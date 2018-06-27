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Japonlar 'Kozmik Elmas'a ulaştı: Hayabusa'nın 3.5 yıllık uzay yolculuğu sona erdi

JAXA'nın 2014 yılında fırlattığı Hayabusa2'nin 3.5 yıllık uzay yolculuğu sona erdi. Elmas şeklindeki 'Ryugu' asteroitine ulaşan uzay aracı, gök taşında toplayacağı örneklerle beraber Dünya'ya dönecek.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
9,9b
1
15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japonlar 'Kozmik Elmas'a ulaştı: Hayabusa'nın 3.5 yıllık uzay yolculuğu sona erdi
Japonya'nın bundan tam 3.5 yıl önce, 3 Aralık 2014 tarihinde fırlattığı Hayabusa 2 uzay aracı nihayet hedefine ulaştı. 3.2 milyon kilometrelik dev uzay yolculuğunun sonuna gelen Hayabusa 2, bugün itibarıyla 'Ryugu' isimli gök taşını incelemeye başlayacak.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından yapılan açıklamalara göre Hayabusa 2; şu anda Ryugu'nun yörüngesinde, yüzeyden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Burada son ayarlarını yapan uzay aracı, yörüngedeki dengesini sağlamasının ardından gök taşının yüzeyine yaklaşmaya çalışacak. Hayabusa 2'nin önümüzdeki ay sonuna kadar Ryugu'nun yüzeyiyle olan mesafesini 5 kilometreye kadar indirmesi bekleniyor.

Gök taşından Dünya'ya örnekler getirecek


Japonya'nın Hayabusa 2 görevindeki en önemli amacı Ryugu'dan Yeryüzü'ne toprak ve taş örnekleri getirmek olacak. Hayabusa 2, bu doğrultuda öncelikle asteroiti en ince detayına kadar inceleyecek. Sonrasında ise Japon bilim insanları çok enteresan bir işe imza atıp bazı patlayıcılar yardımıyla Ryugu'nun yüzeyinde bir krater oluşturmaya çalışacaklar. JAXA, böylece asteroit yüzeyinin altından taze örnekler çıkarıp bu örnekleri Dünya'ya getirmek istiyor.

Hayabusa 2 görevinin yöneticisi Dr. Makoto Yoshikawa, gök taşından parça çıkarma sürecini,"Öncelikle göktaşının yüzey özelliklerini dikkatlice incelemek istiyoruz. Bu şekilde malzeme alacağımız örneği belirleyeceğiz. Daha sonra ise uzay aracından bir parça ayrılacak. Hayabusa 2 güvenli bir mesafeye kadar uzaklaşınca bırakılan parça patlatılarak göktaşının içine doğru bir miktar girecek. Hayabusa, uzay taşında oluşacak kraterden taze örnek parçalar alacak." ifadeleriyle anlatıyor.


Hayabusa'nın Ryugu'daki gök taşını inceleme ve örnekler toplama görevinin 18 ay sürmesi bekleniyor. Uzay aracı bu süreç boyunca toplam 3 kez örnek toplama girişiminde bulunacak. Görevin tamamlanmasının ardından ise Hayabusa 2019 yılında Yeryüzü'ne doğru harekete geçecek. Hayabusa'nın topladığı örneklerle beraber 2020 yılında Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.
Japonya daha önce Hayabusa 1 göreviyle Itokawa asteroitine ulaşmış ve 2010'da bu asteroitten Yeryüzü'ne numuneler getirmeyi başarmıştı. JAXA Hayabusa 2 ile birlikte şimdi biraz daha ileriye gidip çok daha fazla örnekle Dünya'ya dönmek istiyor. Bakalım Hayabusa 2 bu zorlu görevini tamamlayabilecek mi. 

https://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/hayabusa-2-welcome-to-ryugu/ Yorum Yaz
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BekirARSLAN 11 ay en beğenilen
Bizim insanlarımızın %99'una göre boş işler bunlar... Böyle çalışma yapmaya kalksan ülkede aç insanları doyurun, camii yapın diye zılgıt atarlar.
Ayrıca bu tür işlerle uğraşmak emek ister sabır ister bizim milletimiz de yok.
Japonları tebrik ediyorum.
Bizim insanlarımızın %99'una göre boş işler bunlar... Böyle çalışma yapmaya kalksan ülkede aç insanları doyurun, camii yapın diye zılgıt atarlar.Ayrıca bu...
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Yanıtla +33
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Serkan_Yılmaz 11 ay
Biim insanımızın uzay gibi kurak çorak yerlere ihtiyacı yok, Millet bahçelerinde bedava çay simit varken ne zorunuz var Ayın çöllerinde.
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DH Misafiri 11 ay
Bizim insanımız çalışıyor.Uzay çalışmalarıda son hız devam ediyor.Uydu sayımızı artırıyoruz.IHA ları kendi uydularımızdan kontrol idare çalışmaları sürüyor.Türkiyeden roket fırlatma üssü çalışmaları devam ediyor.Bu işlere kafa yormayan,milleti aşağılamaktan kötülemekten başka işi olmayanlarda sadece yazıyor.Kafaları hala kek te başka birşey düşenemiyorlar :)
Bizim insanımız çalışıyor.Uzay çalışmalarıda son hız devam ediyor.Uydu sayımızı artırıyoruz.IHA ları kendi uydularımızdan kontrol idare çalışmaları sürüyor.Türk...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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ariftanis 11 ay
Nasıl agliyorlar halen ağla
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emresalvation 11 ay
bizim milletimiz emeklemeden uçma peşinde.Türkiye girişimler var bazı adımlar atıyoruz ve meyvesini alacağız elbet. Hemen yapılanlara laf atma peşinde mualifler. Birşey yaparsın yok motorunu disardan aldık, yok lastiğini baskası ürettik. Böyle yerlimi olur. Tebrik eden çıkmaz. Siz bu kafayla Aya çıksanız ilk yapacağınız iş heykel yapmak olur sanırım.
Japonlar çalışıyor tebrikler.
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premiumbeyin 11 ay
galiba bu konu altında bizim insanımıza giydirmeyeni tokatlıyorlar



bizim insanımız rororo
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Serdar3121 11 ay
Siyasi Yorum: Padişahımızın buyruğu ile aya 4 şeritli yol yapacaklar, sonra Japon’lar kıskançlıktan çatlar kesin


Ciddi Yorum: Rosetta nın o kadar reklamını yaptılar, bunun yanında bi numarası yokmuş, bunu da forum olmasa haberim olmayacaktı, Japon’lar asil millet hayvan gibi iş yapıp hiç ses etmiyorlar. Yeryüzünde Japon’lar hariç bütün ırkları öldüren bir virüs bulsalar dünyaya en büyük iyiliği yapmış olurlar.
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wolwes 11 ay
Sanırım asteroit madenciliği gerçek olacak işin garip yanı dünya piyasasının buna nasıl tepki vereceği sonuçta altın,platin vb. madenler şuan için nadir ve değerli ama atıyorum eğer getirilip işlenen asteroitden bu güne kadar dünya üzerinde çıkarılmış altın kadar altın çıkarılırsa ve piyasaya sürülürse altın piyasası ne olur.
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wolwes 11 ay
Sanırım astroid madenciliği gerç
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The Ace of Spades 11 ay
Japonya veya Rusya da James Webb gibi bir teleskop üretseler keşke .. Eski uzay yarışı dönemi katlanarak devam eder ..
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DH Misafiri 11 ay
Bizim insanımız çalışıyor.Uzay çalışmalarıda son hız devam ediyor.Uydu sayımızı artırıyoruz.IHA ları kendi uydularımızdan kontrol idare çalışmaları sürüyor.Türkiyeden roket fırlatma üssü çalışmaları devam ediyor.Bu işlere kafa yormayan,milleti aşağılamaktan kötülemekten başka işi olmayanlarda sadece yazıyor.Kafaları hala kek te başka birşey düşenemiyorlar :)
1 Yanıt Yanıtla +9
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Erwin-Rommel 11 ay DH Misafiri
Böyle tipleri ciddiye almaya gerek yok. 2 aydan beri fizik öğretmeni bir adamı basımıza Nobel ödüllü fizik profesörü diye kakalamaya çalıştılar.
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kartal172 11 ay
Şöyle bir madde bulunsa sınırsız enerji üretilebilse de yıldızlar arası seyahat başlasa, bir bilinmeze daha gitsek...
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fakir-bir-kul 11 ay
Göklerden gelen bir japon vardır.
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