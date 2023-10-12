Enerji için otoyollara güneş panelleri kurulmaya başlandı

270 bin eve temiz enerji sağlanacak
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, bir süre önce eyaletin ulaşım ve enerji yetkililerine otoyollar boyunca güneş panelleri, batarya depolama ve diğer yenilenebilir enerji sahalarının kurulması için yeşil ışık yaktı. Yetkililerin detaylı bir fizibilite çalışması yapması bekleniyor. İmzalanan ve onaylanan yeni yasa, Kaliforniya Ulaştırma Departmanı'nı, şirketlerin ve kamu kurumlarının otoyol kenarında yenilenebilir enerji geliştirmeleri için açık kurallar oluşturmakla görevlendiriyor. Yasa kapsamında 2025 yılının sonuna kadar eyaletin otoyolları boyunca yer alan boş araziler değerlendirilecek.
Öte yandan ABD’de yol kenarı yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan başka eyaletler de bulunuyor. 2008 yılında Oregon, şu anda yaklaşık 600 güneş paneline sahip olan bir güneş otoyolu projesi geliştiren ilk eyalet oldu. Eyaletin web sitesine göre, o tarihten bu yana 36 eyalet ve 15 ülke benzer programlar oluşturmak için Oregon'la temasa geçti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.