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Türkiye’nin ilk canlı 5G arama testi gerçekleştirildi

Türkiye'nin 3GPP standartları ile uyumlu ilk 5G arama testi yapıldı. Turkcell ve Eriscsson'un ortak çalışması sayesinde 3GPP standartlarına uygun bir şekilde ilk 5G arama testi gerçekleştirildi.
3 ay
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’nin ilk canlı 5G arama testi gerçekleştirildi
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Dünyada ve Türkiye’de 5G çalışmaları sürüyor. Turkcell ve Ericsson'un ortak çalışması sayesinde Türkiye’de ilk kez 3.5 GHz bandı üzerinden uçtan uca uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu 5G arama testi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen test, Turkcell’in 4.5G şebekesi üzerinde 5G sistemleri kullanılarak yapıldı.

Türkiye’de bir ilk olan ve dünyada az sayıda operatörün gerçekleştirebildiği bu canlı bağlantıda Turkcell 5G test şebekesi üzerinde Ericsson’un radyo erişim çözümü, bulut çekirdek sistem çözümleri ve ekosistem iş ortakları tarafından sağlanan test cihazı kullanıldı.

2017 yılında Turkcell ve Erisccon işbirliği ile 15 GHz bandında Türkiye’nin ilk 5G testi yapılmış ve 24,7 Gbps indirme hızına ulaşılmıştı.

Ayrıca Bkz. "Çinli akıllı telefon üreticileri 5G fiyat artışına karar verdi: 4G cihazlardan 74 dolar fazla olacak"
2018 yılının Kasım Turkcell’in Samsung ile birlikte gerçekleştirdiği testte 5G teknolojisi üzerinden görüntü ve veri aktarımı sağlanmıştı. Bu bağlantı ile kesintisiz bir şekilde 4K UHD görüntü iletimi sağlanmış ve bulut üzerinde düşük gecikme ile oyun oynanabiliyordu.

5G teknolojisine geçiş için kritik yıllara girdik. Türkiye’nin 2020 yılında 5G teknolojisine geçiş yapacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefon üreticileri 5G’li modelleri piyasaya sunmaya başladı. Samsung’un önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy S10’un 5G’yi destekleyeceği tahmin ediliyor. Çinli üreticiler telefonlarına 5G uyumlu modem koyabilmek için rakipleri ile anlaşma yaptı.

Güney Kore 5G’ye geçiş yaptı

Güney Kore, 3GPP standartları ile uyumlu ilk 5G teknolojisini kullanıma sunan ilk ülke oldu. Koreli mobil operatörler, geçtiğimiz Aralık ayında kurumsal müşteriler için 5G şebekesini kullanıma sunmayı başardı. 10'u aşkın şehirde aktif bir şekilde 5G şebekesi kullanılıyor.

Daha önce ABD’li mobil operatör Verizon, dört şehirde 5G hizmeti sunduğunu duyurmuştu. 5G standartlarını belirleyen 3GPP kuruluşu ise Verizon’un şebekelerinin 5G hizmetine uyumlu olmadığına karar verdi. Böylece 3GPP’ye göre 5G’ye geçiş yapan ilk ülke Güney Kore oldu.


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hamzasoph 3 ay en beğenilen
Hayaller 24.7 Gbps gerçekler 35-40 mbit
3 Yanıt Yanıtla +30
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AirSupport 3 ay
Valla 5G 6G 7G gelsin gelmesinede bize hâla 1GB Kota’lı interneti 15₺’ye satacaklarsa...
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by_Jazz 3 ay
4 GB pakete 35 tl isteyen operatörler olduğu sürece 10g gelse fıs
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1 Avatar
DH Misafiri 3 ay
Biraz daha bekleyip direkt 5 buçuk G'ye geçebiliriz
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DH Misafiri 3 ay
Telefonda 3g.hayaller 5g.Telefonda yazan ŞEBEKE YOK.
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Askaparta 3 ay
Turgcell ile G çok ama parası da öyle.
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Emin KOÇ 3 ay
Şuanda 4G yi doğru düzgün kullanamazken bu haber çok boş ama ne kadar erken geçilirse o kadar iyi değil lan sonra alt yapı yetersiz 5G diyecekler 4G anca verecekler fiyatlar artacak filan önce adam akıllı yatırım yapsınlar.
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jerry smith 3 ay
Aman yemişim 4'ünü 5'ni kazık fiyatlardan 5 gb 10 gb kullanıyoruz 4 5 olmuş fark etmiyo. Paketi ay sonuna yetişsin diye birşey indiremiyoruzm
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DH Misafiri 3 ay
2 G den 3 g ye geçerken çok hızlı olucaz bir film şukadar dakikada indirilecek resimleri şu hızda atıcaz dediler ne oldu dediklerinin 5 misli yavaş oldu, sonra 4.5 ye geçiş oldu dediler 3g den şu kadar hızlı filmi dakikalar içinde indircez kesintisiz internet olucak vs. ne oldu cık oda olmadı, 3g yi arar olduk. Şimdi 5g diyorlar olucak mı bilmem ama film dakikalar içinde inmeyecek onu biliyorum
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Rogue Agent 3 ay
4.75g
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GetSomeRest 3 ay
Daha geçenlerde 4.5g üzerinden WhatsApptan görüntülü görüşme yapıyorum çamur gibi görünüyor. 5g gelse demekki yağlı boya gibi görebileceğiz bence gelişme var.
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by_Jazz 3 ay
4 GB pakete 35 tl isteyen operatörler olduğu sürece 10g gelse fıs
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