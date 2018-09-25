Türkiye’nin gelir dağılımı istatistikleri belli oldu

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de kişi başına düşen yıllık gelir 2017 yılında 21 bin 577 lira –aylık 1798 lira- olarak hesaplandı.
Şehirlere göre baktığımızda geliri en yüksek olan bölge/şehir yıllık 30 bin 895 lirayla İstanbul oldu. İstanbul’u 28 bin 679 lirayla Ankara izlerken üçüncü sırada “Tekirdağ, Edirne, Kırklareli” şehirlerinden oluşan bölge 26 bin 213 lira yer alıyor.
Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 9 bin 872 TL ile “Mardin, Batman, Şırnak, Siirt”, 10 bin 30 TL ile “Şanlıurfa, Diyarbakır” ve 10 bin 878 TL ile “Van, Muş, Bitlis, Hakkari” şeklinde sıralandı.
Gelir dağılımı eşitsizliğinin en yüksek olduğu yer İstanbul
Gelir dağılımı eşitsizliği için Gini katsayısı kullanılıyor. Bu sayı bire yaklaştıkça gelir dağılımında eşitsizliği, sıfıra yaklaştıkça eşitliği ifade ediyor. Gini katsayısı Türkiye geneli baz alındığında 0,405 olarak belirlendi.
Gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölgeler sıralamasında birinci olan İstanbul’u (0,443), İzmir (0,392) ve “Adana, Mersin” (0,387) izledi. Gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu bölge “Erzurum, Erzincan, Bayburt” oldu. Gelir eşitsizliğinin düşük olduğu diğer bölgeler ise “Zonguldak, Karabük, Bartın” ve 0,316 ile “Gaziantep, Adıyaman, Kilis”, “Kastamonu, Çankırı, Sinop” ve “Aydın, Denizli, Muğla” bölgeleri oldu.
Göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu yer Antalya, Isparta ve Burdur
Göreli yoksulluğu, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ancak toplumun genel refah düzeyinin altında kalan ve topluma sosyal açıdan katılamayan bireyler olarak tanımlayabiliriz.
Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5,3 ile “Gaziantep, Adıyaman, Kilis”, yüzde 5,7 ile “Zonguldak, Karabük, Bartın” ve yüzde 5,8 ile “Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak” bölgeleri şeklinde sıralandı.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27824 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ban gelebilir. Gelirse gelsin hayat bitmiş zaten sadece yorumumu yaşatın.