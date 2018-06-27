Japonlar 'Kozmik Elmas'a ulaştı: Hayabusa'nın 3.5 yıllık uzay yolculuğu sona erdi

Gök taşından Dünya'ya örnekler getirecek

Japonya'nın bundan tam 3.5 yıl önce, 3 Aralık 2014 tarihinde fırlattığı Hayabusa 2 uzay aracı nihayet hedefine ulaştı. 3.2 milyon kilometrelik dev uzay yolculuğunun sonuna gelen Hayabusa 2,Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından yapılan açıklamalara göre Hayabusa 2; şu anda Ryugu'nun yörüngesinde, yüzeyden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Burada son ayarlarını yapan uzay aracı, yörüngedeki dengesini sağlamasının ardından gök taşının yüzeyine yaklaşmaya çalışacak. Hayabusa 2'nin önümüzdeki ay sonuna kadar Ryugu'nun yüzeyiyle olan mesafesini 5 kilometreye kadar indirmesi bekleniyor.Japonya'nın Hayabusa 2 görevindeki en önemli amacıolacak. Hayabusa 2, bu doğrultuda öncelikle asteroiti en ince detayına kadar inceleyecek. Sonrasında ise Japon bilim insanlarıbir işe imza atıp bazıRyugu'nun yüzeyindeJAXA, böylece asteroit yüzeyinin altındanbu örnekleri Dünya'ya getirmek istiyor.Hayabusa 2 görevinin yöneticisi Dr. Makoto Yoshikawa, gök taşından parça çıkarma sürecini,"Öncelikle göktaşının yüzey özelliklerini dikkatlice incelemek istiyoruz. Bu şekilde malzeme alacağımız örneği belirleyeceğiz. Daha sonra ise uzay aracından bir parça ayrılacak. Hayabusa 2 güvenli bir mesafeye kadar uzaklaşınca bırakılan parça patlatılarak göktaşının içine doğru bir miktar girecek. Hayabusa, uzay taşında oluşacak kraterden taze örnek parçalar alacak." ifadeleriyle anlatıyor.Hayabusa'nın Ryugu'daki gök taşını inceleme ve örnekler toplama görevinin 18 ay sürmesi bekleniyor. Uzay aracı bu süreç boyunca toplam 3 kez örnek toplama girişiminde bulunacak. Görevin tamamlanmasının ardından ise Hayabusa 2019 yılında Yeryüzü'ne doğru harekete geçecek. Hayabusa'nın topladığı örneklerle beraber 2020 yılında Dünya'ya ulaşması bekleniyor.Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.