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Türkiye, otoyol kalitesinde dünya 30'uncusu oldu

Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı otoyol kalitesi konulu raporda 137 ülke arasından 30'uncu olduk. Birleşik Arap Emirlikleri'nin birinci olduğu sıralamada bazı Afrika ülkeleriyle aynı puandayız.
11 ay
8,8b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye, otoyol kalitesinde dünya 30'uncusu oldu
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Her yıl İsviçre’de düzenlediği Davos Zirvesi ile tanınan Dünya Ekonomik Forumu, ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmişliğine yönelik konuları ele alan farklı raporlarla da karşımıza çıkıyor. Bu raporlardan bir tanesi de otoyol kalitesiyle ilgili ve tam 137 ülkeyi kapsıyor. Türkiye ise bu listede 30. sırada yer alıyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan ve ülkelerin otoyol kalitesini ölçen raporda dünyanın en kaliteli kara taşıma ağının Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait olduğu belirtilmiş. 6.4 puanla otoyol kalitesinde birinci olan BAE’yi 6.3 puan alan Singapur ve İsviçre takip ediyor. Hong Kong’un 6.2 puanla dördüncülüğe yerleştiği sıralamada 6.1 puan alan Hollanda beşinci sırada kendine yer buluyor.

Otoyol Kalitesi sıralamasında ilk 10 şöyle:

  1. Birleşik Arap Emirlikleri (6.4 puan)
  2. Singapur (6.3 puan)
  3. İsviçre (6.3 puan)
  4. Hong Kong (6.2 puan)
  5. Hollanda (6.1 puan)
  6. Japonya (6.1 puan)
  7. Fransa (6 puan)
  8. Portekiz (6 puan)
  9. Avusturya (6 puan)
  10. Amerika Birleşik Devletleri (5.7 puan)

Türkiye 5 puanla 30'uncu sırada

Gelelim ülkemize. Otoyol Kalitesi sıralamasında 137 katılımcı arasından 30’uncu olan Türkiye’nin 5 puanı bulunuyor. En dikkat çekici olanı ise Türkiye’nin Afrika ülkeleri Namibya ve Ruanda ile aynı puana sahip olması. Düzenlenen raporda Umman, Hırvatistan, Şili, Ekvator, ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ülkelerin gerisindeyiz. Fakat Çin, Rusya, Belçika ve İtalya gibi ülkeleri de geride bıraktığımızı söylemek gerek. Listenin son sırasında ise yalnızca 2 puan alabilen Moritanya yer alıyor.


https://www.dunya.com/kose-yazisi/otoyol-kalitesinde-30-olduk-rakipler-ruanda-ve-namibya/419066 Yorum Yaz
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Batw0 11 ay en beğenilen
Ulan bir tek yol yapıyorsunuz ama onu da beceremiyorsunuz :)
3 Yanıt Yanıtla +301
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lojistisyen 11 ay
En çok övünülen dalda ilk 10'a girmeliydik. Neyse hamdolsun
1 Yanıt Yanıtla +237
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buraoca2 11 ay lojistisyen
Dış Güçlerin oyunu. Yoksa İlk 3'deyiz.
Dış güçlerin oyununa rağmen, Çin'i geride bırakmışız; daha ne olsun...
Yanıtla +147
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Tuna4242 9 ay
Ortalamayı düşüren zamanında sizin yapmadığınız yollar beyler!
En ufak zeka pırıltısı yok, hep yanı bizi kıskanıyorlar bıdıbıdısı.
Sosyal medya lincini bırakın, 15 yılda bu kadar oldu.
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Guest-F01EF196D 9 ay
Birinci de olurduk ama Lozan
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sonersec 9 ay
Türkiyede anayollar iyi olabilir ama mahalle araları berbat durumda.
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imhotep_of_grudge 9 ay sonersec
ana yollarda dökülüyor ki... tek bildikleri düşük kalite yol köprü yapmak... sadece zarar ettirmek...
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El Prezidente 11 ay
almanya nın ilk 10 da olmaması sasırttı
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DH Misafiri 11 ay
ula amerika zaten 5,7 puan da bızde 5 ıste neyın kafası bu anlamadım... daha ne olsun
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DH Misafiri 11 ay
O kadar yol yapılmışken 30.sıradaysa daha önce kim bilir kaçtaydık. Kıyaslamayı doğru yapmak gerekir.
Önceden gerçekten yollar çok azdı ve tek idi. Nasıl olduğunu eskiler hatırlar. İnsafsızlık etmemek Lazım.muhakkak daha da iyi olabilir. İnşaallah daha iyisini yapma gayretinde olanlar çıkar. Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde Ziya paşa
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DH Misafiri 11 ay
(bazılarına göre) kesin bizi kiskandiklari için sonuç böyle çıktı ama Almanya'daki köy yollarından bile kötü ve üstelik paralı olan bu yollar ile bu sonuç normal.
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DH Misafiri 11 ay
Ancak elestirmeyi, laf sokmayi bilirsiniz. Begenmiyorsan gidersin diyecegim ama boşa gidecek
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DH Misafiri 11 ay
Kendisi konya ili kadar olup gmh si bizden kat kat iyi olan ülkeler önümüze geçmiş. Yapılan değerlendirme ne kadar doğru yada ne kadar bilimsel buna dair bir konu yok. Mesela Ukrayna gibi havanin eksi 30lara geldiği bir yer ile Arapların ,asfaltın sevdiği sıcak havada ve dümdüz bir arazide döktükleri asfaltı ve bu iki ülkenin bu işe döktükleri paraları nasıl kıyaslamislar? Kıyaslamamislar ise buradaki dar düşünceli yorumların pek bir manası yok.
Topu topu konya kadar yerde kaç köy yolu kaç dağ kaç tünel ne gibi iklim ve arazi koşulları ve kaça mal ettikleri gibi kriterler üzerinden yapılması gerekiyor sizin o yüzeysel sazansal bakış acinizin hiç bir değeri yok. Dusunemiyorsunuz her bir olaya alıyorsunuz tamamen koyun gibisiniz. Burda ne bir partiyi savunuyorum nede birini eleştiriyorum. Ama eleştirilmesi gereken sizin gibi bir skmden anlamadan boş boş yorum yapanlardir.
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muratkaya 11 ay
Vallahi bence çok iyi...
Eğitimde 76
Mutlulukta 75
İnternet hızında 80'lerde
Yani her konuda sıralamamız ya yetmişlerde yada en son sıradayız. Otoyol kalitesinde 30. sıra bence çok iyi.
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