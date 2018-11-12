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Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin %5.6'sı güneş enerjisinden geliyor

Son yıllardaki yenilenebilir enerji yatırımları, enerji tüketiminde de rakamlara pozitif anlamda yansımaya başladı. Güncel verilere göre Ekim 2018’de %5.6 seviyesinde bir kurulu güce ulaşıldı.
6 ay
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin %5.6'sı güneş enerjisinden geliyor
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Devletin yer göstererek ihale yöntemi ile yenilenebilir enerjiyi destekleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da özel sektör yatırımlarını teşvik edecek şekilde düzenlenen yasalar, yatırımlara zemin hazırlıyor. Özellikle ihalelerde Türkiye’de üretim, ARGE merkezi kurma zorunluluğu, asgari mühendis çalıştırma ve ARGE projesi üretme yükümlülüğü gibi çalışmalar, sektörün üretim aşamasında da gelişmesine uzun vadeli katkı sağlayacaktır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından açıklanan güncel rakamlar da bu noktadaki fayda seviyesini ortaya koymaya başladı. 31 Ekim 2018 itibariyle gerçekleşen resmi rakamlara göre ülkemizde rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretim tesislerinin toplam kurulu güç içindeki katkı payı %13.4 seviyelerine erişmiş durumda.

Güneşte kurulu güç 5GW sınırını aşmak üzere

Güneş enerjisinde toplam kurulu güç ise 4923.7MW seviyesine ulaşmış durumda. Bu rakam neticesinde 31 Ekim 2018 itibariyle ile ülkemizde elektrik üretim tesislerine bakıldığında kurulu güçte güneş enerjisinin toplam içindeki payı %5.6 seviyesine gelmiş. Yapımı devam etmekte olan santraller, rüzgarda yeni ihale projelendirmesi gibi çalışmalar nihayete erdirildiğinde bir kaç sene içinde bu rakamlarda önemli bir sıçrama görmeye başlayacağız.


https://www.teias.gov.tr/sites/default/files/2018-11/kurulu_guc_ekim_2018.pdf Yorum Yaz
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hazarRS 6 ay en beğenilen
Böyle gelişmelerle gelin, canımı yiyin.
Yanıtla +52
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ashley j williams 6 ay
eee ne yapalım
mehteri verip milli bayram mı ilan edelim.
isterse %50 sini güneşten %50 sini rüzgardan elde et
bu elektrik faturaları düşmez.
ama ucuza yerli otomobile bineceğize inanan insanlara gelde bunu anlat.
eee ne yapalımmehteri verip milli bayram mı ilan edelim.isterse %50 sini güneşten %50 sini rüzgardan elde etbu elektrik faturaları düşmez.am...
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3 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 6 ay
hasedizden kudurun :D
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Hendrik Johannes Cruijff 3 ay
Doğuya dikin bunlardan bari ülkenin diğer kesimi bunların vebalini ödemek zorunda kalmasın.Dağıtım bedeli adı altında milyon parayı batıdakiler ödüyor.
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umit d 5 ay
güneş enerji sistemini her binaya uygulamak lazım
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firat_kilic 5 ay
iett otobusler benzinden mazota geçti bilet düştü mü? mazottan doğalgaza geçti maliyet düştü... elektrikte ne olacak? --- evdeki hp yazıcıya doldurma mürekkep koymayı hesaplıyorsun ama.... bu nasıl vatandaşlık? / yandaşlık?
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firat_kilic 5 ay
Reklamlar.... Ama bir e işin fatura tarafı var. Su 5.27tl oldu litresi.. yani suyu depolayıp 1yıl sonra satsan bile köşe olursuna gidiyor işler.... sistemli bir ilmek milletin boğazına geçirilmiş ve sıkıyor.... nasıl anlayacaksın? Aç faturaları ay ay koy... birim fiyatlara gelen zamlara bak....
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sistemli adam 6 ay
Muhalifler bundan bile rahatsız olmuş.
Harbiden bizdeki muhalif kafalar travma halinde.
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firat_kilic 5 ay sistemli adam
Muhali-anti-muhalif gözü ile bakıyorsun da vatandaş halk gözün kör olmuş. Elektrik faturan kaç lira geliyor? Son 1yılda % kaç zam ödüyorsun bundan haberin var mı acaba? Fenerbahçe beşiktaş maçında değiliz. Bak su fat. 5.27tl olmuş su depolayıp satsak mı acaba? sistemli bir zam var. Anlayabildin mi sistemli adam. Eleştirileri traşlamaya mı konuşuyorsun. Gerçekleri gören gözün kör olmuş dostum.
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WILDBOYS 6 ay
Ne hikmetse, ezilen kesime yüklenen bunca ağır yükten sonra,sevinesim gelmiyor
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FatihAsl 6 ay WILDBOYS
ezilen kesim içinde sizde var mısınız. yoksa ezilen kesim adına mı konuşuyorsunuz.
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musty578 6 ay
faturalara indirim yansırmı ölmeden görebilirmyiz
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01myavuz 6 ay
Bize lazım olan gelişmiş batarya ve güneş paneli fabrikası. Fiyatlar ucuzlamış olsa kişisel üretimle (Özel sektör dahil) bu oranı çok yükseklere çıkarırız.
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hadjimurat 6 ay
Simdi olaya ekonomik olarak bakalim ki finans sektorunde calisan birisi olarak boyle bakmam cok normal
Yillara sair bir sekilde yenilebilir enerji kaynaklarini artirdigimizi farz edelim enerji ihtiyacimizin hic artmadigini var sayiyorum enerjiye hane halkinin odedigi faturada asagi yonlu bir gelisme oluyormu ?
İste bu cevabi hayir ise sen istersen 80gw lik ges yap ekonomik anlamda hicbirsey degismez yani hani diyoruz ya kaynaklari bosa kullaniyoruz diye iste bu cumle tamda bu konuyu ozetliyor.
Suan yapilan her enerji yatirimi bugun ve gelecekteki enerji acigini kapatmaya yonelik yani ekonomik bir durumu yok yani sen elektrige hicbir zaman dusuk ucret odemeyeceksin 150 m2 evin elektrigi hicbir zaman 30 lira gelmeyecek
Ben 35 yasindayim yav elektrikte turkiyede nekadar ucuz dendigini gormedim.
Akp den oncede enerji yatirimlari vardi akp den sonrada enerji yatirimlari olacak bana ekonomik olan olmadigi surece bir anlam ifade etmiyor.
Ha su acidan sadece dogayi daha az kirletiyoruz yada etkiliyoruz diyebiliriz ki orasida mechul ama...
2 Yanıt Yanıtla +1
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gun 6 ay hadjimurat
Burada önemli olan cari açığa katkısı. Enerjiden dolayı normalde cari açık veren bir ülkeyiz. Bugün enerji ithal etmesek doğalgaz ve petrol o zaman net 0 oluyor cari açığımız ve oradan artan parada yatırıma yönlenir.
Bugün her yıl 50 milyar dolar ülkede kalsa fena mı olur ? Hadi ucuzlamasın ama paramızın değeri daha bir stabil olur o zamanda daha rahat alışveriş yapacağımızdan zenginleşmiş oluruz.
3 Yanıt Yanıtla +3
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FatihAsl 6 ay hadjimurat
Bana ne faydası var diyorsun yani. bir ağaç ekersin 10-20 yıl sonra meyve verir. sana faydası olmaz. faydasını çocukların görür.
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Erikirazeytin 6 ay
Yalan %5 olamaz... Güneş enerjisi belli saatlerde kullanılabilir... Ayrıca Türkiye de kurulacak nükleer enerji bile %10 zar zor karşilarken...
Biraz mantikli dusunun.. %5 karsiliyor bunları cogaltalim bir %5 daha olsun.. Oldumu sana %10 sonra bir %10 daha ooop.. 2023 süper gücüz..
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iselcenli 6 ay Erikirazeytin
Güneşin dünyaya gönderdiği 1 günlük enerji dünyanın enerji ihtiyacını 1 yıl karşılayabilecek düzeyde farkındasınız umarım
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