldurup isminizi kaydettirebilirsiniz.

    Kayıtlara Türkiye damgası


    İsmini Mars'a Gönder projesi özellikle de ülkemizden çok büyük ilgi gördü. NASA'nın yayınladığı verilere göre Türkiye, açık ara farkla en çok kayıt yaptıran ülke konumunda bulunuyor. Tam 2,5 milyon kişi ülkemizden ismini kaydettirmiş. Türkiye'nin ardından ise 1,6 milyon kişiyle Hindistan geliyor. Hindistan'ın 1,3 milyarlık bir nüfusa sahip olduğunu düşünürsek Türkiye olarak gerçekten de ilginç bir işe imza attığımızı söyleyebiliriz sanırım.



    Milyonlarca isim bozuk para büyüklüğünde bir mikroçipe yazılacak


    NASA, isimleri Mars'a göndermek için elektron ışını ile işleme teknolojisinden faydalanıyor. Araştırmacıların ifadelerine göre isimler, 75 nanometre genişliğindeki metinler halinde bir bozuk para büyüklüğündeki silikon çiplerin üzerine yazılacak. NASA, bir milyondan fazla ismin bir mikroçipe sığdırılabileceğini söylüyor. Mikroçipler cam bir koruma altında Mars'a fırlatılacak.

    NASA daha önce benzer bir projeyi InSight görevinde de gerçekleştirmişti. Yaklaşık 2 milyon kişinin ismi InSight uzay aracıyla birlikte Kasım 2018'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yaptı. İsmini gönderenler arasında ayrıca Türkiye'den de on binlerce katılımcı vardı.

    Haziran 2020'de fırlatılacak olan Mars 2020 gözlem aracı, yaklaşık altı aylık uzay macerasının ardından Şubat 2021'de Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapacak. 


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    TITAN 2 sa. en beğenilen
    Türkler boş işlerle uğraşmakta dünya markası

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    Ussuz 26 dk.
    Uzaylılar ilk sizleri bulacak olum bittiniz siz :D
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    wert1903 26 dk.
    ya liste uzaylıların eline geçer de liste sırasına göre bizi öldürürlerse :D
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    balcis 48 dk.
    Türklerin bu tarz konularda ileride olması (internet anketi vs) sadece internetle arasının iyi olması değil, fikir olarak da dinamik ve meraklı bir genç nüfus olmasından kaynaklı.
    ben bunu "boş" olarak görmüyorum. bilakis sistem ve düzen bu bahsettiğim hevesin profesyonel olarak desteklenmesine ve girişime müsait olmadığı için fikir ve ilgi olarak kalıyor.
    aya gidemiyoruz ama inanıyorum kökenden "yetiştirilmiş" bu gençlikle onu teşvik eden bir devlet olsa uzaya gitmek de mümkün olabilir.
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    Bilgisayar Virüsü 1 sa.
    Projenin asıl adı kişisel bilgilerini NASA'ya ver sen seversin.
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    DH Misafiri 1 sa.
    Türkiyeden bu şekilde bir eğilim gösterilmesi gayet olumlu diye düşünüyorum. İnsanların isim yazmak bile olsa bu etkinlikten haberdar olması bu tür haberleri okuduğuna işarettir. İnsanlar merak ettikçe kendileri de yapmak elde etmek deneyimlemek ister. Yani tamamen ilgisiz kalınsaydı ve o listede Türkiye olmasaydı o zamanda Türkler ne anlar vs vs yazılırdı diye düşünüyorum. Naçizane fikrimdir.
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    AribyAriana 2 sa.
    Ülkede işsizlik çok olursa doğal olarak Türklerin daha çok başvurması normal.
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    TITAN 2 sa. en beğenilen
    Türkler boş işlerle uğraşmakta dünya markası

    Yanıtla +6
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    Musty3535123 3 sa.
    aynen, şanımız yürüsün hesabı.
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    MR.BERK 3 sa.
    Ülkemizdeki umuda bakarmısın, bari ismimiz gitsin :)
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