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Türkiye’nin gelir dağılımı istatistikleri belli oldu

Türkiye'de şehirlere göre dağılım istatistikleri açıklandı. TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre ortalama gelirin en yüksek olduğu il İstanbul oldu. İşte araştırmanın göze çarpan maddeleri:
7 ay
15,3b
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27
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün yayınladığı araştırma ile Türkiye’nin şehirlere göre gelir dağılımı istatistiklerini açıkladı. “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” isimli çalışma 2017 yılına ilişkin rakamlar içeriyor. Araştırmada büyük şehirler tek bir bölge olarak kabul görürken, 

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de kişi başına düşen yıllık gelir 2017 yılında 21 bin 577 lira –aylık 1798 lira- olarak hesaplandı.

Türkiye’nin gelir dağılımı istatistikleri belli oldu
Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri

Şehirlere göre baktığımızda geliri en yüksek olan bölge/şehir yıllık 30 bin 895 lirayla İstanbul oldu. İstanbul’u 28 bin 679 lirayla Ankara izlerken üçüncü sırada “Tekirdağ, Edirne, Kırklareli” şehirlerinden oluşan bölge 26 bin 213 lira yer alıyor.

Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 9 bin 872 TL ile “Mardin, Batman, Şırnak, Siirt”, 10 bin 30 TL ile “Şanlıurfa, Diyarbakır” ve 10 bin 878 TL ile “Van, Muş, Bitlis, Hakkari” şeklinde sıralandı.

Gelir dağılımı eşitsizliğinin en yüksek olduğu yer İstanbul

Gelir dağılımı eşitsizliği için Gini katsayısı kullanılıyor. Bu sayı bire yaklaştıkça gelir dağılımında eşitsizliği, sıfıra yaklaştıkça eşitliği ifade ediyor. Gini katsayısı Türkiye geneli baz alındığında 0,405 olarak belirlendi.

Gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölgeler sıralamasında birinci olan İstanbul’u (0,443), İzmir (0,392) ve “Adana, Mersin” (0,387) izledi. Gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu bölge “Erzurum, Erzincan, Bayburt” oldu. Gelir eşitsizliğinin düşük olduğu diğer bölgeler ise “Zonguldak, Karabük, Bartın” ve 0,316 ile “Gaziantep, Adıyaman, Kilis”, “Kastamonu, Çankırı, Sinop” ve “Aydın, Denizli, Muğla” bölgeleri oldu.

Göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu yer Antalya, Isparta ve Burdur

Türkiye’nin gelir dağılımı istatistikleri belli oldu
Medyan gelirin yüzde 50’si temelinde göreli yoksulluk oranı, (%)
Yoksulluk sınırının toplumsal açılardan değerlendirildiği göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge (medyan gelirin yüzde 50’sine göre), yüzde 13,2 ile “Antalya, Isparta, Burdur” bölgesi oldu. Bu bölgeyi yüzde 12,4 ile “Adana, Mersin” ve yüzde 12,3 ile “Balıkesir, Çanakkale” izledi.

Göreli yoksulluğu, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ancak toplumun genel refah düzeyinin altında kalan ve topluma sosyal açıdan katılamayan bireyler olarak tanımlayabiliriz.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5,3 ile “Gaziantep, Adıyaman, Kilis”, yüzde 5,7 ile “Zonguldak, Karabük, Bartın” ve yüzde 5,8 ile “Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak” bölgeleri şeklinde sıralandı.



http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27824 Yorum Yaz
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dere.beyi 7 ay en beğenilen
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2 Yanıt Yanıtla +69
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Yeni_kullanıcı 7 ay
O kadar kurnazsınız ki hepsini mavi yapmışsınız. Birisi aynı tabloyu kırmızıdan yeşile kadar düzenlerse o zaman daha görsel bir tablo olur.
Ban gelebilir. Gelirse gelsin hayat bitmiş zaten sadece yorumumu yaşatın.
O kadar kurnazsınız ki hepsini mavi yapmışsınız. Birisi aynı tabloyu kırmızıdan yeşile kadar düzenlerse o zaman daha görsel bir tablo olur.Ban gelebilir....
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1 Yanıt Yanıtla +65
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sarge61 7 ay
Asrın lideri reis-i cumhur geçen ay kişi başı milli gelir 11 bin dolar oldu diyordu (yersen), ama kendine bağlı TUİK bile 21 bin 577 lira (3500$) diyor gerçek ne kadar acaba

Asrın lideri reis-i cumhur geçen ay kişi başı milli gelir 11 bin dolar oldu diyordu (yersen), ama kendine bağlı TUİK bile 21 bin 577 lira (3500$) diyor gerçek ...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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Organismus 7 ay
Hani kişi başı 11.000 dolar gelir?
Doğruysa ellerinize geçmeyen bu paraları kimler cukkalıyor?
Düşünün bulacaksınız.
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KinopioTaichou 7 ay
Ispartalıyım ve doğru.Bizim burada kast sistemi var.Fakir doğarsan fakir ölürsün.Genelde fakirlerin üstlerine biner ve sömürürüz.Sağolsunlar hiç şikayet bile etmezler.
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Hendrik Johannes Cruijff 7 ay
Türkiye'de büyümeye aracılık eden sermayenin çoğu ülke genelinin %6'sında imiş varın gerisini siz düşünün bu büyüme midir.
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batuta 7 ay
Gelir dağılımında adalet ve milli kalkınma partisi
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B7TR 7 ay
Gelir dağılımı falan yalnız iyi dağılıyoruz!
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hayallereinanmak 7 ay
Üretimin fazla olmadığı Isparta da böyle olurdu ancak zaten.Şehrin gelir kaynağı öğrenci
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hopeyoung 7 ay hayallereinanmak
Biraz daha araştırmanızı öneririm.
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DH Misafiri 7 ay
Bugün yine siyasetçinin biri fakir edebiyatı yapıyordu kendisinin en zengin başkanlardan birisi oldugunu unuttu herhalde:D En çok buna gülüyorum bi insan zengin olup fakir edebiyatı yapması :D:D
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Bilgilenenüye34 7 ay
Ortalama ücret 1780 lira falan değil doğu baz alınmassa büyükşehirler baz alınırsa rahat 3000 lira tornacı ustası bile artık 4000 lira kazanıyor
Doğuda gelir az fakat oradada hayat aşırı ucuz gaziantepte 10 liraya ete doyuluyor misal orada yaşayanlardan duyduğum
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eglon 7 ay Bilgilenenüye34
Ne 4000. Bizim burada torna ustaları 14000 TL alıyor en düşük. Vasıfsız fabrika işçileri 4000 TL'den işe başlıyor. Hatta 5 TL'ye tıka basa etle karnını doyuruyorsun. Üzerine bir de çay söylüyorlar.
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canguler917 7 ay Bilgilenenüye34
herkes torna ustası mı ? 10 liraya tavuk etine bile doyulmaz. salla babam salla, sanki biz neyin ne kadar olduğunu görmüyoruz
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qoqoCAN 7 ay
BAANE İNANMİREM
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aydınayhan 7 ay
ben boyle seye ınanmam cunku soran bılen olmuyor
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