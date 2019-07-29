Türkiye, üçüncü nesil Seat Leon'un en çok satıldığı dördüncü ülke

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İspanyol üretici Seat, üçüncü nesil Leon’un 1 milyon satış rakamına ulaşmasını kutluyor. Bu kutlama vesilesiyle Seat Leon’un marka için önemini hatırlatan şirket, aracın en çok satıldığı sekiz ülkeyi gösteren bir görsel de paylaştı. Buna göre Türkiye, üçüncü nesil Seat Leon’un en çok satıldığı ülkelerden biri.

2012 yılında Paris Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan üçüncü nesil Seat Leon, o tarihten bu yana Martorell’deki fabrikada üretiliyor. Ibiza’nın son 30 yıldaki üstünlüğünü kırarak Seat’ın dünya çapında en çok satan modeli olan aracın Seat’ın yakın tarihini değiştirdiğine inanılıyor. Öyle ki 2012 yılında 149 milyon euro zarar eden şirket, Leon Mk3’ün oyuna dahil olmasının ardından 2018 yılında marka tarihinin en yüksek karını (294 milyon euro) açıkladı.

1999 yılında ilk jenerasyonu satışa sunulan Seat Leon, şimdiye kadar toplamda 2 milyon 210 bin 712 adet satmayı başardı. Aracın ilk nesli 534 bin 797 adet, ikinci nesli ise 675 bin 915 adet sattı. Üçüncü nesil Seat Leon ise 1 milyonu devirerek tek başına toplam satışların yüzde 45’ini oluşturdu.

Seat’ın paylaştığı görsele göre, üçüncü nesil Leon’un en çok satıldığı ülkeler Almanya, İspanya ve İngiltere. Söz konusu araç 2012-2019 yılları arasında bu ülkelerde sırasıyla 237 bin 558, 206 bin 785 ve 131 bin 62 adet satmış. Türkiye ise 49 bin 223 ile Leon’un en çok satıldığı dördüncü ülke konumunda. Seat Leon'un ülkemizdeki başlangıç fiyatı 145 bin TL. En çok satıldığı ülke olan Almanya'daki başlangıç fiyatı ise 20 bin 410 euro.

https://www.seat-mediacenter.com/newspage/allnews/company/2019/SEAT-Leon-one-million-times-the-chosen-one.html