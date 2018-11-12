Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin %5.6'sı güneş enerjisinden geliyor

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından açıklanan güncel rakamlar da bu noktadaki fayda seviyesini ortaya koymaya başladı. 31 Ekim 2018 itibariyle gerçekleşen resmi rakamlara göre ülkemizde rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretim tesislerinin toplam kurulu güç içindeki katkı payı %13.4 seviyelerine erişmiş durumda.
Güneşte kurulu güç 5GW sınırını aşmak üzere
Güneş enerjisinde toplam kurulu güç ise 4923.7MW seviyesine ulaşmış durumda. Bu rakam neticesinde 31 Ekim 2018 itibariyle ile ülkemizde elektrik üretim tesislerine bakıldığında kurulu güçte güneş enerjisinin toplam içindeki payı %5.6 seviyesine gelmiş. Yapımı devam etmekte olan santraller, rüzgarda yeni ihale projelendirmesi gibi çalışmalar nihayete erdirildiğinde bir kaç sene içinde bu rakamlarda önemli bir sıçrama görmeye başlayacağız.
https://www.teias.gov.tr/sites/default/files/2018-11/kurulu_guc_ekim_2018.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mehteri verip milli bayram mı ilan edelim.
isterse %50 sini güneşten %50 sini rüzgardan elde et
bu elektrik faturaları düşmez.
ama ucuza yerli otomobile bineceğize inanan insanlara gelde bunu anlat.