Türkiye'nin ilk yerli otomobil test fabrikası kuruldu

Tam Boyutta Gör

Türkiye’nin yerli otomobilini henüz somut bir şekilde göremesek de konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MÜSİAD önderliğinde Türkiye'nin ilk yerli otomobil test merkezi açılıyor.

Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve üretim üssü haline gelmesini sağlamak adına çalışmalar yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyesi 20 iş insanı, Kocaeli’de otomobil, traktör ve iş makinelerinin test edilmesi amacıyla kurulan TESTTÜRK AŞ’nin resmi açılışı 22 Mart’ta gerçekleştirilecek.

2018 yılından itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknik servis olarak atanmış yetkili kurum olarak çalışmalarını yapan TESTTÜRK AŞ, bin 500 metrekaresi kapalı 400 metrekaresi açık alandan oluşan test merkezlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Otomotiv alanındaki çalışmaların haricinde savunma sanayi ve demiryolu sanayinde de müşterilerine test hizmeti veriyor. TESTTÜRK AŞ, 2023 yılına kdar gerçekleştireceği 100 milyon TL’lik yatırımla birlikte Savunma ve Uzay Sanayii alanında ülke çapında önemli bir açığı kapatmayı hedefliyor.

TESTTÜRK AŞ Otomotiv Test Laboratuvarının, Avrupa Birliği standartları kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri eşliğinde ülkemizde ilk defa AEBS testini gerçekleştiren firma olarak da öne çıktığı söyleniyor. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan laboratuvarın resmi açılışı 22 Mart’ta gerçekleştirilecek.



