Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin %5.6'sı güneş enerjisinden geliyor

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Devletin yer göstererek ihale yöntemi ile yenilenebilir enerjiyi destekleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da özel sektör yatırımlarını teşvik edecek şekilde düzenlenen yasalar, yatırımlara zemin hazırlıyor. Özellikle ihalelerde Türkiye’de üretim, ARGE merkezi kurma zorunluluğu, asgari mühendis çalıştırma ve ARGE projesi üretme yükümlülüğü gibi çalışmalar, sektörün üretim aşamasında da gelişmesine uzun vadeli katkı sağlayacaktır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından açıklanan güncel rakamlar da bu noktadaki fayda seviyesini ortaya koymaya başladı. 31 Ekim 2018 itibariyle gerçekleşen resmi rakamlara göre ülkemizde rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretim tesislerinin toplam kurulu güç içindeki katkı payı %13.4 seviyelerine erişmiş durumda.

Güneşte kurulu güç 5GW sınırını aşmak üzere

Güneş enerjisinde toplam kurulu güç ise 4923.7MW seviyesine ulaşmış durumda. Bu rakam neticesinde 31 Ekim 2018 itibariyle ile ülkemizde elektrik üretim tesislerine bakıldığında kurulu güçte güneş enerjisinin toplam içindeki payı %5.6 seviyesine gelmiş. Yapımı devam etmekte olan santraller, rüzgarda yeni ihale projelendirmesi gibi çalışmalar nihayete erdirildiğinde bir kaç sene içinde bu rakamlarda önemli bir sıçrama görmeye başlayacağız.

https://www.teias.gov.tr/sites/default/files/2018-11/kurulu_guc_ekim_2018.pdf