Türkiye’nin ilk canlı 5G arama testi gerçekleştirildi

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Dünyada ve Türkiye’de 5G çalışmaları sürüyor. Turkcell ve Ericsson'un ortak çalışması sayesinde Türkiye’de ilk kez 3.5 GHz bandı üzerinden uçtan uca uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu 5G arama testi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen test, Turkcell’in 4.5G şebekesi üzerinde 5G sistemleri kullanılarak yapıldı.

Türkiye’de bir ilk olan ve dünyada az sayıda operatörün gerçekleştirebildiği bu canlı bağlantıda Turkcell 5G test şebekesi üzerinde Ericsson’un radyo erişim çözümü, bulut çekirdek sistem çözümleri ve ekosistem iş ortakları tarafından sağlanan test cihazı kullanıldı.

2017 yılında Turkcell ve Erisccon işbirliği ile 15 GHz bandında Türkiye’nin ilk 5G testi yapılmış ve 24,7 Gbps indirme hızına ulaşılmıştı.

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2018 yılının Kasım Turkcell’in Samsung ile birlikte gerçekleştirdiği testte 5G teknolojisi üzerinden görüntü ve veri aktarımı sağlanmıştı. Bu bağlantı ile kesintisiz bir şekilde 4K UHD görüntü iletimi sağlanmış ve bulut üzerinde düşük gecikme ile oyun oynanabiliyordu. 2018 yılının Kasım Turkcell’inile birlikte gerçekleştirdiği testte 5G teknolojisi üzerinden görüntü ve veri aktarımı sağlanmıştı. Bu bağlantı ilesağlanmış ve bulut üzerinde düşük gecikme ile oyun oynanabiliyordu.

5G teknolojisine geçiş için kritik yıllara girdik. Türkiye’nin 2020 yılında 5G teknolojisine geçiş yapacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefon üreticileri 5G’li modelleri piyasaya sunmaya başladı. Samsung’un önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy S10’un 5G’yi destekleyeceği tahmin ediliyor. Çinli üreticiler telefonlarına 5G uyumlu modem koyabilmek için rakipleri ile anlaşma yaptı.

Güney Kore 5G’ye geçiş yaptı

Güney Kore, 3GPP standartları ile uyumlu ilk 5G teknolojisini kullanıma sunan ilk ülke oldu. Koreli mobil operatörler, geçtiğimiz Aralık ayında kurumsal müşteriler için 5G şebekesini kullanıma sunmayı başardı. 10'u aşkın şehirde aktif bir şekilde 5G şebekesi kullanılıyor.

Daha önce ABD’li mobil operatör Verizon, dört şehirde 5G hizmeti sunduğunu duyurmuştu. 5G standartlarını belirleyen 3GPP kuruluşu ise Verizon’un şebekelerinin 5G hizmetine uyumlu olmadığına karar verdi. Böylece 3GPP’ye göre 5G’ye geçiş yapan ilk ülke Güney Kore oldu.