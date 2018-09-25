Türkiye’nin gelir dağılımı istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün yayınladığı araştırma ile Türkiye’nin şehirlere göre gelir dağılımı istatistiklerini açıkladı. “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” isimli çalışma 2017 yılına ilişkin rakamlar içeriyor. Araştırmada büyük şehirler tek bir bölge olarak kabul görürken,

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de kişi başına düşen yıllık gelir 2017 yılında 21 bin 577 lira –aylık 1798 lira- olarak hesaplandı.

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri

Şehirlere göre baktığımızda geliri en yüksek olan bölge/şehir yıllık 30 bin 895 lirayla İstanbul oldu. İstanbul’u 28 bin 679 lirayla Ankara izlerken üçüncü sırada “Tekirdağ, Edirne, Kırklareli” şehirlerinden oluşan bölge 26 bin 213 lira yer alıyor.

Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 9 bin 872 TL ile “Mardin, Batman, Şırnak, Siirt”, 10 bin 30 TL ile “Şanlıurfa, Diyarbakır” ve 10 bin 878 TL ile “Van, Muş, Bitlis, Hakkari” şeklinde sıralandı.

Gelir dağılımı eşitsizliğinin en yüksek olduğu yer İstanbul

Gelir dağılımı eşitsizliği için Gini katsayısı kullanılıyor. Bu sayı bire yaklaştıkça gelir dağılımında eşitsizliği, sıfıra yaklaştıkça eşitliği ifade ediyor. Gini katsayısı Türkiye geneli baz alındığında 0,405 olarak belirlendi.

Gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölgeler sıralamasında birinci olan İstanbul’u (0,443), İzmir (0,392) ve “Adana, Mersin” (0,387) izledi. Gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu bölge “Erzurum, Erzincan, Bayburt” oldu. Gelir eşitsizliğinin düşük olduğu diğer bölgeler ise “Zonguldak, Karabük, Bartın” ve 0,316 ile “Gaziantep, Adıyaman, Kilis”, “Kastamonu, Çankırı, Sinop” ve “Aydın, Denizli, Muğla” bölgeleri oldu.

Göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu yer Antalya, Isparta ve Burdur

Medyan gelirin yüzde 50’si temelinde göreli yoksulluk oranı, (%)

Yoksulluk sınırının toplumsal açılardan değerlendirildiği göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge (medyan gelirin yüzde 50’sine göre), yüzde 13,2 ile “Antalya, Isparta, Burdur” bölgesi oldu. Bu bölgeyi yüzde 12,4 ile “Adana, Mersin” ve yüzde 12,3 ile “Balıkesir, Çanakkale” izledi.

Göreli yoksulluğu, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ancak toplumun genel refah düzeyinin altında kalan ve topluma sosyal açıdan katılamayan bireyler olarak tanımlayabiliriz.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5,3 ile “Gaziantep, Adıyaman, Kilis”, yüzde 5,7 ile “Zonguldak, Karabük, Bartın” ve yüzde 5,8 ile “Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak” bölgeleri şeklinde sıralandı.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27824