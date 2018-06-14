Türkiye, otoyol kalitesinde dünya 30'uncusu oldu

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Her yıl İsviçre’de düzenlediği Davos Zirvesi ile tanınan Dünya Ekonomik Forumu, ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmişliğine yönelik konuları ele alan farklı raporlarla da karşımıza çıkıyor. Bu raporlardan bir tanesi de otoyol kalitesiyle ilgili ve tam 137 ülkeyi kapsıyor. Türkiye ise bu listede 30. sırada yer alıyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan ve ülkelerin otoyol kalitesini ölçen raporda dünyanın en kaliteli kara taşıma ağının Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait olduğu belirtilmiş. 6.4 puanla otoyol kalitesinde birinci olan BAE’yi 6.3 puan alan Singapur ve İsviçre takip ediyor. Hong Kong’un 6.2 puanla dördüncülüğe yerleştiği sıralamada 6.1 puan alan Hollanda beşinci sırada kendine yer buluyor.

Otoyol Kalitesi sıralamasında ilk 10 şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri (6.4 puan) Singapur (6.3 puan) İsviçre (6.3 puan) Hong Kong (6.2 puan) Hollanda (6.1 puan) Japonya (6.1 puan) Fransa (6 puan) Portekiz (6 puan) Avusturya (6 puan) Amerika Birleşik Devletleri (5.7 puan)

Türkiye 5 puanla 30'uncu sırada

Gelelim ülkemize. Otoyol Kalitesi sıralamasında 137 katılımcı arasından 30’uncu olan Türkiye’nin 5 puanı bulunuyor. En dikkat çekici olanı ise Türkiye’nin Afrika ülkeleri Namibya ve Ruanda ile aynı puana sahip olması. Düzenlenen raporda Umman, Hırvatistan, Şili, Ekvator, ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ülkelerin gerisindeyiz. Fakat Çin, Rusya, Belçika ve İtalya gibi ülkeleri de geride bıraktığımızı söylemek gerek. Listenin son sırasında ise yalnızca 2 puan alabilen Moritanya yer alıyor.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/otoyol-kalitesinde-30-olduk-rakipler-ruanda-ve-namibya/419066