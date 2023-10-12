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    Enerji için otoyollara güneş panelleri kurulmaya başlandı

    Kaliforniya, evlere enerji sağlamak için otoyolların yanına güneş panelleri inşa etmeyi planlıyor. ABD’deki diğer eyaletler yol kenarında yenilenebilir enerji sahaları kurmaya başladı bile.
    Enerji için otoyollara güneş panelleri kurulmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Kaliforniya eyaleti, güneş panelleri gibi otoyol kenarındaki yenilenebilir enerji alanlarının uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere ulaştırma ve enerji yetkililerinin bir analiz yapmasına karar verdi. Diğer eyaletler yol kenarında yenilenebilir enerji sahaları kurmaya başlamışken eyalette 24.140 km uzunluğunda otoyol bulunuyor.

    270 bin eve temiz enerji sağlanacak

    Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, bir süre önce eyaletin ulaşım ve enerji yetkililerine otoyollar boyunca güneş panelleri, batarya depolama ve diğer yenilenebilir enerji sahalarının kurulması için yeşil ışık yaktı. Yetkililerin detaylı bir fizibilite çalışması yapması bekleniyor. İmzalanan ve onaylanan yeni yasa, Kaliforniya Ulaştırma Departmanı'nı, şirketlerin ve kamu kurumlarının otoyol kenarında yenilenebilir enerji geliştirmeleri için açık kurallar oluşturmakla görevlendiriyor. Yasa kapsamında 2025 yılının sonuna kadar eyaletin otoyolları boyunca yer alan boş araziler değerlendirilecek.

    Enerji için otoyollara güneş panelleri kurulmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Kaliforniya eyaletinde 24.140 km uzunluğunda yol içeren 250 otoyol bulunuyor. Ön fizibilite çalışmasına göre, bu yolların yanındaki boş arazi 1 GW'lık güneş enerjisi üretmek için kullanılabilir ve 270.000'den fazla eve enerji sağlayabilir.

    Öte yandan ABD’de yol kenarı yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan başka eyaletler de bulunuyor. 2008 yılında Oregon, şu anda yaklaşık 600 güneş paneline sahip olan bir güneş otoyolu projesi geliştiren ilk eyalet oldu. Eyaletin web sitesine göre, o tarihten bu yana 36 eyalet ve 15 ülke benzer programlar oluşturmak için Oregon'la temasa geçti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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