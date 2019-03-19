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Türkiye'nin ilk yerli otomobil test fabrikası kuruldu

MÜSİAD üyesi 20 iş insanı, Kocaeli'de otomobil, traktör ve iş makinelerinin test edilmesi amacıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobil test fabrikası TESTTÜRK AŞ'yi kurdu. Resmi açılış 22 Mart'ta yapılacak
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'nin ilk yerli otomobil test fabrikası kuruldu
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Türkiye’nin yerli otomobilini henüz somut bir şekilde göremesek de konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MÜSİAD önderliğinde Türkiye'nin ilk yerli otomobil test merkezi açılıyor.

Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve üretim üssü haline gelmesini sağlamak adına çalışmalar yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyesi 20 iş insanı, Kocaeli’de otomobil, traktör ve iş makinelerinin test edilmesi amacıyla kurulan TESTTÜRK AŞ’nin resmi açılışı 22 Mart’ta gerçekleştirilecek.

2018 yılından itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknik servis olarak atanmış yetkili kurum olarak çalışmalarını yapan TESTTÜRK AŞ, bin 500 metrekaresi kapalı 400 metrekaresi açık alandan oluşan test merkezlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Otomotiv alanındaki çalışmaların haricinde savunma sanayi ve demiryolu sanayinde de müşterilerine test hizmeti veriyor. TESTTÜRK AŞ, 2023 yılına kdar gerçekleştireceği 100 milyon TL’lik yatırımla birlikte Savunma ve Uzay Sanayii alanında ülke çapında önemli bir açığı kapatmayı hedefliyor.

TESTTÜRK AŞ Otomotiv Test Laboratuvarının, Avrupa Birliği standartları kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri eşliğinde ülkemizde ilk defa AEBS testini gerçekleştiren firma olarak da öne çıktığı söyleniyor. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan laboratuvarın resmi açılışı 22 Mart’ta gerçekleştirilecek.



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K E N 2 ay en beğenilen
Neden seçim öncesi açılıyor acaba?
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volkman 2 ay erdem552
Olur, bilmeden yorum yapmayız bundan sonra. Arabayı yapın, ben tanzim satış kuyruğunda, Rusyanın almadığı kurtlu domateslerle size el sallarım.
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pburak1903 2 ay
Seçimden önce açar gibi yap seçimden sonra bir daha ki seçime kadar kapat
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shifisitert 2 ay
yerlı uretılen bıseyımız yokkı neyı test edecek bunlar
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alemburda34 2 ay
Olmayan yerli arabamızın test merkezi oldu valla beynimizle dalga geçiyorlar.
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orcnd 2 ay
otomobil değildir o yanlış anlamışsınızdır.
seçimobil dir o. otomobilden farklı olarak bu gizemli yaratık sadece seçimden 15 gün önce ortaya çıkar ve seçimden sonra sessizce kaybolur.
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Acil Stop 2 ay
Bu fabrikada ne üretilecekmiş?
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aaguler 2 ay Acil Stop
Bu devasa fabrikada bildiğim kadarıyla görünmeyen otomobiller üretiliyor. Ancak görünmezlik bileşenleri ve tekniği o kadar başarılı ki, montaj hattında çalışanlar dahi göremiyorlar arabaları. Üretimi tamamlayıp tırlara yükleyerek tüm dünyaya sevk ediyorlar. Yollarda gördüğümüz o boş oto taşıma tırları esasında boş değiller.
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shifisitert 2 ay Acil Stop
yerlı uzay mekıgı projesı var ya onu test edecekler muhtemelen
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mladenbmv 2 ay
o o zaman ülkemizde üretilen otomobilleirn çoğu bu testlerden geçemez,özelikle kaza darbe v.s çoğu testlerden ülkemizde üretilen araçlar kalır.
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Silver_Code 2 ay
ha gayret seçime az kaldı acil prim lazım
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Sortenner 2 ay
Geçen Elon Musk'ın Tesla Model Y tanıtımındaki konuşmasını dinledim, önemli olan bir prototip araç üretmek değil, onun seri üretim sürecini planlamak, hatta üretim sürecinin planını yapmak prototip üretmekten 100 kat daha zor diyordu. Bu tür haberlere artık karnımız doydu bizde daha ortada prototip yok. Ne zamanki yerli otomobilin üretim süreci planlaması tamamlandı haberini duyarsak o zaman artık bu haberlere aldırış edebiliriz.
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D.Baran 2 ay
Görünen o ki devletin parasını,yani toplanan vergileri yandaşın yöndeşin cebine nasıl akıtırız hesabıyla oluşturulmuş projelerden biri.Bu arada seçim hesabı da atlanmamış yerli otomobil,test,fabrikasözcükleri yan yana eklenerek bilinç altına gizli gönderme yapılmış,sanki yerli bir otomobil varmış gibi.Ulan testin fabrikası mı olur?!!
Diğer yandan 2018 den itibaren yemlenmeye başlanan bu uyduruk A.Ş'nin "resmi' açılışının 22 Mart'ta yapılacak oluşunada dikkat çekmek gerek.Ama boşuna, yiyen yemiş bile,
ne dense boş.
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baranel 2 ay
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kaazto28 2 ay
1 nisandan sonra 5 yıl kafa rahat seçim meçim derdi de yok.
Not: Çok bekleriz kafa rahatlığını bu ülkede bak bakalım bu ülke de son 15 yılda neler gördük.
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yerli otomobil test merkezi, testtürk aş ve
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