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Türkiye'de drone savar kullanımı başladı

Son dönemin en popüler teknolojik ürünleri arasında yer alan drone yani uçan robotlar sağladığı onlarca yarar ve fayda dışında, tehdit unsuru oluşturacak şekilde kötü niyetle de kullanılabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Drone'lar son dönemde oldukça popüler. Erişimin kolaylaşması ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak sağladığı pek çok fayda kadar, saldırı amacıyla kullanılması veya bu tür girişimlere yardımcı olması da ihtimaller dahilinde. Tabi uçuşun yoğun olduğu bölgelerde hava trafiğini tehlikeye sokması ve risk faktörü oluşturması da sakıncanın bir diğer boyutu.
Ülkemizde de bir süredir geliştirme çalışmaları yapılan drone savar sistemler, devlet tarafından resmen kullanılmaya başlandı. İlk defa Başbakan Binali Yıldırım'ın Fikirtepe'de katıldığı Kentel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde görüntülenen drone savar, farklı form faktörleri olsa da son dönemde sıkça gördüğümüz tüfek profilinde görev alıyor.
 
Türkiye'de drone savar kullanımı başladı
Son dönemde sıkça gündeme gelen drone savar sistemler, ağırlıklı olarak iki türde görev yapıyor. Bunlardan yaygın olanı ve Başbakanlık Koruma Birimi'ninde kullanmakta olduğu drone savar sistem, radyo frekansı kullanarak tehlike arz eden drone'u inmeye veya rota değiştirmeye zorluyor. Bu sistem, stratejik önem arz eden koşullarda drone'u ele geçirmek ve üzerinde inceleme yapmak için de kullanılabilir, özellikle izinsiz uçan kimliği belirsiz dronelarda.
Diğer drone savar sistem ise doğrudan yok etmeye yönelik. Çok güçlü lazer ışını kullanan sistem, tehdit unsuru olan drone sistemi yakarak yok etmek için kullanılıyor. Ülkemizde drone savar sistemler için yasal düzenlemeler de var. Üretici için ithalatı yasak olup, sadece kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimleri tarafından kullanılabilir. Sivil kullanım amacıyla üretilmesi, dağtımı ve yasa ile belirlenen kurumlar dışında yaygın satışı ise anladığımız kadarıyla mümkün değil.

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Xeblion 2 yıl en beğenilen
Cehape döneminde drone savarımız yoktu
Ak parti döneminde gerçekleşmiştir <3
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AKTeknisyen 2 yıl
Dron Radarı olmadan bu silah ne işe yarayacak?Silahı taşıyan görevli kafası havada görev bitinceye kadar gökyüzünü mü tarayacak? Etkili bir dron gözle tespit edilinceye kadar hele ki binaların çok olduğu bölgelerde zaten tehlikeli mesafeye gelmiş olur.
Madem silahı aldınız şunun mobil radarınıda kurun görev alanına.
Dron Radarı olmadan bu silah ne işe yarayacak?Silahı taşıyan görevli kafası havada görev bitinceye kadar gökyüzünü mü tarayacak? Etkili bir dron gözle tespit ed...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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sülözışık 2 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam yerli drone savar yapılmıştı neden tercih edilmedi acaba?
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onur1971 2 yıl
Valla onu bunu bilmem de silah elde çok karizma duruyor :)
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hkneren 2 yıl
Drone savar
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gun 2 yıl hanahmet
Zaten ona yapılacak birşey yok ne yazık ki tabii o kadar drone nereden bulunur aynı anda nasıl kontrol edilebilir onu daha çözen yok.
Esas olay gelecekte 135 milyon dolarlık bir adet F-35'in karşısına 1 milyon dolarlık 30 tane İHA çıkartmak ve bunların otonom olması. Bunlar hakkında araştırmalar devam ediyor. Şu anda F-35 hepsini düşürecek mühimmata bile sahip değil yani.
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hanahmet 2 yıl gun
youtube.com/...
150 - 200 liralık dronları tek bir yazılımla birleştirirler. Her birine bomba yükleyip 50 - 100 metre arayla uçururlar. sıkıntı büyük.
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V4LKyR 2 yıl
DIRONLARA İ EM Pİ PALSI ATARAK YOK EDELİM
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arel.gr 2 yıl
yukarıda arkadaş dediği doğrultuda, her haberde hep bir önceki arkadaşların dedikleri doğrultusunda taksimetreyi yazdırdı ve mutlu oldu !
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kadirirdem 2 yıl
Yukarıda arkadaşın dediği doğru önce radar sistemi konmalı sonra bu yapılmalı...
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hanahmet 2 yıl
Büyük ihtimalle radar da vardır. Sıkıntı o değil.
Benim kafamı kurcalayan sorun şu. Aynı anda 500 - 600 tane bombalı dron gönderseler o zaman ne olacak? Bu sorunun cevabını merak ediyorum. Bu tür saldırılara karşı nasıl bir savunma sistemi olabilir ki?
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Barış Manço 2 yıl
Türkiye'de hava balonu uçurmak bile yasak.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Abi dron 5 kilometre yukardan bırakırsa bombayı o zaman ne yapılır? EMP lazım. Dakikada bir EMP patlatan hava mayını gerek. Yerden 5 km yukarda balonla uçacak sabit duracak iple falan. Dakikada bir EMP patlatacak ama yere ulaşmayacak etkisi. Sadece oradan geçen uçakları dronları durduracak. Nasıl?
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